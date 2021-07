Die wichtigsten Meldungen vom 19. Juni 2021 bis nach den Sommerferien

Es lag nicht in unserer Absicht mit dieser neusten Publikation so lange zuzuwarten, sodass – ähnlich wie letztes Mal – erneut ein ungeheurer Berg an Informationen für Euch zusammengetragen wurde, der nun auf einen Schlag publiziert wird, denn diese Publikation hätte schon Ende letzter Woche veröffentlicht werden sollen. Der Grund für diese neuerliche sehr hohe Einmal-Dosis an Infos ist dem Umstand geschuldet, dass dem Admin leider vorletztes Wochenende der Laptop (bzw. das E auf der Tastatur, was ein flüssiges Schreiben in Hochdeutsch so gut wie unmöglich macht – probiert es gerne mal aus 😉 ) kaputt gegangen ist. Das Problem ist inzwischen gelöst, und das folgende informative Berg-Ungeheuer braucht euch auch keine Angst zu machen, denn ab sofort macht der Admin – zumindest weitgehend – Sommerferien bis unbestimmt (der Beitrag von James Corbett erscheint nicht zufällig zuoberst in nachfolgender Link-Liste 😉 ), was bedeutet, dass ihr mindestens einen Monat Zeit habt, die folgenden Infos in Ruhe zu studieren. Bis zur nächsten Aktuell-Publikation kann es nämlich gut Ende August werden, was jedoch nicht bedeutet, dass der administrative Betrieb stark beeinträchtigt wird (z.B. werden wir weiterhin trotz Abwesenheit Kommentare fischen; so schnell wie möglich), und auch nicht, dass keine neuen Publikationen von unserem Autoren-Team rausgehen werden (da haben die DWB-Autoren wie gewohnt freie Hand). Nun aber genug gelabert -> auf zu den wichtigsten Meldungen.

https://dudeweblog.wordpress.com/2021/06/30/loesungen-googles-consent-terror-ganz-einfach-blockieren/

https://ultimativefreiheitonline.wordpress.com/2021/06/16/in-eigener-sache-eintrittskarten-furs-freiluftkino-abzugeben-hypnotisierte-massen-teil-i/

https://www.garydbarnett.com/subscriber-update-7/ – Auszug: „[…]

I hope all of my readers are preparing for what is to come; farm and ranch destruction, food shortages, hyper-inflation, staged cyber attacks, utility and power grid shutdowns, forced water shortages, high death counts due to immune system destruction by toxic injections, more lockdowns, extreme civil unrest and violence, digitizing monetary systems, passports to move about, and surveillance of everything.

.

Take no orders, believe nothing, question everything, resist at every turn, and defend yourselves from this state monster.

[…]“

Ausschreibung der englischen Regierung, die einen Anbieter für einen „Körperlagerungs-Service“ sucht… -> https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/013120-2021?origin=SearchResults&p=1 – Natürlich dringend nötig, weil in den nächsten Jahren bergweise Leichen Gespritzter (offiziell werden die dann vermutlich „Opfer der pöösen Epsilon-Variante“ vom SARS-CoV-X-Hirngespinst genannt 😉 ) irgendwo verscharrt werden müssen.

https://axelkra.us/ein-modem-fuer-den-umweltbewussten-und-sozialgerechten-uebermenschen-dr-radu-golban/

https://giftamhimmel.de/von-gier-beherrscht-gewinnanreize-als-motor-des-amerikanischen-polizeistaats/ – Auszug: „[…]

Es gab eine Zeit in unserer Geschichte, in der unsere Vorfahren sagten, „genug ist genug“ und die Steuerzahlungen an eine von ihnen als illegitim betrachtete Regierung eingestellt haben. Sie haben ihren Mann gestanden und einem System, das alle Versuche der Selbstregierung langsam abgewürgt und sich selbst geweigert hat, die Verantwortung für Verbrechen gegen die Menschen zu übernehmen, die Unterstützung entzogen.

[…]“ ->

https://www.garydbarnett.com/a-reader-very-confused-about-anarchy/ – Auszüge: „[…]

I have never advocated or believe in any system of anarchy for the majority, or as a political system for a nation-state. In fact, I do not believe in any nation-state, or country that has a universal governing system. I care not what system anyone or any group, regardless of size and scope, accepts for themselves and for any voluntary members, whether democracy, socialism, communism, or anarchy. Anarchy is not meant to force anyone to act or comply with any majority whatsoever, and is best suited for smaller groups that are like minded and actually understand what freedom is and how it is structured. Anarchy is the only system that allows for true freedom, as freedom has to be taken and protected, which means that no top down power can claim to lord over others.

[…]

No government piece of paper drafted by the political class, and forced on an entire nation can offer, create, protect, or guarantee any rights. All rights are natural, and are solely based on the right to life.

[…]“ – Siehe auch

https://www.heise.de/news/Schweizer-Daten-werden-nach-China-und-in-die-USA-ausgelagert-6124333.html

https://www.heise.de/tp/features/Ueberwachungsfantasien-im-Ministerium-6120666.html?seite=all

https://www.heise.de/news/Laender-wollen-Filter-in-allen-Betriebssystemen-Verbaende-laufen-Sturm-6116452.html

https://www.garydbarnett.com/the-test-animals-for-the-elite-controllers-and-the-political-class-babies-and-children/ – Auszug: „[…]

If the older generations can be mostly eliminated by the adverse effects of injection, the middle-aged killed or harmed and made dependent, and the children from infants through teenagers effectively controlled by injection for life, then all future generations will be doomed to a technocratic transhuman experiment…

[…]“ – KI-Übersetzung hier -> https://coronistan.blogspot.com/2021/06/babys-und-kinder-als-versuchstiere-der.html

https://www.lewrockwell.com/2021/06/no_author/do-covid-19-vaccines-magnetize-your-body/ – Einige sehr beachtenswerte, eingebettete Quellen enthalten! Mangelhafte DE-Maschinenübersetzung gibts bei Axel Kraus. Siehe dazu auch: Scientists use magnetic nanoparticles to control neurons, animal behavior -> https://www.buffalo.edu/ubreporter/archive/2010_07_07/nature_nano.html & https://uncutnews.ch/magnete-und-impfstoffe-das-european-vaccine-surveillance-forum-scheint-sich-mit-dem-thema-zu-befassen/

https://www.konjunktion.info/2021/07/graphenoxid-der-stoff-hinter-der-plandemie/

https://www.thelastamericanvagabond.com/who-is-a-terrorist-in-bidens-america/ – Auszüge: „[…]

Given the wider definition of “domestic terrorist” that now includes those who oppose capitalism and corporate globalization as well as those who resist government overreach, online content discussing these and other “anti-government” and “anti-authority” ideas could soon be treated in the same way as online Al Qaeda or ISIS propaganda.

[…]

UK intelligence and the US national-security state were developing plans to treat critical reporting on the COVID-19 vaccines as “extremist” propaganda.

[…]

Fostering trust in government while simultaneously censoring “polarizing” voices who distrust or criticize the government is a key policy goal behind the Biden administration’s new domestic-terror strategy.

[…]

Yet the admission that this new strategy, as part of a broader effort to “enhance faith in government,” combines domestic propaganda campaigns with the censorship and pursuit of those who distrust government heralds the end of even the illusion of democracy in the United States.

[…]“ – Zur Erinnerung: Unser hirnamputiertes Stimmvieh hat so ein Gesetz (PMT) abgesegnet!

https://www.bundesheer.at/wissen-forschung/publikationen/publikation.php?id=1074

https://www.activistpost.com/2021/06/they-are-gaslighting-us-nightmarish-inflation-is-already-here-but-the-fed-is-denying-that-it-even-exists.html – https://www.konjunktion.info/2021/06/gaslighting-wie-die-fed-die-echte-inflation-in-abrede-stellt/

https://goldswitzerland.com/the-icarus-wax-of-the-everything-bubble-is-melting/ – https://www.goldseiten.de/artikel/500220–Die-Everything-Bubble-schmilzt-wie-das-Wachs-der-Ikarus-Fluegel.html?seite=1

https://www.globalresearch.ca/more-blackrock-than-you-might-imagine/5748159

https://unlimitedhangout.com/2021/06/investigative-reports/edelman-pr-and-the-manufacturing-of-trust-1/ – DE-KI-Übersetzung hier -> https://axelkra.us/edelman-pr-und-die-herstellung-von-vertrauen-johnny-vedmore/

https://www.zerohedge.com/technology/im-totally-screwed-western-digital-tells-customers-unplug-web-connected-hard-drives – Auszug: „[…]

“It is very scary and devastating that someone can do factory restore on my drive without any permission granted from the end user,” wrote one user. “I need a remedy to this issue immediately as this is already incurring a great cost to me.”“ -> Merke: Externe Datenträger möglichst nicht am Computer anhängen, wenn dieser mit dem Control Grid aka Internet verbunden ist.

https://www.theorganicprepper.com/dangerous-surveillance-tech/

https://www.konjunktion.info/2021/06/digitalisierung-brain-computer-interfaces-und-die-initiative-bnci-horizon-2020/

https://axelkra.us/canon-hat-ki-kameras-in-seinen-chinesischen-bueros-installiert-die-nur-laechelnde-mitarbeiter-hineinlassen-james-vincent-the-verge/

https://www.nd-aktuell.de/artikel/1153359.digitalisierung-in-china-der-lehrer-sieht-alles.html

https://www.lewrockwell.com/lrc-blog/mind-control-a-comprehensive-overview/ – Siehe dazu auch

https://consentfactory.org/2021/06/20/manufacturing-new-normal-reality/ – DE hier -> https://axelkra.us/wie-man-die-neue-normale-realitaet-herstellt-cj-hopkins-off-guardian/ oder hier -> https://www.theblogcat.de/uebersetzungen/die-herstellung-von-realit%C3%A4t-20-06-2021/

https://www.konjunktion.info/2021/06/plandemie-was-kommt-im-herbst-auf-uns-zu/

https://coronistan.blogspot.com/2021/06/russisches-roulette-verscharfte-variante.html

https://www.project-syndicate.org/commentary/china-dam-brahmaputra-yarlung-zangbo-water-scarcity-asia-by-brahma-chellaney-2020-12

https://www.konjunktion.info/2021/06/plandemie-die-symbolik-der-delta-variante/

PHOENIX AZ: Post apocalyptic type scenes as homeless camps continue to grow Many homeless camps established under intense heat waves, temperatures nearly 120 degrees Fahrenheit as unvetted migrants continue to be housed in AC cooled hotels in the state Biden’s America pic.twitter.com/t954uRzXwS — Drew Hernandez (@DrewHLive) June 19, 2021

https://www.konjunktion.info/2021/07/5g-und-co-eingriffe-in-die-lebensfeuer/ – Alternativübersetzung hier -> https://giftamhimmel.de/eingriffe-in-das-feuer-des-lebens/

https://www.zerohedge.com/political/john-mcafee-may-die-prison-after-spain-approves-us-extradition-tax-charges

*siehe hier https://dudeweblog.wordpress.com/links/ für freie DNS-Server (inkl. bebilderter Anleitung zum Einrichten – auf Cloudflare und Google besser verzichten!)

https://corona-transition.org/meinungsfreiheit-als-kundigungsgrund-schlichtungskommission-verteidigt

Evtl. auch lesenswert -> https://axelkra.us/die-beunruhigenden-urspruenge-von-kybernetik-und-transhumanismus-matthew-l-ehret/ – aber tl;dr 😉 – Siehe dazu auch

Zudem hab ich mir den hier https://axelkra.us/weltwirtschaftsforum-kuendigt-gruendung-einer-orwellschen-globalen-koalition-fuer-digitale-sicherheit-an-leo-hohmann/ für morgen noch in die Lesezeichen abgelegt.

*Damit wars das, und das DWB-Team wünscht der Leserschaft einen unbeschwerten, lebendigen, fröhlichen und glücklichen Sommer (es könnte der letzte sein, je nach dem in welchem Ausmass die Kabale die CyberPolygon-PsyOp auf die Weltbevölkerung loslässt). Die Zwischenspeicherung für den nächsten Teil kommt wie gehabt im Kommentarstrang unten (in massiv reduziertem Pensum). Vorschläge für Brisantes sind willkommen (bitte Bescheid geben, falls wir den Weltuntergang verpassen sollten ;o) ). Teilt uns bitte ausserdem mit, ob ihr die frühere Darstellung mit den Aufzählungszeichen (und ohne Artikelvorschau) oder wie in dieser Fassung (teilweise mit Artikelvorschau, was nur bedingt richtig funzt, und blöderweise lässt sich kein ‚öffnen-in-neuem-Fenster‘ aka target=“_blank“ integrieren) künftig bevorzugt.