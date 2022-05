Stell Dir vor, es ist Wetterkrieg- und keiner merkt’s.

Hybrider Krieg in Perfektion: Die perfide Bekämpfung der „unnützen Esser“ über das Wetter, „Klima“ und Lügen.

Die von der „Pandemie“, welche niemals eine war, traumatisierte, krank und immunlos geimpfte Gesellschaft freut sich dieser Tage auf ein Stückchen alter Nomalität, ohne zu ahnen, dass die Ebene der Kriegsführung gegen sie selbst, vorübergehend und teilweise, nur eine Etage nach oben verlagert wurde und die Teilnehmer vor der entscheidenden Schlacht nur ein paar Pausenbrote ungestört essen dürfen.

Nach all den Zumutungen, staatlichen Übergriffen und haltlosen Maßnahmen, die uns schon vor der Plandemie in einer Art von Daueranspannung, doch seit mehr als zwei Jahren im Dauerstress halten, könnten im dritten Jahr dieses Krieges Wetterkapriolen mit Dürre und Bränden, Starkniederschlägen und allen anderen erdenklichen und möglicherweise noch nicht vorstellbaren Wetterextremen im aktuell tobenden Wetterkrieg gegen die Weltbevölkerung wirkungsvoll, durchschlagend und zielführend, im Sinne der Agenda 2030 und den Zielen des WEF, zum Einsatz gebracht werden.

Gemäß dem Motto „Aus den Augen, aus dem Sinn“ rücken die totalitären und genozidalen „Pandemie“-Maßnahmen der meisten Regierungen wieder aus dem Fokus der Menschen und die ahnungs- und orientierungslosen Opfer der letzten zwei Jahre Drangsal versuchen, ihren Alltag mit der „Neuen Normalität“ abzustimmen. Ein schweres Unterfangen, bei all den drastischen Veränderungen im Außen. Denn genau genommen gibt es kein „Altes Normal“ mehr. Nichts ist mehr wie vorher, denn „draußen“ hat sich Einiges verändert, während Milliarden Menschen im totalitären Hausarrest alleine Tapeten, Fernseher oder sich selbst anstarrten oder anstarren ließen.

Zum „Neuen Normal“ (NN) zählen auch der neue Himmel, neue Wolken, neue Gewitter, Blitze, Stürme und Tornados, aber auch Sommerfrost, footballgroßer Hagel, Dürren, Schnee und Überschwemmungen in den gemäßigten Zonen und Wüstengebieten des Sahel, sowie weiten Teilen arabischer Länder, Hagel und Schnee in den Tropen, mehr als dreißig Grad C° jenseits des Polarkreises. Bei genauer Betrachtung stellt man fest, dass jetzt nichts mehr wie früher ist, außer vielleicht der Gang zur Toilette. Selbst dort stellt sich noch heraus, dass das Toilettenpapier der Alten Normalität weicher und fester war.

Merken aber Viele nicht.

Großkalibriger Riesenhagel, eine moderne Wetterkriegsmunition in der Neuen Normalität an der amerikanischen Wetterkriegsfront.

Das Weltwetter in der Neuen Normalität ist eine globale Simultan-Simulation

Künstlich generiert von Feinden der Menschheit. Der größte Teil globalen „Wetters“ ist kein Wetter im herkömmlich meteorologischen Sinne, sondern eine Wettersimulation in Echtzeit, unter künstlich dafür herbeigeführten Bedingungen. Alles, was die gottlosen Feinde der Menschheit benötigen, sind Frequenzen, elektromagnetische Strahlung und ein künstlich erschaffenes reaktives Medium, welches man früher „Atmosphäre“ nannte- und Menschen, die nicht merken, was über ihrem Kopf geschieht.

Mal ganz anders: Einen Versuch ist es wert.

Die heutige Atmosphäre ist mit der natürlichen Atmosphäre früherer Zeiten nicht mehr vergleichbar: Sie ist mittlerweile hoch leitfähig und durch massive Ausbringung metallischer und mineralischer Feinststäube stark reaktiv und weitestgehend manipuliert. Sie ist heute nicht mehr nur ein Gasgemisch, als ein Kolloid, durchtränkt von elektromagnetischen Feldern und allen technisch nur möglichen Frequenzen. Lebensfeindlich.

„Zerstrahlte“ Gewitterzellen in der Auflösung. Abtransport der Wasserlast in der Hochatmosphäre.

Zerstrahlter Amboss einer Gewitterzelle. Wieder kein Regen? Pech gehabt. „So geht Dürre“.

Unterkühlung des Ambosses einer gewittrigen Zelle. Konvektion ist beendet, die Zelle fällt in sich zusammen.

Bei der Beobachtung von Wolken in der Neuen Normalität fällt auf, dass Thermik nur noch selten eine Rolle bei der Wolkenbildung spielt. Die leblosen Wasserdampffetzen am Himmel der Neuen Normaltät sind tote Wolken oder homogene Wasserdampf- oder Eiskristallschichten und haben wenig gemein mit den echten Wolken der Vergangenheit. Diese waren in sich belebt, veränderten sich in Form und/oder Größe, „wanderten“, waren „zufällig“ positioniert am wolkigen Himmel und folgten in ihrer Entstehung und ihrem weiteren Werdegang ganz logischen physikalischen Vorgaben der meteorologischen Begebenheiten.

Technische Bewölkung(en) in zwei Schichten gab es früher nicht. Gekaufte MSM-Meteorologen nennen so etwas ignorant, korrupt oder einfach kindisch-dümmlich „harmlose Schleierwolken und Wolkenfelder“.

Rechts schönes Wetter, links ein „harmloses Wolkenfeld“- nur ohne Zaun.

Die „Neuen Wolken“ in der „Neuen Weltordnung“ könnte man treffender als „Phantom- oder Geisterwolken“, „Kummuloide“ oder „Cirroide“ bezeichnen, denn oft sind sie kein Indikator mehr für bestimmte Wetterlagen, stehen mitunter lange statisch am Fleck oder in bestimmten Mustern am Himmel, so dass in ihnen das Potpourri an Frequenzen, Wellen und Energiefeldern, die sie erzeugen, deutlich sichtbar werden.

Könnte man merken. Muss man aber nicht.

Je oberflächennaher, desto gröber sind ihre sichtbaren Strukturen.

„Harmloses Wolkenfeld“.



Warum nur wird ständig betont, dass von diesen „Wolkenfeldern“ keine Gefahr ausgeht? Seit wann und warum unterscheidet man zwischen gefährlichen und „harmlosen“ Wolken? Macht man das überhaupt? Oder sagt man nur bei harmlosen Wolken explizit dazu, dass sie ungefährlich sind?

Hat das schon jemand bemerkt?

In großen Höhen erzeugt Strahlung auch sehr filigrane und unstrukturierte Wolkenbilder, die vermuten lassen, dass dort weitere Arten von Strahlung (Mikrowellen) verwendet werden.

„Viiiel Sonne und blauer Himmel. Ab und zu ein paar ungefährliche Schweizer-Käse-Wolken.“

Sichtbare Strahlung in Form einer weiteren „harmlosen“, bisher nicht klassifizierten Wolkenspezies. Frage an die WMO: Wie sollen denn solche „Wolken“ im nächsten neuen Cloud Atlas heißen?-„harmloser Zecken-Cirrus? Dangerous Putin cloud“?

Die optisch wahrnehmbaree Strahlung lässt erahnen, dass sie keinen förderlichen Einfluss auf Wetter, Wolken, Klima, die energetische Qualität des Regenwassers, die Biosphäre als Ganzes- und damit auf das gesamte Leben hat.

Muss man aber nicht merken.

Mit dem Helikopter in die Strahlenkeule. Viel Spaß.

„Harmlose“ Strahlungswolkenfelder auf dem Atlantik

Schönes Wetter mit „harmlosen Schleierwolken und Wolkenfeldern“

Auch „Schönes Wetter mit harmlosen Wolkenfeldern“.



Das „Wetter“ in der Neuen Normalität ist eine reine Synthese aus elektromagnetischen Feldern und Frequenzen, kunstlichen Kondensationskeimen und reaktivem Nanostaub, sog. Smart Dust.

Sichtbare Strahlungskeulen. Schönes Wetter mit „harmlosen Schleierwolken“ in der Neuen Normalität. Bei dem Anblick fängt der Tag doch schon gut an. Links „harmloses dünnes Wolkenfeld“.

Lauscht man heute bewusst den Wetterprognosen, so kommt man nicht umhin, sofern man in den Jahren vor der Jahrtausenwende schon ein offenes Ohr für sie hatte, festzustellen, dass sie noch nie so ungenau, infantil und schwammig formuliert wurden, häufig jedes beliebige Wetterereignis hinein interpretiert werden kann und beinahe allen Eventualitäten von der Prognose abweichender Extreme einen interpretativen Raum lassen. Alles kann, nichts muss. Die technokratischen Wettergötter an den Schaltpulten, von denen sämtliche „Wetterdienste“ ihr Daten und Prognosen erhalten, verraten den studierten Ablese-Wetterfröschen in den Medien nicht gerne, wo und wann die Menschen mit der Waffe „Wetter“ terrorisiert werden.

Die Wetterprognosen in der Neuen Normalität der Neuen Weltordnung und ihrer parasitären Verkünder hören sich an, wie inhaltslose Vorhersagen von Dummköpfen für Grundschulkinder: „Heute ist mal wieder Alles dabei: Wolken, Regen und viiiiel Sonnenschein…“.

Muss man nicht merken.

Wen wundert es da, dass die Wetterdienste und ihre Frösche in den Medien seit Jahren immer wieder von „Extremwetterereignissen“ „überrumpelt“ werden? In der jüngeren Vergangenheit gab es u. a. zahlreiche Stürme, die übers Land fegten, von denen unsere schlechten Pseudo-Wetterpropheten am Tag vorher noch nicht mal etwas ahnten. Es scheint, als wäre das toxische Gemisch aus Korruption und parasitärer Dummheit auch im Lager der akademisch ausgebildeten Meteorologen angekommen, die inzwischen mit ihren falschen Prognosen relativ häufig, Tendenz steigend, einen Offenbarungseid leisten.

Merkt aber keiner.

Es fällt weiterhin auf, das die Wetterprognosen der Neuen Normalität ohne jeden Fachbegriff, wie Hoch-oder Tiefdruck, Himmelsrichtungen oder jeden anderen präzisierenden meteorologischen Begriff auskommen, was vor zehn Jahren noch undenkbar war, da man sich gefragt hätte, ob hier ein Schulkind eine „Geschichte vom Wetter“ vorliest. Das Phänomen der meteorologischen Infantilisierung ging in den letzten Jahren mit abendlichen Verblödungsformaten in der besten Sendezeit einher, wie „Frag doch die Maus„.

Hat keiner gemerkt.

Wie kann es überhaupt sein, dass die Welt-Elite von „Experten und Spezialisten“ in ihren digitalen Modellen eine Fieberkurve der Erde, den „menschgemachten Klimawandel“, 20-30 Jahre vorausschauend prognostizieren können, wenn für sie nicht einmal das Wetter von morgen berechenbar ist? Aus einer Schlagzeile im SPIEGEL, vom 7.02.2016, „Der Mainzer Rosenmontagszug fällt wegen unberechenbarer Sturmböen aus„, geht hervor, dass Wetter (und daraus resultierend- das Klima) noch nicht einmal kurzfristig „berechenbar“ ist.

Muss man aber nicht merken.

Dass auch die Rosenmontagsumzüge 2019 und 2020 zum Zwecke der kulturellen Zerstörung und der gewaltsamen Transformation unserer Gesellschaft wegen überraschender „Stürme“ gecancelt wurden, soll von den „nutzlosen Essern“ wohl auch unhinterfragt hingenommen und wie eine dicke Kröte geschluckt werden. Der Wetterkrieg erlaubt es, zur richtigen Zeit das richtige Knöpfchen zu drücken und mit dem richtigen Werkzeug (Hurrikan, Taifun, Tornado, Dürre, Starkregen etc.) das Gewollte zu erreichen.

Es dünkt, dass die mediale Kaste der „Wetterspezialisten“ in den ÖR und MSM ausschließlich aus gutbezahlten „Vollpfosten“ besteht, die vielleicht von Tuten oder Blasen den Hauch einer Ahnung haben, nicht jedoch von ihrem eigentlichen Job, für den sie mit Geldern der betrogenen Gesellschaft üppig entlohnt werden. Die korrumpierte Verdorbenheit ist in diesen Kreisen wohl ebenso weit fortgeschritten, wie in der Pharmabranche, Medizin, Politik, der Justiz, den Medien und allen anderen Bereichen unserer verkommenen und jegliche eigene Mitverantwortung ablehnenden Kindergarten-Gesellschaft, mit einer hohen Sättigung an narzisstischen, egoistischen und gierigen Opportunisten und abhängigen Feiglingen.

Jeder durchschnittlich begabte Handwerker ohne „höheren“ Abschluss kann bei laienhafter, aber genauer Analyse von offiziellenen Satellitenbildern der NASA charakteristische Auffälligkeiten entdecken, die für eine Manipulation der Atmosphäre und gegen ein natürliches Wettergeschehen sprechen, nur unsere Kindergarten-Experten in den ÖR und MSM können das wohl nicht erkennen.

Wie ist das möglich? Wofür werden diese unzähligen unfähigen Wetter-„Spezialisten“ bezahlt? Und- WER bezahlt sie dafür, sich so blöde zu stellen und ihren Beruf, gegen den medialen, gesellschaftlichen und moralischen Auftrag, vollkommen unzureichend auszuüben? Nur noch abzulesen?

„Harmlose Wolkendecke“ über Polen.

„Harmlose“ „Criss-Cross“-Wolkenfelder auf dem Atlantik.

Die „Katastrophe“ vom Ahrtal ist für das Vollversagen unserer „Wetter-Experten“ kein passendes Beispiel, denn hier waren die verantwortlichen Behörden sogar gewarnt worden, doch verhinderten die vorsätzlich eine rechtzeitige Räumung der gefährdeten Gebiete und nahmen ganz bewusst keinen Einfluss auf den verheerenden Verlauf dieses, in seiner vollen Wucht angekündigten Extremwetter-Ereignisses.

Das war in diesem Falle auch genau so gewollt. Denn so funktioniert der hybride Krieg der Regierungen gegen die eigene Bevölkerung am wirkungsvollsten. Von außen und von innen. Wie oben, so unten.

Der „Wetterkrieg“ entzieht sich der Wahrnehmung der Gesellschaft vor Allem durch Des- und Falschinformation, die über sog.“Experten“ und preisgekrönte Professoren medial im MSM-Äther verklappt werden. Einer dieser „Spezialisten“, Harald Lesch, ein pubertärer und schon länger in die Jahre gekommener Professor, der dem Volk in subkulturellem Teenie-Jargon seit Jahrzehnten schon erklärt, was seine und seiner Chefs Meinung ist und abweichende Meinungen, neben echter Evidenz, nach feinster Demagogen-Manier frech „Verschwörungs-Theorien“ nennt.

Wer bezahlt den Kindergarten dema pädagogen Harald Lesch („Harry“) dafür, dem bildungsfernen Anteil unserer Gesellschaft ideologischen Müll und unwissenschaftliche Lügen ins Hirn zu pflanzen, obwohl der vom System mehrfach dekorierte „Prof.“ doch nur über Extra-Terrestrisches, wie „Schwarze Löcher“, „Rote Überriesen“ und „braune Zwerge“ (!) mehr, als andere, auswendig gelernt hat und sein „Wissen“ seither, seinem kindlichen Naturell geschuldet, stark infantilisiert und „systemisch eingedampft“ wieder unter’s Volk bringt, den Verstand der Menschen über die MSM mit unwissenschaftlichem Unwissen kontaminiert?

Welche Rolle spielt dieser Harry in der Münchner Un Sicherheits-Konferenz? Mit welcher Zielsetzung wurde Lesch ein Teil dieser dubiosen Organisation, wo doch sein einziges Fachwissen nur außerirdisch ist?? Fragen über Fragen, wenn man sich mit diesem Typen beschäftigt. Soll Harry uns etwa vor den Aliens retten, an die sein gottloser Jesuiten-Kollege Franziskus seit kurzem zusätzlich glaubt?

„Geoengineering“ als Teil des unbemerkten hybriden Krieges

Den Freibrief für Geoengineering- und damit den unerklärten Wetterkrieg gegen die eigene Bevölkerung- dürften all jene Regierungen dieser Welt gegeben haben, in deren Ländern keine Berichterstattung über dieses global verübte Verbrechen stattfindet. Es ist seit langem jeder Beweis dafür erbracht und Alles ausgiebig dokumentiert worden, so dass eine juristische Aufarbeitung dieses arglistigen Völkerverrats und perfiden -mordes auf unabhängiger Ebene schon längst abgeschlossen, zumindest aber im Gange sein könnte. Doch auch das ist nicht gewollt.

Merkt aber keiner.

Der Begriff Geoengineering wird von „Wissenschaftlern“, den eingebundenen Organisationen und Regierungen als verbale Tarnkappe gebraucht für größenwahnsinnige, umweltschädigende und lebensfeindliche Maßnahmen und Aktivitäten, die vordergründig dem Wohle der Menschen dienen sollen, uns vor, wieder mal, unsichtbaren „Bedrohungen“, wie der Sonne, Überhitzung und dem Klimawandel zu schützen.

Ähnlich verdreht verhält es sich mit der Wortbedeutung „Säuberung“, wenn sowohl der Fortschritt eines Reinigungsprozesses, als auch einen Genozid damit umschrieben werden kann.

Weltweit ist zu beobachten, dass all die Temperatur- und Langzeitprognosen von Institutionen wie IPCC, NOAA, WMO, WHO, UNO und ähnlicher Zivilisationsverarschungsorganisationen ins Leere laufen und durch die sicht-, spür- und messbare Wirklichkeit Lügen gestraft werden. Auch Al Gores einst welterschütternder Aufrüttelfilm „Eine unbequeme Wahrheit“ hat sich, nach Jahren der Verbreitung seiner Gehirnbleiche, als ideologische Finte von Klimafaschisten herausgestellt.

Muss man aber nicht merken.

Die hysterischen Klimajünger hinter der psychisch gestörten Beinahe-Nobel-Preisträgerin Greta Thun fi berg und ihrer deutschen Kopie Luis Neubauer hüpfen derweil immer noch, nein, bald noch höher gegen CO², während das Gas abgedreht, Sprit und Heizöl verteuert und die Beheizung per Holzofen verboten wird. Vielleicht bescheren ihnen die universellen Gesetzmäßikeiten bald fingerdicke und nässende Hämorrhoiden, wenn nicht mehr geheitzt werden darf und sie sich den Allerwertesten abfrieren. Ich bete.

Muss man Alles nicht merken.

Und weil das keiner merken muss, regt sich auch kein Unmut oder Widerstand gegen die Falschaussagen und arglistige Täuschung durch fast alle, im Zusammenhang mit dem Thema „Klimawandel“, kooperierenden und medial involvierten „Experten“-Kreise. Deshalb- und weil sie es dürfen– nehmen sich die gekauften „Experten“ und „Spezialisten“ sogar heraus, politische und gesellschaftliche Einflußnahme im Sinne der WEF-Agenda auszuüben und Milliarden Menschen auf Basis gefälschter Stastistiken, Fakten, Berechnungen und Prognosen zu täuschen, zu tyrannisieren und die Lebensart und Gesellschaftsform, in der sie lebten, unter der Zero-CO²-Glocke und anderen genozidalen Maßnahmen zu ersticken.

Merkt nur leider Keiner.

Wenn ein Typ, wie Jörg Kachelmann Kritiker, Beobachter und Kenner des Geoengineering-Programmes öffentlich als „Nazis“ diffamiert, sollte man schon einmal fragen, worin die Motivation dieses aalglatten Wetter-Olms liegt. Und auch hier drängelt sich wieder eine Frage in den Vordergrund: Wer bezahlt ihn dafür, mit einer Niedertracht, die den Hardlinern im Dritten Reich größten Respekt abverlangt hätte, Millionen Menschen, die ihren eigenen Sinnen, ihrer Wahrnehmung, ihrem Gefühl, Wissen und Menschenverstand vertrauen, so zu verunglimpfen?

Dieser Bengel hat wohl noch nicht kapiert, dass bewusstes Lügen, Täuschung und Spaltung durch demagosche Anfeindungen schon bald auch ihm selbst eine mehr als unangenehme Zukunft bereiten könnten. Jörg benimmt sich wie ein Kind, wenn er evidenzbasierte Fakten kategorisch ablehnt. Macht er dies allerdings in voller Bewusstheit und in Eigenverantwortung, wird am Ende dieses hybriden Krieges auch er durch das Gesetz des Platzes verwiesen, den Systemlinge, wie er, in der Schwachsinnsgesellschaft jetzt noch innehaben können

Wetterkrieg 2022: Ereignisse und Folgen des Wetterkrieges

Das Wetter des Jahres 2022 begann, wie das Jahr davor endete: Chaotisch, unausgewogen, atypisch: In weiten Teilen der Welt „spielt das Wetter verrückt“.

Es wird die Atmosphäre bearbeitet, wie noch nie: Waren es in den letzten Jahren noch überwiegend kleinräumige, regionale Wetterattacken, mit denen sie und terrorisierten, ist man im neuen Jahr zum Angriff im großen Maßstab übergegangen. Der Winter in Nordamerika und Kanada scheint kein Ende zu nehmen, der Europäische Frühling verspätet sich stark nach keinem- und doch nicht enden wollenden- Winter, die Südhemisphäre ist unterkühlt und es purzeln mehr Negativ- als Positiv-Rekorde. Nicht das, was man sich unter einer „Erwärmung“ vorstellt, wie die Menschenfeinde uns das verkaufen..

Muss man aber nicht merken.

Extreme Kälte und deutlich überdurchschnittliche Schneemengen prägten den Nordamerikanischen Winter bis heute, den 30.04.2022. In weiten Teilen des Landes lagen die Temperaturen in den letzten Tagen 8-12 C°unter dem Mittel und die Landwirtschaft liegt 2- 4 Wochen hinter dem langjährigen Anbauzyklus für Mais, Soja und Getreide zurück. Der Zeitrahmen für eine durchschnittliche Ernte wird also knapp und würde ab jetzt optimale Witterung bis zur Ernte voraussetzen. Davon ist im Jahr des globalen Wetterkrieges nicht auszugehen.

Eine neue Kältewelle bahnt sich in Asien an, mit einem Kaltlufteinbruch aus der Mongolei, über China, Laos, Kambodsche bis nach Thailand und von China über Japan in den Pazifik ostwärts. Dort werden die Temperaturen teilweise 12 Grad unter Normal erwartet. Im fortgeschrittenen Frühjahr sind solche Temperaturstürze immer ein Stressprogramm für Tiere, Pflanzen und Menschen. Alle Drei zusammen machen die Landwirtschaft aus.

Auch Kanada verzeichnet einen sehr strengen Winter mit deutlich unterdurchschnittlichen Temperaturen, in dem viele Negativ-Rekorde aus der Wetter-Historie gebrochen wurden. Das Land hinkt dem für die Agrarwirtschaft wichtigen Vegetationszyklus ebenso mindetens 2-3 Wochen hinterher bei einer kürzeren Vegetationsphase, als dem Südlichen Nachbarn VSA. In Anbetracht der globalistischen Wetterattacken könnte das ein spannender Wetterkampf gegen die Erzeuger, Verarbeiter und Verbraucher von Getreide, Gemüse und Ackerfrüchten werden.

In Südamerika ist zur Jahreswende 21/22, dem Sommer in der Südhemisphäre, der Winter mehrmals zurück gekommen, mit Schnee bis in den Süden Brasiliens. Trotz unsteter Witterung mit mehreren Kaltlufteinbrüchen, auf der einen Seite, und ungewöhnlicher Hitze, auf der anderen, konnte auf dem Kontinent eine gute Getreide-, Mais- und Sojaernte eingeholt werden. Allerdings auch minderer Qualität.

Der Australische Sommer 21/22 war bis dato durchwachsen, zu nass und die Temperaturen lagen auf dem gesamten Kontinent deutlich unter dem langjährigen Mittel. Statt der Dürren und Waldbrände der letzten Jahre waren es 2022 großflächige Überschwemmungen in den Küstenbereichen des Nordens und Ostens, die viele Bewohner des Kontinents, neben der totalitären Maßnahmen, vor zusätzliche Herausforderungen stellte. Australien verzeichnet zwar 2022 eine quantitative Rekord-Getreideernte, allerdings von minderer Qualität.

Afrika und viele arabische Länder werden, in den ersten fast fünf Monaten von 2022, großflächig geflutet und abgekühlt. Die Saudis konnten sich in diesem Jahr zum wiederholten Male in der Wüste zur Schneeballschlacht oder zum Wellenreiten treffen, während an der Ostseite Afrikas die Menschen in Simbabwe, Malawi, Mosambik und Madagaskar durch Überschwemmungen mit dem Auswringen von Kleidung und anderem Hab und Gut beschäftigt wurden.

In Russland brennen schon wieder die Wälder Sibiriens, nachdem im November eine Temperaturdifferenz von mehr als 100 C° innerhalb des Landes gemessen wurde. Es wird spannend werden, zu beobachten, in wie weit sich Russland vor dem Wetterkrieg der Globalisten, der alle Menschen weltweit bedroht, schützen kann oder wird. Es wird sich dann auch zeigen, ob Russland im Wetterkrieg involviert ist.

Von China dringt wenig Information nach außen, außer, dass der Winter in Peking und weiten Teilen des Nordens gut drei Wochen zu früh einzog und das Land die Getreidemärkte leerkauft. Die Schlawiner wissen wohl, was kommen soll. Ansonsten dreht sich die totalitäre Schraubzwinge mit einer brachialen Null-Covid-Strategie, die nicht erreichbar ist, immer enger. Das Land würgt sich und seine Bürger ab. Tolles System.

Indien stöhnt gerade, nach einem sehr kalten Winter im Norden und vielen Tiefsttemperatur-Rekorden, über die höchsten Temperaturen seit 120 Jahren, die die 50 C°-Marke gerissen haben. Die frühesten Temperaturen, die üblicherweise in die Nähe des neuen Rekordes kommen, kennt man von Mitte Mai, meist aber nach Anfang Juni. Ein Sommer mit diesen Temperaturen könnte große Teile der Ernte kosten, soziale Unruhen vorprogrammiert. Das gilt übrigens für alle Länder und Kontinente.

Im Pazifischen Raum konnte im Dezember ein denkwürdiges Phänomen beobachtet werden: Mäandrierende Ausläufer des Nordpolarjets erreichten den Äquator und gingen kurzzeitig mit dem Süd-Ost-Passat der Südhemisphäre eine Verbindung ein. Es wurden also Luftmassen aus der Nordpolarzone über den Äquator in die Südhemisphäre verfrachtet. Eine Häufung solcher Ereignisse könnte das globale Wettergeschehen in eine sehr chaotische Phase manövrieren, denn die Jetstreams benötigen die Temperaturunterschiede der verschiedenen Klimazonen, um am Laufen zu bleiben.

Ein „Stottern“ oder ein noch ausgeprägteres Ausmäandrieren der Jets (Nach N und S) könnte tropische Luftmassen in Polargebiete verfrachten und polare Höhenluftmassen könnten die Tropen erreichen. Die daraus resultierende Durchmischung dieser Luftmassen könnte in der Folge die Höhenströmungen abwürgen, denen wir unser (früheres) Westwind-dominiertes Wettergeschehen verdanken. Es entstünde in der Atmosphäre ein ähnliches Chaos, wie bereits am Boden. Wie unten, so oben.

Für unser mitteleuropäisches Wetter würde das bedeuten, dass wir einen häufigen Wechsel von Nord- und Südwind-Wetterlagen bei schwacher Westdrift ertragen müssten. Aus dem gemäßigten Klima entstünde ein Kneipp’sches Wechselbad-Reizklima, kalt- warm, kalt- warm usw..

Eine solche dauerhafte Veränderung hätte Potential für Regenfälle jenseits unseres Erfahrungshorizontes und weitere undenkbare Ereignisse und Folgen. Die Gott spielenden Technokraten arbeiten hart daran, die Menschheit auch in ein klimatisches Chaos zu stürzen.

Die Beobachtung der aktuell angewendeten Wetter-Modifikationsmaßnahmen lässt vermuten, dass man uns in Mitteleuropa einen kurzen trockenen Sommer verpasst, nach den Regenangriffen im letzten Jahr. Seit letztem Herbst fällt auf, dass die gesamte Luftfeuchtigkeit in „harmlosen Schleierwolken und Wolkenfeldern zur Kondensation angeregt und dort oben „abtransportiert“ wird. Das hat zur Folge, dass die Bodenkrume auffällig schnell austrocknet. Die durch Kapillarkräfte von unten nachrückende Feuchtigkeit erreicht durch den technischen erzwungenen Wasserentzug die Oberfläche nicht mehr.

In Verbindung mit einem kurzen heißen Sommer und ein paar Starkregenereignissen ist da die Saat schnell umsonst gekauft. Und die Regale bleiben folglich leer. Aber das sind wir ja jetzt schon gewohnt.

Der Wetterkrieg des Jahres 2022 könnte im Kampf der Geisteskranken gegen die Menschheit entscheidend sein für den weiteren Verlauf dieses hybriden Krieges, den keiner merkt. Die Waffe Wetter ist die perfideste, teuflischste, Art, aus der (vermeintlichen) Deckung heraus, die Natur für einen Genozid zu mißbrauchen.

Wir sollten, unter Beachtung der Geschehnisse, nicht schon von minderschweren Herausforderungen überfordert werden, wenn das eintritt, was beabsichtigt ist. Neben ein paar (mehr) haltbaren und erforderlichen Lebensmitteln und individuellen anderen Bevorratungen, die von Vorteil werden können, macht es ebenso Sinn, sich in Gedanken mit einer echten, bedrohlichen Krisensituation auseinanderzusetzen und für sich Möglichkeiten und Szenarien „durchzuspielen“. Das mentale „Training“ kann in den entscheidenden Momenten von großem Vorteil sein und Entscheidungen erleichtern, wenn es darauf ankommt.

Es wird immer spür- und sichtbarer, dass sich die gegenwärtigen Realitäten von systemgefangenen Nicht-Wissern-Nur-Meinern und Parasiten und denen, die mindestens den ersten der „Neun Schleier“ zum Verstehen dessen, was wirklich mit ihnen „geschieht“ und was mit ihnen „gemacht“ wird, trennen und zwei eigeneständige Realitäten mit wenigen Berührungspunkten entstehen, die sich immer weiter voneinander entfernen.

Die Einen werden zu den (Mit-)Gestaltern des eigenen Lebens und werden ihr Leben, hin zum eigenen Da-Sein verändern, den eigenen Erfordernissen anpassen. Die Anderen verharren, oft „gut bezahlt“, an ihrem Platz im kollabierenden System und werden mit ihm untergehen. Dieser hybride Weltkrieg hat bei Aller Tragik und Perfidie eine auch eine wahrlich metaphysische Seite: Der Kampf der Menschenfeinde gegen die noch intakte Menschheit und die Schöpfung. Es ist, entpersonalisiert und heruntergebrochen, der Krieg Gut gegen Böse, Gott gegen Satan, Jung gegen alt, schwarz gegen weiß, Islam gegen Christenheit, Vergangenheit gegen Zukunft und viele weitere Aspekte der Dualität, die in diesem Reinigungsprozess überwunden werden muss.

Der unbemerkt tobende Krieg ist der echte, der Wahre Heilige Krieg, dessen Namen sich „muslimische“ Extremisten, von den antichristlichen Menschenfeinden bewaffnet, ausgebildet und trainiert, vor Jahren schon für ihren regionalen Terror adaptiert haben, um den jetzigen Zustand der Zivilisation mit herbeizuführen. Anders gesehen hatten sie natürlich schon recht, denn ihr Kleinkrieg war bereits der Beginn dieses Heiligen Krieges.

Hier und jetzt dreht es sich aber um etwas Größeres. Die entscheidenden Schlachten dieses Heiligen Krieges werden in den Köpfen der Menschen gewonnen oder verloren. Es ist der Krieg der Menschen gegen sich selbst, ausgetragen im Kopf. Der „externe“ Wirtschafts- und Wetterkrieg ist, wie die Plandemie, Ablenkung und Beschäftigung, damit Menschen vom heiligen Krieg im eigenen Kopf abgelenkt sind, der sie am Allermeisten bedroht und Vielen das Leben kostet.

Der Krieg ist jedoch schon weit fortgeschritten und jeder, der diesen Text noch kritisch lesen kann, hat es weit gebracht in dieser ideologischen und synthetischen Hölle. Die Wirklichkeit und Wahrheit bahnen sich inzwischen brachial den Weg. Lange kann es nicht mehr dauern, bis der Tippingpoint für eine weitere Entwicklung im Sinne der Wahrheit erreicht ist- und das Blatt sich wendet. Denn die Dummen, derer sich das System aus den Gesellschaften bedient, werden nach den Kranken und Schwachen, die man schon mit der Plandemie und tödlichen Begleit-Maßnahmen aus dem Weg geräumt hat, die nächsten Soldaten an der Front sein, die sich für den Dienst an der unsichtbaren Waffe, durchimpfen und ausschalten lassen.

Das Heer der Mitschwimmer, Ja-Sager, Opportunisten und allen anderen systemrelevanten „Soldaten im Kopf“ dampft sich allmählich durch „experimentelle“ Injektionen selber ein in der Furcht vor einem Tsunami aus unsichtbaren Bedrohungen, der nie an Land rollen wird. Während das Lager aus echten, mehr oder weniger bewussten Menschen fassungslos zusieht und friedlich den Tag erwartet, an dem sie, von Gotteshand und Intuition geführt, mit Mitgefühl und Menschenverstand die Oberhand und dann den Krieg gewinnt.

Doch bis dahin wird es vermutlich noch hart. Dann wird es wohl fast jeder merken.

Die Wahrheit wird siegen.

Gott sei mit uns.