Kreditgeschäft + Monotheismus = Wille zur Weltherrschaft

Die Dunkelheit erhellend eines Denkens, das sich nicht selbst auf die Schliche kommen will; denn zu konstatieren bei Matthießen wie auch bei dem Ehepaar Ludendorff der Wille zum Nichtgebrauch des Verstandes: Den in jüdischen Religionsschriften wesenden düsteren blutkultischen Aberglauben als einen solchen (durchaus sehr ordentlich und gut nachvollziehbar) kritisieren, ABER dies tun ausgehend von einem gleichfalls düsteren blutkultischen Aberglauben, vom völkisch-arischen Rassegedanken aus. Welcher so schwüle Begriffe kennt wie z.B. „Blutgefühl“.

Ja, da biste platt und weißst nicht mehr, waste sagen sollst. Also schweige ich ratlos ob so viel Dreistigkeit. Oder ist es Dummheit. Oder Dummdreistigkeit.

Und es waren diese Ludendorffs sogar Gegner Hitlers, haben letzteren durchschaut als Werkzeug einer die Weltmacht erringen wollenden Hintergrundmacht! Und trotzdem — auf den äußerst naheliegenden Gedanken, das Alte Testament und die jüdischen Schriften seien ein Kunstprodukt eben jener von ihnen angeführten Hintergrundmacht, sind die Genannten nicht gekommen. Tja, so ist das immer bei denen, welche die Wirtschaftswissenschaften für eine müßige Disziplin erachten. Und so denn auch die Wirtschaftsgeschichte.

Das AT wurde (etymologisch) nachweisbar um etwa 600 v.u.Z. im Block verfaßt, erdichtet. Und ja, vom Salomonischen Tempel fehlt bis dato jede archäologische Spur; und solche fehlt auch von der Verschleppung nach Ägypten. Wie also aussieht, alles erdichtet und erlogen.

Nun — Michael Hudson ist sicherlich ein falscher Fuffziger oder mindestens ein linksgrüner Akademiot. Doch auch solche blinden Hühner finden manches Korn. Laut Michael Hudson war das Geldverleihen an Könige ein Verlustgeschäft, wenn diese verstarben und deren Nachfolger dann erklärte, er habe mit den Verbindlichkeiten seines Vorgängers nichts zu tun. Wie dies im alten Mesopotamien immer wieder geschah.

Weswegen man den Monotheismus erfinden und die Könige überzeugen mußte, Stellvertreter Gottes auf Erden zu sein. Den Kredit konnte man nun dem höchsten Gotte geben, irdisch verkörpert durch seine königlichen Stellvertreter, weswegen die Verbindlichkeit vom verstorbenen Stellvertreter auf dessen Nachfolger überging. Gegen Logik, wenn sie schlau eingestielt ist, kann man bekanntlich nichts sagen.

Um ca. 600 v. Chr., als das AT verfaßt/-dichtet wurde, war man im Osten, in Mesopotamien, auf die glorreiche Idee gekommen, die neuentwickelte Logik nach Westen zu exportieren. Anfänglich erfolgreich, Pharao Echnaton führte den Monotheismus ein und wurde mit einem Male kreditwürdig. Leider bekam er jedoch Ärger mit seinen polytheistischen Ägyptern, und es kam zum Bürgerkrieg. Was tun! Nun, was für ein Zufall, kam einem Beduinenstamm urplötzlich zu Bewußtsein, sie seien „Juden“ und müßten sich in Palästina ansiedeln — „Wir machen den Weg frei. Ihre Raiffeisen- und Volksbanken“.

(Nein, die Raiffeisen- und Volksbanken waren damals natürlich nicht die Kreditgeber für das Ansiedlungsprogramn jener Beduinen. Und Randnotiz: Ganz ähnlich kam im vorvorigen Jahrhundert einem kleinen Beduinenstamm, dem Saud-Klan, plötzlich zu Bewußtsein, beste Freunde der Briten zu sein bzw. des Vaters von Kim Philby.)

Doch wo viel Schatten bzw. düsterer Aberglaube, ist auch viel Licht bzw. Erkenntnis. Schließlich hielt ein anarchistischer Zimmermann namens Jesus Christus dem jüdischen Unsinn gegen: „Gebt Gott, was Gottes, und dem König, was des Königs ist.“ Wie wir alle wissen, wurde die sich auf diesen Zimmermann berufende Bewegung später eingefangen von den röm. Cäsaren, übrigens juristisch die legalen Nachfahren der ägyptischen Gott-Pharaonen.

Nicht überraschend jedenfalls, rief der röm. Cäsar bzw. Kaiser Augustus sich bald zum Gottkaiser aus und war – oh, Wunder – mit einem Male kreditwürdig. Und Top-Verbündeter der uralten kreditvergebenden Hintergrundmacht. Tja, Wirtschaftswissenschaften sind eine nutzbringende Kunst. Und vor allem eine erhellende.

Nun ein Zeitsprung um 600 Jahre. Das Cäsarentum gab es nicht mehr in Rom, seine Geschäfte wurden jetzt von einem röm. Papst bestellt. Unsichere Zeiten, Araber machten Anstalten, sich als expansionistische militärische Großmacht zu formieren, und so schuf der Papst sich eine Rückzugsbastion in Irland, die Rede vom Christenmissionar Columban dem Älteren. Dessen Sohn, Columban der Jüngere, missionierte England, von wo aus ein Bonifatius ausging, die germanischen Heiden zu missionieren.

Mit Heribert Illig schreiben wir nun das Jahr 614, auf welches nicht das Jahr 615, sondern das Jahr 911 folgte – time machine, so wollten es die kirchlichen Geschichtsschreiber. Welche eine Story bzw. 297 Jahre brauchten, in welche sie eine fromme Deckgeschichte hineinpacken konnten für die mit brutalster Gewalt vollzogene Blitz-Missionierung der Franken und Germanen — sprich: Die Merowinger, Chlodwigs Bekehrung zum Christentum, Wikingereinfälle, Graf Robert von Paris, Karl der Große… alles Fantasy, alles Schmuh.

Um so interessanter nun das Jahr 911, Gründungsjahr des Ordens von Cluny, der sich blitzartig über weite Teile Europas ausbreitete, aber eher konservativ-gemütlich war, unfanatisch. Und welcher im 12. Jhdt. niederging, um abgelöst zu werden von seinem großen Wettbewerber, vom gerade neu entstandenen Zisterzienserorden des Bernhard von Clairvaux, eines Fanatikers der asketischen Verachtung allen Wohllebens.

Und so denn insbesondere des von seiner teuflischen materiellen Natur her sündhaften bzw. heidnischen Menschenleibes — sprich: von Zauberern, Hexen und Häretikern aller Art — von Heiden. Burn’em! Zudem gilt das Mindset Bernhards und seines sich nun gleichfalls blitzartig über weite Teile Europas ausbreitenden Ordens als Prototyp des Mindsets des modernen bzw. des industriellen Kapitals; man mißt, rechnet und kalkuliert knallhart und ist gegenüber seinen Arbeitsmönchen, Prototyp des modernen Proletariats, elitär bis über die Schmerzgrenze der Menschenverachtung hinaus: Priestermönche und Arbeitsmönche, obschon im selben Klostergebäude, begegnen sich nie — Kapital und Arbeit kommen als feindliche Zwillinge zur Welt, die moderne Klassengesellschaft ist geboren.

WOHER? Woher hatten diese zwei NGO’s, Cluniazenser und Zisterzienser, wohl das für ihre märchenhaft schnelle Ausbreitung erforderliche viele Geld? Ja, woher wohl. Wir ahnen es.

Und sind nun bei den mit Bernhard eng verbündeten ersten Templern. Zu denen einiges zu sagen wäre, insbesondere daß sie während ihrer 200-jährigen Geschichte ganz offenbar die Seiten gewechselt haben und sich irgendwann entschlossen, der Lehre dieses jüdischen Anarchisten aus Palästina nachzueifern, dieses Jesus Christus. Jedenfalls bekamen sie Anfang des 14. Jhdts., mittlerweile selbst zu enorm vermögenden Bankiers geworden, Riesenärger mit dem Papst und dem frz. König, sprich: mit den Kreditgebern im Hintergrund. Woraufhin sie offensichtlich nach Amerika auswanderten, lange vor Kolumbus.

Um die Abtrünnigen in Übersee besiegen zu können, blieb dem Papst und seinen weltlichen Verbündeten nur, sich in Europa langsam vorzuarbeiten, von Rom/Venedig nach Amsterdam und von dort weiter nach London. Wo um 1750 herum Technik und Industrie entwickelt wurden, sprich: militärische Schlagkraft durch technologische Entwicklung. Gleichzeitig gingen die Jesuiten daran, die überseeischen brit. Kolonien unter ihre revolutionäre Kontrolle zu bekommen.

Die anfänglich protestantischen USA wurden nach und nach katholisch — siehe Frederick Tupper Saussy, Rulers of Evil, Die Herrscher des Bösen; sagen wir es so: Mesopotamia went United States. Nach den Templern und um diesen den finalen Garaus zu machen. Nicht vergessen: Weltherrschaft ist etwas über die ganze Welt!

So weit erst einmal als Abriß. Könnte so gewesen sein, wer weiß das schon genau. Jedenfalls ist das Kreditgeschäft eines der härtesten. Es zwingt einen geradezu, die Weltherrschaft anzustreben. Nein, mit Juden, Christen und Arabern hat das alles nichts zu tun, man braucht sie lediglich dazu. Zur Erringung der Welthegemonie, meine ich. Sie sind nützliche Werkzeuge der Rulers of Evil. Oder nützliche Idioten, ganz wie man will… .

Zuletzt die Paneuropäer des Otto von Habsburg, alte Freunde der Papströmer. Sie wurden abgehängt. Und müssen nun sehen, schön brav mitzutun beim Weltherrschaftsprojekt. Shall old acquaintance be forgot… . Sie hielten Europa im Zaum bzw. schön brav bzw. schön sozialdemokratisch. Ein Europa, in dem es derzeit sehr ungemütlich wird. Kein Problem, besitzt alter Adel doch keine sentimentalen Anbindungen an Länder und Leute. In Asien, Australien, Afrika oder Amerika gibt es auch schöne Ecken.

Zur Abwechslung jetzt ein Gegenprogramm zu Ludendorffs & Co., etwas ganz Unrassisches und Unschwülstiges, etwas begabt mit einem Herzen, einem Verstand und einem Willen, der Ja sagt zu Mensch, Natur und Welt: Erich Neumann, Tiefenpsychologie und Neue Ethik (1948), dort die Einleitung; kostenlose PDF

© by No_NWO, DWB, dudeweblog.wordpress.com/

*ursprünglich als Antwort auf diesen link-schwangeren Kommentar eingegangen.

**Zusatzhinweis No_NWO: „Immer diese Kommentatoren mit den gaaanz ganz vielen Links, wer liest denn das alles! Ich war so frei. Interessant, so meine ich, mindestens erhellend.“