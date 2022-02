Meinung: Entspannt euch, es wird lustig – Warum die Virologie eine Schriftreligion ist!

Oder: Welches der Rhytmus, bei dem der Virologe immer mitmuß!

Erst Öko-Panik, anschließend Verschwörungspanik. Ganz anders übrigens eine US-amerikanische und sich mit der Webseite wsws.org präsentierende Gruppe von Trotzkisten. Die haben erst Viruspanik verbreitet. Sind unlängst aber davon abgekommen, nur um nun Kriegspanik zu verbreiten. Wie zu sehen ist, führen viele Wege nach Rom. Beziehungsweise in Panik.

Könnte es da Schöneres geben, als einmal einen ganz unpanischen Blick auf die Pandemie zu tun?

Besser noch, einmal einen ganz unpanischen Blick auf jene Wissenschaft zu werfen, ohne welche eine Plandemie nicht Plandemie sein könnte. Richtig geraten: Vor uns die Virologie! Entspannt euch, es wird lustig: Warum die Virologie eine Schriftreligion ist, eine Wiedergängerin des Katholizismus! Oder: Welches der Rhytmus, bei dem der Virologe immer mitmuß!

Im weiteren nun, was alles uns all die vielen angeblichen Kritiker der angeblichen Pandemie NICHT erzählen. Weil es unsäglich peinlich wäre für die große Riege der Virologen! Und ein grelles Licht werfen würde auf die Verblödetheit von „Wissenschaft“ insgesamt! Was im folgenden nun getan werden soll, kriegt jeder Dorftrottel hin. Ist bloßes Addieren: Eins und eins sind zwei.

Ach, vorweg noch: Wenn ein germanisch angehauchter Mikrobiologe/Virologe wie Dr. Lanka behauptet, es gebe „frozen samples“ bzw. Virusisolate nicht, mag er damit recht haben. Denn das ist der Clou: Praktisch verstanden NIEMAND könnte, wie wir gleich sehen werden, in Sachen Virologie ÜBERHAUPT IRGENDETWAS beweisen. Dr. Lankas Behauptung würgt allerdings die Ermittlungsarbeit ab und bringt die Menschheit so um den wohlfeilen Genuß, die nun folgende Erörterung anzustellen. Welche in mittelalterliches Kirchenschwarz gehüllten Dunkelmännern ganz sicher nicht behagen wird.

Nein-nein, es soll der Dr. Lanka nicht widerlegt werden. Wie gesagt, das geht überhaupt nicht! Nur eines soll. Nämlich LICHT geworfen werden auf den vollauf kirchenreligiösen Charakter eines Zweiges der Naturwissenschaft. Auf eine Blamage, wie sie größer nicht sein könnte.

Allöffentlich bekannt ist:

1.) Der allöffentlich kolportierte, aber von der großen Masse gewöhnlicher Virologen niemals je nachprüfbare Informationsstand besagt, es gebe weltweit einige wenige Hochsicherheitslabore, welche gereinigte und konzentrierte Virusisolate in gefrorener Form vorliegen haben würden, also jene sagenumwobenen „frozen samples“.

2.) Solche Virusisolate auf Antrag erhalten können würden ausschließlich von Regierungsbehörden dazu namentlich autorisierte Virologen, so heißt es. Das sind vielleicht ein paar Handvoll auf dem Erdenrund.

3.) Um nun aber die genetischen Buchstabensequenzen von Viren überhaupt bestimmen zu können, muß man ein einzelnes gefrorenes Virusleinchen nicht nur irgendwo vor seiner Nase liegen haben, sondern es auch in seinen Einzelheiten angucken können. Sprich: Es braucht ein Elektronenmikroskop. Und nicht nur das. Es braucht zudem jemanden, der sich mit dem elektronenmikroskopischen Begucken speziell von Viren (oder auch von Biosimilaren) auskennt.

Es braucht also nicht nur ein real vorhandenes Virusleinchen, sondern auch einen doppelten Spezialisten. Weithin bekannt ist diesbezüglich Prof. Roland Wiesendanger, ein international hoch renommierter Wissenschaftler auf dem Felde der Elektronenmikroskopie UND der „Biosimilare“ (Quelle: öffentlich einsehbares CV des Prof. Wiesendanger).

Wir halten fest: Erst wenn die hier oben genannten wissenschaftlichen, technischen und behördlichen Voraussetzungen allesamt gegeben wären, würde sich aus Virusisolaten die genetische Sequenz eines Virusleinchens überhaupt herauslesen lassen — eben jener berühmte bunte Salat aus einigen wenigen genetischen „Buchstaben“, aus denen die Welt der Virologen gemacht ist!

Zwischenergebnis: Die Virologie lebt offenbar von Mutungen. Von Glauben an die ethisch-moralische Honorigkeit einer hohen Kurie, welche heilige Schrift offenbart.

Wir wissen nun, daß Virologen einzelne Viren nicht betrachten KÖNNEN. Deshalb die sich anschließen müssende Frage, WAS DIE EIGENTLICH DEN LIEBEN LANGEN TAG ÜBER TUN??? Praktisch KEIN Virologe kann nachprüfen, ob der ihm von einer namenlosen hohen virologischen Priesterschaft übergebene BUCHSTABENSALAT eine Entsprechung in der Natur findet. Ein Drosten nicht, ein Streek nicht, und ein Tierarzt Wieler selbstverständlich noch viel weniger.

Ganz dummdreist gefragt: Gibt es eventuell etwas, das die buchstabengläubige römisch-katholische Gemeinde der ordinären Virologen nicht wissen soll? Nicht gemeint hier die Frage nach der jungfräulichen Empfängnis von natürlichen Virusleinchen aus dem höheren Geiste der virologischen Kardinalskurie! Nicht gemeint also die Frage, ob es „Viren“ überhaupt gibt. Denn diese Frage beantwortet sich leicht. Kennt die Welt doch eine seit den 1940er Jahren entwickelte Technologie, die genau das herzustellen vermag, was sich ohne weiteres als „Virus“ bezeichnen läßt. Ja, richtig, hier die Rede von der seit den 1940er Jahren und ausgehend von der „bakteriellen Konjugation“ entwickelten mRNA-Technologie! Für welche Biosimilare/“Viren“ und Impfstoffe technologisch gesehen ein und derselbe Scheiß sind.

Nein, die Fragerei zielt woanders hin: Schon gehört von der genetischen Schere, von CRISPR? Mit dieser „Schere“ lassen sich genetische Sequenzen herausschneiden. Und die herausgeschnittenen Teile lassen sich sodann zu ganz neuen genetischen Sequenzen zusammenbasteln. Oder in bereits vorfindliche Sequenzen einfügen. So schneidern Virologen sich ihre Bastelerfolge zusammen, die sogenannten „Biosimilare“. Auf unmittelbar direkte Weise tun aber kann dies wohl nur die hoch anonyme virologische Kardinalskurie in ihren exklusiven Hochsicherheitslaboren. Um so dringlicher die dumme Frage hier oben, was die Gemeinde der niederen Virologen denn eigentlich treibt in ihren Wald- und Wiesenlaboren.

Der dem Herrn Drosten von der Milliardärsfamilie Quandt (BMW) gesponsorte Lehrstuhl verfügt zwar über ein Labor, ach, aber der Prof. Drosten geht keinerlei Lehrtätigkeit nach! Hat also auch keine Studierenden in seinem Labor.

There’s no business like show business — ein Labor nur für die Virologieshow?

Weiter im Text: SCHNEIDERN HINTERLÄSST SICHTBARE SPUREN, denn Geschnittenes muß anschließend zusammengenäht werden. Was eine Naht hinterläßt, eine genetische Nahtstelle. Die unter einem Elektronenmikroskop sichtbar würde. Und dann sagt: ALLES LÜGE, das hier ist kein natürlich entstandener Virus! Sondern ein Bastelerfolg.

Am Ende so nun einer Antwort harrt die Frage, was denn die nicht der hohen Kurie angehörenden und also niederen Wald- und Wiesenvirologen eigentlich treiben in ihren religiösen Kultstätten? Vielleicht ist unter den Lesern ja ein Virologe, der zur Ketzerei überlaufen möchte, zu schnöder, in der Natur Vorfindliches anschauender Naturwissenschaft. Dann bitte Bericht. Gern auch im Detail. Wir sind gespannt!

Addendum

Es wurden über 2 Jahre hinweg auf dieser PCR-Grundlage Maßnahmen veschlossen, die zu massiven Schäden und Opfern geführt haben. Das muss aufgeklärt werden und ists ja auch.

Ist aber alles nur für die Nachwelt gedacht, denn die Gerichte kümmert noch nichtmal die 50 Studien über die Gesundheitsgefährdung durchs Maskentragen.

Ob sie sich da die Beweisführung zur Nichtsexistenz von Sars anschauen würden?

Es geht aber ja wohl auch darum, daß niemand das Recht hat, diese Zwangs-Maßnahmen überhaupt zu beschliessen, egal ob es Viren gibt oder nicht, und wenn er sich unter Vorgabe von Heilsversprechungen das Recht nimmt, wie ja geschehen durch Rechtsbruch und willkürliche Gesetzänderung, die Konsequenzen zu tragen hat, die daraus erfolgen.

Wenn die Grundlage, auf die er sich beruft, nichtmal existiert, umso besser, er wäre aber auch mit dieser Grundlage zur Verantwortung für alles was daraus erfolgte zu ziehen.

Es geht ums Prinzip, egal was für Krankheiten es gibt und ob sie ansteckend sind oder nicht.

