What’s next, Corona?

Humoreske Gedanken vom Rande des Wahnsinns

Lockdown, Stillstand, Insolvenzen, Hausarrest, soziale Isolation, Destabilisierung, Meinungsdiktatur, Aussetzung der Grundrechte, Polizeigewalt, Desinformation, Lügen, Aushebelung der Demokratie, Wettermanipulation durch Geoengineering, politische Durchsetzung wirtschaftlicher Interessen, Schließung der Grenzen bei gleichzeitiger Öffnung der gleichen, Maskenpflicht bei gleichzeitigem Vermummungsverbot, politische Hetze gegen normal Denkende, Trackingapps, 5G, Massentests und Massenimpfung….ich hoffe, ich habe nicht allzu viel vergessen.

Was bitte braucht es noch, Frau Merkel, Bill Gates und Robert Koch? Was müssen wir noch ertragen, damit wir endlich vom Corona Covid19-Virus erlöst werden und in der Neuen Normalität (NN) leben können dürfen? Bitte helft uns, egal wie, damit wir unsere kranken Verwandten, unsere Großeltern und Freunde wieder sehen können und dürfen. Wir werden wirklich alles auf uns nehmen, damit wir wenigstens wieder von Angesicht zu Angesicht kommunizieren dürfen, versprochen! Bitte helft uns! Wir schaffen das alleine nicht und brauchen dringend Eure Tipps, Verbote, Verordnungen, Anweisungen Repressalien und Zurechtweisungen! Wir wollen nicht sterben! Bitte lasst uns wieder weiterleben!

Jetzt endlich gibt es ein Licht am Ende des möglicherweise jahrelangen Tunnels, in den wir vor Wochen ungebremst mit Höchstgeschwindigkeit und ohne Beleuchtung eingefahren sind. Der Massenexodus durch die den absolut tödlichen Grippe Covid19-Virus kann wohl bald ein wenig abgeschwächt werden. Darauf deuten die neuesten Ergebnisse von Menschenversuchen der Maximiliane-Plankton-Stiftung, in engster Zusammenarbeit mit den Leopoldinchen-Arkaden und der WHO? hin.

So konnte am letzten Dienstag Nachmittag bewiesen werden, dass der Verzehr von verschimmeltem oder vertrocknetem Brot und anderen überlagerten Backwaren in Verbindung mit ausreichend Eigenurin, Mittelstrahl, die Vermehrung des Virus im Kropfgewebe um bis zu 12% vermindern konnte. Eingequirltes Eigelb (bio!) konnte die Wirksamkeit noch einmal um 1,5-4 Prozentpunkte erhöhen. Auch ein mehrstündiges Vollbad in kaltem sattgelbem Morgenurin zeigte einen positiven Effekt hinsichtlich der psychischen Kostitution von unfreiwilligen Probanden im Dauerarrest. Es scheint, dass die WHO?-Spezialisten um Bill „the Gate“ Gates einen Durchbruch im Umgang mit der weltweiten Seuche gefunden haben, die uns bis zur endgültigen Impfung das Überleben um mehrere Prozent erleichtern könnte.

Die urdeutsche Maximiliane-Plankton-Stiftung berichtet von erfolgversprechenden Versuchsreihen mit geistesgestörten Nazis und Verschwörungstheoretikern, denen der Mund- und Rachenraum mit einer Tinktur aus eigenem Brennnesselkot mehrfach eingepinselt wurde. „Die Versuchsreihe verlief sehr optimistisch“, so ein*e Sprecher*in der Stiftug. „Bis aber verwertbare und valide Ergebnisse vorliegen, muss die Bettruhe bei absoluter sozialer Isolation eingehalten werden. Bis dahin empfehlen wir zwingend weltweit die elektronische Fußfessel und schmerzhafte Sanktionen bei Fehlverhalten“.

„Das sind grandiose Neuigkeiten, die einen hoffen lassen“ erklärt der*die Bundesgesundheitsminister*in in einer Pressemitteilung vor maskierten Journalisten und Mitarbeitern von CNN, ZEIT, ARD, ZDF, mdr, SPIEGEL, WHO? und weiteren sehr angesehenen und preisgekrönten Fachmedien und Institutionen.

„Alles, was wir jetzt brauchen, ist ein radikaler Durchbruch und drastischer Wandel“, fährt er fort, „damit wir endlich ungestört in der Neuen Welt Normalität weitermachen können“.

Bill „the Gate“ Gates lässt derweil über seine Melinda der Weltöffentlichkeit in einem sensationellen Unterwasser-Interview (wegen des hochansteckenden Corona Grippe Covid 19-Erregers) mitteilen, dass seine Stiftung, genauer Bill selbst, in Zusammenarbeit mit allen weltweit führenden Pharmariesen einen Impfstoff für alle weltweit existierenden gefährlichen und tödlichen Erreger, Viren und Parasiten gefunden hat und das „Lebensserum“, wie er es stolz lächelnd nennt, bald zum Einsatz kommen kann.

„Das einzige Problem, dem wir momentan noch gegenüberstehen“, so Melinda,“ist, dass wir pro Kilogramm Körpergewebe circa 22 Liter davon injizieren müssten. Die äußerst aufwändigen Eindampfungs- und Eindickungsversuche, in Kooperation mit namhaften Sirupherstellern, laufen auf Hochtouren und wir werden hoffentlich bald eindrucksvolle Ergebnisse vorliegen haben.“

Bis dahin werden von der WHO? die ersten mutigen Testpersonen gesucht, die gegen eine Vergütung von 24 Millionen$ pro Injektion, gezahlt aus Bill „the Gate“ Gates Portokasse, „mit gutem Beispiel für die Menschheit“ (Zitat Melinda) vorangehen. „Es kann wirklich überhaupt nichts passieren“, so die stolze Multimilliardärsgattin.

Alternativ erwägt die Bunderegierung, gemeinsam mit Bill, Freigeister und Kritiker dafür heranzuziehen. Die würden dann mit mehrstündigem unmaskiertem Freigang entlohnt werden.

Also. Nicht verzagen, Billy fragen!

