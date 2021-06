Rabenschwarzer Sonntag mit kleinem Lichtblick – Amtliche Abstimmungsresultate 13.6.2021

Wie gewöhnlich, und also wie erwartet, gab es mal wieder einen rabenschwarzen Sonntag im Zuge der heutigen Volkstabstimmungen zu Trinkwasser, Pestiziden, C-19, CO2 & PMT. Mehr Details HIER.

Es war – v.a. aufgrund der Vorlagen 3-5 – und insbesondere 5 (PMT) – die wichtigste Abstimmung seit langer Zeit. Und es hat sich zu einem Desaster entwickelt.

Die Stimmbeteiligung lag mit knapp 60% weit über dem langjährigen Durchschnitt, der etwa bei 40 – 50% lag.

Dass die CO2-Vorlage ein durchaus erfreulich-überraschendes NEIN kassierte, ist wohl den Volltrotteln und Verblendern der Schweizerischen Verräter Partei (SVP) zu verdanken mit ihrer hirngewichsten JA-Parole zum PMT. Aber das wundert einen bei Faschisten ja nicht. Da sind Repression und die harte Hand des Staates King! (Ist es ein Zufall dass Faschisten gar nicht so unähnlich tönt wie Fistfuckers? ^^)

Das gefällt der SVP!

Dass die ersten beiden Vorlagen abgelehnt wurden (was bei der Pestizid-Initative ganz ok ist), verwundert ebensowenig angesichts wochenlanger Plakatpropaganda seitens Bauernverband und vieler weiterer allüberall (an Strassen, Hauswänden/Türen, Plakatwänden/Säulen, Kleber auf Autos, Inseraten,…).

Abstimmungsfälschung kann ausgeschlossen werden, denn sonst wäre beim CO2-Gesetz (das angesichts der Resultate noch am leichtesten in ein JA hätte umgefälscht werden können) garantiert auch ein JA resultiert, zumal Helvetien an der Front mitmischt bei der Agenda 2030… …und das Resultat beim C19-Gesetz (basierend auf nichts als einer grossen Lüge!) ist zu deutlich, um es beim hiesigen System fälschen zu können (allerhöchstwahrscheinlich jedenfalls).

Die heutige Abstimmung beweist also einmal mehr, dass der gemeine Schweizer ein verblödetes Rindviehch ist, das auf simpelste Trigger-Methoden einfachster Herden-Propaganda – und mit dem (vermeintlichen) Geldbeutel – gelenkt werden kann.

Denn die Resultate basieren – wie immer – nicht auf Kundigkeit der effektiven Gesetzestexte, noch auf realitätsnaher, vernunftbegabter Abwägung.

Wenn ihr das nicht glaubt, fragt mal 100 zufällig ausgewählte, stimmberechtigte Schweizer ob sie wissen was in Artikel 6 des EPG steht, oder in Artikel 10 der Schweizer Bundesverfassung, oder eben in Artikel 21 des PMT.

Wetten, dass ihr da höchstens einen (mit ganz viel Glück 2) findet, die euch das aus dem Stehgreiff sagen können?

Die Aussichten sind jedenfalls weiterhin, und jetzt noch verstärkt „sensationell„…

*Wer in diesem Beitrag Sarkasmus entdeckt, darf ihn behalten. 🙂

Die amtlichen Resultate (Quelle: Schweizerische Bundeskanzlei / admin.ch)

1: Trinkwasser -> NEIN

JA: 39.32% (1’276’395)

NEIN: 60.68% (1’969’951)

Stimmbeteiligung: 59.75%

2: Pestizide -> NEIN

JA: 39.44% (1’279’895)

NEIN: 60.56% (1’965’036)

Stimmbeteiligung: 59.73%

3: C-19 -> JA

JA: 60.21% (1’936’313)

NEIN: 39.79% (1’279’802)

Stimmbeteiligung: 59.63%

4: CO2 -> NEIN

JA: 48.41% (1’568’036)

NEIN: 51.59% (1’671’150)

Stimmbeteiligung: 59.68%

5: PMT -> JA

JA: 56.58% (1’811’765 stimmberechtigte Schweizer Faschisten)

NEIN: 43.42% (1’390’355)

Stimmbeteiligung: 59.54%

Ps. in eigener Sache: Angesichts des klaren Ja zum PMT werde ich mein Projekt, eine längere Abhandlung zum Thema „Sturm der Paläste“ zu schreiben, wohl einstellen müssen. Sorry an den einen sehr grosszügen Spender, der sich diese Publikation gewünscht hätte.

