Edward Bernays – Die Kunst der Manipulation / The Art of Public Manipulation

Ergänzend zu meiner vor fast acht Jahren getätigten Pubikation Hypnotisierte Massen – Propaganda bietet Euch DudeWEblogTV nun auch die englische und deutsche Fassung einer Kurzbiographie über Edward Bernays, mit diversen Beispielen erfolgreicher Anwendung von PR, an.

Man sollte sich dabei stets bewusst sein, dass Bernays Methodik grundlegend auf DEM Standardwerk in Sachen Massenverhalten und Herdenmentalität basiert.

Wer Gustave Le Bons ‚Psychologie der Massen‘ also noch nicht kennt, sollte dies dringend nachholen (das Hörbuch eignet sich übrigens super nebenbei bei der Zubereitung eines zeitintensiven, feinen Essen – in mehreren Etappen). Ein absolutes Muss, wenn man verstehen will, wieso die Welt und die Menschen so sind, wie sie heute eben sind…

Die beiden Fassungen (EN & DE) sind nicht exakt identisch (z.B. fehlen in der DE-Fassung hochbrisante und eher spärlich bekannte Infos über erfolgreiche Anwendung von Bernays Methodik in Guatemala, indes dafür in der EN-Fassung die imposanten Fallbeispiele von extremer PR-TV-Werbung nicht enthalten sind), basieren aber auf dem gleichen Rohmaterial. Leider ist die Bildqualität der englischen Fassung ziemlich jämmerlich, aber ich hatte leider nichts besseres zur Hand (gerne einen Link in den Kommentaren wenn ihr ne bessere Qualität habt).

Edward Bernays – Die Kunst der Manipulation 2013 HD (Adaptierte DE Synchro)

Edward Bernays – The Art of Public Manipulation 2009 (EN)