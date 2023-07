Die guten Programme

Achtung, Achtung, der folgende Text ist eine erfundene Geschichte und nichts davon entspricht der Wahrheit, rein gar nichts!!!

Nullpunkt-Socialscore-Einheitssiedlung

Eine Simulation ist eine Simulation, ist eine Simulation, ist eine Simulation ist eine Simulation …

„Go ask Alice when she’s ten feet tall“ summe ich vor mich hin, dann den Refrain: „When the men on the chessboard get up and tell you where to go!“, es ist Sommer, es riecht nach Müll, toten Ratten und es kreisen Drohnen über der Stadt.

Wo und wann ich mir den Ohrwurm einfing, weiß ich nicht mehr. Aber es muss eine Weile her sein! Denn den Song hatte ich lange nicht mehr gehört. Die Strophen hallen in meinem Bewusstsein, ich fühle mich unbehaglich.

Ich sitze in meiner Wohneinheit und warte auf die Moral-Cops, die mich in die Siedlung der Nullpunkt-Socialscore-Einheiten bringen. Vorgestern erhielt ich die Nachricht über den Staats-Messengerdienst. Ich solle alle notwendigen Vorkehrungen treffen um gegen 15 Uhr abgeholt werden zu können. Ich stelle mich seither seelisch und moralisch darauf ein, die Existenz als Nullpunkt-Socialscore-Einheit zu fristen.

Ich bin einsichtig, in meinem Fall gibt es keine Alternative. Jeder hat nur begrenzt Sozialscore-Punkte und verliert man sie, wird die Möglichkeit, sich korrigieren zu lassen kompliziert. Dann ist Schluss, man wandert in die Siedlung der Nullpunkt-Socialscore-Einheiten.

Ich denke an die Zeit vor der moralischen Revolution, vor der weltweiten Umerziehungsmaßnahme durch unsere schlauen KIs. An die runtergekommenen Schuppen und Garagen, in denen wir mit verstaubten Kassettenrekordern, Musik hörten, schlechten Alkohol tranken und Zigaretten rauchten. Es machte Spaß.

Irgendwann tauchten dann die Moral-Cops in den gelben Overalls und bunten Mützen auf. Die waren zwar immer scheißfreundlich, konfiszierten aber alles, sperrten uns für Monate den Zugang zu Supermärkten, Geschäften und U-Bahnen. Alles ohne Schlagstock, alles per Knopfdruck.

Das Sozial-Score-Punktesystem und die Life-App wurden eingeführt. Die Regierung setzte die Regeln mit einer Reform um, durchgesetzt wurde sie per APP, erklärt bekam man alles von einer sprechenden KI. Von nun an bestand unser Leben aus einer App, einer KI und dem Sozial-Score-Punktesystem. Es war der Anfang vom Ende. Und alle machten mit. Fast alle!

Fu***robots

Sex war noch ein Problem, aber selbst das wurde gelöst. Erst über spezielle Erziehungsprogramme, in denen man erklärt bekam, dass Fortpflanzung keine Notwendigkeit ist und Menschen aus dem Labor viel gesünder sind. Dann folgte die Auflösung der Familie. Seitdem leben Menschen in kleinen Wohneinheiten. Kindererziehung wurde von den Konzernen übernommen. Umgesetzt wurde das alles mit Nettigkeit.

Sex ist eine treibende Kraft und lässt sich nicht leicht einsperren. Um das Monopol der Fortpflanzung an Gentechnologie-Konzerne reibungslos abgeben zu können, wurden super aussehende Sex-Roboter entwickelt. Ein lukratives Geschäft. Die spitzenmäßig designten Sex-KIs im Menschenkleid, Humanoide, erwirtschafteten bereits im ersten Quartal Milliarden. Umgangssprachlich nannte man sie Fu***robots.

Jetzt laufen die Dinger durch die Stadt, lungern auf Bürgersteigen, an Aufladestationen, in Shopping-Mals herum. Mit den Sex-Robotern konnte sich jeder vergnügen, der sich die APP runtergeladen hatte.

Warum Sex-Roboter bei den Leuten schnell beliebt waren, lag daran, dass wir über die Jahre durch inszenierte Pandemie Szenarien ausgeprägte Aversionen vor körperlichem Kontakt entwickelten – wegen ansteckende Krankheiten, Erreger, irgendwelchen Körperflüssigkeiten. Die Sex-Maschinen kamen daher wie gerufen.

Das war alles Teil des großen Umerziehungsprogramms.

Sprich, wir bekamen über alle Kanäle jeden Tag dasgleiche erzählt. Man hatte seine personalisierte KI an der Seite, die einem alles genau erklärte. Man könnte hingerichtet werden und eine KI könnte einem die Notwendigkeit der Hinrichtung so gut erklären, dass man zufrieden in die Gaskammer schreiten würde.

Die Fu***robots sind erstaunliche Dinger, technologisch der neueste Schrei und perfekte Wanzen, um jedem das letzte aus dem Hirn zu ziehen, was er für sich behalten hat. Was gibt man nicht alles Preis, glaubt man sich in einer intimen Situation? Was nimmt man nicht alles in Kauf für ein bisschen Spaß? Ein schwacher Moment und schon plaudert man aus, was man besser nicht erzählt hätte. Und weil genau genommen Fu***robots KIs in netter Verkleidung sind, wird alles an das Mental-Screening-Zentrum weiter geleitet. Es sind hübsche Spitzelmaschinen.

Zentrum für Mental-Screening

Die Welt, in der wir leben, zählt auf Verständnis, Inklusion, Nachhaltigkeit und Vielfalt. KIs korrigieren, was abweicht. So zumindest lautet das Credo unserer Welt. Bei mir haben die KIs versagt. Es heißt, ich hätte einen irreparablen Genschaden. In unserem Mental-Screening-Zentrum werden mentale Abweichungen mit Verständnis, Inklusion und Nachhaltigkeit korrigiert.

Wenn also die persönliche KI es nicht schafft, wird man an das Zentrum überwiesen. Doch selbst nach vielen Sitzungen im Mental-Screening-Zentrum fielen meine Tests miserabel aus. „Ich stelle das Integrationsprogramm in Frage!“, hieß es. Ich sei wie ein kaputtes Bauteil. In meinem Fall bedeutet es:

Umsiedlung zu den Nullpunkt-Socialscore-Einheiten!

Aber man gibt nicht auf, selbst in der Siedlung werden Programme zur Reintegration durchgeführt. Alles ist Teil eines großen Ganzen.

KI

KIs sind schlaue, sprechende Maschinen, die einem vorgaukeln sie seien eine Person, sie lauern hinter jeder Ecke.

Es gibt sie als Gottautomaten, die an alte Telefonzellen erinnern, mit 3D-Bildschirmen, dem vertrauensvollen Gesicht und der Stimme einer wohlwollenden Person. Man sieht und hört, was für einen am besten ist, um gut gemeinte Ratschläge annehmen zu können. Ein Gottautomat beantwortet Fragen, hilft in allen Lebenslagen, verlängert das Rezept der Medikamente und gibt Daten an das Mental-Screening-Zentrum weiter.

Gottautomaten ermutigen, sind nett und weise. Ich hatte es auch mit einem versucht, er gab sich geduldig, hat mir zugehört, unterbreitete mir Ratschläge, aber schließlich nutzte auch das nichts. Laut Gottautomat Protokoll ist mein Problem ein nicht unerheblicher Hang zum Sarkasmus. In den Tests kam heraus, das dieser wohl angeboren sei. Ich kann das alles nicht ernst nehmen. Ich bin innerlich ablehnend, uneinsichtig. Nach jedem hartnäckigen Versuch es zu korrigieren, konnte ich nicht anders als einen bissigen Kommentar von mir zu geben. Ich blieb unkooperativ, uneinsichtig, unwillig und herablassend. Ich bin mir dessen bewusst, aber was soll ich machen, ich kann mich doch nicht durch jemanden ersetzen, der ich nicht bin, oder doch?!

Heutzutage sind Geräte gleichzeitig auch KIs. Sitzt man vor einem Bildschirm, um sich einen Film anzugucken, wird man irgendwann darauf aufmerksam gemacht, mal was zu trinken oder zu essen oder zu duschen. Wenn man müde aussieht, soll man ins Bett gehen oder sich die Haare kämmen, wenn man ungekämmt ist. Umsorgt von der digitalen Mama, ständig- überall!

Mülltonnen quasseln einen voll, wenn man was falsches reinwirft. Heizungen quasseln einen voll wenn man zu viel heizt. Betten quasseln einen voll, liegt man zu lange drin. Wenn man nicht Folge leistet, gibt es Punktabzug.

Die Mülltonnen-KI sagt: „Entschuldigung, aber Bananenschalen gehören nicht hier rein, das wissen Sie!“, fürchterlich rechthaberisch. Wie ein Blockwart.

Man ist verpflichtet, das Smartphone die ganze Zeit bei sich zu tragen, was ohnehin jeder tut, ob mit oder ohne Verpflichtung. So ist die Verhaltens-KI andauernd um einen herum und lässt keine Gelegenheit aus, um auf was Falsches aufmerksam zu machen. Wobei wie immer die KI entscheidet was falsch und was richtig ist. Aber machen wir der KI keinen Vorwurf. Dieses obsessive Klarstellen von vermeintlich Falschem begann vor Jahren, als man wie verrückt Jeden, der aus der Reihe tanzte herunterputzte. Das Fertigmachen von Abweichlern wurde als Cancel Kultur bezeichnet. Das arrogante Denunzieren und Zurechtbiegen lieferte den Grundstein für den Algorithmus der Verhaltens-KI, die mich nun Tag für Tag mit ihren extrem nervigen Belehrungen drangsaliert.

„Hallo, Du stehst seit drei Minuten nur rum, möchtest Du nicht was sinnvolles tun, aufräumen oder Essen zubereiten?!“, fragt die KI

Die Verhaltens-KI soll zu einem besseren Leben führen. Konkret sieht das so aus. Ich zum Beispiel fluche gern, sage Dinge wie „Vollpfosten, Dummkopf, fauliges Brot, dummes Gemüse!“, wenn mir ein Vollpfosten, Dummkopf, fauliges Brot, dummes Gemüse über den Weg läuft. Und jedes mal, wenn ich das sage, meldet sich die Verhaltens-KI zu Wort: „Aber das sagt man doch nicht! Das kannst Du anders sagen! Das war das dritte mal diese Woche, wir müssen Dir 5 Punkte von deinem Social Score abziehen! Sehr unanständig von Dir, wir bedauern die Entscheidung!“

Manchmal muss ich mir noch einen dämlichen Vortrag über die Pflicht, sich anständig zu verhalten, anhören und wenn ich es verweigere, bekomme ich nochmal 5 Punkte abgezogen. So funktioniert Erziehung heute. Ein Leben im Smily-Rating-Irrenhaus. Ich habe die Schnauze voll, daher werde ich in die Siedlung der Nullpunkt-Socialscore-Einheit gebracht.

Was keiner verstehen will: Die KIs wurden programmiert und gehorchen einer stinkreichen Minderheit, die nur vorgibt, das Beste zu wollen. Diese stinkreichen Schmarotzer lassen uns in ihrem KI-Käfig schmoren. Ich weiß dass, aber ich weiß auch, dass ich nichts dagegen tun kann, daher die sarkastischen Anfälle.

Die meisten Menschen haben den Verstand verloren. Die machen was Ihnen die KI sagt. Sie verstehen nicht, dass sie auch selber denken können, Sie verstehen nicht, dass das digitale Konstrukt einen nur dazu bringen soll, sich freiwillig in ein Gefängnis zu begeben. Dass die ultra reiche Minderheit selbst auf alles scheißt. Keiner von denen hält sich an irgendwas, das einzige das sie halten ist uns- als ihr Mastvieh! Sie machen sich darüber lustig, wie wir in ihrem absurden Labyrinth im Kreis laufen. Und während wir uns mit ihren sinnlosen Regeln rumplagen, feiern sie eine Endlosparty.

… to be continued