2023- Die Welt im Würgegriff des globalen Wetterterrors

Frontalangriff auf Mensch und Biosphäre durch einen „Klimawandel“, den es nicht gibt.

Der Wetterkrieg als Schlüssel zum Great Reset.

So langsam sollte jetzt auch der Letzte begreifen, dass die Welt, die Politik, die Wirtschaft, die Gesellschaft und ihre Gesundheit, die Energieversorgung, die Nahrungsmittelversorgung, das Banken- bzw. Geldwesen und natürlich „das Wetter“ vollkommen aus dem Ruder laufen. Und bestenfalls auch, dass dies kein Zufall ist.

Der „Sturm“, in dem sich die Zivilisation gegenwärtig (und schon länger) befindet, bläst durch jede noch so kleine Ritze unseres Daseins und hinterlässt immer deutlicher sichtbare und irreversible Schäden. Nicht nur auf der materiellen Ebene fallen die Leuchttürme und Pfeiler unserer Gesellschaft, der alten Normalität und einstigen Stabilität. Einem Alles durchdringenden Orkan gleich rauscht er selbst durch uns, unser materielles Dasein, unsere Gefühle, Empfindungen und die Psychen derer, die nicht wissen, wissen wollen oder erkennen können, was oder wer für diesen „Sturm“ verantwortlich ist und was ihm folgen soll, wenn er vorüber ist. Was er bezweckt.

So mancher wird das Wort Sturm mit dem assoziieren, was andere affektiv mit dem ideologischen Modewort „Klimawandel“ verbinden. Zahlreiche neue Publikationen belegen inzwischen klar, dass es den, von der UNO, WHO, IPCC, WMO, EU, vielen weiteren Organisationen, Institutionen und der Mehrheit der Regierungen, propagierten „Klimawandel“ aka Erderwärmung überhaupt nicht gibt. Die ganze Diskussion um CO² ist eine einzige Farce und die wohl größte, weitreichendste und teuerste Menschheitsverarschung in der Geschichte der Zivilisation. Zusammen mit der Pandemie-Lüge ergibt sich inzwischen ein unheilvolles Gebräu, das in den Köpfen der ignoranten Bevölkerung einen dissoziativen Überdruck erzeugt, der sich irgendwann, aber vermutlich bald, in dystopischem Chaos einer orientierungslos gewordenen Gesellschaft gewaltsam entladen wird.

Jeder einzelne Aspekt dieser gigantischen und allumfassenden Lüge enttarnt sich bei genauer Betrachtung als propagandistische Phrasendrescherei und als arglistiger Angriff auf die Meinungsbildung der Gesellschaften, um in letzter Konsequenz das globale Chaos herbeizuführen, das im Sinne von Klaus Schwabs WEF im Great Reset, mit allen seinen düsteren Folgen, gipfeln soll.

Für die Zerrüttung der schon instabilen globalen „Ordnung“ bedarf es jetzt einer Zuspitzung der Umstände, die man am besten aus dem Hintergrund, soz. „aus den Wolken“ heraus, mit hohem Aufwand und großer Wucht über die krank-geimpfte, verängstigte, traumatisierte und manipulierte Bevölkerung der Länder ergießt. Die Waffe Wetter ist für die Menschenfeinde das Mittel der Wahl, um dieses Ziel zu erreichen. Die hierfür benötigten Werkzeuge sind nicht nur geeignet, um ganze Landstriche unter Wasser zu setzen, sie auszudörren, mit Stürmen und Gewittern zu überziehen, sondern auch, um global das natürliche Klima in ein Chaos zu stürzen.

Wie am Himmel, so in Erden.

Selbst die Lithosphäre ist mit dem technischen Equipment der Menschenfeinde manipulierbar und zu knacken, wie eine Nussschale. Erdbeben und ein stark auflebender Vulkanismus sind offenkundig mit dem Waffenarsenal der Weltterroristen in Verbindung zu bringen. Im Zusammenhang mit dem Erdbeben in der Türkei, am 6. Februar dieses Jahres, berichten sowohl türkische, wie auch rumänische Medien, von auffälligen Geschehnissen, Erscheinungen und Zusammenhängen, die dem Beben vorausgingen, bzw. folgten und als eindeutiges Verdachtsmoment zu interpretieren sind.

Die natürliche Wetterordnung steht Kopf.

Australien meldet einen der kältesten Sommer seiner dokumentierten Geschichte, während der Nordamerikanische Kontinent, ähnlich wie im letzten Jahr, von einem Kkaltlufteinbruch zum nächsten steuert und mit jeder Woche der unnaturlichen Kälte, eine Verkürzung der Vegetationsperiode, damit die Verknappung der Getreideernte und letztlich der Nahrungsmittelversorgung in 2023 unausweichlicher wird.

Der Inselstaat Madagaskar und die südostafrikanischen Staaten Malawi und Mosambik sind derweil und bis auf weiteres mit der Beseitigung der Schäden des Zyklons „Freddy“ beschäftigt, der über einen ganzen Monat lang über und neben dem südlichen Indischen Ozean tobte und einen nicht zu beziffernden Schaden, bei mehr als 500 Todesopfern, anrichtete, Stand 21.03.. Die Opferzahlen steigen vermutlich noch erheblich. Freddy war der mit Abstand langlebigste Zyklon seit Wetteraufzeichnung und dürfte ein Indiz für eine neue Qualität von Stürmen in der Zukunft sein.

Die Antarktis vermeldete im Januar die tiefsten jemals dort gemessenen Sommertemperaturen, die Emirate saufen im Februar und März zum wiederholten Male nach Starkregen ab oder laden, im Wechsel, zur Schneeballschlacht ein, Chile verliert einen guten Teil seiner Wälder durch eine Feuersbrunst bei gleichzeitiger Dürre, während in Argentinien und Brasilien zahlreiche Menschen ihr Grab im Geröll von reissenden Gewässern und Schlammlawinen nach extremen Starkniederschlägen finden.

China erlebt nach einem extrem kalten Jahresbeginn im März eine Hitzewelle- bei über 30C° in Norden des Landes- während von Januar bis März in Indien, Afghanistan, Pakistan, Jordanien und Südkorea stark unterdurchschnittliche Temperaturen die Fugen der Gesellschaften lösen und diese Länder weiter destabilisieren.

Kalifornien, welches Jahre der Wasserknappheit, Dürre und scheinbar unlöschbarer Wald- und Siedlungsbrände hinter sich hat, wird seit mehreren Wochen abwechselnd tief ins Wasser getaucht und mit Schneemassen überschüttet, während im westlichen Europa sämtliche Flüsse bei Niedrigwasser vor sich hin dümpeln und die Mehrheit der europäischen Trinkwasserspeicher zu versiegen droht.

Südamerika, Australien und Neuseeland melden in den ersten Monaten des Jahres 2023 sommerliche Schneefälle und deutlich unterdurchschnittliche Temperaturen. Sydney beispielsweise erlebte im Australischen Hochsommer seine längste Phase von Temperaturen unterhalb der 30C°-Marke.

Die globale Wettermanipulation, von den dressierten Meteorologen, gekauften „Spezialisten“ und uniformierten Scheiss -Medien kurzerhand zu einem „Klimawandel“ umfirmiert, hat die Bewohner der Erde in eine Synthese katapultiert, einem manipuliertem Leben in einem technisch gesteuerten Habitat. Nichts daran ist mehr echt, natürlich. Diese Synthese gaukelt eine „Klimakrise“ vor, welche durch Frequenzen und elektromagnetische Einflüsse in Echtzeit simuliert wird, jedoch mit dem selbstregulierenden „System Erde“ nichts zu tun hat.

Aus diesem totalitären Gefängnis kommt die Menschheit nur durch Bewusstwerdung dessen, was mit ihr geschieht/gemacht wird, konsequenten Widerstand, Boykott aller involvierten Akteure und rigorose Ahndung der kriminellen Machenschaften wieder heraus. Im Außen gibt es niemanden, der uns retten wird. Das kann Jeder nur selbst. Damit ist der hybride Weltkrieg der Fünften Generation auf der untersten Ebene angekommen, also der jedes Einzelnen, auch derer, die vor wenigen Monaten noch meinten, mit der Aussetzung der menschenverachtenden P(l)andemie-Maßnahmen würde wieder Ruhe und die alte Normalität einkehren.

Weit gefehlt.

Unsere Feinde wissen genau, was- und, dass- wir (fast Alles) wissen. Im Gegenzug zur derzeit aufplatzenden Wahrheit, steuern sie mit allen, ihnen zur Verfügung stehenden, Mitteln der Unterjochung und Zerstörung unserer zivilisatorischen Stabilität und unseres Lebensraumes entgegen. Auch die ideologischen Daumenschrauben werden gerade massiv angezogen. Erst gestern hat der „Weltklimarat“ eine erneute Warnung und Forderung nach einer drastischen Verhaltensänderung der Menschen in den Äther hinaus verklappt, der von einer großen Mehrheit der degenerierten Weltbevölkerung mit einiger Wahrscheinlichkeit zur Gänze aufgesogen und als „Neue Wahrheit“ verinnerlicht wird. Denn „das haben schließlich Spezialisten gesagt“.

Die Vehemenz der Verarschung und Irreführung nimmt zu. Wie kürzlich bei der „Pandemie„, so jetzt beim „Klima“.

Die vollkommen verblödete und degenerierte letzte „Generation Z“ wird sich künftig, in letzter Konsequenz, womöglich und hoffentlich ganz einbetonieren, Atomreaktoren in die Luft jagen oder sich selbst in den modernen Sterbekapseln des WEF durch Vergasung ein Ende setzen. Diese, ideologisch von jedem Rest gesunden Menschenverstandes befreite, Generation würde in ihrer oktroyierten Angst und Verblödung selbst vor der Kompostierung ihrer Verwandten nicht zurückschrecken, „um das Klima zu retten“.

Diese ideologische Verblendung war auch schon die Triebfeder der chinesischen „Kulturrevolution“, welche aber nichts Anderes war, als eine blutige „Revolution“, die ihre Kultur zerstörte. Mao sei Dank. Damals hat die geisteskranke Jugend Chinas in der Uniform der Roten Garden zwischen 2 und 20 Millionen (Zahl differiert stark in den Quellen) ganze Arbeit geleistet. Ähnliches ist auch bei uns möglich. Die Geschichte hat es bereits gezeigt. Es gibt auf der Ebene des geisteszustandes mit der heutigen Jugend auffällige Gemeinsamkeiten.

Der globale Wetterkrieg um die Neue Weltordnung ist in vollem Gange.

Die globalen Wetterdaten der Vergangenheit zeigen eindrücklich, dass unser „Klima“, im Tempo der Installationen und Implementierung von Technologien zur Wettermanipulation, aus dem Ruder läuft und chaotische Wetterverhältnisse global zum Neuen Normal geworden sind.

Die Ablenkung der Höhenwinde, des Jetstreams, in den letzten Jahrzehnten machen ganz neue und noch tiefgreifendere Eingriffe in das globale Wettergeschehen möglich. Unseren, uns feindlich gesonnenen, „Wettergöttern“, ist es in den letzten Jahren gelungen, das bodennahe Wetter von den Höhenwinden „abzukoppeln“. Das dürfte auch der Grund sein, weshalb für Mitteleuropa die Begrifflichkeit „Westwindzone“ nur noch sporadisch zutrifft. Die Höhenwinde stehen inzwischen oft in eklatantem Widerspruch zu bodennaher Luftbewegung.

Die Wasserlast in den (meist künstlich erzeugten)“Wolken“ wird nicht mehr in Richtung des vorherrschenden Höhenwindes transportiert, sondern durch Skalarwellen und elektromagnetischen Einfluss in iher Zugrichtung gelenkt. Dorthin, wo die hybride Kriegsführung Schaden anrichten will. In diesem Jahr sind die Weichen für Europa auf Dürre eingestellt, denn politisch wird schon jetzt propagiert, worum es jetzt gehen wird: Um Wasser.

Die linksgrüne Zerstörungswut hat Ihre Vollstrecker in der Politik bereits dazu veranlasst, für das einst waaserreiche Deutschland eine „Wasserstrategie“ zu erarbeiten, um dieses Land diese Firma zum ersten- und wahrscheinlich einzigen- „Schwammland“ der Welt zu machen. Wie weit noch können es bildungsferne Politiker mit dieser infantilen Gesellschaft treiben, bis ihr endlich die Augen aufgehen?

Doch bevor das Land der Dichter und Denker absäuft, wird es vermutlich erst einmal trocken gelegt um seine Bewohner danach, durch die ergriffene „Wasserstrategie“, zu „retten“ oder, zur Erfüllung des UN Migrationspaktes, einfach aus dem Land zu spülen. Das neue multi-ethnische Fachpersonal wird’s dann schon wieder aufbauen. Für irgendetwas muss es ja da sein und bezahlt werden.

Eine technokratische Zwangsdürre, auch über eine längere Phase, schließt Starkniederschläge im selben Zeitraum nicht aus. Sie erhöhen sogar die totalitäre, militärische und politisch gewollte Durchschlags- und Zerstörungskraft der menschenfeindlichen Wetter-Manipulationsmaßnahmen.

Die natürliche, meist positive NAO, Nordatlantische Oszillation, ist seit einigen Jahren immer häufiger in die sog. negative NAO gekippt, aus der sich für Europa ein häufiger Wetterwechsel von Nord nach Süd- und umgekehrt- ergibt. Dies wurde erreicht, indem bestimmte Gebiete der Ionosphäre erhitzt werden, so dass sich dort großräumige „Hitzelinsen“ bilden, welche den darunter verlaufenden Jet in andere Bahnen lenken. Die Verläufe von Subtropen- und Polarjet sind derart ausmäandriert, dass sie sich immer wieder vereinigen zu einem einzigen Starkwindband (siehe „Snowmageddon“ 03/2023 in Kalifornien).

Die Folge sind häufiger Temperaturwechsel bei schwacher Westdrift und, im ihrem Gefolge, alle Erscheinungen, die damit in Zusammenhang stehen: Hitze, Kälte, Stürme, extreme Starkniederschläge und Trockenheit, Tornados (durch häufige Scherwinde), Derechos, verkürzte Vegetationsperioden (z.B. durch späten Frost) und dadurch bedingte Ernteausfälle, Überschwemmungen (siehe Ahrtal), Wassernotstand (durch Hitze oder Dürren), hohe volkswirtschaftliche und ökologische Schäden durch extreme Wetterereignisse, Engpässe in der Nahrungsmittel- und Energieversorgung (durch häufige Kälteinbrüche oder „technisch fixierte“ Warmluftwetterlagen),und die Überforderung der Gesellschaften und ihres Gesundheitswesens durch Erkrankungen (zu häufige und unnatürlich schnelle Temperaturwechsel, Schwächung durch EMF, Überhitzung, Unterkühlung, Mangelernährung, Sonnenlichtentzug durch SRM).

Aus der langfristigen Beobachtung vom Verlauf der Hoch- bzw. Tiefdruckgebiete und Winde geht hervor, dass sowohl Höhenwinde als auch oberflächennahe Winde „verselbständigt wurden“, nicht mehr in erkenn- und berechenbaren Mustern verlaufen. Sie sind gewissermaßen durch unnätürlichen Einfluss „chaotisiert“: Folglich finden Vermischungen von Luftmassen statt, die auf natürlichem Wege nicht miteinander in Berührung kämen. So gelangten 2022 Polarluftmassen aus der Arktis uber den stark mäandrierenden Jetstream bis zum Äquator und darüber hinaus auf die südliche Hemisphäre, was eine Homogenisierung von Temperaturen verschiedener Breiten bedingt.

Im Klartext bedeutet dies eine Abkühlung. Die Prognose eines la Nina-Ereignisses in 2023 deutet ebenfalls darauf hin. Aus jedem Winkel der Erde wurden im Verlaufe der letzten 12 Monate Rekorde bei Tiefsttemperaturen gemeldet. Ein globaler Trend. Jetzt wundert es auch nicht mehr, dass uns das Heizen erschwert und verteuert wurde. Denn unsere Regierungen haben Informationen, die wir nicht haben und die wollen bekanntlich nur unser Bestes. Wir erinnern uns an die „Pandemie“, die es nicht gab- und an Gen-Spritzen, die uns „nebenwirkungslos“ schützen. Mehr muss man dazu nicht sagen.

Dieser Sachverhalt von einer globalen Vermischungen der Luftmassen verschiedener Breiten könnte zu einem neuen Phänomen von Stürmen führen, die sowohl in ihren Ausmaßen, ihrer Stärke, ihrer Zerstörungskraft als auch hinsichtlich ihrer Langlebigkeit neue Maßstäbe setzen werden. Zyklon „Freddy“ war mit seiner Lebensspanne vom 4.Februar bis 15. März 2023 der langlebigste Tropensturm, seit es Wetteraufzeichnungen gibt. Seit wenigen Jahren gibt es für dieses Phänomen den Begriff Arkstorm, Arche-Sturm, was man auch als „Ur-Sturm“ übersetzen kann. Vermutlich wissen die Kreateure dieses Namens in der IPCC mehr als die Meisten der Gesellschaft. Nomen es omen.

Jede „Wetterlage“ ist mittlerweile steuer- bzw. verstärkbar und kann in ihrer zeitlichen Dauer und Vehemenz technisch so beeinflusst werden, dass unsere Feinde damit den größtmöglichen Schaden anrichten, bzw. ihre beabsichtigte Wirkung zu 99% entfalten können. Hurrikan Sandy (2012), Taifun Mangkhut (2018) oder Zyklon Freddy (2023) sind Phänomene, die Ihre unnatürliche Zerstörungskraft nicht einem höheren CO² Gehalt der Atmosphäre oder einer gestiegenen Oberflächentemperatur der Erde, sondern dem technologischen Energieeintrag durch HAARP, NEXRAD, hunderter Radaranlagen, künstlicher Ionisierung und anderer elektromagnetischer Quellen in einer leitfähig gemachten Atmosphäre (Aerosole durch Chemtrails und weitere Aspekte der Wettermanipulation) verdanken.

Das ist keine Schwurbelei oder Verschwörungstheorie sondern für jedermann sichtbar. Wer Augen hat, der sehe.

Das Militärische Strategiepapier „Owning the weather in 2025“ ist also bereits mindestens zwei Jahre vor der geplanten Übernahme in der vollen Umsetzung. Alle Fakten und Patente hierzu sind inzwischen bekannt, öffentlich, für Jeden einsehbar und noch immer sprechen Bevölkerung, Politik und Medien von einer „Theorie“. Der Lauf der Dinge und die erhöhte Taktzahl von existenzbedrohenden Ereignissen wird dafür sorgen, dass immer mehr Menschen den Antrieb haben werden, zu hinterfragen, ob diese Theorien tatsächlich nur auf lächerlichen Ängsten einer verrückten Minderheit basiert, oder ob die „Theorie“ nicht schlüssig die Wirklichkeit erklärt.

Kretins wie Al Gore und Greta Thunberg verlieren inzwischen, als die Lüge um eine CO² bedingte Klimaerwärmung immer offensichtlicher wird, rasant an Glaubwürdigkeit. Genauso, wie unsere medialen Quacksalber und hysterieaffinen Klugscheisser aus den Wetterdiensten, Dummschwätzer und Volksaufklärer wie H. Lesch oder die der Lüge überführten Institutionen, Medien und Politiker.

Bald werden all diese zivilisatorischen Parasiten und Blender mit großer Wucht vom Tsunami der Wahrheit von der Bühne gefegt und sich Ihrer Verantwortung stellen müssen.

Bis dahin werden die Menschen Einiges ertragen und sich auch noch den bedrohlichen Ereignissen des Wetterkrieges stellen müssen. Wir sollten idealerweise ganz bewusst durch diesen Prozess gehen, im Wissen, dass nicht die Welt untergeht, sondern dass scheiss Wetter ein Teil des hybriden Weltkrieges ist.

Wer um ihn weiß, ist definitiv im Vorteil.

Wir befinden uns in einem epochalen Prozess, den es kein zweites Mal im Dasein der Menschheit geben wird. Die Erschwernisse, persönlichen Herausforder- und Zumutungen, bei gleichzeitig hoher Ereignisdichte, bilden den Flaschenhals dieser Entwicklung, durch den wir in die vollkommene Freiheit gelangen können. Wir sind jetzt gefordert, im wahrhaften Mensch-Sein diesem Druck standzuhalten und durch Aufgabe des Egos, des Wollens und nicht-Wollens, dem Fluss des eigenen Lebens möglichst keinen Widerstand zu leisten, um diese wahrlich übermenschlichen Herausforderungen zu meistern.

Die Wahrheit wird siegen.

Gott sei mit uns.