Der richtige Fingerschnips | Massenhypnose, Massenpsychose Teil 1: Geschlechter gegen Genderismus!

Massenpsychose unter Massenhypnose als Methode der Herrschaft!

Ein auf Perversion gestütztes Imperium. Die innere Zersetzung der Gesellschaft.

Die biochemische Kastration, sowohl physisch als auch geistig!

Die Hormonpille als biologische und soziologische Massenvernichtungswaffe!

Obgleich es sich vordergründig um ein soziales Angriffkonzept handelt, so ist es doch sehr tiefgründig biochemisch fundiert. Die soziologische Eroberung basiert auf der induzierten biologischen Fehlentwicklung, welche chemisch und hormonell ermöglicht wird.

Im Namen der Würde, der Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens!

1. Einleitung

2. Massenhypnose

3. Die Perversion als Stütze

4. Biochemische Kastration

5. Biologische & soziologische Massenvernichtungswaffe

6. Deprogrammierung vom Genderismus & Feminismus

7. Weitere Artikel zur Massenhypnose

1. Einleitung

Geehrte Leser,

es ist nicht der Mangel an Informationen, Bildungs-und Kommunikationsmöglichkeiten oder an „Geheimhaltung“ von Kenntnissen und Erkenntnissen, nein, alles notwendige ist jedem zugänglich, insbesondere unter Verwendung des Internets, auch wenn die asozialen Netzwerke wie Fakebook, GoogleMinus, Kakwitter, deren Existenzberechtigung in der Handlangerschaft für ein was auch immer perverses System besteht.

Ich wurde besonders ausgezeichnet, indem sogar KenFM und Der Freitag mich wegen meiner Kritik an der offenen Verbreitung der Propaganda der Klimalobby ausgesperrt haben. NetNewsGlobal, NetNewsExpress, RadioUtopie sperren jeden Artikel, der die Klimakontrolle ins Gespräch bringt und kritisiert.

[Anm. d. Redaktion: Das stimmt so nicht ganz. NetNewsGlobal, einer der besten Nachrichtenfütterer im deutschsprachigen Internetz, nehmen Deine hier erschienenen Artikel alle rein!! Ich danke den Moderatoren da für ihre langjährige Arbeit herzlich. NetNewsExpress indes, ist leider komplett unterwandert und verseucht. Details dazu habe ich erst kürzlich hier nachgetragen. Was RadioUtopie angeht…. die kann man schon lange vergessen, da gesteuerte Opposition…]

Es ist nicht der Feind der gefährlich ist, sondern die Dummheit der vermeintlichen Gefährten des Widerstands.

Der Klimakontrol-Lobbyist braucht sich nicht einmal als solcher outen, er muss nur in die Kameras lächeln und aalglatt etwas Wahrheit mit Lücken und Lügen vermengen. Die so erzeugte Suggestion sorgt für die Gehirnwäsche in den Köpfen der Opfer. Das Lügen-Lücken-Konzept wirkt wie Hefe, wodurch der Teig der Selbstverblödung aufgeht. Drei der bekanntesten Schaupuppen der Klimalobby im deutschen Sprachraum, wobei der dritte besonders schleimig und hässlich ist, habe ich argumentativ seziert.

Daniele Ganser, Sprachrohr der falschen Alternative | Lücken und

Lügenpresse | Klimakontrolle

https://dieblauehand.info/daniele-ganser-sprachrohr-der-falschen-alternative-luecken-und-luegenpresse-klimakontrolle/

[Anm. d. Red.: Die Redaktion teilt die Einschätzung des Autors von Daniele Ganser nur partiell (uns ist wohl bewusst, dass Herr Ganser leider noch viel zu sehr dem alternativen Mainstream verfallen ist, jedoch sind seine Arbeiten als Historiker in weiten Teilen ausgezeichnet, und er hat damit sogar seine gut dotierte Stelle an der Uni ZH geopfert, was wohl gewürdigt werden sollte), sonst hätten wir hier bei DWB nicht diesen Artikel publiziert.]

Kritik an Mathias Broeckers. | Interview bei KenFM. | Die falsche Alternative.

https://dieblauehand.info/kritik-an-mathias-broeckers-interview-bei-kenfm-erkenne-die-falsche-alternative/

Bitte lest hier im Kommentarbereich. Ich bin der „Ehemalige Nutzer„.

Der Gewissenschaftler

Porträt Hans Joachim Schellnhuber setzt als Klimaforscher auf die

Vernunft der Menschen und den Willen zur Transformation

Susanne Götze, Jörg Staude | Ausgabe 46/2015

https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/der-gewissenschaftler

Die Betreiber der selbsternannten „Alternative“ zum „Mainstream“ müssen nicht bewusst Handlanger der Klimakontrol-Industrie sein, es reicht, wenn sie der geschickten Propaganda erliegen und unbeauftragt und unbezahlt das Verbrechen und den Betrug der Klimakontrolle fördern, indem sie einen Handlanger wie Daniele Ganser als „Autorität“ der Alternative sich entfalten lassen und ihm huldigen.

Ist es Euch auch schon mal passiert, dass bei Auswahl von manchen aufklärenden Seiten über Google, zunächst eine „Warnung“ erscheint, die auf die „Unsicherheit“ der Seite hinweist und eine Bestätigung fordert, ob diese „gefährliche“ Seite wirklich besucht werden soll? Ich konnte es sogar bei meinem Blog erfahren, welcher auf der eigenen Plattform von Google läuft. Ein Freund wies mich darauf hin. Sperren und Abschreckung sind das eine, aber meines Erachtens schürft das Verbrechenssystem viel tiefer.

2. Massenhypnose

Ich habe den Eindruck, dass die Menschen massenhypnotisiert sind und da sie unter Hypnose missbraucht werden, unter einer Massenpsychose leiden. Die hypnotisierten, missbrauchten Opfer sind darauf konditioniert, das System zu schützen und jede Systemkritik auszublenden.

Es ist doch oft so, dass der Hypnotiseur mit einem Fingerschnips sein Opfer wieder zur Realität zurückholt, nachdem das Publikum mit Dummheiten unterhalten wurde.

.

Nun sind die Klimakontrol-Monster keine lustigen Unterhalter, sondern ein Verbrechernetzwerk, das die ganze Menschheit hypotisiert, um sie ungestraft missbrauchen zu können und dabei kein Zeichen, keinen Fingerschnipst zum Aufwecken festgelegt hat. Dennoch muss es einen Weg geben, die Hypnose zu brechen und die Menschen aus dieser virtuellen Matrix herauszuholen.

Ich suche also nach dem richtigen Fingerschnips, dem Schlüsselwort oder dem Klang zum Wachrufen zumindest eines aktiven Teils der Menschheit.

Bedenkt bitte, dass die Lüge immer das Gegenteil der Wahrheit ist und tausende Lügen vor einer Wahrheit nicht bestehen können. Die Sichtung der Lügen muss durchstochen werden, damit die Lügenblase zerplatzt und zerfällt und nichts mehr davon übrig bleibt.

Ziel der Anwendung ist es, durch Massenhypnose die Lüge, die Perversion, den Raub und Missbrauch zu normalisieren und zu moralisieren, während das natürliche degradiert und demoralisiert wird.

Die perfekte Institutionalisierung der Perversion ist in der hässlichen Fratze der Grünen vollbracht!

Da der Missbrauch auf vielerlei Weise erfolgt, möchte ich sie nacheinander kurz behandeln, jeweils einen Weckruf formulieren und wiederholtes Lesen bitten, quasi als „Mantra„, „Autogenes Training„. Ich will die selbe Methodik, die selben Psychowaffen gegen das Verbrechensnetzwerk einsetzen, also Gleiches mit Gleichem bekämpfen.

In diesem Artikel geht es um die Perversion als Stütze der Ausbeutung!.

3. Die Perversion als Stütze

Warum fördert das System Genderismus, Feminismus, Homophilie, Pädophilie?

Bedenkt bitte, dass ein stabiler Zustand in Instabilität gebracht,

der Frieden durch Krieg,

die Normalität durch Abnormalität,

die Moral durch Amoral,

die Liebe durch Hass,

die Gesundheit durch Krankheit,

die Ernährung durch Vergiftung,

der Respekt durch Frechheit,

die Würde durch Erniedrigung,

der Dienst an der Gemeinschaft durch Korruption,

die Wissenschaft durch Pseudo-Wissenschaft und Religion,

das Wissen durch Glauben, Vertrauen und „Meinungsumfragen„,

die Fürsorge durch Missbrauch,

die Realität durch Irrealtität,

die gesunde Natürlichkeit durch Perversion,

die Sicherheit durch Unsicherheit

ersetzt werden muss, um eine bestehende Ordnung auszutauschen. Schaut Euch bitte um, Ihr werdet alle Punkte der Auflistung wiederfinden. Bitte hinterfragt, was um Euch und mit Euch gerade passiert.

Deshalb sind die Perversen und Pervertierten die Stütze eines sozialen Überfalls zur inneren Zersetzung und Zermürbung, um die Gesellschaft zu zerstören und übernehmen und ihre Ressourcen ohne Widerstand ausbeuten zu können. Genau in diesem Prozess befindet sich die sogenannte „Westliche Welt“ (WeWe) und die „Weltgemeinschaft„ (WeGe).

.

Beide Begriffe beschreiben nicht wirklich existierende Gebilde, sondern sind rein suggestiv, um eine real nicht existierende Macht zu demonstrieren, denn WeWe und WeGe sind keine juristisch definierten und gesellschaftlich kontrollierten Körperschaften, wie etwa eine Gemeinde, Stadt, ein Staat oder Staatenbund. Durch die beliebige Definition von WeWe und WeGe wird jeder Widerstand rein durch Suggestion untergebuttert.

Was die WeWe und WeGe denken, bestimmen die Eigentümer und Spinner dieser Begriffe. Die Opfer schlucken mit diesen Pseudobegriffen auch jede Propaganda der Spinner und verbreiten sie, indem sie mit ihnen argumentieren.

Überhaupt läuft der Angriff vor allem über und gegen die Sprache. Es wird suggeriert, die Sprache sei ein Ausdruck der Unterdrückung der Frau. Ich frage mich immer wieder, wie die Manipulation in den Regionen vorangetrieben wird, wo die Sprache keine Artikel und Endungen nach Geschlechtern kennt.

4. Biochemische Kastration

Obgleich es sich vordergründig um ein soziales Angriffkonzept handelt, so ist es doch ein sehr tiefgründig biochemisch fundiert. Die soziologische Eroberung basiert auf der biologischen Fehlentwicklung, welche chemisch und hormonell ermöglicht wird.

Die sexuelle Fehentwicklung der Menschen erfogt durch

künstliche Hormone und

hormonähnliche Chemikalien im Wasser, in der Nahrung , in den Kosmetika, im Mobiliar, in den Medikamenten und insbesondere durch die hormonelle Empfängnisverhütung.



Während der Entwicklung eines Embryos wird in den ersten Wochen aufgrund der genetischen Programmierung zunächst das physische Geschlecht angelegt, anschießend während der Ausbildung des Gehirns auch das geistige Geschlecht festgelegt.

Wenn in all diesen Sekunden, Minuten, Stunden, Tagen und Wochen das notwendige Gleichgewicht von Hormonen, insbesondere von Östrogen und Testosteron nicht der genetischen Programmierung entspricht, dann wird die gesunde Entwicklung eines weiblichen oder männlichen Lebewesens behindert. Es entstehen undefinierte, halbentwickelte Zwischenwesen, deren Störung nicht immer direkt am Aussehen und der Ausbildung der Genitalien erkennbar ist.

Es ist also kein Zufall, wenn eine derartige Fehlentwicklung vorliegt, bei den Betroffenen das physikalische und das geistige Geschlecht auseinander liegen.

Ein wichtiger Indikator, der von Ärzten verwendet wird, ist die Messung der Proportionalität der Länge des Damms.

Perineum oder der Damm

http://symptomat.de/Damm

„Das Perineum ist das Gewebe, das den Anus von den Geschlechtsteilen trennt. Der männliche Damm reicht von Anus bis zum Ansatz des Hodensacks. Der weiblich reicht vom Anus bis zu den Ansätzen der größeren Schamlippen. Die anogenitale Distanz ist eine Maßeinheit, die den Abstand zwischen dem Anus und der Wurzel des Penis beziehungsweise der Vagina misst. Studien haben hierbei gezeigt, dass dieser Abstand bei Männern doppelt so lang ist wie bei Frauen. Ihre Messung wurde als nicht invasive Methode vorgeschlagen, um bei Neugeborenen frühzeitig eine männliche Feminisierung festzustellen. So kann bereits in jungem Alter und auch bei Erwachsenen eine Aussage über die Wahrscheinlichkeit von Funktionsstörungen bei der Fortpflanzung getroffen werden.„

Im Grunde wurde dies bereits wissenschaftlich ausgiebig untersucht und belegt und wir selbst kennen den Hype um Leute, die sich „im falschen Körper“ fühlen, sich ihres Geschlechts nicht sicher sind und Sicherheit darin suchen, dass ihre Entwicklungsstörung als „Norm“ und Normalität anerkannt wird. Das Propagandakonzept zur Normalisierung wird pseudowissenschaftlich als Genderismus und ideologisch als Feminismus vermarktet. Es wird verständlich, dass bekennende Feministen fast alle lesbisch, schwul oder sonstwie geschlechtlich desorientiert sind.

Was die Wirkung von hormonell wirksamen Chemikalien angeht, kann insbesondere die Forschung von Prof. Dr. Hayes zu Antrazin empfohlen werden.

Tyrone Hayes

https://en.wikipedia.org/wiki/Tyrone_Hayes

„Tyrone B. Hayes (born July 29, 1967) is an American biologist and professor of Integrative Biology at University of California, Berkeley known for his research findings concluding that the herbicide atrazine is an endocrine disruptor that demasculinizes and feminizes male frogs. He is also an advocate for critical review and regulation of pesticides and other chemicals that may cause adverse health effects. He has presented hundreds of papers, talks, and seminars on his conclusions that environmental chemical contaminants have played a role in global amphibian declines and in the health disparities that occur in minority and low income populations. His work has been contested by Syngenta, the Swiss manufacturer of atrazine and the Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority.“ „According to Hayes, the link between atrazine and altered „aromatase and estrogen production has been demonstrated… in fish, frogs, alligators, birds, turtles, rats and human cells„, and, „I believe that the preponderance of the evidence shows atrazine to be a risk to wildlife and humans.„

When Scientific Integrity and Corporate Interests Clash

Dr. Hayes sagt, dass Atrazine das am meisten verwendete Herbizid war, als er von Novartis den Auftrag bekam, daran zu forschen. Inzwischen sei es mehr oder weniger durch Glyphosat ersetzt worden!

.

.

.

Reasons of rising perversion power in USA & Europe

http://antibabypillcrime.blogspot.com/2016/12/reasons-of-rising-perversion.html

Gender Idiotie in fünf Minuten offengelegt. Genderwahnsinn.

Gendermaistreaming.

1: Gender-Paradoxon Live – 1: Sexualität und Geschlechtlichkeit

5. Biologische & soziologische Massenvernichtungswaffe

Warum ist Empfängnisverhütung durch Hormone besonders gefährlich?

.

Die Empfängnisverhütung durch Hormone, sei es mit Pille oder Spirale erfolgt dadurch, dass im Körper der Frau eine Scheinschwangerschaft erzeugt wird. Viele Menschen halten diese Methode für „genial“, „sanft“ sehr „nützlich“. Die Fachleute, also die Gynäkologen verschreiben es bereits Mädchen mit dem Beginn der Fruchtbarkeit. Diese „Ärzte“ sollten doch eigentlich wisse, was sie da anrichten.

.

Die Gefahren der Antibabypille sind vielschichtig. Genau betrachtet, handelt es sich hierbei um einen multifunktionalen biologischen Kampfstoff zur Massenvernichtung.

Das Immunsystem!

Die Pheromone!

Die Soziologie!

Das Immunsystem

Während der Schwangerschaft oder Scheinschwangerschaft wird das Immunsystem der (vermeintlich) werdenden Mutter herabgesetzt, damit ein ihr ähnliches, aber fremdes Wesen, also das Baby nicht bekämpft und abgestoßen wird. Folglich ist die Mutter während der 9 monatigen Schwangerschaft weniger Reaktiv auf Krankheiten. Allerdings wird sie nach der Schwangerschaft umso stärker und widerstandsfähiger, sowohl körperlich, geistig als auch immunologisch. Die Natur belohnt also die gewordene Mutter mit mehr Stärke.

.

Während der Stillzeit kommunizieren Mutter und Kind über die Brustwarze und Mund des Kindes, so dass die Milch, täglich nach den Bedürfnissen des Kindes zusammengestellt wird. Das Schnelle abstillen und Verfüttern von industriellem Milchimitat ist also eine Dummheit und Verbrechen zugleich.

.

Eine Frau, die mit Hormonen Empfängnisverhütung betreibt, verlebt viele Jahre mit einem künstlich runtergefahrenen Immunsystem. Die Gesundheitsschäden sind also konsequent unvermeidlich!

.

Hinzu kommen noch andere Teilprozesse der (Schein-)Schwangerschaft, wie Veränderung des Stoffwechsels, der Ernährung, der Fettreserven, der Wahrnehmung des Gemüts etc. Folglich sind häufig zu beobachtenden Essstörungen ebenso unvermeidliche Konsequenzen der hormonellen Verseuchung.

Die Pheromone

Die Hormone dienen der inneren biochemischen Kommunikation und Steuerung der biologischen Prozesse. Die Pheromone dienen der externen Kommunikation. Auch ein Lebewesen, dass in völliger Dunkelheit und Stille lebt, kann dennoch so gut mit der Welt kommunizieren, indem die Pheromone ausgesondert und gelesen werden. Insbesondere für die Partnerfindung produziert das Immunsystem Moleküle die ein Bild des eigenen Systems abgeben und von einem komplementären potentiellen Partner als optimal für die Fortpflanzung interpretiert werden können.

.

Dieses feine System der Partnersuche wird allerdings mit den Hormonpräparaten ausgehebelt und völlig verkehrt, weil das Pheromonbild während der (Schein-)Schwangerschaft nicht ein komplementäres, sondern ein ähnliches Lebewesen toleriert wird. In diesem Zustand lockt die Frau ihr immunologisch ähnlichen Männer und wird von diesen für attraktiv befunden, während die biologisch passenden Partner abgedrängt werden.

.

Es ist also natürlich gut, wenn Mann und Frau während der (Schein-)Schwangerschaft sich weniger mögen und absolut schlecht, wenn sie gerade dann sexuelle Attraktion und Harmonie empfinden.

.

Der durch das falsche Pheromonbild angelockte und gebundene junge Mann ist immunologische eher ein naher Verwandter und durch diese Signalgebung wird dieser Zustand des Jungen gehalten und seine Reifung zum Mann behindert.

.

Zudem werden sowohl Männer als auch Frauen mit einem Östrogencocktail überschüttet, denn die ausgeschiedenen Hormone kommen über die Klärwerke, die Nahrung und die Umwelt im Kreislauf gehalten und schaden den Folgegenerationen. Die sexuelle Entwicklung wird dauernd geschädigt.

Mit biochemischen Prozessen ist nicht zu spaßen! Erst durch den komplementären Partner wird aus einem Mädchen eine Frau und einem Jungen ein Mann.

Die Soziologie

.

Die logische Folge der bisherigen Erläuterung ist, dass biologisch unpassende Partnerschaften, mit wenig wahrscheinlicher Fertilität und mit höher wahrscheinlichen ungesunden Nachkommen entstehen. Die Beziehungen sind deshalb weniger Stabil und häufig beendet die Frau die Beziehung, sobald sie das Hormonpräparat (Pille) absetzt.

.

Instabile und zerbrechende Familien, ein ewiges Hüpfen von einer unpassenden Partnerschaft in die nächste. Soziologische ungesunde und instabile und unglückliche Generationen von Kindern ist die Folge.

.

Ein weiterer soziologischer Aspekt ist, dass es in solch einer Gesellschaft kaum reife Männer gibt. Dadurch verfällt die ganze Gesellschaft in Wehrlosigkeit!

.

Bei einer entmannten Gesellschaft bleibt den Frauen nur noch die Unterwerfung beim Einmarsch ortsfremder Männer. Die vielen Flüchtlinge aus aller Welt, die nun nach Europa strömen kennen kaum ein europäische Sprache, sind wenig oder gar nicht gebildet, haben kaum eine ordentliche Erziehung genossen, sind arm aufgewachsen, aber ein Vorteil macht sie unentbehrlich, sie sind wenig bis gar nicht hormonell verseucht, biologisch gesund, fruchtbar und in der Lage gesunde Nachkommen zu zeugen. Sie können als Flüchtlinge, unbewaffnet einmarschieren, denn es gibt keine Männer, mit denen sie sich messen müssen, um die Frauen zu erobern.

Gunnar Heinsohn – Kriegsindex – Unbewaffnete übernehmen Europa

Erkennen die Deutschen, die Schweden und viele andere Menschen in der WeWe hier ihren entmannten Zustand?

.

Leuchtet nun auf, warum die hormonell, pheromonal degenerierten perversen Grünen den Sex mit nahen Verwandten legalisieren wollen?

Die Saat der Verwüstung ist aufgegangen!

Hans-Christian Ströbele: Soll Sex unter Geschwistern legal werden?

http://www.zeit.de/gesellschaft/familie/2013-08/martenstein-inzest-wahlkampf

Noch viele Länder im Mittleren Osten, Afrika und Asien werden entvölkert und noch mehr werden nach Norden getrieben und damit der Kriegsindex Europas erhöht! Warum? Diese Frage muss in anderen Artikeln erörtert werden, aber wer sich traut, mag das Karthago Syndrom lesen.

Jedenfalls werden diese Flüchtlinge der Geophysischen Kriegsführung durch Klimakontrolle nun „Klimaflüchtlinge“ getauft und dabei suggeriert, der CO2 -Ausstoß und zwar nur der industrialisierten Welt hätte die Katastrophe verursacht!

Also auch hier erfolgt die Verblödung durch Suggestion!

Weitere Fragen müssen gestellt und beantwortet werden!

Warum werden die Menschen aus Afrika vertrieben?

Warum werden sie nicht dort ausgebeutet, so wie beim herkömmlichen Kolonialismus und Imperialismus?

Was wird dann ausgebeutet, wenn nicht die Menschen?

Hotter, Drier, Hungrier: How Global Warming Punishes the World’s Poorest https://t.co/NxhYWrseZL — Climate News (@climatenews) March 12, 2018

.

Es ist im Grunde alles offensichtlich, der Mensch muss nur genau hinschauen und sich Grundkenntnisse aneignen!

6. Deprogrammierung vom Genderismus & Feminismus

Hier kommt nun die Deprogrammierung! Bitte wiederholen und merken!

Anatomie und Biologie sind keine sozialen Konstrukte!

Die Einnahme der Hormon-Pille ist ein schleichender Selbstmord für die Frauen!

Die Verseuchung mit Hormonen ist eine soziologische Massenvernichtungswaffe!

Die Perversion darf nicht normalisiert werden!

Frauen sind Frauen und Männer sind Männer und die Geschlechter sind nicht austauschbar!

Alles andere als Frau und Mann ist das Ergebnis einer biologisch behinderten Sexualität!

Feminismus ist keine Bewegung für Frauenrechte!

Genderismus it keine Wissenschaft, sondern ein Lügengebäude!

Frauen und Männer sind Menschen, keine feindlichen Lager!

Lesben können keine Männer ersetzen!

Schwule können keine Frauen ersetzen!

Kinder brauchen eine gesunde Familie mit echter Mutter und echtem Vater!

Biologisch sind die Frauen das höchste Gut einer Gemeinschaft, denn sie gebären, ernähren und erziehen die Kinder!

Frauen in den Krieg (Bundeswehr) zu schicken dient der gesellschaftlichen Selbstzerstörung!

Die Würde eines Mannes liegt in der Aufopferung für Frau und Kinder!

Normalität vorzugaukeln hilft weder Schwulen noch Lesben!

Weiblichkeit und Männlichkeit dürfen nicht relativiert und herabgesetzt werden!

Es ist nicht im Interesse von Schwulen und Lesben, die Normalität zu ruinieren!

Ohne die Bewahrung und Stärkung der Normalität verlieren auch die anderen den Boden unter den Füßen!



7. Weitere Artikel zur Massenhypnose

Folgende Artikel wurden nicht im Text eingebettet und werden hier separat empfohlen.

Hypnotisierte Massen

Hypnotisierte Massen 2

Techniken und Methoden der Gedankenkontrolle und Verhaltenssteuerung

[Abschlussbemerkung der DWB-Redaktion: Es wurden einige kleinfügige Ergänzungen notwendig (siehe in [Klammer] und rot). Wir danken Enkidu allerherzlichst für dieses Meisterwerk!]