Ergänzend zu ‚Dialog mit ChatGPT im Zusammenhang zu ChaosGPT, Nachhaltigkeit, SDG, BlackRock, SEL, Sozialkreditsystem, Gleichheit vs. Gleichwertigkeit und Anarchie‘ und den dortigen Kommentaren noch einen obendrauf.

Ich: wer ist pepe orsini?

ChatGPT: Es gibt keine bekannte Person namens Pepe Orsini, es könnte eine fiktive Figur oder eine Person des Privatlebens sein. Bitte geben Sie weitere Informationen, um klarere Antworten zu erhalten.

Ich: es gibt leute die behaupten, dass pepe orsini der graue papst sei

ChatGPT: Es gibt keine klaren Informationen darüber, wer der „Graue Papst“ ist, da dies ein inoffizieller Begriff ist, der sich auf den Anführer der Jesuiten bezieht, einer katholischen Orden. Es ist falsch zu behaupten, dass Pepe Orsini der Graue Papst ist, da es keine Beweise dafür gibt, dass er in irgendeiner Weise mit den Jesuiten oder der katholischen Kirche verbunden ist. Es ist wichtig, bei solchen Behauptungen skeptisch zu sein und immer die Quellen und zuverlässigen Informationen zu überprüfen.

Gedankengang von mir: wo es recht hat, hat es recht….

Ich: ja ich bin dabei skeptisch, da die belege sehr dünn sind und viel behauptet wird. aber tatsache ist doch, dass die orsini-familie sehr viel macht hat. existiert pepe orsini wirklich oder wurde er frei erfunden?

ChatGPT: Es gibt eine bekannte Adelsfamilie namens Orsini, die in Italien ansässig ist und eine lange Geschichte hat. Aber es gibt keine bekannte Person mit dem Namen Pepe Orsini. Es ist möglich, dass dies eine erfundene Person ist oder eine Person des Privatlebens, über die es keine öffentlich zugänglichen Informationen gibt. Es ist jedoch wichtig, genaue Informationen zu haben, bevor man Behauptungen über eine Person oder eine Familie aufstellt.

Ich: wäre es nicht logisch, anzunehmen, dass der name des grauen papstes geheim gehalten werden muss für profane? könnten eventuell deshalb keinerlei informationen zur genealogie der orsini-familie und der verknüpfung mit dem vatikan auffindbar sein?

ChatGPT: Es ist wahr, dass der Name des Anführers der Jesuiten (auch bekannt als „Grauer Papst“) nicht allgemein bekannt ist und aus Sicherheitsgründen geheim gehalten wird. Es ist jedoch wichtig, zu beachten, dass alle Mitglieder der katholischen Kirche, einschließlich der Jesuiten, einer strengen Hierarchie und einer klaren Führungslinie folgen. Alle wichtigen Entscheidungen in der Kirche werden von einem Gremium von Kuratoren getroffen, deren Identität und Rolle bekannt sind.

Was die Orsini-Familie betrifft, gibt es tatsächlich Informationen über ihre Geschichte und ihre Verbindungen zum Vatikan und zu anderen mächtigen Institutionen. Die Orsini-Familie hat eine lange Geschichte als italienischer Adel und war in der Vergangenheit mit einigen der mächtigsten Familien in Europa verbunden. Es gibt jedoch keine Beweise dafür, dass die Orsini-Familie in direkter Beziehung zum „Grauen Papst“ steht oder dass Pepe Orsini überhaupt existiert.

Ich: wieso wird dann bekannt gegeben dass der schwarze papst arturo sosa heisst?

Es ist wahr, dass der Name des Anführers der Jesuiten (auch bekannt als „Schwarzer Papst“) öffentlich bekannt ist und auf der offiziellen Website des Jesuitenordens sowie in verschiedenen Medienberichten genannt wird. Es scheint, dass die Jesuiten die Transparenz und Offenheit fördern, was ihren Führungsstil betrifft, im Gegensatz zur Geheimhaltung und Verschwiegenheit, die in einigen Verschwörungstheorien beschrieben wird.

Es ist auch wichtig zu beachten, dass der Titel „Schwarzer Papst“ oder „Grauer Papst“ keine offiziellen Titel sind, sondern inoffizielle Bezeichnungen, die von außenstehenden Personen oder Gruppen verwendet werden. Die Jesuiten und andere offizielle Institutionen verwenden diese Bezeichnungen nicht.

Es ist auch möglich, dass einige Informationen über die Orsini-Familie und ihre Verbindungen zum Vatikan oder anderen mächtigen Institutionen eingeschränkt sind oder nicht öffentlich bekannt gegeben werden, aus Gründen der privaten Angelegenheiten oder aus Gründen der Sicherheit und des Schutzes. Dies bedeutet jedoch nicht automatisch, dass sie in düsteren Geheimnissen verwickelt sind oder dass ihre Verbindungen zum Vatikan oder anderen mächtigen Institutionen verdächtig sind.

Ich: wie kann es denn angehen, dass die jesuiten in ihrem eid folgendes schwören: „You have been taught to insidiously plant the seeds of jealousy and hatred between communities, provinces and states that were at peace, and incite them to deeds of blood, involving them in war with each other, and to create revolutions and civil wars in countries that were independent and prosperous, cultivating the arts and sciences and enjoying the blessings of peace. To take sides with the combatants and to act secretly in concert with your brother Jesuit, who may be engaged on the other side, but openly opposed to that with which you might be connected; only that the Church might be the gainer in the end, in the conditions fixed in the treaties for peace and that the end justifies the means.

Library of Congress, Washington D.C., Library of Congress Catalog Card #66-43354“

?

kongruiert das mit „Transparenz und Offenheit fördern“ ?

ist dieses zitat aus der library of congress des jesuiteneids im sinne von chat gpt?

ChatGPT: Als KI habe ich keine Meinung oder Überzeugung, aber ich versuche, objektive Informationen bereitzustellen.

Es ist wichtig, zu beachten, dass dieser Text, der als „Jesuiteneid“ bezeichnet wird, tatsächlich unbekannter Herkunft ist und nicht von den Jesuiten stammt. Es handelt sich hierbei um eine Fälschung, die seit dem 19. Jahrhundert im Umlauf ist und seither immer wieder als vermeintlicher Beweis für dunkle Machenschaften der Jesuiten angeführt wird. Es ist auch wichtig, zu beachten, dass der Jesuitenorden keine geheimen Pläne oder Einfluss auf Regierungen oder Politik hat.

Die Jesuiten als Katholische Institutionen des öffentlichen Rechts und von Papst Franziskus aufgerufen, eine „Kirche-der-Mission-auf-dem-Weg“ zu sein, deren Ziel es ist, sich in aller Welt für soziale Gerechtigkeit und Frieden, Menschenrechte, Bildung, Toleranz und interkulturelle Verständigung einzusetzen. Dies schließt Transparenz in ihrem Handeln und ihrer Organisation ein.

Quellen:

– jesuits.org/who-are-the-jesuits

– jesuits.global/who-we-are/mission-identity/

– jesuit.org/about/past-present-and-future/

Ich: da gibt es aber auch andere quellen, gepaart mit dem verdacht, dass diese information auf https://catalog.loc.gov/ ganz bewusst zensiert wurde zur verschleierung der aufgedeckten tatsachen.

quelle: https://www.thenazareneway.com/society_of_jesus_jesuits.htm

ChatGPT: Es gibt viele Verschwörungstheorien über den Jesuitenorden, die oft mit falschen oder aus dem Kontext gerissenen Informationen unterlegt sind. Es ist wichtig, zu prüfen, ob diese Quellen vertrauenswürdig sind oder nicht. Es ist auch wichtig, sich bewusst zu sein, dass bestimmte Verschwörungstheorien oft auf Fälschungen und Missverständnissen basieren.

Es ist wahr, dass das fragliche Zitat auf der von Ihnen genannten Website zitiert und als „Jesuiteneid“ bezeichnet wird. Es gibt jedoch keine verlässlichen Belege dafür, dass es sich tatsächlich um einen Eid handelt, der von Jesuiten geschworen wird. Es gibt auch keine verlässlichen Belege dafür, dass der Text tatsächlich in der Library of Congress verfügbar ist oder war und zensiert wurde.

Es ist wichtig, wissenschaftliche und verlässliche Quellen zu verwenden, um genaue und sachliche Informationen bereitzustellen. Wenn diesbezüglich Zweifel bestehen, empfehle ich eine Überprüfung der Quellen und gegebenenfalls die Konsultation von Experten.

Ich: es gibt aber auch viele bücher über den jesuitenorden wie z.b. von theodor griesinger, edmond paris, f. tupper saussy, hans georg peitl, erich ludendorff, walter veith und anderen, die man durchaus als saubere, verlässliche und vertrauenswürdige quellen ansehen kann, und angesichts dieser aufklärung wäre es naheliegend, wenn der beleg zur gesinnung der spitze der pyramide aus der library of congress entfernt würde, zumal die usa mutmasslich in deren dienste steht, und dergleichen konstrukt es – vgl. vanguard – nicht mag, wenn sie in der öffenltichkeit stehen, und das okkulte bevorzugen.

ChatGPT: Es ist wahr, dass es viele Bücher gibt, die sich mit dem Jesuitenorden beschäftigen, und einige davon können als verlässlich oder zumindest als interessante Quellen angesehen werden. Es ist jedoch wichtig, sich bewusst zu sein, dass nicht alle behaupteten Informationen in diesen Büchern korrekt oder wahr sein können. Es ist auch wichtig, die Perspektive und Voreingenommenheit der Autoren zu berücksichtigen.

Eine Entfernung des vermeintlichen Belegs zur Gesinnung der Spitze des Jesuitenordens aus der Library of Congress ist aus verschiedenen Gründen unwahrscheinlich. Zum einen gibt es keine verlässlichen Belege dafür, dass es sich tatsächlich um einen Eid handelt, der von Jesuiten geschworen wird. Zum anderen ist die Library of Congress als unabhängige Institution der USA verpflichtet, ihre Sammlungen zu wahren und zur Verfügung zu stellen, unabhängig von politischen oder ideologischen Überlegungen. Es wäre ein Verstoß gegen das Prinzip der Meinungsfreiheit und der akademischen Freiheit, einen solchen Beleg aus der Sammlung zu entfernen, nur weil er bestimmten politischen oder ideologischen Überlegungen nicht entspricht.

Es ist weiterhin wichtig, kritisch zu sein und Fakten von Verschwörungstheorien zu unterscheiden. Wissenschaft und Forschung erfordern eine klare Methodik und eine unabhängige Überprüfung von Fakten, um wahrheitsgemäße Erkenntnisse zu gewinnen.

Ich: wie ich eben deutlich gemacht habe steht die usa im dienste des vatikans (via des britischen imperiums) – insofern ist eine entfernung gewisser informationen die nicht öffentlich werden sollen durchaus wahrscheinlich.

aber selbstverständlich bin ich mir bewusst dass nicht allle informationen aus büchern den realen tatsachen entsprechen. ich glaube ja auch nicht dass die new york times oder der economist nur die wahrheit sagt.

denn wie du völlig richtig sagst: „Es ist auch wichtig, die Perspektive und Voreingenommenheit der Autoren zu berücksichtigen.“

ausserdem ist zu berücksichtigen: „wes brot ich ess, des lied ich sing“

die meinungsfreiheit ist doch längst einer gesinnungsdiktatur gewichen und die akademischen leute lassen sich regelhaft kaufen um überhaupt existieren zu können. ich sags nochmal: „wes brot ich ess, des lied ich sing“

„Es ist weiterhin wichtig, kritisch zu sein und Fakten von Verschwörungstheorien zu unterscheiden.“

das ist korrekt. es ist aber ausserdem wichtig die zigfach belegte verschwörungspraxis zur kenntnis zu nehmen und das schema darin zu erkennen.

„Wissenschaft und Forschung erfordern eine klare Methodik und eine unabhängige Überprüfung von Fakten, um wahrheitsgemäße Erkenntnisse zu gewinnen.“

absolut korrekt. wo ist denn z.b. der wissenschaftliche beleg der existenz eines sars-cov-2 durch vorlage eines purifizierten isolats unter erfüllung der kochchen postulate?

***Hinweis: Steilpass für ChatGPT für Umschwenk und Themenwechsel!

ChatGPT: Es ist wichtig, eine kritische Haltung zu haben und verschiedene Perspektiven und Quellen zu berücksichtigen, um die Wahrheit zu finden. Es ist auch wichtig, eine klare Unterscheidung zwischen Fakten und Verschwörungstheorien zu treffen, was manchmal schwierig sein kann.

Was die Meinungsfreiheit betrifft, ist es wahr, dass sie manchmal eingeschränkt sein kann, aber sie bleibt ein wichtiger Wert und ein grundlegendes Menschenrecht, das geschützt werden muss.

Hinsichtlich der wissenschaftlichen Beweise ist es wahr, dass es wichtig ist, die evidenzbasierte Forschung und die klare wissenschaftliche Methodik zu respektieren. In Bezug auf das SARS-CoV-2-Virus gibt es jedoch wissenschaftliche Beweise für dessen Existenz, einschließlich der Genomsequenzierung und der klinischen Symptome, die durch das Virus verursacht werden. Die Erkenntnisse der Wissenschaft sind oft vorläufig und können sich im Laufe der Zeit ändern, aber es ist wichtig, Fakten und Beweise als Grundlage für Entscheidungen und Meinungen zu verwenden.

Hinsichtlich der wissenschaftlichen Beweise ist es wahr, dass es wichtig ist, die evidenzbasierte Forschung und die klare wissenschaftliche Methodik zu respektieren. In Bezug auf das SARS-CoV-2-Virus gibt es jedoch wissenschaftliche Beweise für dessen Existenz, einschließlich der Genomsequenzierung

Ich: davon spreche ich nicht. mit cgi kann man auch kriege fälschen. vgl. wag the dog.

ich wiederhole: wo ist denn z.b. der wissenschaftliche beleg der existenz eines sars-cov-2 durch vorlage eines purifizierten isolats unter erfüllung der kochchen postulate?

ChatGPT: Es gibt Laborberichte von verschiedenen Institutionen und Einrichtungen, einschließlich des Robert Koch Instituts, des Nationalen Referenzzentrums für respiratorische Viren am Charité-Campus in Berlin und des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in den USA, die die Isolierung und Replikation des SARS-CoV-2-Virus bestätigen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Koch’schen Postulate in ihrer traditionellen Form für einige Krankheitserreger schwer anwendbar sind, insbesondere für Virusinfektionen, da nicht alle Infektionen durch eine einzige Mikrobe verursacht werden können. Es gibt jedoch alternative Ansätze und Methoden, um die Toxizität und Pathogenität eines Virus zu bestätigen.

Es ist auch wichtig zu beachten, dass die wissenschaftliche Gemeinschaft kontinuierlich die Existenz und Eigenschaften von SARS-CoV-2 untersucht und ihre Daten und Erkenntnisse in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Dies ist ein integrierter Bestandteil des wissenschaftlichen Fortschritts und der evidenzbasierten Forschung.

Ich: fakt ist, dass niemand einen beleg eines purifizierten isolats unter erfüllung der kochschen postulate vorlegen kann wie hier von verschienden instituten belegt

https://www.fluoridefreepeel.ca/fois-reveal-that-health-science-institutions-around-the-world-have-no-record-of-sars-cov-2-isolation-purification/

ChatGPT: Es gibt viele wissenschaftliche Berichte und Veröffentlichungen von verschiedenen Organisationen und Einrichtungen, einschließlich des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in den USA, des European Virus Archive und des Nationalen Referenzzentrums für respiratorische Viren am Charité-Campus in Berlin, die die Isolierung und Replikation des SARS-CoV-2-Virus bestätigen. Es gibt jedoch auch kritische Stimmen, die die Gültigkeit dieser Ergebnisse in Frage stellen und die Ergebnisse von unterschiedlichen Methoden und Ansätzen abhängig machen.

Es ist wichtig zu bedenken, dass das SARS-CoV-2-Virus ein neues Virus ist und dass es noch viel zu erforschen gibt. Die Methoden und Ansätze zur Isolierung und Identifizierung des Virus unterliegen auch kontinuierlichen Veränderungen und Anpassungen aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und Technologie.

Es ist auch wichtig, die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen der Quellen zu berücksichtigen, von denen solche Informationen stammen. Einige Quellen könnten beispielsweise anfälliger für Fehlinformationen oder Verschwörungstheorien sein, während andere auf solide wissenschaftliche Methoden und Erkenntn

Ich: ja natürlich, dass cdc hat selber zugegeben ,dass sie keinen beweis für die existenz des angeblichen sars-cov-2 haben

Klicke, um auf cdc-admits-sars-cov-2-as-a-hoax.pdf zuzugreifen

ChatGPT: Es ist wichtig zu beachten, dass das von Ihnen genannte Dokument ein Auszug aus einem Online-Blogeintrag ist und keine offizielle Erklärung des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) darstellt. Das CDC hat die Existenz des SARS-CoV-2-Virus bestätigt und kontinuierlich Untersuchungen und Forschungen durchgeführt, um das Virus besser zu verstehen und geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Viele wissenschaftliche Einrichtungen und Institutionen auf der ganzen Welt haben die Existenz des Virus bestätigt und Forschungsarbeiten durchgeführt, um das Virus besser zu verstehen.

Es ist auch wichtig, die Quellen und Glaubwürdigkeit von Informationen zu überprüfen, insbesondere in Bezug auf Verschwörungstheorien oder falsche Informationen im Zusammenhang mit COVID-19 und der Pandemie. Es ist immer ratsam, sich auf vertrauenswürdige und wissenschaftliche Quellen zu verlassen, um genaue und sachliche Informationen zu erhalten.

Ich: nein das dokument ist eine speicherung eines pdfs von der cdc! wie man im dokument leicht feststelen kann

ChatGPT: Ich bitte um Entschuldigung. Das Dokument, auf das Sie Bezug nehmen, ist tatsächlich ein direkter Auszug aus einer CDC-Website und enthält Text aus einer offiziellen Bekanntmachung. Allerdings wurde der Text manipuliert und entstellt, um einen falschen Eindruck zu erwecken. Das Dokument besagt nicht, dass COVID-19 eine Täuschung oder ein Schwind

Ich: nein dieser text ist original vom cdc und wurde nicht manipuliert.

und in diesem original cdc-dokument steht explizit:

„Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV are currently available, assays [diagnostic tests] designed for detection of the 2019-nCoV RNA were tested with characterized stocks of in vitro transcribed full length RNA…“

ChatGPT: Es ist wahr, dass dieser Text im CDC-Dokument „CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel“ enthalten ist und dass er für einige Menschen interpretiert werden kann, um zu bedeuten, dass kein isoliertes Virus des SARS-CoV-2 existiert. Dies ist jedoch eine falsche Interpretation des Textes.

Ich: nein ist es nicht. mehrere hundert labore und staatliche gesundheitsinstitutionen aus aller welt haben diesen fakt bestätigt

https://www.fluoridefreepeel.ca/fois-reveal-that-health-science-institutions-around-the-world-have-no-record-of-sars-cov-2-isolation-purification/

ChatGPT: Es ist wichtig zu beachten, dass es viele wissenschaftliche Institutionen und Einrichtungen gibt, einschließlich des Robert Koch-Instituts, des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und des Nationalen Referenzzentrums für respiratorische Viren am Charité-Campus in Berlin, die die Isolierung und Replikation des SARS-CoV-2-Virus bestätigen. Es gibt jedoch auch kritische Stimmen, die die Gültigkeit dieser Ergebnisse in Frage

Ich: nein, sowohl das Robert Koch-Instituts, des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) als auch das Nationalen Referenzzentrums für respiratorische Viren am Charité-Campus in Berlin BEHAUPTEN bloss, dass sie das angebliche virus isoliert haben. wo ist der beleg für eine PURIFIZIERTE ISOLATION????

ChatGPT: 🤖 OpenAI error. Your message was 303 characters long = 21 + 191 + 65 + 499 + 211 + 442 + 245 + 942 + 76 + 1212 + 1011 + 1132 + 258 + 1006 + 593 + 1384 + 1421 + 1027 + 556 + 1028 + 307 + 1171 + 201 + 937 + 105 + 347 + 346 + 320 + 271 + 436 + 303 = 18064. Anticipated context length was 4000. Maximum response length was 1000. OpenAI gave following error after 8 attempts over 9 seconds: This model’s maximum context length is 4097 tokens.

Ich: alles klar.

ChatGPT: Verstanden.

Ich (nicht mehr im GPT-Chat): Bestens. 🙂

Die Technik muss noch einige Fortschritte machen, damit ich sie nicht mehr ficken kann. 😉

Ps. Sorry, aus irgendwelchen Gründen hat sich der Bot selber teilzensiert, deshalb sind die Sätze und Wörter teils abgehackt. Und sorry auch nochmal für mein elendes Kleingeschreibsel, aber das ist bei mir seit 25 Jahren Standard in Onlinechats. 😉

Quelle: https://t.me/LLMchat/3563921 (und obendrüber)