Gesundheitliche Auswirkungen durch EMF | Global-sensorische Klimakontrolle – IoT & GIG!

Inhalt

1. Vorwort

2. Was sind die gesundheitlichen Auswirkungen der Mobilfunk- EMF?

3. Die Meeressäuger-Analogie!

4. Die DTrace Analogie!

5. Internet der Dinge (Internet of the Things = IoT)!

6. Wie ist das drahtlose Netzwerk mit der globalen Klimakontrolle verbunden?

7. Schlaue (smart) Prophezeiung von Verbrechen!.

Im Allgemeinen bestehen Energie, Materie, unser gesamtes Universum und natürlich auch wir selbst aus Elektromagnetischen Feldern (EMF), aber Leben kann nur unter bestimmten Arten von EMF existieren und die Veränderung der EMF-Bedingungen kann für ein gesundes Leben ungeeignet sein. Gegenwärtige Lebensformen können sich nicht abrupt an eine

drastisch veränderte EMF-Umgebung „adaptieren„.



Mit der Fähigkeit, Feuer zu machen und zu benutzen, begannen die Menschen ihre eigenen kontrollierten EMF-Wellen zu erzeugen und die Entwicklung der Zivilisation durch die Verwendung von Elektrizität brachte uns in den Bereich künstlicher Hochfrequenz-EMF. Wo ist aber die tolerierbare Grenze, wo wir aufhören sollten, um Schäden zu verhindern, aus Rücksicht auf unsere eigene Gesundheit, die aller anderen Lebewesen und die Lebensfähigkeit der Natur?

Die Frequenzen, die für die mobile Kommunikation verwendet werden, sind nicht der Grund für die derzeitige enorme Veränderung unserer EMF-Umgebung! Der größte Schaden wird durch das mobile und immobile Doppler-Radar-Netzwerk der Klimakontrolle verursacht, das nun die Schichten der Troposphäre und Stratosphäre mit hochfrequenten Hyper-Sonar- und Radiowellen angreift.

.

Manchmal fühlen Menschen am Kopf und Körpegr ein Pulsieren, hören sogar einen scharfen Ton, der nach kurzer Zeit zu verschwinden scheint. Die meisten Menschen betrachten es als eine persönliche Befindlichkeit, eine Stimmungsänderung, ein schlechtes Gefühl oder den Beginn von Tinnitus.

.

Wenn die Betroffenen in einem Raum mit vielen Menschen wären und sie miteinander reden würden, anstatt es als etwas für sie persönliches, vom Inneren ihres Körpers zu betrachten, würden sie erkennen, dass dieses Pulsieren von Außen kommt.

.

Aufgrund fehlender Kenntnisse und Vorstellungskraft wird somit auch die Kommunikation über einen EMF-, Hyper-Sonar-Angriff, verunmöglicht.

.

Die Bestrahlung der Troposphäre und Stratosphäre ist nicht der einzige Grund für EMF-Schäden. Indem die Betreiber der Klimakontrolle das Ozon aus der Stratosphäre ausfällen und die Stratosphäre und Troposphäre mit Feinstaubpartikeln verunreinigen, welche durch EMF noch ionisiert werden, verlieren die Stratosphäre und Troposphäre ihre isolierende Wirkung und werden stattdessen von der kosmischen Strahlung durchdrungen. Das vervielfachte Auftreten von Blitzschäden ist hierzu der leicht zu beobachtende Beweis.

.

Zusätzlich erzeugen die künstlich geschaffenen und verstärkten Wasserhosen und Stürme zum schnellen Heben und Transportieren von Wasser, eine sozusagen direkte elektrische Leitung von der Erdoberfläche zu den unteren Schichten der Troposphäre, welche durch die künstliche Verunreinigung und Ionisierung mit den oberen Schichten der Troposphäre, der Stratosphäre bis zur Ionosphäre verlängert wird.

.

Lassen Sie uns zum weiteren Verständnis Schritt für Schritt fragen stellen und sie beantworten.

.

.

2. Was sind die gesundheitlichen Auswirkungen der Mobilfunk- EMF?

.

Geld verkehrt die Welt, so dass mehr Studien finanziert werden, um jegliche Behauptungen über die Gefahren der Mobilfunkstrahlung zu diskreditieren, aber ich werde diese Lobby-Papiere hier nicht veröffentlichen.

.

Mag sein, dass nicht genügend viel und zu unkritische Gegenstudien erstellt werden, aber etwas wissenschaftliche Forschung wird betrieben und auch Studien über die negativen Auswirkungen der zellulären Strahlung liegen vor.

.

Die Auswirkung der ultra Hochfrequenz-Handy-Strahlung auf die menschliche Gesundheit

Mosa Moradi, 1 Nasrollah Naghdi, 2 Hamidreza Hemmati, 3 Majid Asadi-Samani, 4 und Mahmoud Bahmani5

Elektron Arzt. 2016 Mai; 8 (5): 2452-2457. Online veröffentlicht 2016 25. Mai. Doi: 10.19082 / 2542 PMCID: PMC4930268

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4930268/

.

„FazitDie Ergebnisse dieser Studie und ICNIRP-Berichte zeigten, dass Menschen die täglich mehr als 50 Minuten mit einem Mobiltelefon verbringen, durch die Verbrennung von Glukose im Gehirn eine frühzeitige Demenz oder andere thermische Schäden erleiden könnten. “

.

Wirkung von Handy-Strahlungen auf Orofaziale Strukturen: Eine systematische Überprüfung

Sunil Kumar Mishra, korrespondierender Autor 1 Ramesh Chowdhary, 2 Shail Kumari, 3 und Srinivasa B Rao4 J Clin Diagnose Res. 2017 Mai; 11 (5): ZE01-ZE05. Veröffentlicht online 2017 Mai 1. doi: 10.7860 / JCDR / 2017 / 26547.9883 PMCID: PMC5483827

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5483827/

.

„Fazit

Handy emittierte Strahlungen hatten ihre nachteilige Wirkung auf Speicheldrüsen und Gesichtsnerven. Studien zeigten, dass von Mobiltelefon emittierte Strahlungen Auswirkungen auf Mundschleimhautzellen hatten und Veränderungen in der Speichelflussrate verursachten. Es war noch unklar, ob Handy-Strahlungen Tumore der Speicheldrüsen verursachen.“

.

Test des Sozialverhaltens und Magnetresonanztomographie des Gehirns bei Küken, die während der Entwicklung der Handystrahlung ausgesetzt waren

Zien Zhou, korrespondierender Autor # Jiehui Shan, # Jinyan Zu, Zengai Chen, Weiwei Ma, Lei Li und Jianrong Xu BMC Neurosci. 2016; 17: 36. Veröffentlicht online 2016 10. Juni. Doi: 10.1186 / s12868-016-0266-7 PMCID: PMC4902983

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4902983/

.

„Schlussfolgerungen

Die Strahlenexposition durch Mobiltelefone während der Hühner-Embryogenese beeinträchtigte das soziale Verhalten nach dem Schlüpfen und verursacht möglicherweise eine verzögerte Kleinhirnentwickung. Dies weist auf mögliche nachteilige Auswirkungen von Mobilfunkstrahlung auf die Entwicklung des Gehirns hin.“

.

Der Einfluss der Elektromagnetischen Strahlen von Mobiltelefonen auf das Skelett von Ratten

Karolina Sieroń-Stołtny, 1 Łukasz Teister, 2 Grzegorz Cieślar, 3 , * Dominik Sieroń, 4 Zbigniew Śliwinski, 5 Marek Kucharzewski, 6 and Aleksander Sieroń 3 Biomed Res Int. 2015; 2015: 896019. Published online 2015 Feb 1. doi: 10.1155/2015/896019 PMCID: PMC4331479

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4331479/

.

„Schlussfolgerungen

Das vom Mobiltelefon Nokia 5110 (900 MHz) erzeugte elektromagnetische Feld hat keinen direkten Einfluss auf die makroskopischen Parameter der Knochen; es verändert jedoch die Prozesse der Knochenmineralisierung und die Intensität der Knochenumwandlungsprozesse (Osteogenese und Knochenresorption) und beeinflusst so die mechanische Festigkeit der Knochen. “

.

Wirkung von Radiofrequenz-Strahlung aus 2G und 3G Handy auf die Entwicklung von Leber von Küken Embryo – eine vergleichende Studie

Mary Hydrina D’Silva, korrespondierender Autor1 Rijied Thompson Swer, 2 J. Anbalagan, 3 und Bhargavan Rajesh4 J Clin Diagnose Res. 2017 Juli; 11 (7): AC05-AC09. Veröffentlicht online 2017 Jul 1. doi: 10.7860 / JCDR / 2017 / 26360.10275 PMCID: PMC5583901

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5583901/

.

„Fazit

Aus unseren experimentellen Ergebnissen schließen wir, dass die chronische Exposition von Hühnerembryo-Leber gegenüber RFR, die von 2G- und 3G-Mobiltelefonen emittiert wurde, zu verschiedenen strukturellen Veränderungen und DNA-Schäden führte. Die Veränderungen waren in der 3G-Versuchsgruppe ausgeprägter. Viele Forscher glauben nun, dass Mobiltelefone sich als Zigaretten des 21. Jahrhunderts herausstellen könnten, da ihre Auswirkungen oder Wechselwirkungen mit biologischem Gewebe bei Langzeit-Exposition gerade bei Föten und Kindern noch erforscht werden müssen. Daher sollten Kinder und schwangere Frauen das Mobiltelefon mit Vorsicht benutzen. … „

.

.

3. Die Meeressäuger-Analogie!

.

Meeressäugetiere, insbesondere die Wale, kommunizieren miteinander, verteidigen sich und jagen ihre Beute mit Hilfe eines Hochfrequenz-Sonar-Systems. Jede Art benutzt einen bestimmten Frequenzbereich und wird durch andere Frequenzen geschädigt.

.

Wenn die verblödeten, falschen Umweltschützer die fast toten, gestressten und gestrandeten Wale zurück zum Meer treiben, ignorieren diese Idioten den Massenmord am Meeresleben durch Sonar-Exploration und Explosionen für den globalen Fracking-Kolonialismus vollständig.

.

Bitte lesen Sie darüber anhand von Beispielen und weiteren Details in den folgenden Artikeln.

.

Meeressäuger sterben durch industrielle und militärische SONAR oder HYPER-SONAR von Geoengineering!

http://geoarchitektur.blogspot.de/2015/08/wale-stranden-wales-stranding.html

.

Fracking Kolonialismus! (Englisch)

http://geoarchitektur.blogspot.com/p/fracking.html

.

Erdbeben für Fracking Gas & Benzin durch nuklearen Abriss von tiefen Felsen in Haiti! (Englisch)

http://geoarchitektur.blogspot.com/p/earthquakes-by-fracking.html



911 mit Fracking durch Radioaktivität verbinden! (Englisch)

http://geoarchitektur.blogspot.com/p/911-fracking-earthquakes-radioactivity.html

.

4. Die DTrace-Analogie!

.

Ich möchte Ihnen eine Analogie aus einem scheinbar anderen Bereich zeigen, der jedoch Teil der globalen Kommunikations-Infrastruktur ist, da mittlerweile fast alles Informationen auf Computersystemen bearbeitet und bereitgestellt und diese von Betriebssystemen gesteuert werden!

.

Lassen Sie uns über DTrace reden!

.

Anleitung zur Dynamischen Prozessverfolgung (Englisch)

http://dtrace.org/guide/preface.html

.

„DTrace ist ein umfassendes dynamisches Ablaufverfolgungs-Rahmenwerk für das Betriebssystem illumos ™. DTrace bietet eine leistungsstarke Infrastruktur, die es Administratoren, Entwicklern und Servicemitarbeitern ermöglicht, beliebige Fragen zum Verhalten des Betriebssystems und der Benutzerprogramme präzise zu beantworten.“

.

– Aktivieren und verwalten Sie Tausende von [Dtrace-]Sonden dynamisch

– Verknüpfen Sie logische Prädikate und Aktionen dynamisch mit [Dtrace-]Sonden

– Verwalten Sie dynamisch Ablaufverfolgungspuffer und Pufferrichtlinien

-Anzeige und Untersuchung von Trace-Daten am Live-System oder aus einem Crash-Dump

.

Um bezüglich DTrace auf den Punkt zu kommen, DTrace ist ein wunderbares Instrument, um Anwendungen auf solch tolle Betriebssystemen wie Illumos,SmartOS, FreeBSD, NetBSD, QNX zu kontrollieren und zu optimieren, aber proprietäre Systeme wie Solaris und MacOS verwenden es auch, also hier geht es nicht um die Methoden, sondern um deren Besitz, die Absicht der Kontrolleure und die Kontrolle der Kontrolleure!

.

5. Internet der Dinge (Internet of the Things = IoT)!

.

Stellen Sie sich Ihre Stadt, Ihr Land oder die ganze Erde als ein Betriebssystem vor und übertragen Sie die DTrace-Sonden zu Sensoren für Bildgebung (Kameras), Schall (Mikrofone), Temperatur-, Feuchtigkeits- und chemische Detektoren, die jederzeit verfügbar sind und verwendet werden können, um jegliche Aktivitäten der Gesellschaft und Individuen zu beobachten.

.

Systeme wie DTrace können auf Illumos und ähnlichen Betriebssystemen verwendet werden, um jeden Systemaufruf zu verfolgen, Ihr Leben und die Umwelt wird durch die wachsende Anzahl von elektronischen Sensoren verfolgt. Diese Entwicklung ist das Internet der Dinge (IoT).

.

Die „Smart Phones„, „Google Glass„, „Google Home„, „Alexa Echo„, „Samsung Bixby„, „Smart Cities“ sind Teil eines globalen Mess- und Kontrollsystems. Nun müssen sie selbst auf die Frage antworten, wer sind denn die Idioten, die von den „Smarten“ (Schlauen) ausgetrickst werden?

.

Wenn das „SCHLAUE“ DUMM ist.

Die Übertragung intelligenter Messgeräte stellt eine ernsthafte Bedrohung für die öffentliche Gesundheit dar

http://www.electricalpollution.com/smartmeters.html

.

„Eine chronische Exposition unter hochfrequente Strahlung ist eine

vermeidbare Gefahr für die Umwelt, die ausreichend dokumentiert ist, um die öffentliche Gesundheit sofort präventiv zu gewährleisten.“

.

Warum wir uns interessieren? Der Einsatz ist sehr hoch.

http://www.bioinitiative.org/participants/why-we-care/

.

„Menschen sind bioelektrische Systeme. Unsere Herzen und Gehirne werden durch interne bioelektrische Signale reguliert. Umwelteinflüsse auf künstliche EMF können mit grundlegenden biologischen Prozessen im menschlichen Körper interagieren.“

.

Basierend auf diesem „Total Control Sensor System“ wird jedes Individuum (a)sozial bewertet. Sie nennen es „Scoring“. Die Bezeichnung als Scoring macht die Verleibeignung, die Diskriminierung, die Beherrschung, die Entmündigung nicht wirklich akzeptabel, aber die Leute werden durch Wortspiele und Unterhaltung verdummt, damit sie glücklich in die Katastrophe hüpfen.

.

Das Kommen von IoT ist unaufhaltsam, so wie die Erfindung der Landwirtschaft, Verwendung von Eisen und Kupfer, die Industrialisierung und Computerisierung nicht verhindert werden konnten. Mit dem Bevölkerungswachstum muss die Welt neu organisiert werden. Durch IoT verlieren die Staaten den Grund ihrer Existenz. Unternehmen sind jetzt viel mächtiger und ihre Machtbasis ersetzt alle anderen Verwaltungsstrukturen.

.

6. Wie ist das drahtlose Netzwerk mit der globalen Klimakontrolle verbunden?

.

Wenn man die Macht des IoT kennt, ist es leicht vorstellbar, dass alle Sensoren auch zur globalen Klimakontrolle beitragen, um das „Management“ von Sonnenstrahlung, Wasserkreislauf und Kohlenstoffkreislauf „nachhaltiger“ und „energieeffizienter“ zu gestalten.

.

Ich höre es in meinen Ohren klingen, die gehirngewaschenen Massen von Klimazombies lechzen bereits nach der Erlösung im Klimatisten-Himmel. Endlich werden „Klimaschutz“ und „Energieeffizienz“ zur Pflicht, endlich werden die nicht „nachhaltig“ wirtschaftenden und lebenden Kreaturen zur Rechenschaft gezogen.

.

Widerstand wird zwecklos.

Nieder mit der Menschheit.

Die Welt soll ein einziger „Nationalpark„ werden.

Dem Menschen gebühren nur noch Reservate.

.

Die Umwelt und Klima-Ranger wissen, wie sie den Menschen vom Ausbruch aus den Smart-Cities verhindern können. Jeder Mensch trägt von Geburt an mehrere Sensoren, die seiner Überwachung und Bestrafung dienen.

.

Alle intelligenten Geräte werden ein „Smart Grid“ von „künstlicher Intelligenz“ bilden, das den Fluss jedes Moleküls von CO2 und H2O entlang aller Schichten und Routen der Troposphäre steuert. Auch jedes Photon, das von der Sonne kommt und die Schichten der Atmosphäre durchquert, die Oberfläche der Ozeane und des Landes erreicht, wird kontrolliert und berechnet. Die störende Ozonschicht wurde bereits „intelligent eliminiert“, ein schlaues System verhindert den natürlichen Wiederaufbau.

Alle Lebensmittel werden in den Wüsten angebaut. Die Wasserarmen sind die Wasserreichen. Ist es nicht wunderbar, eine dauernde Wüstenbegrünung zu haben? Haben wir nicht alle davon geträumt?

.

Wer kümmert sich um Tod und Zerstörung unter den Wind-Wasser-Routen? Alles was wir brauchen, ist die Anpassung an die kollaterale Zerstörung!

.

Stellen Sie sich vor, das Smart-Grid wird die Erde in einen künstlich intelligenten bionischen Roboter mit einem orchestrierten System verwandeln! Dieses intelligente vereinigte Lebewesen wird nicht mehr so viele Menschen brauchen!

.

Ich nähere mich der Katastrophe mit Galgenhumor, da all dies abgrundtief absurd und psychopathisch ist und die Menschheit es ohne Widerstand geschehen lässt.

.

Bitte seien Sie sich des großen Bildes bewusst und sprechen Sie darüber, um das globale Bewusstsein gegen die Kimakontrole zu erschaffen und zu stärken!

Seien Sie sich der großen Gefahren bewusst!

Verbinden Sie die Punkte!

Ignorieren Sie nicht das Offensichtliche!

7. Schlaue (smart) Prophezeiung von Verbrechen!

,

Die Umsetzung des gesellschaftlichen Monitorings durch IoT ist bereits jetzt Realität!

.

Aber es wird nicht benutzt, um die Drogenmafia zu fangen, die Terrornetzwerke zu zerstören, alle korrupten Politiker und Manager zu fangen! Es wird nur verwendet, um die dekadenten Eigentümer des Imperiums und ihre Handlanger vor Machtverlust zu schützen.

.

China, das „Big data“ verwendet, um die Leute bevor Verbrechen begehen, präventiv festzunehmen: Bericht

https://www.theglobeandmail.com/news/world/china-using-big-data-to-detain-people-in-re-education-before-crime-committed-report/article38126551/

.

„Es wird die Integrated Joint Operations Platform, oder IJOP genannt, diese sammelt und analysiert Daten von Gesichtserkennungskameras,WiFi-Internet-Schnüfflern, Autokennzeichenkameras, Polizeikontrollpunkten, Bankunterlagen und Polizeiberichten, die auf mobilen Apps erstellt wurden. Dies wurde in einem neuen Bericht von Human Rights Watch gefunden.“

.

„Wenn das System irgendetwas Verdächtiges anzeigt – einen großen Kauf von Dünger, vielleicht einen Vorrat an Lebensmitteln, der als ein Marker des Terrorismus betrachtet wird – benachrichtigt das System die Polizei, von der erwartet wird, noch am selben Tag zu reagieren und entsprechend zu handeln.“ Wer festzunehmen ist, sollte festgenommen werden „, heißt es in einem Arbeitsbericht der Rechtschutzorganisation.„

.

„Ein weiterer offizieller Bericht zeigt, wie Berichte, die von IJOP generiert wurden, verwendet werden, um Menschen zu einem“ Trainingszentrum für berufliche Fähigkeiten und Ausbildung „zu schicken, wo politische Umerziehung durchgeführt wird.“

„Die Big-Data-Plattform im Jiashi County in Xinjiang zum Beispiel“ deckt alle Arten von Informationen ab, wie Geografie, Migranten, Düngerkäufe, Benzin und Fahrzeuge. Sobald sie anormale Daten finden, alarmiert das System automatisch“ – sagte ein Polizeibeamter namens Xu Linglei zu Chinas Nanfang-Magazin.“

.

„Er fügte hinzu:“ Vor der Anwendung von Big Data nahm die Polizei oft nur Menschen fest, nachdem sie Unrecht getan hatten und Opfer dadurch Verluste erlitten. Jetzt können sie gestützt auf Informationstechnologie, vorbeugende Maßnahmen ergreifen. “

.

„Denken Sie an Sesame Credit, das Social-Credit-Score-System in China? Sammlung und Verbindung von Metadaten führt in diese Richtung. Das ist nicht ein „nur in China“ Fall. Nationen in der westlichen Welt erkunden das Gleiche, mit anderen Ansatz, aber das Endziel scheint das Gleiche zu sein – Kontrolle und Macht. Es ist eine neue Form des Totalitarismus und es passiert direkt vor unseren Augen, wir sind der Hummer, der langsam gekocht wird.„

.

Palantir hat heimlich New Orleans benutzt, um seine prädiktive Polizeitechnologie zu testen

https://www.theverge.com/2018/2/27/17054740/palantir-predictive-policing-tool-new-orleans-nopd

.

„Palantirs Vorhersagemodell in New Orleans verwendete eine intelligente Technik namens Soziale Netzwerkanalyse (oder SNA), um Verbindungen zwischen Personen, Orten, Autos, Waffen, Adressen, Social-Media-Posts und anderen Indizien in zuvor isolierten Datenbanken zu ziehen eine praktische Version eines Mark Lombardi-Gemäldes, die Verbindungen zwischen Personen, Orten und Ereignissen hervorhebt. Nach Eingabe eines Suchbegriffs – wie ein teilweises Nummernschild, Spitzname, Adresse, Telefonnummer oder Social Media-Handle oder -Post – würde der Analyst von NOPD die Informationen durchsichten, welche von Palantirs Software zusammengekratzt wurden, um festzustellen, welche Personen aufgrund ihrer Verbindung zu bekannten Opfern oder Angreifern das größte Risiko haben, entweder Gewalt zu begehen oder Opfer zu werden.„

.

Danke @Mi, dass Du mich zum Schreiben dieses Artikels gedrängt hast. 🙂

Danke @Brigitte für die initiale deutsche Übersetzung. 🙂

Leseempfehlungen:

