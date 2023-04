Zitat des Tages: Max Planck – Der Geist beherrscht die Materie

„Jedwede Materie existiert einzig durch die Tugendhaftigkeit jener Kraft, welche ein Partikel eines Atoms in Schwingung versetzt, und dieses winzige, atomare Sonnensystem zusammenhält.

Wir müssen also annehmen, dass hinter dieser Kraft ein bewusster und intelligenter Geist existiert.

Dieser Geist bildet die Matrix aller Materie.

(Eigene Übersetzung)



All matter originates and exists only by virtue of a force which brings the particle of an atom to vibration and holds this most minute solar system of the atom together.

We must assume behind this force the existence of a conscious and intelligent mind. This mind is the matrix of all matter.“

Max Planck

Mehr von Max ->

Ps. Wird auch gleich zum Zitat des Monats in der Seitenleiste.

© by Max Planck – R.i.P.

© der Übersetzung, Dude, DWB, dudeweblog.wordpress.com/

Willst Du weitere solche Publikationen lesen? Wir sind für den Fortbetrieb dieses Informationsportals auf Spenden angewiesen.