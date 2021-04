„FUTTETENNE!“ (Scheiß drauf!) – Bud Spencer

In der Natur gibt es nicht EINEN Organismus, der etwas Anderes priorisiert als sich selbst bzw. sein Fortbestehen und sei es nur in Form seiner Nachkommenschaft.

Menschen brauchen da eindeutig mehr (auch wenn die meisten ‚Sinninhalte‘ und ‚Zielvorstellungen‘ so gar keinen Sinn ergeben).

Man kann zwar auch (wie man ’schön‘ ersehen kann in Millionenslumcities mit ihren stadtgroßen Müllkippenbesiedlungen wie Kairo, Mumbai, Lagos etc.) auf dem reinen Müll einen kompletten Lebenszyklus mit allem Drum und Dran absolvieren, aber glücklich wird da auch keiner mit, bin ich mir sicher.

Auf der anderen Seite beobachte ich Füchse, Karnickel, jede Menge Vögel, Waschbären Schmetterlinge etc. die z.B. die ‚reine Natur‘ verlassen und sogar bevorzugt Städte aufsuchen.

Die haben nämlich kein ‚mind-set‘ für eine ‚ideale‘ Natur.

Keine Taube stürzt sich vom Dach, weil sie statt Weidenkätzchenzweigen z.B. Drähte, Plastikröhrchen, Teerpappe für den Nestbau benutzen muss.

Gut, die machen aus der Not ne Tugend, leiden daran aber nicht persönlich und existieren trotzdem oft genug einfach weiter.

Geht mir übrigens persönlich auch so: wäre viel lieber wieder in der Eifel als in dem Betonplumpskloboden Köln – lebe trotzdem.

Was ließe einen also weitermachen im worst-case-scenario?

Ich freu mich schon auf die verlassenen Supermärkte und dass ich dann den Payback-Wok ganz ohne Punkterabattheftchen abstauben kann! (*scherz).

Nein. Nicht umsonst war früher nicht die Todesstrafe die schlimmste Bestrafung, sondern die Verbannung.

Kommt dann noch die Selbstversorger-Unmöglichkeit dazu – dann war´s das natürlich.

Absolutes Eremitendasein in verseuchter, kärglicher Umgebung – so eine Art Ground-Zero-Pauschal-Robinsonclub-Urlaub auf Lebenszeit – lockt mich auch nicht, lediglich eine gewisse Grundgehässigkeit („LETZTER! Jahaaa!!“) würde mich wahrscheinlich bis zur Abnutzung dieses erigierenden Moments aus der Aufrichtung holen und mich der atombombenresisten Kakerlaken-Tafel zum Fraße entgegen sinken lassen.

Auf keinen Fall werde ich mir meine Laune verderben lassen.

Man muss das m.E. ‚gentlemanlike‘ wegstecken können.

Aber eine ‚Lebensaufgabe‘ wäre schon schön (wobei ‚Lebensaufgabe‘ ambivalent ist: einmal eine Aufgabe des Lebens erledigen oder die Aufgabe, das Leben erledigen).

Ich denke z.B. an das systematische Bejagen von sogenannten ‚Verantwortlichen‘ des Miserere und die Sklavenhaltung solcher (für den Betrieb einer rasanten Sänfte benötigt man schon einen 8-Zylinder, also 8 Sklavenköpfe!).

Oder das Erschnitzen eines Bowlingsets aus den Oberschenkelknochen und Klotzköpfen dieser.

Oder (weil ja kein Strom und deshalb kein TV, keine DVD) theatralische Reenactment-Inszenierungen der Völkerschlacht von Anno Tobak.

(Danke Idi Amin! Deine Inspiration – durch Verteilen von Hämmern an Gefangene mit dem Versprechen, dass der letzte Überlebende frei sein wird und dieser dann von dir höchstpersönlich erschossen wurde – war mir hilfreich für Endzeitvisionen!)

Ich schreib mal vorsichtshalber *ironieoff … so von wegen ‚PC‘ und um Muttersöhnchengeheule und Gewitterhexengekeife vorzubeugen.

Im Ernst: der Überlebenswille und die Kapazität dafür auch unter grotesken Bedingungen kann man eindrucksvoll an dem in den Anden abgestürzten urugayischen Footballteam et.al. studieren:

Hast du keine Vision einer möglichen Zukunft – dann war´s das für jeden, der im Schlamassel steckt.

Deswegen betone ich ja, seit ich hier kommentiere auf diesem Blog, wie wichtig das VEXIEREN-KÖNNEN ist, weil das unabdingbare Voraussetzung ist um eine geeignete Vision zu entwickeln und diese auch für sich zu plausibilisieren!!!

Fehlt da jemandem die Vorstellungskraft – war´s das im Allgemeinen.

„O ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt, und wenn die Begeisterung hin ist, steht er da, wie ein mißratener Sohn, den der Vater aus dem Hause stieß, und betrachtet die ärmlichen Pfennige, die ihm das Mitleid auf den Weg gab.“

Friedrich Hölderlin (1770 – 1843)



Aber auch:

Hölderlin hört da auf, wo der Mensch ’nackt‘ mit ’nichts‘ in der Hand verloren da steht.

Ich persönlich sage mir (nicht dir oder jemand Anderem), dass es genau auf SOLCHE Situationen ankommt, wo man meint am Ende seiner Möglichkeiten zu sein und dann überraschend feststellen darf, dass man jetzt erst so richtig in Gang kommt und sich bis dato unsichtbare Pforten öffnen (also in einem selbst).

Ich will dann wissen wo mich das hinführt, worauf das hinaus läuft.

Habe ich DANN tatsächlich meine RPOs (Ressourcen, Potentiale, Optionen ERSCHÖPFT – DANN WEISS ich tatsächlich, dass ich am Ende meines Weges angelangt bin.

Wir begrenzen uns viel zu oft viel zu früh und sehen deshalb mit einem derart kurzen Horizont nicht, was möglicherweise hinter dem Horizont an Möglichkeiten der eigenen Kurzsichtigkeit verborgen bleibt.

Das hängt natürlich davon ab, wie gut sich einer tatsächlich kennt, ob er tatsächlich jetzt schon sich vollständig ausprobiert hat (merkt man m.E.n. am ehesten am eigenen Energiestatus – solange Wut, Zorn, Ärger möglich sind, kann man das umwandeln in Tatkraft. Resigniert man, deprimiert man endlich, war´s das im Allgemeinen auch) – dann braucht der sich auch nicht weiter quälen mit der Sinnlosigkeit, weil ja ohne Tat-Energie auch kein Sinn mehr gegeben sein kann (zur Erinnerung: Sinn <- sinnan = reiten, reisen, Ziele anstreben).

Wenn also das ‚letzte‘ Ziel der Eigener-/-ausschöpfung wegfällt, war´s das wirklich.

Ansonsten wäre ich immer neugierig genug, um zu sehen was noch geht.

Völlig erschöpft/ausgeschöpft an Möglichkeiten, Variationen, Alternativen etc. würde ich dann auch freiwillig den Löffel abgeben.

Aber dabei geht es ja immer auch mit, wenn nicht vorrangig, um MICH selbst?!



Jeder Organismus strebt nach ‚Vollendung‘ im Sinne seiner Möglichkeitspotenz.

Selbst Wasser guckt, obs da nen Ritz gibt, wohin das Loch da führt etc. weil es sein WESEN ist zu entdecken (sich, Anderes).

Wasser hat den Vorteil der Aggregatzustände und dass niemand es besiegen kann, niemand kann es wörtlich erpressen und unter Druck zerstören.

Auch eine Situation Millionen Jahre auszusitzen, unterirdisch bis sich da etwas eröffnet – kein Problem.

Gut, Millionen Jahre hat keiner von uns Zeit für solche Späße, aber unser Geist kann sehr wohl unterschiedliche ‚Aggregatzustände‘ annehmen!

Warum nicht nutzen? Warum nicht ausprobieren?



Die meisten sind diesbezüglich nur Wasser in Fremdflaschen zu Fremdzwecken oder Wasser auf die Mühlen Anderer, damit deren Interessen bedient werden.

Und weil man das systematisch(!) so konditioniert bekommt, denkt bereits kaum einer noch über seine Zusatzmöglichkeiten nach, geschweige denn dass er sich da ausprobiert.

Viele von denen werden dann wie weiland bei den Wikingern über den Rand des Weltmeeres ins Nichts stürzen.

Einige aber werden ‚verduften‘, den Aggregatzustand wechseln und als Dampf den Hans-Dampf-in-allen-Gassen geben und sich dabei, ungeachtet der Fakten, wohl fühlen können.

Denn den Umständen erfolgreich trotzen, sie geschickt zu seinem Vorteil wenden zu können ist ein Selbstwert in sich und befriedigt.

Spaß wie Befriedigung von Bedürfnissen ist Selbstzweck und benötigt keinen ‚Sinn‘ außerhalb davon.



Das Bärtierchen (Tardigrada) fragt auch nicht danach, ob in Gammastrahlung im Weltall geröstet zu werden ’sinnvoll‘ ist – ich wette, dass es aber verdammt viel Spaß und Befriedigung empfindet, wenn es seinen Mini-Bärtierchenarsch der Gammastrahlung entgegen reckt und sagt: „Du kannst mich mal!“…weil es das eben kann.

Wer da natürlich kein Selbstinteresse mehr haben sollte, der hat die Arschkarte – allerdings selber gezogen (also ich geb die immer ganz schnell weiter – meiner Frau, den Kindern mit den Worten: „Guck mal? Was für eine tolle Arschkarte! Du sammelst die doch, nicht wahr? Hier, ich schenk dir die meine, sogar ein Prachtexemplar! Ich bin noch nicht reif genug dafür ihren Wert voll zu würdigen!“. – das klappt leider immer seltener – die werden doch nicht schlauer werden??? – statt deren muss ich dann z.B. die Arschkarte schon mal dem DHL-Boten aufdrängen als Rücksendung, da Adressat unbekannt verzogen, oder im Lottoshop als Glückslos unterjubeln)

Wie heißt es bei den Bremer Stadtmusikanten:

„Etwas Besseres als den Tod findest du überall!“

Also ich wär bei den Bremer Stadtmusikanten als 5.Rad am Wagen.

DIE manipulieren unsere Zukunftsprojektionen durch einen geschickt gedrillten Faden aus verschiedenen echten, gefakten, verstümmelten Informationen, damit scheinbar daraus eine ‚unentrinnbare‘ Gewissheit wird und werfen diesen ‚roten Faden‘ ihrer Ideologie uns dann als vorgebliche ‚Rettungsleine‘ zu – die, die danach greifen, daran festhalten werden so im Schlepptau ihres (Ge)Fahrwassers in deren ‚Rettungsinitiative‘ ersaufen.

SIE brauchen dringend die alternativlose Hoffnungslosigkeit, das vermeintlich unentrinnbar schicksalhafte Verhängnis, um FÜR SICH den fetten Kuchen abzusahnen, der andernfalls außerhalb jeglicher Reichweite wäre!!!

DIE Zukunft ist aber keineswegs bereits geschrieben (von wem? womit?).

DAS wollen SIE uns glauben machen.

Der WAHRE Zustand des Planeten wird doch gar nicht kommuniziert oder komplett transparent gemacht?!

Im Gegenteil: das ist ungefähr so wie damals bei Greenpeace und der Bohrplattform ‚von Shell ‚Brent Spar‘!?

Greenpeace hat deutlich gelogen, aufgebauscht, verzerrt um diesen sicherlich unappetitlichen Sachverhalt zu instrumentalisieren, was ihnen ja auch gelungen ist – ein echter ‚Coup‘.

Wer von all denen, die mit protestiert, boykottiert haben, war tatsächlich auf der Brent Spar sich unmittelbar informieren?

99,99% waren es NICHT!

Und so sieht das aus: das Weltbild der Armageddon-Jünger besteht zu 99,9% aus digitalen Fragmenten, die ihnen als Gehirnfutterbrosamen als Köder für die gewünschte AssoziationsKETTE (mit der man sich bereitwillig an die Illusion fesselt – das Köderprodukt für den Missbrauch der Gutgläubigen) angeboten werden!

Ja, dieser Planet ist ganz zweifellos angeschlagen, verwundet, kränkelnd.

Aber ist dessen Zustand hoffnungslos?

Nur für die, die ebenso alternativlos nur die Katastrophenberichte konsumieren, wie die ANDEREN alternativlose Datenfütterung betreiben!?

DIE ‚Natur‘ gibt es übrigens nicht.

Dieser Planet hat verschiedenste extreme Phasen durch’lebt‘.

Er hat ALLES überlebt.

Was er ’sicher‘ NICHT überleben wird (Nichts Genaues weiß man wie üblich natürlich nicht) liegt 1 Milliarde Jahre in der Zukunft – die Sonne als ‚Roter Riese‘, wobei auch das nur eine Idee ist, die aus Daten gespeist wird und von menschlichen Hirnen irgendwie zusammen gesetzt, KOMPONIERT wird.



Apropos ‚komponiert‘:

Es gibt einen festen Satz von Noten wie einen festen Satz von Buchstaben.

Aus dem Alphabet rekrutieren sich Milliarden möglicher Geschichten.

Aus der Tonleiter rekrutieren sich Milliarden möglicher Melodien.

WER, bitteschön, könnte JE vorhersagen, was jemand wann dichtet oder komponiert?

Radikal NIEMAND.

Oder wann Schluss sein soll mit neuen Geschichten, Melodien?

Das ist UNMÖGLICH!

Wieviele Geschichten blieben bisher unerzählt?

Wieviele Melodien blieben bisher ungehört?

WER will DAS ‚wissen‘?

Nochmal: absolut NIEMAND KANN das WISSEN!!!

Hier nehmen sich eindeutig die Falschen viel zu wichtig und nehmen eindeutig zuviele diese wiederum zu wichtig!

Wieviele Geschichten hat z.B. der saudumme Arsch Klaus Schwab zu erzählen? – Ha!: GENAU EINE!

Und nur an der einen Geschichte ist man interessiert?

Nur diese EINE Geschichte hält man für ‚wahr‘?

Andere Geschichten gibt es nicht? Echt jetzt???



Einfallsloses Gesindel muss sich das einreden, denn ihr Spongebob-Hirn gibt unter maximalem (W)Ringen gerade mal 1 Tropfen ‚Geschichte‘ her und soll dann plausibel für die Mär herhalten, dass damit der Wüstenplanet Arrakis getränkt ein Eden-Paradies werden soll?

Was ist los?!



Ich fasse es nicht, dass man den Apokalypsen-Volltrotteln auch noch hinterher rennt, sie anbetet und sich ihrer ‚quasigöttlichen Gnade‘ unterwirft.

Schmeißt euer Gehirn an, erzählt eure EIGENE Geschichte, anstatt an den Lippen dieser dementen Bänkelsänger zu hängen und deren Stuß zu eurem eigenen Gebet zu machen!

Nur wenn man dem Leitfaden der (im doppelten Sinne) ‚gedrillten‘ Spinnereien folgt, gibt es für den eigenen Geist kein Entkommen aus dem Lügengespinst der Korruptions-Kamarilla.

Das ist ungefähr so wie: Auf dem Rasen steht ein Schild ‚Betreten verboten‘ und alle Welt glaubt daraufhin, dass man über Rasen nicht gehen KANN, nur weil man es nicht DARF!?

„FUTTETENNE!“ – Bud Spencer / Carlo Pedersoli (Neapolitanisch für „Scheiß drauf!„)

https://www.welt.de/vermischtes/article145952086/Sie-haben-dir-das-Herz-rausgerissen-Scheiss-drauf.html