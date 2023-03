Casus Telegram: I am back!

** Ergänzend zu https://dudeweblog.wordpress.com/2023/03/25/telegram-sperrt-zensiert-dudeweblog/ & https://dudeweblog.wordpress.com/2023/03/27/zensurwelle-in-neuen-dimensionen/ **

Mein privater Account ist seit eben wieder reaktiviert.

Keinerlei Antwort via Mail oder in Telegram seitens TG an mich.

Was mit https://t.me/dudeweblog …

…und https://t.me/dwb_postkasten …

…los ist, weiss ich nicht.

Grosses Rätselraten.

Ihr dürft gerne Hypothesen aller Art in den Kommentaren äussern – freu mich drauf.

Entsprechende Anfragen sind via TG und Mail raus.

*Habe eben nochmal nachdedoppelt: „Please tell me the reason. I’d like to renew the channel and the group. To do that, i need a proper reason, why we were banned, because, as i told you, we never intend to violate any terms of service!“ – bitte sagt uns, was der Grund ist. Würde den Kanal und die Gruppe gerne wiederherstellen/erneuern, aber um das zu tun, muss ich eine vernünftige Erklärung haben, wieso wir gesperrt wurden, denn, wie ich schon sagte, haben wir niemals die Absicht Servicebedinungen zu verletzen.

*Updates folgen als Kommentar hier.