Lösungen: Googles Consent-Terror ganz einfach blockieren

Da ich hier…

…schon alles relevante zum Problem gesagt hatte, belasse ichs – weil aktuell kaum Zeit – bei der kurzen und einfachen Lösung.

Man muss nur im Browser die Cookies von https:*//consent.youtube.com/ (den * löschen!) blockieren.

Im Wasser/Feuerfux sieht das dann so aus (obigen Link reinkopieren -> auf blockieren klicken -> speichern):

Dürfte bei allen Google-„Diensten“ funzen.

Dass es auch tut mit diesen geblockten lästigen Keksen und damit Eliminierung dieses bekackten Consent-Terrors am besten gleich so…

Aber ganz abgesehen von all dem, sollte man Google sowieso so weit wie möglich boykottieren, weil

Ps. Irgendwie irre, dass das so einfach geht. Ich hatte alle möglichen hochkomplizierten Optionen durchprobiert (z.b. mit code in zwei verschiedenen Adblockern/Sicherheits-Addons), die allesamt nicht gefunzt haben. Der entscheidende kurze Hinweis kam dann dankenswerterweise in einem Haufen von weitgehend nutzlosem Gelaber hier -> ghacks.net/2021/04/01/here-is-the-easiest-way-to-get-rid-of-googles-before-you-continue-to-youtube-prompt/:

What if, you’d block cookies on consent.youtube.com? Google cannot set cookies then because the browser denies it. A great thing happens when you do, as you are automatically redirected to the main YouTube site without ever seeing the consent prompt.