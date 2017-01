Das Einverständnis des Autors voraussetzend, wird dieser Kommentar, von mir redaktionell sanft „geglättet“, zum Artikel „erhoben“, damit man ihn auch wiederfinden kann: er ist es jedenfalls wert! – LH

Menschen …! Wie DU und ICH!

Autor: heinzheidtmann – Dezember 31, 2016 um 01:12

Ein kurzes Vorwort zum anschließenden Beitrag.

Es geht mir in diesem Beitrag nicht darum zu richten, Menschen zu verteufeln, Menschen niederzumachen, mich über sie zu stellen, oder Besserwisserei zu betreiben, sondern darum, einfache Fragen zu stellen: war das … oder ist das auch heute noch gerechtfertigt, was Menschen in Kriegen getan haben oder noch tun werden.

Ich rede unter anderem vom letzten großen Weltkrieg, der mittlerweile 71 Jahre her ist. Aber, auch von all den anderen Kriegen, die danach noch folgten oder noch folgen werden.

Sind Soldaten,

die in einen Krieg ziehen, weil es ihr Land bzw. ihre Regierung verlangt und für richtig hält – aus welchen Gründen auch immer! -, schuldig, oder nur bedingt schuldig für das, was sie in so einem Krieg tun.

Oder zählt das Motto, bzw. Ausrede: Ich hatte keine andere Wahl!

Oder: weil die meisten es für richtig hielten, hielt auch ich es für richtig und machte mit. Egal, ob gezwungen oder freiwillig!

Eine nicht einfache Frage, die sich hier stellt, z.B.: Ist ein Soldat, der es als seine Pflicht ansieht, für sein Land in den Krieg zu ziehen – warum auch immer -, ein potenzieller Mörder, oder ist das nur als Totschlag zu bewerten, oder nichts von beiden!

Besonders, wenn er gezwungen wurde. Oder wie gesagt, war er einer von jenen, der glaubte im Recht zu sein und sich sogar freiwillig dafür gemeldet hat. Wie so unendlich viele in all den Kriegen.

Es wurde bestimmt schon viel über diese Thematik im Laufe der Jahrzehnte diskutiert. Oft, heiße Diskussionen. Und auch ich habe diesbezüglich schon an solchen teilgenommen.

Was in diesem Zusammenhang die Aussage: „potenzieller Mörder“ angeht, so glaube ich zu wissen, daß es in Deutschland sogar ein Gesetz gibt, daß diese Aussage in Bezug auf Soldaten unter Strafe verboten ist.

Ja … aber, was ist der Soldat wirklich! Nur ein ausführendes Organ, mit der Rechtfertigung, ich musste, oder ich war überzeugt, das dies sein musste!

Ich habe, was dieses Thema angeht, schon mit vielen ehemaligen Wehrmachtsangehörigen der damaligenden Zeit in den letzten Jahren gesprochen, mit jenen also, die im 2. Weltkrieg gedient haben! Habe aber, niemanden getroffen, der sich nicht irgendwie versuchte herauszureden.

Da kamen dann so Sätze wie: Es wurde ja von mir verlangt!

Hätte ich es nicht getan, hätte man mich wahrscheinlich erschossen.

O.K., das ist natürlich im ersten Augenblick keine schlechte Argumentation, zumindest eine gute Ausrede, um … eventuell sein Gewissen zu beruhigen! Mit so einer Aussage lässt sich in bezug auf das eigene Seelenleben jedenfalls besser leben.

Oder die Antwort: Ich fand das damals einfach richtig! Es musste ja etwas gegen „die Bösen“ getan werden! usw. usw. An Argumenten, wenn es ans wirkliche Eingemachte geht, sind die Menschen diesbezüglich oft sehr erfinderisch. Alle waren dann schuld, nur man selbst nicht!

Wie am Anfang schon gesagt, ich maße mir nicht an, über jene zu richten, egal welchen Grund sie auch aufführen würden!

Denn – wenn man ehrlich zu sich selbst sein will, muss man sich auch einmal selbst die Frage stellen: was hättest DU damals gemacht, oder …, was würdest DU heute machen, wenn man dich auffordern würde, Farbe zu bekennen? Ich weiß, das ist allerdings eine rein hypothetische Frage … und verdammt schlecht zu beantworten.

Ich weiß nicht, wie stark man sein muß, in so einem Fall, aus Überzeugung NEIN zu sagen.

Nehmen wir nur mal das Beispiel an: Ein Erschießungskommando, das einen Fahnenflüchtigen erschießen muß! Oder auch Zivilisten, die man als Partisanen deklariert hat, oder damals die Juden!

Da NEIN zu sagen …, dass wäre wirkliches Heldentum! Wahrscheinlich würden auch manche sagen …, Dummheit oder Selbstmörder!

Oh ja, da ist schon mehr als nur ein wenig Mut gefragt, als Mensch gesehen, NEIN zu sagen …!

Und trotzdem, die Geschichte zeigt es immer wieder, gibt es genug Beispiele, wo Menschen NEIN gesagt haben. Trotz der zu erwarteten Konsequenz. Die oft tödlich endete.

Ich habe schon oft darüber nachgedacht, wie hätte ICH mich entschieden? Oder würde mich heute entscheiden! Zu urteilen ist immer leicht, wenn es einen nicht selbst betrifft, man selbst also vor so einem Dilemma bisher nicht stand!

Des weiteren habe ich mich ebenfalls gefragt, was später in solchen Menschen vorgeht, die – mal egal wie viele – Menschen selbst ausgelöscht haben.

Wie finden solche Menschen jemals ihren Frieden! Ich weiß es nicht …!

Oder vergißt man einfach, weil es so wie ein Schutzschild ist! Um ruhiger leben zu können!

Dabei fällt mir ein Beispiel ein, das jetzt schon einige Jahre her ist. Es handelte sich um eine bestimmte Begegnung zweier Menschen zum 50ten Jahrestag der Invasion in der Normandie.

Als ich vor einigen Jahren diese Dokumentation im Fernsehen sah, die über die Landung der Alliierten in der Normandie berichtete, welche am 06.06.1944 im Morgengrauen stattfand, und als D-Day in die Kriegsgeschichte einging, machten mich mal wieder einige Dinge diesbezüglich sehr nachdenklich.

Nachdenklich, wieso Menschen sich solche Grausamkeiten immer wieder antun.

Egal, auf welchen Kriegsschauplätzen!

Da schossen Menschen aufeinander, die sich – wie eigentlich in allen Kriegen – noch nicht einmal gekannt haben. Menschen, wie Du und Ich.

Keiner von ihnen hatte eigentlich einen Grund, dem anderen den Schädel einzuschlagen oder eine Kugel zu verpassen oder sonst wie zu massakrieren. Man bekommt Befehle, und führt sie aus.

Machbar wurde es damals erst, durch einen Irren, der sich später die ganze Welt unter den Nagel reißen wollte. Und … ist so eine Lawine dann erst einmal losgetreten, und kommt ins rollen, ist sie kaum noch aufzuhalten. Das Ergebnis kennen wir ja alle.

Ich habe mir, als die Sendung im Fernsehen lief, nur die Dokumentation angesehen, weil diese noch der Wahrheit einigermaßen am nächsten kam. Den Spielfilm: „Der längste Tag“ habe ich mir nicht noch einmal angesehen. Grund: Einmal reichte.

Dieser Film ist im Grunde genommen zu amerikanisiert, wie viele ähnliche seiner Vorgänger. So ein Heldenepos trägt nicht gerade dazu bei, jegliche Kriege abzulehnen.

Doch jetzt zu der eigentlichen Geschichte, die mir bei einer dieser Dokumentationen auffiel.

Es war die authentische Geschichte von 2 Soldaten, die sich bei der Invasion im Frontabschnitt „Omaha Beach“ als Feinde gegenüberstanden.

Gegenüberstanden, ist eigentlich nicht die richtige Definition, weil der eine nämlich, der US Amerikaner, vom Landungsboot in Richtung Küstenbefestigung stürmte, während der andere, der Deutsche, hinter seinem MG im geschützten Betonbunker lag.

Ich will jetzt diese Geschichte nicht bis ins kleinste Detail wiedergeben, sondern mich mehr an das Wesentliche halten, also an den eigentlichen Sinn der Geschichte.

Also, der Amerikaner wurde von diesem deutschen MG-Schützen, der zu dieser Zeit gerade mal 20 Jahre alt war, verwundet.

Durch bestimmte Umstände, wie sie manchmal nur das Leben schreibt, lernten sich beide nach dem Krieg in Karlsruhe, wo dieser amerikanische Soldat in den 60 zigern Jahren stationiert war, kennen.

Der amerikanische Soldat studierte nach dem Krieg Theologie und wurde kath. Priester.

Beide wurden nach dem ersten Treffen Freunde, wenn man es mal vorsichtig ausgedrückt, oder überhaupt so nennen kann! Jedenfalls schrieben sie sich später, nachdem der Amerikaner wieder in die USA zurück gekehrt war, über Jahre hinweg Briefe. Zum 50. Jahrestag der Invasion trafen sich dann beide in der Normandie nach all diesen Jahren wieder. Soweit in etwa die Fakten.

Der amerikanische Soldat, den man einige Male in diesem Zusammenhang interviewte, sagte: Er hätte bei dem Treffen den Deutschen um Verzeihung gebeten!!!

Der Deutsche, sagte bei einem seiner Interviews: Er wäre sich keiner Schuld bewusst, er hätte nur Befehle ausgeführt.

Weiter sagte er, dass er noch geschossen habe, als seine Kameraden bereits schon aufgaben und sich nach hinten absetzten, oder in Gefangenschaft gerieten. Als er für sein MG keine Munition mehr hatte, schoss er mit seinem Karabiner weiter und tötete auf diese Weise noch etliche Angreifer.

Er hatte in dieser Zeit mit seinem MG ca. 12 – 15.000 Schuss abgefeuert! Er sagte, es war für ihn wie auf einem Schießstand. Nach eigenen Angaben hatte er mit seinem MG ca. 2 Tausend Angreifer in diesen Tagen erschossen.

Ich hatte bei diesem Interview das Gefühl, dass dieser Mann, selbst nach diesen vielen Jahren inzwischen, kaum Mitleid mit den Getöteten hatte. Wie er sagte, mußte das sein, man erwartete das damals von ihm. Und außerdem: „Wenn nicht SIE, dann wahrscheinlich er selbst!“

Selbst heute noch versuchte er wohl mit dieser Aussage sein Gewissen zu beruhigen, falls er überhaupt eins hat.

Wie kann man mit so etwas Furchtbarem all diese Jahre leben? Selbst, wenn die Zahl 2.000 übertrieben gewesen wäre.

Das gilt natürlich nicht nur für ihn, sondern auch für all jene, die an diesem oder anderen Kriegen, wo und wann auch immer, teilnahmen.

Für mich spielt es im Grunde keine Rolle, ob ich Einen, Hundert oder mehr erschieße. Für mein Seelenleben wäre das eine so schlimm wie das andere.

Für diejenigen, die erst bei 1000 Toten und mehr zusammenzucken, muß alles, was darunter liegt, wohl weniger schlimm sein.

Ich möchte hier noch mal ausdrücklich betonen, daß ich mich hier nicht als Richter aufspielen will, dazu habe ich kein Recht. Ich frage im Grunde nur, wie verarbeitet ein Mensch, der nicht alles menschliche abgelegt hat, so etwas Furchtbares?

Ich kann Gott nur immer wieder danken, dass er mir bisher erspart hat, mich je vor solche Entscheidungen gestellt zu haben.

Niemand weiß, was er unter bestimmten Umständen gemacht hätte und zu was er fähig gewesen wäre. Auch ich nicht!

Worum es mir aber immer wieder geht, ist deutlich zu machen, wie sinnlos so ein Krieg überhaupt ist. Er hinterlässt nur Zerstörung, viel Leid und ein Meer von Blut und Tränen.

Krieg bzw. überhaupt Gewalt, vergiftet nur die Seelen der Menschen.

Und nur deswegen, weil sie sich einreden lassen (!), Krieg müßte sein. Die Menschen sind oft einfach zu bequem, bestimmte Dinge im richtigen Moment zu hinterfragen und auszuloten.

Erst wenn es zu spät ist und das Kind schon in den Brunnen gefallen, fangen sie endlich an nachzudenken.

Und … machen trotzdem mit. Davon lebt nämlich die ganze Kriegsmaschinerie … und nicht wenig!

Was ist es? was die Menschen einfach nicht begreifen läßt, daß jegliche Art von Haß und Gewalt nur destruktiv ist, Gewalt nur wieder Gegengewalt, Haß nur wieder Gegenhaß erzeugt. Und Druck nur wieder Gegendruck!

Fakt ist:

Wen wundert’s! Gewalt findet ja schon in der kleinsten Einheit, der Einheit der Familie statt.

Wie will man da Kriege vermeiden, wenn der Kleinkrieg schon zu Hause in den vier Wänden stattfindet!

Einfach, ein ewiger Kreislauf ….!

Kommentar fini09 – Dezember 31, 2016 um 10:12

Danke sehr fuer Ihren artikelwuerdigen Kommentar zum Thema.

‚Ein ewiger Kreislauf‘ Ihre abschliessenden Worte, die sehr zu denken geben…

Ich stimme dem Inhalt weitgehend zu, da aus eigener Erfahrung das Unheil eines Weltkriegs mir zugegen war in einem Ausmass, das mir im Nachhinein ein Schauer ueber den Ruecken laeuft.

Eine lebenslange ‚Traumatisierung‘ der Menschen, welche im Krieg verpflichtet waren zu ‚dienen‘, zeugt von der immensen Gewaltspirale welche sich daraus ergiesst. Mein Vater war im WWII, wieviele Menschen er erschossen hat, darueber wurde nie gesprochen.

So ein Mensch diesen Kriegszustand erlebt hat, der eine mehr als der andere, sind die Grenzen zwischen Wahn- und WahnSinn verwischt. In der Tat rechtfertigt sich eine grosse Anzahl mit dem, was Sie oben beschreiben, ohne Gewissens-Bisse mit der vagen Begruendung, dass der Kriegszustand ein Ausnahmezustand sei.. .was folglich nach brutalster Art auch so ist.

Er (der Vater) kam in belgische Kriegsgefangenschaft und war in den Todesminen von Charleroi fuer ganze fuenf Jahre eingeschlossen.

Mit ihm war zur damaligen Zeit ein bekannter Schauspieler (Heinrich George) in Kriegsgefangenschaft im selben Lager. Er wurde von russischer Seite dort rausgeholt und starb in der Gefangenschaft. Mir wurde erzaehlt, das der Film „Jud suess“ eine Ursache fuer seine russische Gefangenschaft war.

Was ich davon berichtet bekam, waren Zustaende, in die wir uns heutzutage kaum noch reinversetzen koennen. In den Todesminen kamen sehr viele Gefangene um. Erzaehlt bekam ich von den lauten tagelangen ‚Schreien‘ dieser Menschen, die oft bis zur Huefte-Bauch-Brust- eingeklemmt ein grausamer Todesstreit ereilte. Ich frug: „war niemand da der ihnen helfen konnte“ ein muedes Laecheln kam zurueck. ‚Kind, Du weisst nicht, was Krieg ist‘ war die Antwort auf meine Frage…

Nach seinem Tod wusste ich schon, was Krieg war! Es hat mich erschuettert, in wie weit Menschen ein ganzes Leben lang darunter leiden koennen. Dass dies ein Fakt ist, beweisen heute die vielen Suizide von Veteranen – siehe USA und andere Laender-Erdteile.

Ich weiss nicht so recht ob mein Geschreibsel eigentlich Ihren Kommentar anfuellt oder teils beantwortet..? Derhalber schliesse ich diesen – meinen Kommentar mit den Worten:

„Die Liebe des Menschen und die menschliche Empfindung ist goettliches Wesen,

der barmherzige Mensch lebt in Identitaet mit dem Ursprung des Seins“…

(Friedrich Feuerbach)

Ja, soweit unsere beiden Nachdenklichen.

Nun wäre ja bei einem solch schwierigen Thema es erstmal angebracht, ein paar Begriffe zu klären.

Was ist mit „Schuld“ gemeint?

In Anbetracht des vielfältigen und heftigen Mißbrauches, der mit diesem Wort seit Jahrtausenden getrieben wird, schlage ich vor, im Geiste jedesmal „Schuld“ durch „Verantwortung“ und „schuldig“ durch „verantwortlich“ zu ersetzen – dann wird klarer, was der Autor gemeint hat.

Sodann ist der Unterschied zwischen Mord und Totschlag zu erkennen.

Juristisch wird ein Mord durch 3 Unterschiede vom Totschlag abgesetzt: Planung, Heimtücke, Brutalität, die allesamt gegeben sein müssen, damit auf Mord plädiert werden kann.

Insofern ist juristisch gesehen bei Soldaten – von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen – stets auf Totschlag zu erkennen.

Ob das für Offiziere auch immer gilt, und inwieweit die in der HLKO von 1907 ausdrücklich zugelassenen „Kriegslisten“ nicht doch die Kriterien „Planung“ und „Heimtücke“ erfüllen, sei den Juristen überlassen – und dem Gewissen der jeweiligen Offiziere.

Und auch der Befehlszwang ist zu hinterfragen.

Theoretisch ist der Bundeswehrsoldat heute sogar berechtigt, einen Befehl zu verweigern, wenn dieser „unmenschlich“ ist.

Da stellt sich doch gleich mal die Frage, was am Krieg überhaupt „menschlich“ sein soll.

Wem erschließt sich diese „Logik“?

Und wie soll das dann praktisch aussehen? Wie ist dieses „unmenschlich“ da zu definieren? Und durch wen?



Es bleibt der Verdacht, daß es sich bei dieser Bestimmung um das berüchtigte „Feigenblatt“ handelt, mit dem versucht wird, unsittliches oder gegenteiliges zu verstecken – was in der Regel nicht gelingt.

Daher ist auch heute davon auszugehen:

Wer im Krieg einen Befehl offen verweigert, wird standrechtlich sofort oder – sehr selten – nach einem entsprechenden Prozeß meist erschossen.

Es ist also für den Soldaten in aller Regel eine Frage des Überlebens, ALLE Befehle erstmal auszuführen.

Die einzige Option, die er hat, ist das WIE? der Ausführung, d.h. schieße ich wirklich die Leute tot oder verwunde ich sie, so daß sie mit etwas Glück dann (gemäß HLKO) „aus dem Rennen sind“, aber überleben können.

Es wurde festgestellt (aber nie groß veröffentlicht), daß über 90% der GIs in Vietnam meist zu hoch geschossen haben, um niemanden zu töten. Die natürliche Hemmung, andere Menschen zu töten, ist sehr stark in uns angelegt, und ohne direkte und unmittelbare (!) Bedrohung für das eigene Leben wird ein normaler Mensch, d.h. der nicht fanatisiert, also übermäßig indoktriniert ist, immer davor zurückschrecken, den anderen zu töten.

Nicht umsonst wird bei der Ausbildung von Soldaten – gerade in Spezialeinheiten – unbedingt darauf geachtet, daß sie bei den Trainings an Puppen auch immer fest zustechen – so soll ein „Mechanismus des Tötens“ in diesen Menschen implementiert werden, der die natürlichen Hemmungen überwindet.

Und nicht umsonst werden blutjunge Menschen mit 18 Jahren zuerst zur Armee eingezogen – sie sind noch nicht „ausgereift“ und noch leichter beeinflußbar.

Wahrscheinlich ist sogar die Senkung der Volljährigkeit – von 21 auf 18 Jahre – in Wahrheit genau dadurch „begründet“ gewesen, daß man die jüngeren leichter indoktrinieren und somit für Grausamkeiten mißbrauchen kann.

Soweit meine ergänzenden Anmerkungen – nochmals besten Dank an HeiHei für seinen sehr substantiellen Beitrag!

LH