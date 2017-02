Raus aus dem Teufelskreis

Lange Jahre habe ich mir Gedanken gemacht über das Elend, das sich die Menschen auf unserem Planeten gegenseitig zumuten. Egal von welcher Seite ich das Thema betrachtete, das Ergebnis meiner Erkenntnis war immer – Schuld am armseligen Leben (auch an meinem), Leid und Elend sind immer die Anderen. Zeitweise machte ich meine Eltern und Lehrer als die Übeltäter aus, mit wachsendem Intellekt (Was ist denn das, fragt Ludwig dazwischen.) die Bonzen, Politiker, Elite, Illuminati und Arschlochgötter. Na dann ist ja alles gut. Daran kann ich eh nichts ändern. Also versuchte ich das Beste daraus zu machen. Das funktioniert am Sichersten im Hamsterrad. Darin kann ich es mir richtig gemütlich machen, wenn ich mitstrample – kann ja nur aufwärts gehen. Aber irgendwie war das nicht befriedigend. Was also tun um das zu ändern? Wer gibt mir Antwort darauf. Den lieben Gott um Rat bitten? Das habe ich schon als Kind aufgegeben. Sonst hätte er mir nicht solche Scheißeltern und -lehrer aufgebrummt. Von dem kommt also nichts – von seinen Außenposten noch weniger.

Äußerlich immer mehr wachsend mit dickem Volvo und so, im Hamsterrad immer schneller tretend – da muß man wegen der Enge dort nicht zimperlich sein, wenn man auf andere Pfoten und Köpfe tritt, man muß ja nicht selbst Aua schreien – verkümmerte das Innere zunehmend. Also muß es noch was anderes geben, das die Seele beruhigen könnte. Der Zufall wollte es wohl so, daß rechtzeitig Lösungen von zunehmender Depression ohne Pillen nehmen in Aussicht waren. Der Zug hatte wieder mal Verspätung und ich schmökerte in der Bahnhofsbuchhandlung. Neben den Regalen mit den Hochglanzseiten für dicke Autos und sonstigen wichtige Dinge, die die Seele beruhigen sollen, war das zu finden, das ich suchte. Das hatte ich der Bundesbahn zu verdanken, die wieder mal Verspätung hatte. Die Bundesbahn ist also nicht nur für den Transport ins Hamsterrad zuständig, sondern auch klammheimlich für radikale Veränderung des Lebens. Wie sonst wäre ich auf die Zeitschrift (auch Hochglanz) gestoßen, die mein Leben radikal verändern sollte. Den Namen der Zeitschrift habe ich vergessen. Würde sie auch niemanden mehr empfehlen.

„Du bist dein Glückes Schmid“ und Tschakka, tsakka – du schaffst es – denke positiv.“ Neben einer aus verständlichen Gründen nur halbnackten Wassernixe, die sich um den Baum der Erkenntnis räkelte, grinste mich das Titelblatt an. Das isses, dachte Ludwig und kaufte gleich zwei Exemplare. Doppelt gelesen hält besser dachte er. Von der Zeit danach, der nächsten fünf Jahre möchte er eigentlich nichts berichten. Die Zeit ist auch gelöscht. (Anm.: Wenn abwechselnd ich und Ludwig da steht, dann ist das nur der multiplen Persönlichkeit gewürdigt.)

Jahre später, nachdem ich durch vielversprechende Werbung, teils teure Esoterikseminare und Gurus besucht hatte, die alle nur mein Bestes im Sinne hatten – mein Geld, wurde mir eines klar: Hätte ich es in einen neuen dicken Volvo investiert und die Zeit auf dem Golfplatz verbracht, wäre diese Ausbrunst der vorsätzlichen Irrlehre weniger am Leben. Meine neue Welt des positiven Denkens hinter der rosaroten Brille brach innert kurzer Zeit zusammen mit der Erkenntnis – Damit änderst du gar nichts, weder in dir noch da draußen, noch im Ludwig. Vernebelst nur dein Hirn und verhinderst Klardenken. Nur ein einziger Guru, der nicht so genannt werden wollte, der inzwischen verstorbene Buszia Wucher aus der Schweiz, lehrte mich in jeder Situation Gelassenheit zu üben. Das hat mir viel gebracht. Ludwig – also meine zweite Persönlichkeit – schwänzte des öfteren. Damit sind auch seine öfteren Wutreden zu erklären, während ich selbst inzwischen meine Gelassenheit schätze.

Die Brut der Pfaffen in unheimlicher Allianz mit dem Geldadel haben die Esoterikszene zur ‚neuen Religion‘ aufschwingen lassen, selbst die abstrusesten Sekten heimlich gefördert weil ihnen immer mehr Schafe abhanden gekommen sind.Das führt aber heute zu weit weg vom Thema und kann in meiner Buchrezension von Esther Vilar ‚Die amerikanische Päpstin‘ hier nachgelesen werden.

Die beschreibt das Thema knüppeldick. Ein wahres Feuerwerk, was abgeht in nächster Zeit, wenn wir so weitermachen. Die toppt alles, was die sog. Verschwörungstheoretiker so von sich abgeben. Das Heimholungswerk in die zentrale Hölle in Rom beschreibt sie.

Wollte eigentlich nur sagen, daß jegliche Fokussierung auf die sog. Schuldigen für das Übel in der Welt uns im bekannten Kreislauf – dem Teufelskreis hält. Weder Kirche noch sonstige Gehirnwaschanstalten wie die klassische Schule oder Esoszene helfen uns da raus. Im Gegenteil, sie sorgen damit, daß alles beim Alten bleibt, bzw. noch schlimmer wird.

Jegliche Aufregung über das herrschende System ist Energieverschwendung. Selbst die Beschäftigung mit dem Wahrheitsgehalt der Geschichte hält uns unten – unten im Teufelskreislauf. Um die wahre vollständige Geschichte zu ergründen, müßten wir ohnehin die Geschichte jedes einzelnen Akteurs kennen um aus den Puzzelteilen das Gesamtbild zu formen. Einzelne Akteure rauszugreifen, muß zwangsläufig ein verzerrtes Bild geben. Ganz verzerrt wird es, wenn wir einzelne Zeitdokumente, die gerade greifbar sind, dazu nötigen. Noch verzerrter und in das Reich paranoiden Fantasie wird Geschichte, die nur ein paar Scherben, verbuddelte Knochen oder zerbröselte Bausteine als Beweis für eine frühere Hochkultur schult. Ich stell mir gerade vor, als Archäologe einen halb zerbröselnden Sandstein in fünfhundert Jahren zu finden und mir daraus einen Kölner Dom zu fantasieren. Brauche dazu nur ein paar vollbesoffene Maler und schon bekomme ich den Nobelpreis für besondere Intelligenz. Akademische Dreigroschenromane halt, die nur zu einem dienen – uns zu unterhalten – geistig unten zu halten. Selbst die Fabeln von Atlantis gehen Ludwig am Arsch vorbei. Geschichte ist nicht nur Historik. Geschichte ist auch Schule, die uns formt. Wohin uns das bisher geführt hat, brauche ich nicht aufzubröseln. Sie hat uns keinen Deut weitergebracht in Richtung Menschwerdung.

Was haben wir also von Geschichte? Ein unsinniges Gepäck, das wir mit uns herumschleifen, ohne wirklich zu wissen, was drin ist. Selbst die Geschichte unserer Eltern können wir nur nebulös wahrnehmen. Sie ist geformt und gefärbt von ihren eigenen Wahrnehmungen, die sie selbst mit größter Liebe uns Kindern nicht vermitteln können. Das ist eines der Probleme, warum wir Kinder aus der Geschichte nichts – aber auch gar nicht lernen und immer die gleichen Fehler machen. Nur aus der Geschichte lernen ist also dummes Zeug. Der Mensch hat noch nie daraus gelernt, außer der verfeinerten Form der gegenseitigen Pisackung, die zu seinem Untergang führen wird. Die Evolution und ein gesundes Miteinander hat jede Katze besser inne als der Mensch. Warum? Die schleift diesen Rucksack nicht mit sich rum. Lebt im Jetzt und macht das Beste daraus – tut nur das was ihr an Schöpferkraft mitgegeben wurde. Von wem auch immer ist wurschd.

Zum Glück gibt es auch inzwischen weitere Aufgewachte, die das erkannt haben und neue Formen unseres gewaltfreien Miteinander einüben. Solche möchte ich hier vorstellen:

Was Schauspieler, Theaterleute und Komiker bewirken können, haben wir bereits in Island bewundern können.

Während die Verrückten von Reykjavik nur das herrschende System für kurze Zeit aufmischen konnten, gehen diese Theaterleute einen Weg, der vielversprechend für einen grundlegenden Gesellschaftswandel sein könnte.