Bizarres Phänomen: Ungeimpfte erkranken nach Kontakt mit mRNA-Geimpften

Was steckt hinter dem momentan berichteten Phänomen, daß Ungeimpfte nach Kontakt mit mRNA-“Geimpften” (keine Impfung, sondern experimentelle Gen-Therapie!) Krankheits-Symptome vielfältiger Art entwickeln?

Dr. David Martin – mRNA-Vaccines are not Vaccines – instead it is a pathogen creator

Im Folgenden geht es speziell um die mögliche Frequenzänderung der menschlichen DNS.

AUF EINEN BLICK

• DIE GESCHICHTE: Was ist der tiefere Grund, um das bizarre Phänomen der C-Impf-Übertragung zu erklären?

• DIE IMPLIKATIONEN: Steht dies im Zusammenhang mit der synthetischen Agenda, der Nanotech-Agenda und dem Smart Grid? Geht es hier tatsächlich um die Kontrolle von Frequenz und Wahrnehmung?

C-Impf-Übertragungs-Resonanz-Frequenz

Es ist alles eine Frage der Frequenz.

Das C-Impf-Übertragungsphänomen ist mittlerweile bekannt. Viele haben es erlebt. Die mRNA-Geimpften übertragen etwas auf die Menschen in ihrer Umgebung (einschließlich vieler ungeimpfter Menschen), das bei den Menschen in ihrer Umgebung seltsame Symptome hervorruft (Migräne, Nasenbluten, Blutergüsse, Blähungen, Menstruationsschmerzen, schwere Unregelmäßigkeiten bei der Menstruation usw.).

In meinem letzten Artikel ( https://thefreedomarticles.com/bizarre-phenomenon-unvaccinated-getting-sick-being-around-the-covid-vaxxed/ – Must-Read; eingebettete Links/Quellen auch beachten!), der dieses Thema behandelte, habe ich am Ende die Theorie aufgestellt, dass die ultimative Ursache dieses bizarren Phänomens Resonanz bzw. Frequenz ist. In diesem Artikel werde ich diese Idee etwas weiter ausführen.

David Icke hat vor kurzem ein Video veröffentlicht, in dem er auf dieses Thema eingeht, und wie immer sind seine Ideen äußerst wichtig zu beachten.

Human Antenna – Broadcasting The Vaccine Frequency

Was hier vor sich geht, ist beispiellos. Noch nie zuvor in der Geschichte (soweit ich weiß) hat sich eine sogenannte “Medizin” oder “Behandlung” [der C-Nicht-Impfstoff bzw. Pathogen Kreator -> siehe Eingangsvideo] auf diejenigen ausgebreitet, die ihn nicht genommen haben, um ihnen greifbaren Schaden zuzufügen, wie es jetzt gerade geschieht.

Was ist Frequenz?

Bevor wir mit Ickes Ansicht zu diesem Thema beginnen, ist es sehr angebracht, sich an diese zwei Zitate des wissenschaftlichen Genies Nikola Tesla zu erinnern:

Diese Perspektive müssen wir bei der Analyse dieses seltsamen Phänomens im Auge behalten, wenn wir der Sache auf den Grund gehen wollen. Irgendetwas geschieht auf einer energetischen Ebene, nicht nur auf einer physikalischen, und da sich Energie in Wellen bewegt und Wellen sich mit unterschiedlichen Frequenzen fortbewegen, wird die Antwort eine Frequenz beinhalten.

DNS: Die Sender/Empfänger-Antenne

DNS ist die Abkürzung für Desoxyribonukleinsäure und gilt als die genetische Programmierung des menschlichen Körpers. Sie ist in einer spiralförmigen Helix angeordnet.

DNS ist auch ein Sender und Empfänger von Energie: Der Nobelpreisträger von 2008, Luc Montagnier, bewies in seiner Arbeit von 2010 mit dem Titel „DNS-Wellen und -Wasser“, dass DNS Frequenzen sendet und empfängt, indem er zeigte, dass “bakterielle und ‚virale‚ DNS-Sequenzen gefunden wurden, um niederfrequente elektromagnetische Wellen in stark wässrigen Lösungen zu induzieren.”

Mit anderen Worten: Die DNS ist wie eine Antenne. Dieser Artikel fasst Montagniers Erkenntnisse zusammen:

[Anm. DWB-Redaktion: Siehe dazu auch das Referat von Dr. Gerald Pollack: „Water, Energy and Life: Fresh Views from the Water’s Edge„]

Die DNS wirkt also wie eine Antenne, die Informationen sendet und empfängt.

Der Artikel zitiert auch Montagnier aus verschiedenen Interviews:

David Ickes Perspektive auf das C-Impf-Übertragungsphänomen

Icke verbindet dies mit der gesamten Nanotech-Agenda (einschließlich Dingen wie dem Hydrogel-Biosensor) und betont, dass, obwohl es ein chemisches Element geben mag, das übertragen wird, die Hauptursache das energetische Element ist: Frequenz.

Er betont, dass die Einführung von synthetischer mRNA über die ‚Nicht-Impfung‘ [bzw. den Pathogen Kreator] darauf abzielt, die DNS-Antenne in uns zu verändern, so dass sie auf eine neue [künstliche] Befehls- und Steuerungszentrale reagiert. Mit anderen Worten: Sie kappt buchstäblich unsere Verbindung zur Quelle des Seins.

Schlussgedanken

Wie bei vielen anderen Aspekten der C-Operation ist auch dieses Thema der C-Impf-Übertragung mit der Synthetischen Agenda, der Nanotech-Agenda, dem Smart Grid und vielem mehr verknüpft.

Hier geht es nicht nur um toxische Impfstoffe, Gentherapiegeräte, Sterilisation, Unfruchtbarkeit und Entvölkerung, obwohl dies alles klare und gegenwärtige Komponenten der Operation sind.

Hier geht es um die Kontrolle der Informationen, auf die unsere DNA zugreifen kann, weil das wiederum unsere Wahrnehmung beeinflusst.

Hier geht es um das größere NWO-Schema der Wahrnehmungskontrolle. Unsere Wahrnehmung hängt von den Informationen ab, die wir erhalten.

Bei diesem bizarren Phänomen geht es tatsächlich darum, auf einer fundamentalen Ebene zu verändern WER WIR SIND, so dass unsere Wahrnehmung so eingeengt wird, dass wir technologische Sklaven werden, abgeschnitten von unserem magischen, unbegrenzten Potential und von der Verbindung zur Quelle des Seins.

Interessanterweise kam letztes Jahr ein Report heraus, in welchem ein mRNA-Gift-Gespritzter sagte: „Sie haben Gott getötet. Ich kann Gott nicht mehr fühlen. Meine Seele ist tot.“

Damit ende ich mit einem über hundert Jahre alten Zitat von Rudolf Steiner:

In the future, the soul will be eliminated by medicine. On the pretense of health, there will be a vaccine whereby the human organism will be treated as soon as possible, possibly directly at birth, so that the human being cannot develop the awareness of the soul and the Spirit. […]

[Anm. DWB-Redaktion: Die Quellenangabe dieses Steiner-Zitats fehlt leider bei Makia. Es gibt zahlreiche grottenschlechte KI-Übersetzungen auf dubiosen Kopierpasteten-Blogs sowohl im EN- als auch DE-Sprachraum mit gar keinen, oder absolut nutzlosen Quellangaben von nutzlosen asozialen Medien wie Hackfessenbuch oder dem Honigtopf Telegram.

Es stammt seriösen Quellen nach aus Steiners Werk „Fall of the Spirits of Darkness“ (Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt. Der Sturz der Geister der Finsternis. Geistige Wesen und ihre Wirkungen, Band I, Kapitel 5, S. 97 & 237) mit unterschiedlichem Wortlaut.

Der Originalwortlaut der EN-Fassung aus oben verlinkter seriösen Quelle lautet:

„The soul will be made non-existent with the aid of a drug. Taking a ‘sound point of view’, people will invent a vaccine to influence the organism as early as possible, preferably as soon as it is born, so that this human body never even gets the idea that there is a soul and a spirit.“

Was in etwa heisst: „Die Seele wird mit Hilfe eines Medikaments nicht-existent gemacht / vernichtet / abgeschnitten / abgeschafft. Man wird ‚mit besten Absichten‘ eine Impfung erfinden, um so früh wie möglich Einfluss auf den Organismus zu nehmen; bevorzugt kurz nach der Geburt, sodass dieser menschliche Körper niemals erkennen kann, dass es Seele und Geist gibt.„