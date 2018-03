Die 5 Säulen der Macht – Auf dem Weg in die Neue Weltordnung

Mit diesem Beitrag möchte ich den Leuten aufzeigen wie weit die Internationalen-Globalisten-Eliten (IGE) mit der Umsetzung ihrer Vision der „Neuen Weltordnung“ voran geschritten sind. Um diesen Plan in die Tat umzusetzen bedarf es einer Vielzahl von kleinen Teilabschnitten, die für sich gesehen im Einzelnen nicht wirklich aufzeigen, wohin die Reise gehen soll. In Summe betrachtet jedoch ein erschreckendes Gesamtbild ergeben.

Wenn man in die Suchfunktion dieses Portals „NWO“ eingibt werden Stand heute stattliche 27 Seiten angezeigt. Alle Artikel beleuchten so man will einen kleinen Schritt hin zum „Großen Ganzen“. Wollte man das alles hier einbeziehen, würde aus dem Artikel wohl eher ein Buch werden. Die Kunst liegt eher darin diesen schlicht und ergreifend etwas zu komprimieren. Ob mir dies hier gelingt mag im Auge des Betrachters liegen.

Diese „Neue Weltordnung“ ruht in ihrer Gänze auf fünf Säulen. Es geht schlicht um die absolute Kontrolle über Finanzen, Militär, Rohstoffe, Wissenschaft und Technik und der Bevölkerung. Hierfür wurden von den Eliten weltumspannende Organisationen erschaffen.

Die UNO ist (noch inoffiziell) in fünf neue Gruppen eingeteilt worden. Geplant ist, diese fünf Gruppen unter einer Welt-Regierung was dann wohl auch die UNO an sich wäre, einer Welt-Währung die von einer Weltbank kontrolliert wird. Einer Weltarmee/ Weltpolizei wie der Nato, Interpol oder den UN „Friedenstruppen“ überwacht wird. Der Weltgesundheitsorganisation fällt dann die Roller der Bevölkerungsüberwachung zu und der Welthandelsorganisation die Überwachung der Ressourcen. Schaut man sich nun einmal diese Karte an, wird einem bewusst wie weit der Plan der IGE bereits fortgeschritten ist. Die Eliten nennen diese Plan wohl formuliert “Agenda 2030”.

Übergeordnetes Ziel wie bereits erwähnt ist es, diese fünf Gruppen unter den fünf Säulen der Macht zu vereinen. Dieses wurde wenn wir so wollen zum Großteil schon umgesetzt. Dafür bedienten sich die Globalisten mehrerer Mittel und Wege. Zum einen finanzieller Mittel wie Handelsunionen sowie ausgewählter zwischenstaatlicher Bündnisse sowie Militärbündnisse. Wann genau diese Idee ins Leben gerufen wurde, darüber lässt sich nur spekulieren. Eines ist wohl gewiss, seit der Mensch von sich behauptet zivilisiert zu sein existiert der Traum einiger Weniger alles beherrschen zu wollen. Die Geschichte hat dann von Zeit zu Zeit einzelne Führungspersönlichkeiten und Reiche hervor gebracht, die dieses Ziel meist mit militärischer Gewalt umzusetzen versuchten. Was wir hier sehen ist ein völlig neuer dennoch viel gefährlicherer Ansatz, dieses Ziel im verdeckten mit subtilen Manipulationen und Durchdringung aller Instanzen zu erreichen. Im Netz existieren hierzu unzählige Seiten mit allerlei Verschwörungstheorien über Geheimgesellschaften und deren Machenschaften (mirror).

Was wohl mittlerweile viele erahnen und einige wenige mit Sicherheit wissen ist, dass es eine kleine Gruppe elitärer Menschen mit viel Geld und Einfluss gibt, welche die Geschicke dieser Welt aus dem Verborgenen lenken und versuchen sie so zu beeinflussen, dass es ihrem Vorteil gereicht. Bildquelle: http://bit.ly/2IwdDlX

Was wir heute beobachten können zeichnet ein Bild, wo man sich die Frage stellt ist diese Welt verrückt geworden? Wo man hinschaut ist die Welt geprägt von Krisen und Kriegen. Was wenn dies alles so gewollt, gut orchestriert und von langer Hand geplant ist? Wem nützt das alles? Mit einer simplen Methode kann man mit ein wenig Mühe und akribischer Recherchearbeit ein Muster erkennen und bekommt dadurch einen kleinen Einblick in das Ganze. Mit der einfachen Formel „Folge dem Geld“ konnte Foster Gamble und sein Team in diesem Video sehr anschaulich aufzeigen warum etwas passiert. Wer dafür verantwortlich ist und warum diese Menschen tun, was sie tun. Der Beginn des Videos mutet etwas esoterisch an, dient aber dem besseren Verständnis welches System der Autor für das Optimum erachtet und vergleicht dieses mit dem bestehenden System.

Wenn man sich das Video anschaut, erkennt man schnell das ein Großteil der Ereignisse manipuliert werden. Kriege und Konflikte werden ausgelöst aus geopolitischen Gründen oder um sich der Bodenschätze dieser Region, des Landes zu bemächtigen und sich der Menschen zu entledigen die dem Plan der NWO entgegenstehen. Naturkatastrophen und Seuchen dienen der Bevölkerungsreduktion und schaffen Angst unter der Bevölkerung. Angst ist eine sehr gute Triebfeder um ungeliebte Maßnahmen durchzusetzen. Finanzkrisen werden verursacht um sich das Vermögen der Anderen anzueignen.

Dass die weltweiten Kapitalmärkte manipuliert werden offen oder verdeckt, dürfte den meisten von uns klar sein. Das Paradebeispiel einer Manipulation der Märkte lieferte Nathan Rothschild, einer von vier Söhnen Mayer Amschel Rothschilds. Nathan Rothschild leitete die Niederlassung der Rothschild-Bank in London England. Mit Hilfe des Nachrichtennetzes der Rothschilds welches in der Form Mitte des 15. Jahrhunderts bereits von den Fuggern verwendet wurde, waren die vier Brüder immer top informiert über die Geschehnisse auf dem Europäischen Kontinent. Diese Informationen befähigten sie, die Lage des Krieges zwischen England und Frankreich einzuschätzen und für ihre Vorteile zu nutzen. Vom Ausgang des Krieges und der Niederlage Napoleons bei Waterloo am 18. Juni 1815 soll Nathan Rothschild laut Gerüchten schon Tage im Voraus erfahren haben. Er konnte sich entsprechend sicher (vermutliche Umschichtung in Gold) positionieren und streute das Gerücht über die Niederlage der Englischen Krone. Die Anleger verkauften Panisch ihre Investitionen, die Nathan Rothschild dann zu einem Bruchteil ihres Wertes aufkaufen konnte. Als die offizielle Meldung vom Sieg über Napoleon herausgegeben wurde stiegen diese Papiere immens an Wert und machten ihn zum Reichsten Menschen auf diesem Planeten. Die letzten Jahrhunderte waren von Krisen und Wirtschaftszusammenbrüchen geprägt. All diese nutzten die Eliten zum Erreichen bestimmter Ziele. Der große Börsencrash von 1929 wurde z. B. dafür benützt die kleineren Banken in den Ruin zu treiben und die Macht über das Geld in die Hände weniger Großbanker zu legen. In Folge der darauf herrschenden Wirtschaftskriese die sich Weltweit ausbreitete, konnte sich der Nationalsozialismus in Italien und Deutschland/ Österreich ausbreiten..Wie man heute weiß mit Unterstützung der Bankerfamilien. Weiterhin erklärte man der Bevölkerung, das eine Institution geschaffen werden müsse um solch einer Krise in Zukunft besser begegnen zu können. Diese Institution war die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich kurz BIZ

Der Zweite Weltkrieg war sehr einträglich für die Banker und gab ihnen die Möglichkeit im Zuge der Friedensverhandlungen nach 1945 die heutigen Supranationalen Organisationen wie oben im Artikel bereits erwähnt zu installieren wie wir sie heute sehen.

Die Technik (Quanten-Computing, KI, Videoüberwachung) und damit die einhergehenden Möglichkeiten die Bevölkerung zu überwachen schreiten massiv voran. Das ganze mutet doch sehr befremdlich an. Eine kleine Gruppe internationaler Eliten bestimmt über alle Belange unseres täglichen Lebens. Wen jetzt ein Déjà-vu überkommt, Moment mal das habe ich doch schon irgendwo gehört, könnte es daran liegen das derjenige den Film oder Das Buch „1984“ gesehen/ gelesen hat. Der Protagonist in dem Roman lebt in einer Technokratischen Diktatur. Die Belange seines Lebens werden vollumfänglich vorgegeben und 7-24 365-Tage überwacht. Freie Sprache und Meinung sind verboten. „Die Welt ist in die drei verfeindeten Machtblöcke Ozeanien, Eurasien und Ostasien aufgeteilt, die sich in dauerhaftem Krieg miteinander befinden.“

Einige Leser des Buches, werden sich gelegentlich die Frage gestellt haben, wie George Orwell seine Thesen aufgestellt hat und seine Überzeugungen letztlich in seinem wohl bekanntesten Roman niederschrieb. Janich Oliver geht in seinem Buch

“Das Kapitalismus-Komplott” kurz auf die Tatsache ein, dass sowohl H.G. Wells,

Aldous Huxley und George Orwell miteinander in Kontakt standen und durch ihre nähe zu “Geheimgesellschaften” oder Geheimdiensten über deren Bestrebungen informiert waren. Sie konnten wenn man so will einen Blick hinter den Vorhang werfen.

Wenn sie sich das Bild im oberen Teil des Artikels angeschaut haben dürfte ihnen auffallen, das es sich hier um fünf und nicht wie im Buch “1984” beschrieben um drei Blöcke handelt. Das sollte nicht von der Tatsache ablenken, dass schon ein ordentliches Stück Zentralisierung geschaffen wurde.Wer gibt uns eine Garantie das nicht eines Tages z.B. Eurasien Krieg gegen Asia-Pazifik führt, und keiner weiß warum?

In Europa, Russland und USA sowie China bauen Regierungen ihre Techniken zur Überwachung sukzessive aus. Es werden immer mehr Macht und die Gewalt über die Gesetzgebung von den einzelnen Nationen weg, hin zu Supranationalen Organisationen vergleichbar dem ESM transferiert. Wie der Macht-Transfer funktioniert ist hier und hier recht gut beschrieben. Der ESM befindet sich außerhalb der Europäischen Rechtsprechung, angeblich vorerst vorübergehend aus der Not heraus. Es wurde erklärt diesen später in EU-Recht einzubinden. Stellt sich nur die Frage ist dies überhaupt gewollt? Bisher blieben mehrere Anläufe der Europäischen Finanzminister erfolglos.

Im zweiten Teil dieses Video,s packt Ex Banker und Investmentexperte Ronald Bernards über die Strukturen der “Bank für Internationalen Zahlungsausgleich” (BIZ) und deren Machtstruktur aus. Er berichtet wie sichergestellt wird, dass der Transfer von fleißig zu reich funktioniert. Die “BIZ” ist eine unantastbare Organisation, ein Staat im Staat ähnlich wie beim “ESM” auch.

China testet im Moment die Einführung eines Punktekontos für gutes oder schlechtes Verhalten „Bonuspunkte für den Kauf gesunder Babynahrung, Abzug für Pornokonsum“. Diese verknüpft mit einer persönlichen Identifikationsnummer runden die Überwachung ab. Weiterhin können Verstöße gleich finanziell ohne Einverständnis des Beschuldigten direkt vom aktuell in Arbeit befindlichen digitalen Konto abgezogen werden. Selbstfahrende Autos, Smartphones, Alexa, Google-Home und Co. machen die Rundum-Überwachung perfekt. In Anbetracht der Zeitspanne die genutzt wurde (Gründung der BIZ war Mai 1930) um all dies umzusetzen frage ich mich, wie viel Weg wir schon zurückgelegt haben und wie viel wohl noch vor uns liegt. Ist das Ziel der IGE wirklich diese düstere Dystopie wie in „1984“ oder ist eher ein Leben in der „Brave New World“ für uns angedacht? In Zeiten von immer knapper werdenden Ressourcen sollten wir langsam anfangen Besitz als solches zu hinterfragen. Es existieren viele gute Ansätze, die Kontrolle über die Belange unseres Lebens wieder in die eigenen Hände zu nehmen. Ich spreche hier von der Idee der “Scharing Economy” um Sachen zu teilen nicht zu kaufen. Damit steuert man der Konsumgesellschaft entgegen. Mit Crowdfundig sammelt man Kapital von Leuten die an ein visionäres nachhaltiges Projekt glauben. Wir sind dadurch weniger von Krediten der Banker abhängig. Teilauto war so ein Projekt. Für günstigeres Reisen könnten wir uns bei Homesharing registrieren. Günstige Energie so es denn funktioniert, würde uns unabhängiger von den Energie und Mineralöl-Giganten machen. Ein guter Ansatz ist der Quantum-Energie-Generator, dessen Wirkungsprinzip wurde von keinem geringeren als “Nikola Tesla” entwickelt. Wir sollten uns auch wieder der Fülle unserer Umwelt bewusst werden. Die Natur ist in der Lage 90% unseres täglichen Bedarfs zu decken. Ein sehr gutes Buch hierüber hat “Wolf-Dieter Storl” verfasst, mit allem was man braucht um seinen eigenen Garten zu bewirtschaften. Dieses Buch habe ich mir selbst gekauft, es lohnt sich!! In einem anderen Artikel schrieb ich bereits über die Vermögenssicherung.

Eine paar Möglichkeiten der drohenden Enteignung zum Teil vorzubeugen wären, Gold und Silber in physischer Form. Auslandskonten in Fremdwährungen wie Franken oder Pfund. Sichere Anlagen in Güter, die auch nach der Krise dringend benötigt werden, wie z.B.von Firmen die Produkte herstellen die zur Wassergewinnung, oder zur Verwaltung wie Talsperren gebraucht werden. Die Wassersysteme warten oder Wassersysteme und Zubehör vertreiben. Wie Evonik zum Beispiel oder Lebensmittelproduzenten die Zucker und Salz herstellen. Diese werden sicher auch an Wert verlieren. Sich aber wieder erholen, da diese Produkte immer benötigt werden. Bewahren sie Bargeld zu Hause auf im Falle eines Stromausfalles. Denn ohne Elektrik gehen auch keine Kassen oder EC-Automaten. Vielleicht ein kleiner Teil des Ersparten in Kryptowährungen, die angekündigt haben mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Diese wären zum Beispiel Ripples #XRP (SanFrancisco), IBMs Stellar Lumen #XLM oder #IOTA von der Iotafoundation aus der Schweiz, die mit Bosch und VW zusammenarbeiten. Um nur ein Paar zu nennen.

Bunkern sie Lebensmittel des täglichen Bedarfes für Minimum vier bis sechs Wochen und erwerben sie LEGAL Waffen für den persönlichen Schutz für sich und ihrer Familie! Ich hoffe persönlich, dass es nicht so schlimm kommt. Pflegen sie ihre sozialen Bindungen, denn Zusammenhalt wird in Zukunft wichtiger denn je. Schalten sie öfter mal ab! Gehen sie raus! Stellen sie sich der digitalen Eroberung soweit es geht entgegen. Fangen sie an selber zu denken und hören sie auf den Müll zu konsumieren, der uns täglich von den Massenmedien der Eliten um die Ohren gehauen wird. Bildquelle http://bit.ly/2IBpJKS

Werden sie wieder Herr über ihr Leben!!

Carpe Diem

Nomi78

Links

United Nations Regional Groups https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Regional_Groups

Handelszonen

https://en.wikipedia.org/wiki/Regional_integration

Nordamerikanische Union

https://de.wikipedia.org/wiki/Nordamerikanische_Union

Südamerikanische Union

https://de.wikipedia.org/wiki/Union_S%C3%BCdamerikanischer_Nationen

Afrikanische Union

https://de.wikipedia.org/wiki/Afrikanische_Union

Asiatisch-Pazifische Union

https://de.wikipedia.org/wiki/ASEAN

Eurasische Union

https://de.wikipedia.org/wiki/Eurasische_Wirtschaftsunion

Die einzelnen Regionen und deren Entwicklung in übersicht.

https://www.uni-trier.de/fileadmin/fb4/prof/VWL/IWB/Vorlesung/neu/Referat_9_-_Entwicklungsstadien_und_Laendertypen.pdf

Massenimigration als Waffe

https://vimeo.com/260729760?activityReferer=1

Sharing Economy tauschen nicht kaufen

https://de.wikipedia.org/wiki/Sharing_Economy

Open Source Auto

http://wikispeed.org/

Airbnb teile dein Zuhause

https://www.airbnb.de/

Helmut Schmidt ü. Bilderberger

https://www.youtube.com/watch?v=6Yv82tA5XQ4

Polizeistaat Bayern neue Befugnisse im Anmarsch

https://www.rubikon.news/artikel/der-uberwachungsstaat

Banker Ronald Bernard Hintergrundrecherche

https://steemit.com/deutsch/@felix.herrmann/der-nwo-banker-ronald-bernard-authentizitaetscheck

Advertisements