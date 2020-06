Ganjaman – (Volle Kraft voraus) In den Untergang

Lyrics

Und sie steuern in den Untergang

Mit dem Rücken zur Wand

Am Abgrund entlang

Rennen in den Untergang

Volle Kraft voraus

Keiner macht sich was draus

Sie werfen alles über Bord

Begehen glatten Selbstmord

Das ist der blanke Wahnsinn und sucht seinesgleichen

Wie weit kann man laufen ohne ein Ziel zu erreichen

Der Weg gepflastert mit unzähligen Leichen

Kein Fuss auf der Erde

Trotzdem nach den Sternen greifen

Von Gier getrieben

Mit schwerer Schuld beladen

So findet kein Schiff der Welt nen sicheren Hafen

Sein eigen Fleisch und Blut verkauft und verraten

Manche erkennst du an den Worten andere an ihren Taten

Völlig von Sinnen und erkenntnisresistent

Mit ausgeprägter autoaggressiver Tendenz

Wird Öl nachgeschüttet dass es ordentlich brennt

Und man die Welt nicht mehr wiedererkennt

Und sie laufen in den Untergang

Mit dem Rücken zur Wand

Am Abgrund entlang

Rennen in den Untergang

Volle Kraft voraus

Keiner macht sich was draus

Sie werfen alles über Bord

Begehen glatten Selbstmord

Denn tot und begraben sind Vernunft und Verstand

Die Spuren der Wahrheit verlieren sich im Sand

Meistbietend verkauft

Sich die willfährige Hand

Und schon bald stellt man wieder Menschen an die Wand

Verkauft und verraten für nen Apfel und nen Ei

Gegen das böse Erwachen hilft keine Arznei

Wie durch böse Zauberei

Wird aus Gold auf einmal Blei

Dann stehen sie vor dem Nichts

Und gross ist das Geschrei

Wer zieht die Fäden

Wer lässt die Puppen tanzen

Steht an der Spitze über all dem Ganzen

Graue Eminenzen, finstre Allianzen

Kontrollieren die Ressourcen und Finanzen

Sie steuern in den Untergang

Mit dem Rücken zur Wand

Am Abgrund entlang

Steuern in den Untergang

Volle Kraft voraus

Keiner macht sich was draus

Sie werfen alles über Bord

Begehen glatten Selbstmord

Alles ist außer Kontrolle und sie tun als ob nichts wär

Doch die Wogen zu glätten gelingt ihnen nicht mehr

Die Wahrheit schmeckt bitter

Die Last drückt so schwer

Keine Möglichkeit zur Flucht und der Ausweg ist versperrt

Eine Reise in den Wahnsinn ohne jeglichen Verstand

Und nicht etwa ne Butterfahrt ins Schlaraffenland

Dummheit ist die Ladung

Ignoranz der Proviant

Das ganze Schiff ein Pulverfass

Und die Lunte steckt in Brand

Eine Reise in den Wahnsinn

Ohne jede Wiederkehr

Zu Lande, in der Luft und auch auf dem Meer

Wohin gehen wir, wo stehen wir, wo kommen wir her?

Die Kröne der Schöpfung wiegt schwer!

Sie laufen in den Untergang

Mit dem Rücken zur Wand

Am Abgrund entlang

Steuern in den Untergang

Volle Kraft voraus

Keiner macht sich was draus

Sie werfen alles über Bord

Begehen glatten Selbstmord

