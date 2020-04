Das Recherchieren und Schreiben der ‚AKTE HAMPSTEAD‚ hat mich tief im Inneren erschauern lassen (und lässt mich immer noch erschauern). Und – obwohl es ein erschreckendes Thema ist, oder besser gesagt, ein Thema, das so schrecklich ist, dass man nicht einmal Worte findet – es hat mich tiefer graben lassen. Ich gehöre zu den Wesen, die tief gehen müssen. Ich kann Oberflächlichkeit nicht ertragen – und ich kann es nicht ertragen, dass ich mich oberflächlich fühle. Ich bevorzuge das Blaue. Sogar das Blau, das an das Pechschwarz grenzt.

Es ist offensichtlich, dass die meisten „Menschen“ Katzenvideos, Make-up-Beeinflusser und andere oberflächliche Inhalte mögen. Das interessiert mich nicht. Ich schreibe für die, die in der Realität leben – nicht in einer bequemen Blase von ich, ich, ich. Und freimaurerischer ritueller Kindesmissbrauch ist eine – traurige – Wahrheit.

Die meisten Menschen denken, wenn sie mit der Realität von „SATAN INSIDE“ konfrontiert werden: „Oh, das ist so verrückt, das kann nicht wahr sein“. Nun, in Wirklichkeit ist das genau das, was die Predatoren wollen. Immer und immer wieder ist es ihnen gelungen, eine globale Pandemie-Realität schwindelerregenden Ausmaßes lächerlich zu machen – weil es so unmöglich, so viel, so teuflisch erscheint, dass ihre (die Predatoren, die Satanisten, die schwarzen Spiritualisten) lächelnden Grimassen und ihre scheinbare Ehrbarkeit (Elite, Politiker, Könige, Priester, Schauspieler, CEO’s usw.) eine Dissoziation erzeugen, mit der die meisten nicht umgehen können.

Sie ziehen Katzenvideos (oder andere oberflächliche Inhalte) vor? Kein Problem. Schließen Sie dieses Fenster sofort. Interessiert mich das? Nicht im Geringsten. Es ist Ihr Gewissen, Ihre Seele. Nicht meine.

WARNUNG:

Dieser Artikel ist nicht für schwache Nerven. Satanischer ritueller Missbrauch (SRA) ist eine sehr, sehr ernste Angelegenheit. Außerdem ist ein Teil dieses Inhalts mit der Programmierung des Geistes verbunden. Opfer einer solchen können durch seinen Inhalt ausgelöst (to trigger) werden. BITTE gehen Sie mit Vorsicht vor – und hören Sie sofort auf, wenn Sie sich aus irgendeinem Grund unwohl fühlen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Dieser Artikel enthält eine Reihe von Links zu recht umfangreichen Inhalten, die von anderen Personen erstellt wurden. Ich sage NICHT, dass der Inhalt dieses Artikels und der enthaltenen Links korrekt, fehlerfrei oder gar die Wahrheit sind. Mein Ziel ist es, etwas Nahrung für den Geist und – wenn Ihr Gewissen es verlangt – einige Hinweise für weitere Untersuchungen zu geben. Dieser Artikel gibt nur meine persönliche Meinung wieder, und die darin enthaltenen Links drücken nur die persönliche Meinung der jeweiligen Autoren aus.

Hampstead reloaded

Ich möchte nicht endlos und meist nutzlos – angesichts der oberflächlichen Leser, die die meisten sind – Artikel über die ‚AKTE HAMPSTEAD‚ schreiben – so weitreichend und ekelhaft dieser Fall auch ist. Dennoch habe ich im Hinblick auf weitere Nachforschungen, zu denen mich mein Gewissen gezwungen hat (ja, überraschenderweise haben einige Leute immer noch eines) und deren Zusammenhang mit dem weiter gefassten Thema SRA, einige zusätzliche Inhalte entdeckt.

Dieses Video scheint vor einem Supermarkt gedreht worden zu sein.

https://youtu.be/ZOrrVQCSe-c

Ebenso wie dieses. Was mir auffällt, ist, dass die beiden Kinder sehr präzise in dem sind, was sie dem Reporter erzählen. Sie sagen Nein, wenn etwas nicht stimmt, sie ändern die Geschichte zwischen diesen Videos und auch in Bezug auf das Polizeiverhör in meinem ersten Artikel überhaupt nicht.

Und hier das letzte Video mit den Kindern, anscheinend in einem Fastfood-Restaurant in der Nähe gedreht. Auch hier sind die gegebenen Informationen äußerst kohärent – und detailliert.

Während dieser Zeit zeigten Alisa und Gabriel sehr aggressives und beunruhigendes Verhalten innerhalb und außerhalb ihres Hauses. Im März 2009 leitete die Mutter ein Gerichtsverfahren ein und beantragte eine Verfügung gegen Belästigung. Das Gericht ordnete an, dass Herr D. jeden Samstag von 10.00 bis 18.00 Uhr unbeaufsichtigte Kontakte mit den Kindern haben muss. Die Kinder wurden zu Beratungsgesprächen zu Tavistock geschickt. (Die Tavistock-Klinik organisiert angeblich die Gedankenkontrolle und den sexuellen Missbrauch von Kindern – MIND CONTROL, SATANISM, 7/7, TAVISTOCK …). 2010 begann Alisa, die Christchurch-Schule in Hampstead zu besuchen; Gabriel kam ein Jahr später dazu. Die Kinder behaupten, dass sie und andere Kinder an der Schule regelmäßig von ihrem Vater, Herrn D., und von bestimmten Lehrern, die mit Herrn D. befreundet waren, sexuell missbraucht wurden. Die Kinder wurden alle mit dem Tod bedroht, wenn sie sich äußerten. Erst im August 2014, während der Ferien, erzählten Alisa und Gabriel ihrer Mutter, was an der Schule vor sich ging. Bei einer Gelegenheit kam Alisas Freundin Millie zum Spielen zu Alisas und Gabriels Haus. Millie fragte die Mutter, ob sie mit den Kindern Sex haben würde. Als Alisa mit „Nein“ antwortete, sagte Millie: „Warum erzählt ihr nicht darüber, was in der Schule vor sich geht“. Alisa erinnerte Millie dann an die drohende Gefahr, getötet zu werden. Die Kinder sagen, dass mittwochs viele Besucher in die Schule gekommen seien. Einige der Besucher steckten Besenstiele in die Hintern der Kinder, was zu Blutungen führte und traten die Kinder in die Geschlechtsteile. Kinder wie Gabriel, die die Schmerzen nicht ertragen konnten und zu viel schrien, bekamen von einer Krankenschwester Injektionen.

Ich erfuhr auch, dass MRS JUSTICE PAUFFLEY vom FAMILIENGERICHT, die „ganz sicher ist, dass alles, was Frau Draper, ihr Partner Abraham Christie und die Kinder über diese Angelegenheiten gesagt haben, erfunden war“, im Fall von Hollie Craig, einem Mädchen mit Down-Syndrom, einem weiteren satanischen rituellen Missbrauchs-„Hoax“, derselben Meinung war. Was für ein Zufall.

Zum Schluss noch eine Erklärung von Ella. Ich kann der Aussage eines Forschers zu diesem seltsamen Fall nur zustimmen:

‚Heute ist es schwierig, Informationen über diesen Fall zu erhalten. Eine einfache Google-Suche ergab, dass ein Großteil des Inhalts rund um den Fall entfernt wurde und nur die Artikel in den „großen Medien“ sichtbar sind, in denen behauptet wird, dass Ricky Dearman unschuldig sei und dass dies alles ein Hoax sei.‘

Experten haben festgestellt, dass die viktimisierten Kinder einen Wissensstand zeigten, der sich einer rationalen Erklärung entzieht, wenn die Kinder nicht das erlebt haben, was sie behaupten, erlebt zu haben. Zum Beispiel können diese Kinder das Aussehen, den Geruch, die Textur und die Farben der menschlichen Eingeweide (innere Körperorgane) genau beschreiben. Es wurde argumentiert, dass dies eine Fähigkeit ist, die nur sehr wenige Erwachsene besitzen, abgesehen von denen, die als Chirurgen oder Gerichtsmediziner ausgebildet sind. Diese Kinder zeigen auch ein bemerkenswertes Maß an Wissen über eine Vielzahl unkonventioneller menschlicher Sexualpraktiken, einschließlich vieler Handlungen, die wiederum den meisten Erwachsenen nicht bekannt oder bewusst sind. Wenn diese Kinder diese Dinge nicht aus erster Hand erfahren haben, wie haben sie dann dieses Wissen erworben? The Pedophocracy, The Politics Of Serial Murder, David McGowan

Die obige Aussage korreliert mit meinem Eindruck von der ‚AKTE HAMPSTEAD‘. Wenn diese Kinder gelogen haben, wie kann es dann sein, dass die Informationen, die sie gegeben haben, so detailliert waren, und wie können sie nicht einen einzigen Fehler, eine Veränderung, eine Verfälschung in all diesen Videos machen? Es scheint mir, dass selbst ein erfahrener, erwachsener Lügner Schwierigkeiten hätte, dies zu erreichen.

Der rituelle sexuelle Missbrauch fand offenbar in Hampstead statt. Und Hampstead ist ein sehr wohlhabender Ort. Der Schwerpunkt dieser Anschuldigungen liegt auf diesem Gebäude und der Grundschule, die Teil desselben Komplexes ist.

Christchurch in Hampstead

Altar der Christ Church. Was geschah hier?

Ein Haus mit dem Namen Sarum Chase in Hampstead. Merkwürdig, nicht?

Richy Draper, Dearman, Ford. Wie auch immer – er ist die letzte Person auf der rechten Seite. Die anderen wurden von Elisa alias Alisa und Gabriel als Predatoren bezeichnet. Wie schön sie lächeln…

Eine weitere Spur, die ich entdeckt habe, ist, dass Ella Drapers Ex-Ehemann Rickie Draper alias Dearman sowohl den Kontinent als auch den Namen geändert zu haben scheint. Ich fand dieses Foto, auf dem Richard Ford, Elisa Ford und Gabriel Ford in Los Angeles einen Hollywood-Preis für einen Werbespot erhalten. Wenn es sich dabei um dieselben Personen handelt, würde das bedeuten, dass die „HAMPSTEAD-DATEI“ nicht nur zum Staatsgeheimnis gemacht wurde, sondern dass Regierungsstellen ihnen in den USA eine völlig neue Identität verliehen haben. Und dass Hollywood sie zu mögen scheint.

Richard Ford, Alisa Ford und Gabriel Ford. Zufall – schon wieder?

Elisa, bist das – immer noch – du?

Wenn der Kern zum ersten Mal gespalten wird, werden die Teile des Geistes, die kreativ sind, genommen und benutzt, um die Feen zu erschaffen. Die Programmierer werden nur diese ursprünglichen kreativen Spaltungen nehmen, sie werden nicht versuchen, die Feen von weiteren Folterungen zu befreien. Die Feen sind die kreativen Teile des Kindes. Wie viele kreative Teile das Kind auch immer gesplittert hat, die Anzahl der erschaffenen Feen wird die Anzahl der Feen sein. Diese Teile des Geistes werden sehr stark programmiert. Sie sind Kernspaltungen. ‚13 Bloodlines of Illuminati‚, Fritz Springmeier, CIA.GOV

Der Kern spaltet sich. Sehr starke Programmierung. Angenommen, dies ist Elisa alias Alisa Draper alias Dearman alias Ford – haben Sie ihre Augen (und ihre Halskette) beobachtet? Was ist mit ihr passiert?

Die ‚AKTE HAMPSTEAD‘ wird höchstwahrscheinlich nie gelöst werden. Eine ernsthafte Untersuchung hat nie stattgefunden. Ich bin nicht in der Lage und verfüge nicht über die erforderlichen vollständigen Informationen, um ein Urteil zu fällen – und ich bin ohnehin kein Richter. Aber die Reaktion der Regierung und ihrer Instanzen, die Berichterstattung der Massenmedien und die Art und Weise, wie mit Kritik umgegangen wird, zeichnen ein düsteres Bild.

Das Mafia Prinzip

Durch meine Erfahrung ‚HINTER GITTERN‚ habe ich eine ganze Reihe von Mitgliedern der ‚Familie‘ kennen gelernt. Die Familie führt ein Buch. Um Karriere zu machen, muss ein Mitglied Verbrechen begehen, Mord ist eines davon. Das Buch wird benutzt, um Omertà zu garantieren. Das Schweigen. Man kann die Familie nicht nur wegen der (oft) tödlichen Folgen nicht verlassen, sondern auch wegen der Verbrechen, die aufgezeichnet werden. Auf die gleiche Weise sichert sich die Mafia die Unterstützung von Richtern, Polizei, Politikern und anderen einflussreichen Personen zu. Aber die Mafia ist nicht unabhängig. Die Mafia ist auch ein Teil der Machtpyramiden, die da sind. Alles ist miteinander verbunden. Und Netzwerke satanischer ritueller Missbräuche arbeiten auf ähnliche Weise – auf der Grundlage des Buches der Omerta.

Was für ein Zufall. Efraim Havely, ehemaliger Chef des Mossad, in der Synagoge von Hampstead

Es wird vermutet, dass die wichtigsten Kinderschänder wie Jimmy Savile, Jeffrey Epstein und Marc Dutroux von der CIA, dem Mossad und ihren Freunden benutzt wurden, um die Spitzenleute zu kontrollieren, und dass alle wichtigen Regierungsbehörden, wie Polizei und Sozialdienste, von Kinderschändern infiltriert wurden, die mit den Sicherheitsdiensten in Verbindung stehen.

Was für ein Zufall. Angeblich soll in Hampstead in London schwerer sexueller Kindesmissbrauch stattgefunden haben. Das Royal-Free-Krankenhaus in Hampstead war eines der Krankenhäuser, das von einem Regierungsminister angewiesen wurde, Verbindungen zu Sir Jimmy Savile, dem angeblichen Satanisten, zu untersuchen.

Das ‚Who is who of satanic child abuse‘ ist eines der Dokumente, die ich während meiner Recherchen fand und die mich sprachlos machten:

http://chrisspivey.org/the-whos-who-of-satanic-child-abuse/

Es gibt also einen Grund, nicht zu sprechen. Genau wie die „Familie“ haben auch die SRA-Kreise einen Kodex. Ehrenkodex? Naja. Auf jeden Fall scheint es, dass (und die Liste Who is Who gibt dafür einige großartige Beispiele) die Teilnahme an solchen Ritualen äußerst nützlich sein kann. Aber es gibt auch eine Kehrseite. Sie begehen Verbrechen. Hässliche Verbrechen. Und Sie haben viel zu verlieren. Es ist eine Omertà der anderen Art.

Und diejenigen, die reden, verschwinden oft, entweder ins Nirgendwo oder ins Gefängnis, oder sie sterben. Ein vorgetäuschter Selbstmord, Unfall oder eine geplante tödliche Krankheit ist eine Routineübung für Fachleute.

Das Prinzip des blauen Blutes

Untenstehendes ist nicht, um zu schockieren oder sensationell zu sein. Es soll lediglich eine Vorstellung davon vermitteln, welche Art von Schutz die Königliche Elite, zumindest laut unten stehendem Auszug, genießt. Die Royals waren, sind und werden vermutlich stets darauf vertrauen, dass sie immer über dem Gesetz stehen werden.

Im Jahr 2004 war ich unfreiwilliger Zeuge von Folterungen, Vergewaltigungen und Morden an unter Drogen stehenden Kindern, die für eine Gruppe hochrangiger niederländischer Persönlichkeiten durchgeführt wurden“, erklärte eine Frau. „Ich wurde zu einer Jagdgesellschaft in Belgien in der Nähe von Brüssel gebracht, wo ich zwei Jungen und ein Mädchen im Alter von 14 bis 16 Jahren sah, die von globalen Eliten gejagt und getötet wurden. Die Menschenjagdgruppe wurde von der Königlichen Garde der Niederlande schwer bewacht. Man sagte mir, dass König Albert von Belgien anwesend sei. Vier Augenzeugen bestätigten, dass sie als Kinder und Jugendliche zur Teilnahme an Menschenjagd-Partys gezwungen wurden, bei denen sie und andere Kinder vergewaltigt und einige getötet wurden, und dass den verstorbenen Jungen die Penisse abgeschnitten wurden. Angeblich gab es einen holländischen Landpalast, in dem die Penisse der Jungen wie Trophäen an einer Wand ausgestellt waren. Einige Jagdgesellschaften waren auf dem Gelände des Palastes der belgischen Königin Beatrix zu Gast. Ritual Abuse Investigations

Es gibt so viele Informationen über die Verbindung zwischen dem blauen Blut, satanischem rituellen Missbrauch (SRA) und den Illuminaten-Blutlinien (die im Wesentlichen blaue Blutlinien sind), dass es äußerst schwierig ist, eine Auswahl zu treffen, ohne dass dieser Artikel endlos würde. Ein interessanter und auf eine dunkle, englisch humorvolle Weise unterhaltsamer Artikel ist hier zu finden: http://chrisspivey.org/prince-philip-is-this-the-sickest-man-in-the-uk/.

Kürzlich bemerkte John Coleman, ein Eliteforscher, zu mir, dass er bei seinen Nachforschungen über die Königin von Dänemark entdeckt habe, dass die dänische Königsfamilie allen heimlich entgleitet und sie zu satanischen Ritualen geht. Es ist auch bemerkenswert, dass 5 moderne Könige Dänemarks die Führer der Freimaurerei in Dänemark waren, und die dänische Königsfamilie, Prinzen usw. waren aktive Freimaurer. John Dale schrieb ein Buch ‚Der Prinz und das Paranormale‘, das auf die geheimen okkulten Aktivitäten der britischen Königsfamilie, insbesondere Prinz Charles, aber auch vieler anderer Mitglieder der königlichen Familie eingeht. ‚13 Bloodlines of Illuminati‚, Fritz Springmeier, CIA.GOV

Was für ein Zufall – wieder (und wieder).

Jimmy Savile, Predator von über 3000 Kindern, und Prinz Charles. Beste Freunde. Und warum?

Und interessanterweise habe ich das faszinierende Buch ’13 Bloodlines of Illuminati‘ von Fritz Springmeier nicht auf irgendeiner konspirativ verrückten Website gefunden, sondern direkt bei der CIA. Nur ein Honigtopf (Honeypot)?

An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass es Verbindungen zwischen den folgenden Gruppen gab: dem englischen Königshaus, dem englischen Satanismus, der englischen Freimaurerei und der deutschen Hexerei und dem italienischen schwarzen Adel. (Wenn ich mir die Freiheit nehme, die ich als Autor dieses Artikels habe, werde ich abschweifen, um einige Beispiele für diese Verbindungen zu nennen. Obwohl dies oberflächlich betrachtet nicht direkt auf die Astors zutrifft, betrifft es doch die Astors) Wenn man ein größeres Panorama von dem malt, was in der okkulten Welt geschah, und dann einen leuchtenden Stern über dieses Panorama streifen sieht, dann ist die wirkliche Geschichte dieses leuchtenden Sterns gegeben, wenn man seine Reise durch dieses Panorama verfolgt. Die Geschichtsbücher haben jedoch absichtlich die Bedeutung so vieler Spieler und Gruppen, die entlang der Spur dieses leuchtenden Sternenstreifens lagen, verborgen. ‚13 Bloodlines of Illuminati‚, Fritz Springmeier, CIA.GOV

Aber wer ist dieser Fritz Springmeier? Laut Wikipedia (dem Wiki der Lügen?) ist er ein rechter Verschwörungstheoretiker: „Springmeier hat eine Reihe von Büchern geschrieben und selbst veröffentlicht, die sich mit dem Thema der Blutslinie der Illuminati und ihrer Anwendung von Gedankenkontrolle befassen. Er hat die Existenz von Project Monarch behauptet, einem angeblichen CIA-Projekt zur Gedankenkontrolle, dessen Existenz auf den Behauptungen von Cathy O’Brien beruht.

Ist das wahr? In Wirklichkeit ist Project Monarch Teil von MK-Ultra, und auf der Grundlage des Gesetzes über die Informationsfreiheit musste die CIA Dokumente über MK-Ultra und Project Monarch veröffentlichen. Verschwörungstheorie? Nein. Überhaupt nicht. Offiziell dokumentierte Tatsache.

Und wo ist Fritz Springmeier geblieben? Im November 2003 wurde er wegen des Vorwurfs des bewaffneten Raubüberfalls zu 51 Monaten und wegen Beihilfe zu 60 Monaten Gefängnis verurteilt. Interessant.

Sie haben Fritz wirklich angegriffen, da er auf einige Dinge gestoßen ist, die ihnen wirklich Angst gemacht haben. Was war das? War es die transsilvanische Blutlinie? Sind es die satanischen Rituale? (…) Nun, es war eine Kombination aus einer ganzen Reihe von Dingen, die er tat, aber eines der Dinge, auf die sie wirklich empfindlich waren, war die traumabasierte Gedankenkontrolle. Fritz schrieb darüber drei Bücher mit etwa vierzig Seiten, die den tatsächlichen Codes gewidmet sind, die sie bei den Sklaven anwenden. (…) Das Buch ‚How to create a Totally Undetectable Mind Control Slave‘ zeigte, dass alles im Fernsehen Programmierungsebenen sind, je nachdem, wie konditioniert man ist. Wenn ein Kind fernsieht, steht es unter einer Form der Gedankenkontrolle, die sogar die BBC zugibt. Illuminati – The Conspiracy Revealed, Greg Norton

Wichtiger ist jedoch, dass die Frage, ob er reingelegt (framed) wurde oder nicht (und wenn er es wäre, wäre er einer von vielen, die entweder für die Wahrheit reingelegt oder getötet wurden), ist das, was er tatsächlich geschrieben hat. Man mag denken, dass seine Bücher über die Blutlinie der Illuminaten und die Programmierung des Geistes Unsinn sind, aber ich kann aus Erfahrung feststellen, dass dies nicht wahr ist.

Das Geld Prinzip

Als ich über die Bilderberg-Gruppe in Sitges berichtete und David Estulin (Autor von „The Bilderberg Group“), Jim Tucker (der überraschenderweise nur einen Tag später starb) und andere traf und interviewte, war ich beeindruckt von dem Schutz, den eine solche „geheime“ Gruppe genießt. Tausende von Elitepolizisten, der Himmel voller schwarzer Hubschrauber, eine großartige Verdunkelung der Medien. Alles inklusive. Und alles umsonst – bezahlt vom Steuerzahler. „Folge dem Geld“ (Follow the money) lautet ein Sprichwort.

Nur ein Beispiel. Seltsames Haus. Verlassen? Nein. Aber geschützt. Die Polizei riegelte die Straße ab, wenn Versammlungen stattfanden. Es ist genau wie bei den Bilderberg-Treffen. Totaler (kostenloser) Schutz. Für die Reichen und Mächtigen.

Diejenigen, die die traurige Realität der globalen SRA in Frage stellen und immer wieder fragen, wie man das – meistens – im Dunkeln lassen kann, begreifen es nicht. Genau wie die Mafia haben diese „Leute“ Geld. Zu viel Geld. Und (damit) Macht. Und, nicht zu meiner Überraschung, entwickelten sie ihren „speziellen“ Geschmack zu einem Multi-Milliarden-Dollar-Geschäft.

Nicht nur, dass die „Adepten“, die Menschen auf der Karriereleiter, um es im Leben zu schaffen, ihre Seele auf jede erdenkliche Art und Weise prostituieren, sondern ihr Handel mit menschlichen Körpern, die „Ernte“, bringt am Rande (noch) mehr Geld ein. Snuff-Filme (muss ich konkreter werden, z.B. Vergewaltigung, Folter und Mord selbst an kleinen Babys), die im Darknet verkauft werden, bringen mehr Milliarden ein. Und anscheinend (von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen) haben selbst die klügsten Polizisten keine Ahnung, wie sie entweder Produzenten oder Konsumenten belangen können.

Paul Bonacci – eine weitere Verschwörungstheorie?

Aber wenn es so war, warum hat das Gericht ihm dann 1.000.000 Dollar Schadenersatz zugesprochen? Und für was?

Satanische Snuff-Filme, Missbrauch, Folter, Entführung durch das US-Militär und satanische Misshandlungen.

Paul Bonacci vor der Ranch, auf der Berichten zufolge Johnny Gosch und andere Jungen gefangen gehalten wurden. Paul Bonacci hat angegeben, dass er als Jugendlicher gezwungen wurde, an satanischen Snuff-Filmen teilzunehmen. Er identifizierte Bohemian Grove als den Schauplatz eines satanischen Mordes. Paul A. Bonacci sagte, dass er als Kind vom US-Militär entführt, gefoltert und sexuellem Missbrauch und Gedankenkontrolle ausgesetzt wurde. Im Jahr 1999 gewann er vor einem Gericht in Omaha 1.000.000 Dollar Schadenersatz. Kundalini Cell Towers

Das spirituelle Prinzip

Aber die oben genannten Motivationen für satanischen rituellen Missbrauch (SRA) sind nur die Spitze des Eisbergs. Die wahre, tiefgreifende, historische Motivation dafür ist spiritueller Natur. Nicht spirituell in einer Weise, die die meisten Menschen verstehen können. Es dreht sich alles um Dämonen (oder Dschinns, wie der Koran sie nennt, oder gefallene Engel in der Bibel), den Teufel und das endgültige Kommen der Bestie.

Sie – mein lieber Leser – könnten denken, dass dies nur eine Illusion ist. Aber nein, leider hat die ganze NWO – und in ihrem Kern die satanischen Ritualschänder – eine tiefere Bedeutung und ein „spirituelles“ Ziel.

Und sie haben eine Blutsverwandtschaft zwischen ihm und den Dschinn erfunden: aber die Dschinn wissen (ziemlich gut), dass sie tatsächlich (vor seinem Richterstuhl) erscheinen müssen. Quran, Verse 37:158

Das Leben unzähliger Menschen wurde auf schädliche Weise durch satanischen rituellen Missbrauch beeinträchtigt – eine Art von Missbrauch, der seinen Opfern absichtlich Dämonen einpflanzt, um sie unter Kontrolle zu halten und sie dem Teufel zu unterwerfen. Ohne Hilfe werden diese Menschen ein Leben lang gegen diese unsichtbaren Wesen kämpfen. Foreword to ‚Spiritual Warfare in Satanic Ritual Abuse: Exposing the Hidden Demonic Schemes of SRA‘

David Icke. Der Echsen(Lizard)gläubige. Na ja – gar nicht so dumm und verrückt, wenn man die spirituelle Ebene, die multidimensionale Ebene in Betracht zieht.

Und der große Drache wurde hinabgeworfen, die alte Schlange, die Teufel und Satan genannt wird, der Verführer der ganzen Welt – er wurde auf die Erde hinabgeworfen, und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen Revelation 12:9

Aber der spirituelle Aspekt der SRA hat eine viel umfassendere Bedeutung, nicht dass „nur“ die Menschen durch sie gefoltert, programmiert und getötet werden. Es geht um den spirituellen Bereich. Viele Menschen werden diesen Teil nicht verstehen. Aber die Realität ist, dass diese Dschinns, diese gefallenen Engel oder Außerirdischen, wie sie in Filmen dargestellt werden und vergleichbare Entitäten Wesen aus einer anderen Dimension sind. Und im Kern ist das primäre Ziel des SRA (wie bei anderen „Projekten“, die von denselben Gruppen eifrig vorangetrieben werden) die Interaktion mit diesen Wesenheiten, die Besessenheit – nicht nur der Opfer – sondern der Menschheit. Solange diese Dinge weiter geschehen, werden wir alle gemeinsam in der Hölle auf Erden bleiben. Und am Ende wird, zumindest nach ihrem Plan, Satan, der Teufel, die Macht vollständig übernehmen. Dies ist nicht nur religiöses Gerede, sondern eine traurige, erschreckende, aber dennoch sehr reale Tatsache. Was einige die Neue Weltordnung nennen, wäre nichts ohne satanischen rituellen Missbrauch.

Die Code Verbindung

Joan Baez. Können Sie es sehen? Können Sie verstehen, dass wir beide nicht einfach nur Katzenvideos anschauen können?

You don’t have to play me backwards To get the meaning of my verse You don’t have to die and go to hell To feel the devil’s curse Well I thought my life was a photograph On the family Christmas card Kids all dressed in buttons and bows And lined up in the yard Were the golden days of childhood So lyrical and warm Or did the picture start to fade On the day that I was born I’ve seen them light the candles I’ve heard them bang the drum And I’ve cried Mama, I’m cold as ice! And I got no place to run Let the night begin there’s a pop of skin And the sudden rush of scarlet There’s a little boy riding on a goat’s head And a little girl playing the harlot There’s a sacrifice in an empty church Of sweet li’l baby Rose And a man in a mask from Mexico Is peeling off my clothes I’ve seen them light the candles I’ve heard them bang the drum And I’ve cried Mama, I’m cold as ice! And I got no place to run So I’m paying for protection Smoking out the truth Chasing recollections Nailing down the proof You don’t have to play me backwards To get the meaning of my verse You don’t have to die and go to hell To feel the devil’s curse I’ll stand before your altar And tell everything I know I’ve come to claim my childhood At the chapel of baby Rose I’ve seen them light the candles I’ve heard them bang the drum I’ve seen them light the candles I’ve heard them bang the drum Joan Baez, Play me backwards

Du brauchst mich nicht rückwärts zu spielen, um die Bedeutung meines Verses zu verstehen Du brauchst nicht zu sterben und in die Hölle zu fahren, um den Fluch des Teufels zu spüren Nun, ich dachte, mein Leben sei ein Foto Auf der Weihnachtskarte der Familie, Kinder, alle in Knöpfe und Schleifen gekleidet und im Hof aufgereiht Waren die goldenen Tage der Kindheit So lyrisch und warm Oder begann das Bild zu verblassen An dem Tag, an dem ich geboren wurde Ich habe sie die Kerzen anzünden sehen Ich habe sie die Trommel schlagen hören Und ich habe geweint Mama, ich bin eiskalt! Und ich kann nirgendwohin rennen Lass die Nacht beginnen Da ist ein Knall Haut und der plötzliche Ansturm von Scharlach Da ist ein kleiner Junge, der auf einem Ziegenkopf reitet Und ein kleines Mädchen, das die Hure spielt In einer leeren Kirche des süßen kleinen Baby Rose Und ein Mann mit einer Maske aus Mexiko zieht mir die Kleider aus Ich habe sie die Kerzen anzünden sehen Ich habe sie die Trommel schlagen hören Und ich habe geweint Mama, mir ist eiskalt! Und ich kann nirgendwohin fliehen, also bezahle ich für meinen Schutz Die Wahrheit ausräuchern Die Wahrheit ausräuchern Erinnerungen nachjagen Den Beweis festnageln Du musst mich nicht rückwärts spielen, um die Bedeutung meines Verses zu verstehen Du musst nicht sterben und in die Hölle fahren, um vom Teufel verflucht zu sein Ich werde vor Ihrem Altar stehen und alles erzählen, was ich weiß Ich bin gekommen, um meine Kindheit einzufordern In der Kapelle des Rosenbabys Ich habe sie die Kerzen anzünden sehen Ich habe sie die Trommel schlagen hören Ich habe sie die Kerzen anzünden sehen Ich habe sie die Trommel schlagen hören Joan Baez, Play me backwards (Spiel mich rückwärts)

Seltsames Lied. Ist es das nicht? Nicht nur ich, sondern viele andere machten Bekanntschaft mit der MK-Ultra Mind-Programmierung. Nicht nur ich, sondern auch viele andere machten Bekanntschaft mit satanischem rituellen Missbrauch. Es scheint, dass Joan Baez als Kind Opfer von satanischem rituellen Missbrauch wurde, kurz nachdem ihr Vater begonnen hatte, für die CIA in Cornell zu arbeiten. Dies ist ein weiteres Teil des größeren Puzzles, warum dieser schreckliche Missbrauch von Kindern auf globaler Ebene geschieht und warum pädophile Netzwerke die höchsten Machtkorridore auf der ganzen Welt infiltriert haben. Politiker und Führungspersönlichkeiten werden durch diese abscheuliche Praxis absichtlich vorbereitet, kompromittiert und korrumpiert, bevor sie an die Macht kommen.

Ich bin in der Schweiz geboren, genauer gesagt in Bern, der Hauptstadt.

Die amerikanische Botschaft in Bern ist zum europäischen Hauptquartier des US-Geheimdienstes CIA ausgebaut worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg befand sich das europäische Hauptquartier der Vorgängerorganisation des CIA, OSS, in Bern. In der Zwischenzeit wurden die CIA-Aktivitäten in Europa von Stuttgart aus koordiniert. Und im so genannten Berner Club treffen sich seit Jahren Spione aus aller Welt zum Informationsaustausch. CIA, Wikipedia

Warum erwähne ich dies? Das werde ich Ihnen nicht sagen. Nicht jetzt und nicht hier. Denken Sie nur daran, dass es einige von uns gibt, die niemals vergessen oder vergeben können. Und all die süßesten Katzenvideos im Universum werden daran nichts ändern. Und sogar eine Kugel im Rücken – was das betrifft. Dr. Hammond hielt (siehe unten) einen Vortrag über satanischen rituellen Missbrauch. Er enthält sehr detaillierte Informationen über die Geschichte des SRA, über ihre Verbindung zur Schweiz , über den berühmten Dr. Greenbaum („Grüne Programmierung“), der oft in Verbindung mit MK-Ultra auftritt, über Programmierungsarten und einen Code. Ich erinnere mich.

Hier scheint der rituelle Missbrauch seinen Ursprung zu haben. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs waren Allen Dulles [später Direktor des CIA] und andere Personen aus unserer Geheimdienstgemeinschaft in der Schweiz, um Kontakt aufzunehmen und Nazi-Wissenschaftler herauszuholen. Als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, holten sie nicht nur Raketenwissenschaftler heraus, sondern auch einige Nazi-Ärzte, die in den Konzentrationslagern Forschung zur Bewusstseinskontrolle betrieben hatten. Sie brachten sie heimlich in die Vereinigten Staaten [durch das Projekt Paperclip]. Mit ihnen war ein junger Teenager, der in einer chassidisch-jüdischen Tradition mit einem kabbalistischen Mystizismus als Hintergrund aufgewachsen war. Das gefiel den Leuten in der Sekte wahrscheinlich, denn um die Jahrhundertwende hatte Aleister Crowley den Kabbalismus in satanisches Zeug eingeführt. Der kabbalistische Mystizismus ist in all dies eingemischt. Ich vermute, dass dies eine Verbindung zwischen dem Jungen und den Nazis hergestellt haben könnte. Er rettete seine Haut, indem er kollaborierte und ihnen bei den Experimenten in den Todeslagern assistierte. Sie brachten ihn mit den Nazis in die USA. Sie begannen, für den militärischen Geheimdienst in Militärkrankenhäusern in den Vereinigten Staaten Forschungen zur Bewusstseinskontrolle durchzuführen. Die Leute, die kamen, die Nazi-Ärzte, waren Satanisten. In der Folge änderte der Junge seinen Namen, amerikanisierte ihn etwas, erhielt einen Doktortitel, wurde Arzt und setzte diese Arbeit fort, die heute im Zentrum der Sektenprogrammierung zu stehen scheint. Sein Name ist den Patienten im ganzen Land bekannt. Dr. Greenbaum. Ich hatte Patienten, die freiwillig berichteten, dass sich im Inneren Teile namens Mr. Greenbaum befanden. Es wird auch „Grüne Programmierung“ genannt. Die Art und Weise, wie Sie die Mandschurei-Kandidaten schaffen, ist, dass Sie den Geist teilen. Das ist Teil dessen, was die Geheimdienstgemeinschaft wollte. Wenn man einen Attentäter erwischt, teilt man den Verstand. Fälle wie die Ermordung von Robert Kennedy faszinieren mich. Bernard Diamond stellte bei der Untersuchung von Sirhan Sirhan fest, dass er von der Ermordung Robert Kennedys völlig amnesiert war. Doch unter Hypnose konnte er sich daran erinnern. Aber nachdem er nicht mehr unter Hypnose stand, konnte er sich an nichts mehr erinnern, trotz der Suggestionen, an die er sich bewusst erinnern konnte. Was sie in diesen Programmen im Grunde tun, ist, dass sie ein Kind bekommen und mit der Programmierung in Grundformen beginnen, so scheint es, im Alter von etwa zweieinhalb Jahren, nachdem das Kind bereits dissoziativ gemacht wurde. Sie machen es nicht nur durch Missbrauch, wie sexuellen Missbrauch, dissoziativ, sondern auch durch Dinge wie das Aufstellen einer Mausefalle an den Fingern und das Unterrichten der Eltern: „Sie gehen nicht hinein, bis das Kind aufhört zu weinen. Erst dann gehen Sie hinein und entfernen es.“ Sie beginnen in rudimentären Formen etwa im Alter von zweieinhalb Jahren und treten, wie es scheint, um die sechs- oder sechseinhalb Jahre in hohe Gänge. Sie setzen dies in der Adoleszenz mit periodischen Verstärkungen im Erwachsenenalter fort. Es gibt einen Identifikationscode, den die Menschen haben. Er beinhaltet ihr Geburtsdatum. Er kann Orte enthalten, an denen sie programmiert wurden, und er enthält normalerweise eine Zahl, die ihre Geburtsreihenfolge angibt, wie Null-Zwei, wenn sie zweitgeboren wurden. Er wird normalerweise auch eine Zahl beinhalten, die die Anzahl der Generationen in der Sekte repräsentiert, wenn es sich um Blutlinien handelt. Ich habe jetzt bis zu zwölf gesehen, zwölf Generationen. Wenn Sie unter die Altäre (dissoziierte oder gespaltene Persönlichkeiten) gehen, dann haben Sie die Programme Alpha, Beta, Delta, Theta und so weiter – die Programmierung mit griechischen Buchstaben – und sie werden Sicherungsprogramme haben. In der Regel wird es einen Löschcode für die Backups geben. Alphas scheinen die allgemeine Programmierung zu repräsentieren; die erste Art von Dingen, die eingegeben werden. Betas scheinen sexuelle Programme zu sein, z.B. wie man Oralsex auf eine bestimmte Art und Weise durchführt, wie man Sex in Ritualen durchführt, oder Programme, die mit Prostitution zu tun haben und Kinderpornographie produzieren und inszenieren. Deltas sind Killer, die darin ausgebildet sind, wie man in Zeremonien tötet. Es werden auch einige Selbstverletzungen miteinbezogen. Gamma scheint eine Programmierung zum Schutz des Systems und zur Täuschung zu sein, die Ihnen als Therapeut Fehlinformationen liefert, versucht, Sie in die Irre zu führen, Ihnen Halbwahrheiten zu erzählen und verschiedene Dinge im Inneren zu schützen. Omega hat mit Selbstzerstörungsprogrammierung zu tun. Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Dies kann sowohl Selbstverstümmelung als auch Selbstmordprogrammierung beinhalten. Es kann auch andere griechische Buchstaben geben. In einem Fall fand ich zum Beispiel heraus, dass Zeta mit der Produktion von Snuff-Filmen zu tun hatte, mit denen dieser Patient zu tun hatte. Bei einer anderen Person hatte Omicron mit ihrer Verbindung und ihren Verbindungen zum Drogenschmuggel und zur Mafia, zum Großkapital und zu Regierungschefs zu tun. Bei einigen handelt es sich um Come-Home-Home-Programme, also Programme zur „Rückkehr in die Sekte“. Ein Patient, etwa acht Jahre alt, hatte eine Menge früher Programme durchlaufen, die auf einer militärischen Einrichtung stattfanden. Das ist nicht ungewöhnlich. Ich habe Fälle behandelt und war an solchen beteiligt, die Teil dieses ursprünglichen Gedankenkontrollprojekts waren, und in vielen Fällen wurden sie auch auf militärischen Einrichtungen programmiert. Dieses spezielle Kind war in einer privaten Sektenschule, in der mehrere Sitzungen pro Woche stattfanden. Sie würde in einen Raum gebracht werden, um sie komplett anzuschließen. Man legte ihr Elektroden an, eine in der Vagina, vier auf dem Kopf. Sie begannen dann mit den Worten: „Sie sind wütend auf jemanden aus der Gruppe“. Sie würde sagen: „Nein, bin ich nicht“, und man würde sie heftig elektro-schocken. Sie wiederholten dasselbe, bis sie nachgab und keine negative Antwort gab. Wir fanden heraus, dass [eine andere Patientin] ihre Therapie bei jeder Sitzung von ihrer Mutter (die ihre Programmiererin war) von außerhalb des Staates telefonisch überwachen ließ. Sie hatte noch intakte Vorschläge, die ihr gemacht worden waren, dass sie ihren Therapeuten zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt töten würde. Ich kenne [andere] Patienten, die in andere Staaten gegangen sind und einfach tief greifende Veränderungen hatten, nehmen den Hörer ab, rufen an und sagen: „Das ist unsere neue Adresse und Telefonnummer“, so dass sie vor Ort abgeholt werden konnten. Ich würde nicht versuchen, mit irgendeiner Art tiefgreifendem Material oder Deprogrammierung mit den überwachten Personen zu arbeiten, denn ich glaube, es kann nichts anderes tun, als sie zu foltern, es sei denn, sie können für längere Zeit in eine sichere, gesicherte stationäre Einheit kommen, um einen Teil der erforderlichen Arbeit zu erledigen. Wenn sie in einer Sekte aus ihrer Gegend sind und immer noch überwacht und verarscht werden, dann können wir sie meiner persönlichen Meinung nach nicht gesund machen und wir können ihnen nicht mehr bieten als humanitäre Fürsorge und Unterstützung. Diese Art der Programmierung wird [oft] in den Sekten durchgeführt. Mein Eindruck ist, dass dies einfach bei Menschen gemacht wird, wo sie großen Zugang zu ihnen haben, oder wo sie in ihrer Blutlinie stehen und somit ihre Eltern dabei sind. Oder sie können von klein auf darin aufgezogen werden. Wenn sie eine Blutlinie haben, sind sie die auserwählte Generation. Wenn nicht, sind sie entbehrlich. Es wird erwartet, dass sie sterben und nicht gesund werden. Es werden Ihnen Sprengfallen gestellt, so dass sie, wenn sie nicht nicht von der Blutlinie stammen, sich, wenn sie gesund werden, selbst töten werden. Der Satanismus zeigt sich als die Philosophie, die all dem übergeordnet ist. Sie werden Ärzte finden, die stark involviert sind. Die Sekten haben ihre eigenen ermutigt, Medizin zu studieren, Medikamente zu verschreiben, um für sich selbst zu sorgen, Zugang zu medizinischer Technologie zu erhalten und über jeden Verdacht erhaben zu sein. Tatsächlich gibt es in Utah ein Ehepaar, das jetzt festgenagelt worden ist. Wir haben jetzt in Utah zwei Vollzeitermittler für rituellen Missbrauch, die unter der Zuständigkeit des Generalstaatsanwaltsbüros landesweit nichts anderes tun, als dies zu untersuchen. „Was ist der Zweck der Untersuchung?“ Meine beste Vermutung ist, dass sie eine Armee von mandschurischen Kandidaten wollen, Zehntausende von mentalen Robotern, die Prostitution, Kinderpornographie, Drogenschmuggel, internationalen Waffenschmuggel, Snuff-Filme und alle möglichen andere sehr lukrativen Dinge tun werden. Diese mandschurischen Kandidaten werden nach dem Willen ihrer Herren handeln, so dass die Größenwahnsinnigen an der Spitze schließlich glauben, sie könnten einen satanischen Orden schaffen, der die Welt regieren wird. Die Beweise kommen von Opfern, die gefährdete Zeugen sind. Interessant ist, wie viele Menschen dasselbe Szenario beschrieben haben und mit wie vielen dieser Menschen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die Verwandte bei der NASA, bei der CIA und beim Militär hatten, darunter auch sehr hohe Militärs. Kurz nach dieser Rede stellte Dr. Hammond aufgrund von Drohungen alle Forschungen und Vorlesungen zu diesem Thema ein. Quelle: wanttoknow.info

Wenn Sie ernsthaft nach Informationen über SRA suchen, werden Sie sie finden. Einige werden rein sein, viele werden eine Mischung aus Lügen und Wahrheit sein. Und vieles wird zu 404 Fehlermeldungen, gelöschten, zensierten oder veränderten Inhalten führen. Aber wenn Sie weitergraben, werden Sie eine Vielzahl von Berichten von Überlebenden, spezialisierten Traumatherapeuten – und Informanten (Whistleblower) von satanischen Kulten, Illuminati-Blutlinien und Geheimdiensten finden. Diese Entitäten – so beobachte ich – haben die seltsame Angewohnheit, die Wahrheit zu verbergen und sie dennoch sichtbar zu machen, wenn man weiter danach sucht. Meiner Ansicht nach hat dies auch eine spirituelle Komponente. Es ist dem Teufel und seinen Helfern, den Dämonen, nicht erlaubt, Seelen zu nehmen, ohne „freundlich“ zu fragen. Aber ihre Art, freundlich zu fragen und die Wahrheit zu zeigen, ist in der Tat recht seltsam.

Die Punkte Verbinder

Was einige Verschwörungstheoretiker nennen – und nicht so überraschend, dass nicht diejenigen, die versuchen, Punkte zu verbinden, sich selbst als solche bezeichnen, sondern diejenigen, die versuchen, sie zu diskreditieren – ist wahrscheinlich die am stärksten infiltrierte Bewegung dieses Planeten. Sei es Q oder die Flacherdler (Flat earthers), um nur zwei zu nennen, diese Punkte Verbinder (Dot Connectors) werden auf eine Art und Weise lächerlich gemacht, die nach Panik riecht.

Ganz einfach, weil das Denken – und das Handeln nach diesen Gedanken – das Einzige ist, was die global organisierten Predators fürchten. Und Angst ist ihre Hauptwaffe, um die Massen in Schach zu halten.

Gedankenfreiheit. Letzte verbleibende Freiheit?

Wie überraschend ist es, dass ich die meisten meiner jüngsten Artikel mit diesem Artikel verknüpfen kann. Nun – und das ist aus dem gleichen Grund, aus dem sogenannte Verschwörungstheoretiker so leicht lächerlich gemacht werden können – in Wirklichkeit sind alle Artikel, die ich jemals geschrieben habe, (im Wesentlichen) miteinander verbunden. Und das globale Verbrechen des SRA ist der Kern all dieser Verbindungen, die die Menschen und in einem spirituellen Sinne die Erde versklaven.

Was diese Leute, die manche Verschwörungstheoretiker nennen, in Wirklichkeit tun, ist das Verbinden von Punkten (connecting dots). Im Grunde versuchen sie, die gleichen Punkte wieder zu verbinden, die andere verbunden haben, um die Menschheit zu versklaven. Man muss verstehen, dass diese Entitäten immer auf mehreren Ebenen operieren. Mehrstufige Symbolik, mehrstufige Ziele und auf mehreren Ebenen der Realität.

Interessant. C.G. Jung, ein Baum vom Himmel bis zur Hölle. Was ist mit dem kabbalistischen Baum des Lebens?

Aber das Verbinden dieser Punkte ist wie das Reverse Engineering von Computercode. Ohne einen Plan zu haben, sind sie gezwungen, Fehler zu machen. Natürlich gibt es einige (fake?) Idioten, die sich verrückte Theorien ausdenken. Aber viele sind nur auf der Suche nach diesen versteckten Verbindungen. Und da immer mehr dieser Verbindungen aufgedeckt werden, wehren sich die, die den Plan haben, mit immer brutalerer Gewalt. Es ist ein klassischer Kampf des Lichts gegen die Dunkelheit – und der Dunkelheit gegen das Licht.

Die letzte Kugel

Nein! Satanisten, Luzifer-Adepten, Predatoren, Anbeter goldener Kälber, Welt(be)herrscher, Sklavenhändler. Das ist mir egal…

Es gibt einen Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Wenn man zu viel gelitten hat, wenn man gesehen hat, wie andere, die man liebt, leiden, wenn man von seinem Gewissen und vom Kind, das innerlich endlos weint, gezwungen wurde, weiter zu forschen und immer tiefer und tiefer in den Abgrund zu graben, kommt ein Punkt, an dem es einem egal ist. Am Ende ist dies das Einzige, was „die“ fürchten. Menschen, die nicht korrumpiert, gekauft, eingeschüchtert, zu Mittätern ihrer Verbrechen gemacht werden können. Nicht – nur – einen. Nicht – nur – mich. Sondern die vielen. Wir werden immer hinter den Vorhang schauen, versuchen, diese Punkte der Verzweiflung zu verbinden, forschen, das Traurigste des Traurigen veröffentlichen, im dunkelsten Blau leben. Aber wir werden nicht aufhören. Nie und nimmer.

Dieser Artikel ist (auch) über mich. Darüber, was ich für sie empfinde. Und das ist von mir für sie. Es ist eine Botschaft. Ein Code. Ein multidimensionaler unterschwelliger Code, wie sie mich „multidimensional sublimiert“ haben. Vorsicht.

Ich – und meine einzige (jemals) Tätowierung. Eine Zeichnung von mir, wie ich in der hässlichen Dusche der Hölle von Neapel, Italien, stehe. Ich habe es (alles) überlebt. Was ist also eine Kugel für mich?

Wenn Sie hier angekommen sind, kann das zwei Dinge bedeuten. Dass Sie das Fenster nicht geschlossen haben. Aber vielleicht haben Sie einfach hier runtergescrollt, um die Dinge zu beschleunigen.

Das Problem ist, dass das Wissen nicht beschleunigt werden kann. Und dass – (Option zwei), selbst wenn Sie diesen ganzen langen Artikel gelesen haben, was ich sehr respektiere – Sie nicht alles wissen werden. Genauso wie ich. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass dieses Thema so riesig, komplex und (all) umfassend ist, dass es keine Möglichkeit gibt, es ernsthaft in einem Artikel zu behandeln. Selbst wenn ich ein Buch darüber geschrieben hätte, wäre die Schlussfolgerung die gleiche.

Das Problem ist, dass Sie die Recherche durchführen müssen. Sie müssen die Fragen stellen – und Sie müssen zu Ihren eigenen Schlussfolgerungen kommen. Hier gibt es keine Abkürzung, keinen Zauberstab, kein Wunder. Aber warum sollten Sie das tun, warum sollten Sie die Last auf sich nehmen, ein Thema zu erforschen, das so wenig mit Katzenvideos oder irgendeiner anderen Art von netter Unterhaltung zu tun hat?

Das liegt daran, dass alles parallel geschieht. Es gibt eine Realität und es gibt eine andere. Ich sitze hier und nippe an einem schönen warmen Kaffee, rauche eine Zigarette in einer schönen Wohnung in einer schönen Altstadt in einer schönen Stadt irgendwo auf diesem Planeten. Aber die Realität des satanischen rituellen Missbrauchs findet (immer noch) statt. Sie geschieht seit Jahrhunderten – zumindest – und geschieht gerade jetzt. Gerade jetzt werden Kinder vergewaltigt, gefoltert, programmiert, ermordet. Gerade jetzt werden diese Wesenheiten in einige einprogrammiert. In diesem Augenblick beschwören böse Menschen – wenn man sie überhaupt so nennen kann – die Dschinns, gefallenen Engel oder Dämonen auf diese Erde.

Ich habe in den letzten 15 Jahren über viele Dinge berichtet. Schlagen Sie sie nach. Aber in Wirklichkeit habe ich immer von den gleichen Dingen gesprochen. Nur, dass dies so weit, so weitreichend ist, so tief geht, dass selbst ein so langer Artikel mit dem (etwas arroganten) Titel „Tief gehen“ nirgendwo so tief wie nötig gehen kann – nur ein kleiner Kratzer an der Oberfläche ist.

Dennoch ist das Kratzen an der Oberfläche von etwas so Tiefem mehr, als die meisten in ihrem ganzen Leben jemals tun werden. Und das Verständnis der Konzepte dafür ist viel wert. Wenn Sie der einzige Leser sind, der es bis hierher geschafft hat, denken Sie daran, dass jeder einzelne zählt. Nach jahrelanger Forschung an irgendeinem Ort irgendwo tief im Netz habe ich mich mit diesem „Mann“ – oder Entität – verbunden und ihn gefragt: „Worum geht es hier eigentlich? Die Antwort, die er mir gab, machte mich sprachlos: „Es geht nur um Dich“.

Aber er hatte Recht. Es geht um Sie – es geht (nur) um mich. Es geht um jeden einzelnen von uns. Der Teufel wird nicht kommen und dich holen, der Teufel wird dich nicht zwingen. Du bist es, der die Wahl hat. Der Teufel und seine Verbündeten – sie haben viele Namen, manche nennen sie Außerirdische, manche Reptilianer, manche nur Wesen – müssen Sie wählen lassen. Das ist der Deal. Diejenigen, die all das tun, worüber ich oben geschrieben habe, haben bereits gewählt. Deshalb müssen sie damit weitermachen; sie sind gefangen. Sie haben einen Deal gemacht. Sie haben (vielleicht) noch eine Wahl. Wählen Sie klug.

Wenn man dem Teufel einen kleinen Finger gibt, nimmt er die ganze Hand Sprichwort

Last – but not least, lassen Sie uns hören, was die liebe Wikipedia zu all dem sagt:

Offizielle Untersuchungen ergaben keine Hinweise auf weit verbreitete Verschwörungen oder das Abschlachten von Tausenden von Menschen; nur eine kleine Zahl überprüfter Verbrechen weist auch nur entfernt Ähnlichkeiten mit Geschichten über SRA auf. In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre ging das Interesse an SRA zurück und Skepsis wurde zur Standardposition, wobei nur sehr wenige Forscher der Existenz von SRA Glauben schenkten. Satanic ritual abuse, Wikipedia

Dieser Artikel wurde übersetzt aus dem Englischen. Die Originalversion finden Sie hier:

GOING DEEP



