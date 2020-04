AKTE HAMPSTEAD

Ich bin bei meinen Recherchen über ritualisierten Kindesmissbrauch über das gestolpert, was ich als „Hamstead-Akte“ bezeichne. Es scheint mir, dass die Berichterstattung darüber ziemlich riskant ist. Dennoch habe ich aufgrund meines Gewissens das Gefühl, dass ich keine Wahl habe. Dieser Artikel beantwortet nicht die Kernfrage nach wahr oder falsch, sondern versucht, dem Leser genügend qualifizierte Informationen zu geben, damit er sich eine eigene Meinung bilden kann.

Ella Draper (Quelle: Telegraph)

Ella Draper und ihr Partner Abraham Christie zwangen die acht und neun Jahre alten Kinder zu lügen, dass sie von einem geheimen Sexualring sexuell missbraucht worden seien ‚Evil‘ mother tortured children into telling police their father was leader of Satanic sex cult, The Telegraph

Teuflische Mutter

Eine teuflische Mutter russischer Herkunft, eine Yogalehrerin. Die ihre beiden kleinen Kinder zu falschen Behauptungen über einen satanischen Vergewaltigungskult gequält und mit Cannabissuppe zum Lügen gebracht hat. Zumindest das ist es, was der britische „Telegraph“ am 19. März 1015 berichtete. Der Telegraf-Journalist Bill Gardner schrieb:

Eine „teuflische“ Mutter folterte ihre beiden kleinen Kinder, damit sie fälschlicherweise behaupteten, ihr Vater sei der Anführer eines satanischen Vergewaltigungskults, der das Blut von Babys trinkt. Ella Draper hat ihre Kinder einer Gehirnwäsche unterzogen, damit sie die Polizei anlügen, ihr Vater habe einen geheimen Sexualring an einer Grundschule in Hampstead, London, geleitet. Als die reißerischen Behauptungen ins Internet gestellt wurden, löste dies eine riesige weltweite Web-Kampagne aus, um die mutmaßlichen Täter vor Gericht zu bringen. Eine Untersuchung ergab jedoch, dass die Anschuldigungen in Wirklichkeit von Draper und ihrem Partner Abraham Christie ausgedacht worden waren, um sicherzustellen, dass ihrem ehemaligen Partner das Sorgerecht für die Kinder verweigert würde. Es wurde angedeutet, dass das Paar den beiden Jugendlichen möglicherweise „Cannabis-Suppe“ gefüttert habe, um ihre Zustimmung zu erhalten. Die in Russland geborene Draper, eine Yogalehrerin, ist inzwischen auf der Flucht und soll ins Ausland geflohen sein. Beide Kinder, jetzt im Alter von acht und neun Jahren, wurden in Obhut genommen. Bill Gardner, The Telegraph

Ein teuflischer Troll

Fast forward. Am 10. Januar 2019 berichtet die Daily Mail, eine andere britische Qualitätszeitung, dass Sabine McNeill, eine 74-jährige Rentnerin, zu neun Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Sie behauptete, dass die Eltern ihre Kinder als Teil eines satanischen Kultes missbrauchten, der in einem geheimen Raum bei McDonald’s Babyblut trank und Kinder kochte.

Sabine McNeill, laut der Daily Mail einer der schlimmsten Online-Trolle Großbritanniens, ist für neun Jahre im Gefängnis, nachdem sie das Leben der Eltern ruiniert hat

Einer der schlimmsten Online-Trolle Großbritanniens. Wirklich?

Sie veröffentlichte Einzelheiten über die Sekte online und sagte: „Sie tranken das Blut von Babys und tanzten dann mit den Schädeln auf Teilen ihres Körpers herum. Sie schläferten sie ein, indem sie ihnen etwas injizierten, schlitzten ihnen die Kehle auf, kochten die Babys und aßen sie. McNeill behauptete sogar, dass die Babys in einem geheimen Raum in einem McDonald’s-Restaurant in der Finchley Road gekocht wurden. Unterdessen sind die beiden, deren Lügen und Misshandlungen dazu führten, dass zwei Kinder die falschen Behauptungen aufstellten, die McNeills Hasskampagne inspirierten, nach wie vor auf freiem Fuß. Ella Draper, 45, soll sich in Spanien aufhalten, nachdem sie sich im Februar 2015 der Verhaftung entzogen hatte, als sie der Polizei durch das Hinterfenster ihres Hauses in Hampstead entkam. Ihr ehemaliger Partner Abraham Christie, der zusammen mit Draper die Acht- und den Neunjährigen zwang, mit erfundenen Geschichten über Kindermord und Bluttrinken an die Polizei zu hausieren, bleibt ebenfalls auf der Flucht. CONNOR BOYD, Daily Mail

Zusammen mit diesen Worten veröffentlichte die Daily Mail die folgenden (schmeichelhaften) Bilder von Ella Draper und ihrem ehemaligen Partner Abraham Christie.

Ella

Abraham

Ein gerechtes Urteil

Fast rewind. Am 15. März 2015 entschied der Royal Courts of Justice in Strand, London, wie folgt:

Es wurde auf verschiedene Weise angedeutet, dass P und Q zu einer großen Gruppe von Kindern aus Nordlondon gehörten, die sexuell missbraucht worden waren, dazu gebracht worden waren, sich gegenseitig zu missbrauchen, und dass sie einem satanischen Kult angehört hatten, in dem es erhebliche pädophile Aktivitäten gab. Insbesondere wurde gesagt, dass Babys aus der ganzen Welt geliefert wurden. Sie wurden gekauft, mit Drogen injiziert und dann mit TNT oder DHL nach London geschickt. Es wurde behauptet, dass Babys missbraucht, gefoltert und dann geopfert worden seien. Ihre Kehlen wurden aufgeschlitzt, Blut wurde getrunken, und die Sektenmitglieder tanzten dann mit den Schädeln der Babys (manchmal mit Blut und Haaren noch an ihren Körpern). Alle Sektenmitglieder trugen Schuhe aus Babyhaut, die vom Besitzer einer bestimmten Schuhwerkstatt hergestellt wurden. Die Christchurch-Grundschule in Hampstead soll der Ort der „Hauptaktion“ gewesen sein, aber es wurden mindestens sieben weitere lokale Schulen genannt. East Finchley Swimmingpool wurde als einer der anderen Treffpunkte des Pädophilenrings genannt. Die Rituale wurden, so wurde behauptet, in einem Raum im oberen Stockwerk des McDonald’s-Restaurants durchgeführt, wo der „Chef“ Kinderopfer erlaubte, weil er Mitglied der Sekte war. Es wurden Menschenbabys vorbereitet, in den Öfen einer Geheimküche gekocht und dann von Kultmitgliedern gegessen. Ich kann mit voller Überzeugung feststellen, dass keine der Behauptungen wahr ist. Ich bin mir sicher, dass alles, was Frau Draper, ihr Partner Abraham Christie und die Kinder über diese Dinge gesagt haben, erfunden ist. Die Behauptungen sind unbegründet. Diejenigen, die versucht haben, sie aufrechtzuerhalten, sind böse und / oder töricht. Die Mutter ist seit dem 12. Februar von niemandem in der Behörde gesehen worden. Es gibt Gerüchte, dass sie ins Ausland geflohen ist. Keines der beiden Kinder wurde von einem der folgenden Personen sexuell missbraucht: Ricky Dearman, Lehrer der Christchurch-Grundschule Hampstead, Eltern von Schülern dieser Schule, Priester der benachbarten Kirche, Lehrer der Schulen in Hampstead oder Highgate, Mitglieder der Metropolitan Police, Sozialarbeiter des Londoner Stadtbezirks Camden, Beamte von Cafcass oder andere von Frau Draper oder Herrn Christie erwähnte Personen. MRS JUSTICE PAUFFLEY, FAMILY COURT, Royal Courts of Justice

Am 29. März 2015 wurde das folgende Kurzinterview geführt. Aus irgendeinem Grund konnte ich dieses Video nicht einbinden, bitte benutzen Sie den Link, um es anzusehen.

Detective Sergeant „Ich glaube, Ella Draper 110%“ – Satanismus Hampstead School

hhttps://www.youtube.com/watch?v=W_-d3niW_Mc

Ich muss Ihnen aufgrund meiner Erfahrung mit Verhören über einen Zeitraum von zwanzig Jahren als Detective Sergeant sagen, dass sie zu 110 Prozent die Wahrheit gesprochen hat. Ich glaube Ella Draper, ehemaliger Kriminalbeamter Ray Savage

Aber wie hat das alles angefangen? In der gestrigen Nacht – in der ich aufgrund meiner Nachforschungen, der aufgedeckten Informationen und der emotionalen Wirkung, die sie auf mich hatten, keine Minute geschlafen habe – begann ich, über Q, eine Bewegung in den USA, und ihre Behauptungen über satanischen Kindesmissbrauch und Adrenochrome zu recherchieren. Ich hatte einen recht lebhaften Streit mit einem befreundeten Verleger über Q und ihre Behauptungen. Bei meinen Recherchen stieß ich auf eine Website. Und, wie Ray Savage, haben mein Eindruck und meine Intuition mich zum gleichen Schluss gebracht.

Teuflisch – wer?

Warnung:

Dieser Inhalt ist sehr beunruhigend!

Bitte sehen Sie sich das nachfolgende Video nur an, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie damit umgehen können, und hören Sie sofort auf, wenn es zu viel wird. Es tut mir leid, aber ich kann diesen Inhalt nicht ändern. Er ist, was er ist.

Ich konnte gestern Abend kein Auge schließen und zittere immer noch innerlich. Wenn Sie sich entschließen, es sich anzusehen, dann sehen Sie sich bitte die Aussage beider Kinder vollständig an, dann den Rückzug, in dem das Mädchen sagt, dass überhaupt nichts passiert ist – und schließlich den Vater dieser Kinder. Achten Sie sowohl auf die gesprochenen Worte als auch auf die Körpersprache. Ich stelle mir vor, dass Ray Savage dasselbe getan hat. Und schließlich sehen Sie sich die Aussage von Ella Traper an. Hat sie ihre Kinder mit Marihuanasuppe gefoltert zum lügen? Oder ist es genau umgekehrt?

Hallo, mein Name ist Ella Ghariba und ich bin die Mutter zweier Kinder aus Hampstead, Elisa und Gabriel, die mir am 11.09.2014 weggenommen wurden. Dies ist ein brisanter Fall (…) Der Fall Hampstead ist ein Strafverfahren, das von den britischen Behörden absichtlich und schamlos vertuscht wurde (…) Wir haben mehr als genug dokumentierte Beweise, um es zu beweisen. Die Rechtsprechung des beteiligten Richters ist betrügerisch und verletzt verschiedene Artikel der Menschenrechte. Die Angelegenheit eines öffentlichen Strafverfahrens wurde in einem nicht öffentlichen Familiengericht vertraulich behandelt. In einem Fall der sadistische rituelle satanische Missbrauch von Kindern Menschenhandel umfasst, Folter und die Tötung einiger unschuldiger Kinder. Ein Fall, der niemals ein Fall für ein Familiengericht sein kann.(…) Die Mehrheit der missbrauchten Kinder hat Tätowierungen und Piercings im Genitalbereich. (…) Alle Medienmitteilungen wurden mit dem Stempel ‚Geheim aus Gründen der nationalen Sicherheit‘ versehen. Die Bedingungen für die Auferlegung dieser Einschränkungen sind die öffentliche Aufmerksamkeit für Dinge, die das Militär oder die Geheimdienste gefährden würden. oder die Sicherheit dieser Dienste gefährden. (…) Ich selbst musste Großbritannien verlassen, um mein Leben und meine Freiheit zu schützen. Ich sollte verhaftet und ohne Prozess inhaftiert werden. Daraufhin versuchten am 12.2.2015 zehn Polizisten und zwei Personen mit medizinischer Ausrüstung gewaltsam in meine Wohnung einzudringen. Ich hatte Glück, dass ich fliehen konnte. Ella Ghariba (Auszug aus dem untenstehenden Video)

Befreiung unserer Kinder, weltweit, „Damit ein gewisses Wissen darüber entsteht, worum es im Grunde genommen bei dem letzten Video geht. Das Team von Yachtleben, kann hier nicht wegschauen: Was folgt, sind erschreckende Einblicke in das erschütternde Leben dieser jungen Opfer rituellen Missbrauchs. Yachtleben

Die Geschichte eines amerikanischen Journalisten, der in den letzten fünf Monaten in Großbritannien festgehalten wurde, während die Polizei seinen Facebook-Post untersucht, hat an Boden gewonnen, nachdem am 1. Februar ein Video online aufgetaucht ist. Das Video (‚https://www.youtube.com/watch?v=J5ILV67nArQ&t=1104s‘) zeigt Ryan Dawson, einen geopolitischen Analysten und Aktivisten, der Rupert Quaintance, einen politischen Komiker, Journalisten und Radiomoderator von American Freedom Radio, interviewt. Dawson begann das Interview mit den Worten: „Das ist eine ziemlich verrückte Geschichte“. Es begann Anfang 2015, als ein Video online erschien, in dem zwei Kinder, die behaupten, Opfer von sexuellem Missbrauch durch ihren Vater Ricky und mehrere ihrer Lehrer zu sein, unter anderem von Einheimischen. Der Missbrauch soll in Hampstead, allgemein bekannt als Hampstead Village, in London stattgefunden haben. Emily Love , VICTIMS OF THE STATE

Satanischer ritueller Missbrauch

Sind satanische rituelle Missbräuche nur eine Erfindung einiger teuflischen Mütter und einiger böser Trolle – oder sind sie eine globale Schande von gewaltigen Ausmaßen?

‚Es geht vom sexuellem Missbrauch von Kindern, über die Ermordung von Kindern, bis hin zur Ernte ihrer Körperteile und natürlich zu satanischen und okkulten Ritualen‘. Robert David Steele, Autor von u.a. folgenden Buch, The Open Source Everything Manifesto. Ex-CIA, ehemaliger Operationsoffizier im Geheimdienst der Central Intelligence Agency, Mitbegründer der Marine Corps Intelligence Activity, Kommissar International

Tribunal for natural justice

Am 6. Mai wurde auf Bulincat Folgendes veröffentlicht: „Satanischer ritueller Missbrauch in Hampstead: „HAMPSTEAD MYSTERY SOLVED“ – Mutter Ella Draper „Lügendetektortest“ Audio + Archiv VIDEO 06 Mai 2018″. Wenn Sie auf diese Seite gehen, finden Sie zwei Links zu dem Audio – beide weisen auf das Nichts (die Zensur?) hin. Anscheinend hat Ella Draper, von der man annimmt, dass sie nach Spanien geflohen ist, einen Lügendetektortest gemacht, mit dem Ergebnis, dass sie nicht gelogen hat…

Verloren in Google space

Und verloren in Fratzenbuch…

David Icke über Pädophilie, Menschen- und Kinderopferung, Satanismus-Opfer

800.000 Kinder werden jährlich in den Vereinigten Staaten vermisst, viele von ihnen werden durch Pädophilie-Netzwerke sexuell gehandelt, wo die Kinder unvorstellbare Schrecken wie satanischen rituellen Missbrauch erleiden. Diese Zahl setzt sich aus dokumentierten Fällen von verschwundenen Kindern zusammen und umfasst weder Kinder, die in Pädophilie-Netzwerken geboren und aufgezogen wurden und keine Geburtsurkunden haben, noch undokumentierte Einwandererkinder, die über die Grenzen kommen. Weltweit werden fast 8 Millionen Kinder vermisst und Opfer von sexuellem Handel. Das ist das Ausmaß des Problems, das Anfang dieses Jahres (2018) in Westminster, London, vom Internationalen Gerichtshof für Naturrecht (ITNJ) gemeldet wurde, als das Gericht über einen Zeitraum von drei Tagen zusammentrat, um seine gerichtliche Untersuchungskommission zu Menschenhandel und sexuellem Kindesmissbrauch einzusetzen. 800K Children in the U.S. Missing Each Year – International Tribunal Exposes Pedophilia Problem – Victims Testify of Child Sex Trafficking and Satanic Ritual Abuse ,Medical Kidnap

8 Millionen Kinder, die jedes Jahr weltweit vermisst werden und die globale P(l)andemie satanischen rituellen Missbrauchs sind beides dokumentierte Fakten. Aber was ist mit der Akte Hamstead?

Ehrlich gesagt, habe ich keine (endgültige) Antwort. Und wenn ich eine hätte, würde ich sie hier nicht aufschreiben – (auch) aus ganz offensichtlichen Gründen . Ich möchte nur informieren. Ich möchte Nahrung für den Verstand geben. Ich zittere seit zwei Tagen, nachdem ich zum ersten Mal über diese Geschichte gestolpert bin – und werde noch lange, lange Zeit innerlich zittern.

Und Sie?

