Die NWO im vergeblichen Endspurt: Eine „Pandemie“ alleine genügt nicht mehr

Wetterkrieg als Booster- oder: Der verzweifelte Krieg der Geisteskranken gegen die Menschheit und das Klima

Hybride Kriegsführung: Die geplante Zivilisationszerstörung geht in die entscheidende und möglicherweise letzte Runde.

Während die synthetische Kriegsfront gegen die Menschheit hinter der medialen Fassade, rund um eine künstlich erzeugte Hysterie und einen unsichtbaren Feind, namens „Corona“, tiefe Risse durch gesicherte Erkenntnisse, durchgesickerte Wahrheiten und eine Flut von immer irrwitzigeren und völkerrechtswidrigen Maßnahmen der Regierungen bekommt, verschieben sich Fokus und Aktionismus der globalistischen Weltterroristen und ihrer korrupten Handlanger hin zum biblisch inszenierten Wetterterror und zur medial induzierten Klima-Hysterie.

Dem Konglomerat aus geisteskranken Psychopathen mit Allmachtsphantasien und ihren humanoiden Parasiten in allen Gesellschaftsebenen ist kein Mittel teuer und grausam genug, im gegenwärtigen Zustand der Zivilisation, durch weitere kriegerische Handlungen die Lage zu verschlimmern, um das von ihnen geplante Chaos herbeizuführen. In einer Zeit, in der die Mehrheit der Menschen mit der irrwitzigen Bekämpfung eines „unsichtbaren Feindes“ beschäftigt ist, eignet sich dafür nichts mehr, als ein weiterer bedrohlicher „Feind“, vor dem man geschützt werden muss: dem Wetter.

Dieser psychologische Krieg gegen die Menschen wird verschärft, durch den im medialen Dauerloop wiederholten Duktus der gesellschaftlichen Selbstverschuldung einer „Klima-Krise“. Die kriminelle Perfidie der Menschheitsfeinde ist so ausgeklügelt und erschreckend perfekt, dass eine Mehrheit der Zvilisation bereits meint, sie wäre selbst schuld an einem „Klimawandel„, während sich die herrschenden Psychoterroristen lachend die Hände reiben und sich totlachen über diesen vermeintlichen Masochismus. Die satanische Verdrehung von Wahrheit zur Lüge- und umgekehrt- macht es möglich, die Realität in die Irrealität zu transformieren. Aus warm wird kalt, aus Unschuld: Schuld.

Der globale Wetterterror hat im Jahre 2021 apokalyptische Ausmaße angenommen und beschäftig Gesellschaften weltweit mit den Folgen ihrer zerstörerischen Auswirkungen. Sintflutartige Regenfälle werden aus allen Regionen der Erde gemeldet. Die „Katastrophe“ vom Ahrtal ist kein singuläres und besonders hervorstechendes Ereignis, sondern nur eines, das jetzt vor unserer Haustüre geschehen ist. Es gibt hunderte vergleichbarer Wetterentgleisungen im laufenden Jahr, nur sind die wirtschaftlichen Schäden und die zu beklagende Anzahl menschlicher Opfer in diesem Fall besonders hoch.

Ansonsten ist es ein Fall wie alle anderen. Und das weltweit.

Die technokratischen Wetterterroristen hatten im Vorfeld der diesjährigen Ereignisse Zeit genug, sehr viel Wasser durch ihre Geoengineering-Maßnahmen in der Hochatmosphäre zu parken. Schon seit einigen Jahren wurden diese Unmengen von atmosphärisch gebundenem Wasser durch Zirren, „harmlose Schleierwolken und Wolkenfelder“ (Zitat von Wetterdiensten) und andere sichtbare Veränderungen am Himmel deutlich wahrnehmbar. Schon geraume Zeit gibt es kein echtes Wetter mehr, sondern nur noch eine technische Wettersimulation in Echtzeit, die uns seither als Klimawandel verkauft wird.

Alles rund um diese Mär ist längst widerlegt, doch schaffen es die Zivilisationsverarschungs-Institutionen, wie der IPCC, die WMO, UNO, WHO, ihre korrupten „Spezialisten“ und fast alle Regierungen immer noch, diese Riesenlüge und alle damit verbundenen Maßnahmen aufrecht zu erhalten und/oder zu verschärfen. Und die Gesellschaften, allen voran ihre akademischen Vorbilder, fressen diese Lügen, allen wissenschaftlichen Fakten zum Trotz, immer noch und werden selbst zu Fake-News-Super-Spreadern. Aber was will man von einer idiotiegläubigen Gesellschaft anderes erwarten?! Gewissermaßen bekommen die Menschen genau das, was sie „ver-dienen“, wenn und solange sie nichts hinterfragen.

Alles in diesem hybriden Krieg dreht sich um das Bewusstsein der Gesellschaften, die diesem teuflischen Wahnsinn sofort ein Ende bereiten könnten. Allein durch das Erkennen, dass hier etwas mit ihnen gemacht wird und nicht einfach „nur geschieht“.

Solange Verkünder von Wahrheiten, neudeutsch „Truther“, von den weitgehend narzisstsch-egomanen und bequemlichkeits-verblödeten Mitmenschen als Verschwörungstheoretiker, Aluhutträger und Spinner abgetan und verleumdet werden, kann sich in dieser verantwortungslosen Kindergartengesellschaft nichts zum Besseren wenden. Alle Fakten liegen seit Jahren auf dem Tisch und noch nie war es so einfach, selbst herauszufinden, ob denn stimmt, was uns in Dauerbeschallung um die Ohren gehauen wird – wenn man es denn wissen will. Aber das wollen die vielen alten Kinder einfach nicht, da ihnen das Selberdenken abdressiert wurde.

Es muss nur eine psychisch auffällige Göre aus Schweden jeden Freitag die Schule schwänzen und öffentlich gegen Kohle hüpfen und schon hüpfen Millionen andere „solidarisch“ mit gegen Kohle, ohne zu wissen, warum überhaupt. Sonst würden sie es nicht tun. Hauptsache, sie fühlen sich gut, weil es andere auch machen. Für diese Art des Menschseins gibt es keinen Platz in der Zukunft. Vielleicht inkarnieren ihre selbstlosen Seelen nach der Reinigung dieses Planeten auf einem Insektenplaneten. Da können sie dann hüpfen, schwirren und sich gut fühlen.

Die tumbe Gesellschaft nimmt nicht einmal wahr, dass sich das Narrativ der globalen Erwärmung hin zu „Extrem-Wetter“ verschoben hat, während weltweit, nicht nur spürbar, die Temperaturen in den Keller gehen. Glaubt man den Medien, haben wir einen der „heißesten“ Monate Juli seit Wetteraufzeichnung hinter uns. Die eigene Beobachtung der Realität, die Wahrnehmung der eigenen Empfindung und alle verfügbaren meteorologischen Daten sprechen eine vollkommen andere Sprache. Die der Wahrheit. Weltweit sind die Temperaturen, mit wenigen temporären und geopraphischen Ausnahmen, im Vergleich zum langjährigen Schnitt gefallen. Auch die der Ozeane.

Jahreszeitlich späte Schneefälle auf der Südhemisphäre, in Australien, Südafrika und -amerika, sind in den letzten Wochen genauso Realität, wie nie dagewesene Regenmengen in der Nordhemisphäre, in Nordamerika, Russland, China, Europa, Japan, Korea und einigen arabischen Ländern. Wer sich einmal intensiver mit Wettermodifikation auseinandersetzt, weiß, was hier gespielt wird und womit Billigflieger und Cargoliner, die täglich unseren blauen Himmel mit nicht mehr vergehenden weißen oder bunten Streifen verschmieren, ihr Geld verdienen.

Man möchte meinen, dies sei doch nun wirklich nicht mehr schwer zu verstehen. Doch solange Menschen nur in der eigenen Ego-Blase existieren und nicht verstehen wollen, dass sie trotzdem ein Teil dieser Welt sind, wird sich daran nichts ändern.

Die Einschläge kommen jedoch immer näher und auch die Wahrheit wird durch Offenlegung immer aufdringlicher, so dass selbst die größten Egoisten und Ignoranten die Augen bald nicht mehr abwenden können, zumal ihre bunte Seifenblase nicht mehr existierender Pseudorealität zusehends von der Entwicklung der Geschehnisse zerschossen wird. Irgendwann – und zwar bald – wird auch die stabilste Blase der realitätsverweigerndsten und ignorantesten Egoisten zerplatzen und sie werden im freiem Fall aus ihrer längst nicht mehr existenten Welt erst einmal in die absolute Leere stürzen und irgendwann auf dem Boden der Tatsachen besonders hart aufschlagen.

Wer Erzählungen von gekauften „Spezialisten“ mehr traut, als der eigenen Wahrnehmung und Intuition, hat seinen gesunden Menschenverstand abgegeben und seine Sinne verloren, die ihn erst zum echten Menschen machen.

Mit Freundlichkeit und „Licht & Liebe“ ist längst nichts mehr zu erreichen, denn die Lage ist zu ernst und zu weit fortgeschritten. Jedem, der meint, das Alles ginge ihn immer noch nichts an und interessiere ihn nicht, soll diese schallende Ohrfeige gelten, denn unter ihm leidet der geistig noch gesunde Anteil der Menschheit am meisten.

Es wird immer offensichtlicher, dass eine „Auslese“ im Gange ist, die nicht nur von unseren Feinden in die Wege geleitet wurde. Der ganze Prozess dieses spirituellen Krieges hat durchaus eine schöpferische Komponente. Er zeigt, wer die falschen Götzen sind, wer ihnen dient, wer ihnen folgt und wer seine Menschlichkeit und Empathie bewahrt oder verloren hat. Dies ist auch, worum es in der Quintessenz von überlieferten Endzeitbeschreibungen geht. Das ist mehr als nur Vorhersehung und Koinzidenz. Es gibt eben viel mehr Wahrheit, als die Meisten wahrhaben wollen.

Wahre Menschen sollten sich der Wahrheit zuwenden.

Denn nur die Wahrheit wird siegen.