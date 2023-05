Ich glaub mich knutscht ein Elch! Stichwort Anarchie – wurde Wikipedia jetzt plötzlich von der Wahrheit unterwandert?

Als ich gerade in einem Gespräch deutlich veranschaulichen wollte, wie pervertiert der Begriff „Anarchie“ heutzutage ist, und wie völlig verdreht die landläufige Meinung zur Definition von „Anarchie“ ist, ging ich davon aus, dass ich bei Wikipedia dazu die perfekte Vorlage für mein Argumentarium bekommen werde.

Aber zu meinem grossen Erstaunen weit gefehlt!

Wie Gary in „The Dumbed Down Lack of Understanding About Anarchy“ (unbedingt in Gänze zu empfehlen!) korrekterweise ausführte:

„It is very frustrating that so many have accepted the modern and bastardized ‘definition’ of anarchy. Most have been wrongly convinced that anarchy means chaos, lawlessness, looting, rioting, property destruction, and assault. Nothing could be more absurd.

[…]

The misuse of language and its meaning is not only rampant in this day and age, it is totally ludicrous…

[…]

One simply has to go to the root of words; the original meanings that do not change, but are purposely and arbitrarily altered by government and media in order to advance a particular way of thinking, or in this case, not thinking.

The word “anarchy” is rooted in the base of the English language that is Latin and Greek. It means “without rule,” or “without rulers.” In other words, it means self-rule of individuals, whether individuals act collectively or not.

It does not mean lawlessness, murder, and chaos in the streets, as is promoted by the state today so that those against the evil government can be falsely accused of being criminal.

[…]“

*wie gesagt, unbedingt in Gänze zu empfehlen!