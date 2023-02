Da sich demnächst das 10-jährige Jubiläum von DudeWeblog nähert, ist es auch für mich Zeit, Bilanz zu ziehen. Seit gut 30 Jahren rede ich mir den Mund fransig. Mußte mir Sätze anhören wie: „Du spinnst ja!“, „Welcher Klappsmühle bist du entsprungen?“, „Welche Science-Fiction-Bücher hast du denn gelesen?“, „Was redest du da? Ist doch alles in schönster Ordnung!“, „Du bist ja paranoid!“ usw.

Mittlerweile bin ich es leid zu reden und denke mir nur noch: »Des Menschen Wille ist sein Himmelreich! Wenn Ihr denn unbedingt die totale Finsternis kennenlernen wollt… Wer bin ich, daß ich Euch abhalte? Vielleicht braucht Ihr diese Erfahrung.« Schließlich mußten meine kleinen Töchter auch die Erfahrung machen, was „heiß“ bedeutet. Nur habe ich Sorge getragen, daß die Erfahrung ohne bleibenden Schaden ablief. Und dann keimt wieder Hoffnung in mir auf…



Schon immer war ich der Meinung, daß die mutige Tat eines einzigen mutigen Menschen den Weltenlauf verändern kann. Egal, wie viele Dunkelmächte am Wirken sind. Wer wird der Mutige sein? Du oder ich? (Wie war das noch: O Herr, laß diesen Kelch an mir vorübergehen…?)

Hier ist das Original-Video „Schachmatt für die Menschheit 2013 HD (ES, DE Subs)“ (neu auf DWBTV bei Bitchute hochgeladen), weil es auf dem nicht mehr zugänglichen GooTube-Kanal von DudeWeblogTV semi-zensiert wurde.

Nur wer den direkten Link hat oder den konkreten Kanal für das entsprechende Video kennt, kommt nach Registrierung noch „hinter die Wand“, die YouTube aufgebaut hat.

Ein Runterladen des entsprechenden Videos wird ebenfalls ausgeschlossen. Nicht einmal der JDownloader funktioniert, mit dem man viel „Gesperrtes“ doch noch via Link runtergeladen bekommt.

Jasinna kennt dergleichen Spirenzchen seitens Gootube ja bestens:

Interessant, was seit der ersten Veröffentlichung dieses kleinen Aufklärungsfilms alles schon eingetreten ist, was wir alle gerade live miterleben. Mit Ausrufung der globalen Corona-Pandemie wurde das NWO-Karussell so richtig in Schwung gebracht und endlich auch für die meisten Leutchen offensichtlich sichtbarer.

Nicht nur, daß wir gesehen haben, wie schnell unsere gesetzlich garantierten Grundrechte nicht mehr existent waren, wie zügig man hinter Lagertüren verschwinden konnte (z.B. Australien), der Begriff „wohn-haft“ plötzlich die wahre Definition offenbarte, sondern auch, wie einfach es ist, mit den mRNA-Impfstoffen nicht nur eine Million, sondern gleich mehrere Millionen ins Grab zu befördern. Mindestens eine Milliarde hat aufgrund der Gen-Spritzen mit unheilbaren Krankheiten zu kämpfen, die in den nächsten Jahren für die meisten unweigerlich zum Tode führen werden.

Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kann mich einer gewissen gespannten Neugier nicht erwehren. Endlich kommt mal Bewegung in die ganze vertrackte Situation. Es sieht so aus, als wenn sich die Spreu vom Weizen trennt. Jetzt nehmen sich die ganzen Gutgläubigen, Irrgläubigen, Obrigkeitshörigen, Ängstlichen, Ja-Sager, Mitläufer, Konformisten, Gesinnungslumpen, Wendehälse und Dummbatzen freiwillig selbst aus dem Spiel. Die kommende Ära kann mit diesen auch nichts anfangen.

Wir brauchen Bewußte, Selbständige, Unabhängige, Selbstbestimmte, Eigenverantwortliche, Mündige, Anpackende, Originäre, Schöpferische, Autarke, Kameradschaftliche, Liebevolle, Wohlwollende, Wohlmeinende, Gütige, Wahrhaftige die ohne Führer und Regierung auskommen; Anarchisten im wahrsten Sinne des Wortes.

Jetzt sehen wir, wie einfach es im Grunde ist, Industrie und Banken zusammenkrachen zu lassen, das unendliche Tierleid in Massenproduktionen zu beenden, eine Landwirtschaft naturverbunden zu betreiben. Die Menschen entdecken ihren eigenen Garten, graben den gepflegten Rasen um und ziehen wieder ihr eigenes Obst und Gemüse. Wer braucht schon Äpfel aus Neuseeland, die absurderweise um den halben Globus transportiert werden, wenn wir doch unsere eigenen, viel besser schmeckenden Apfelsorten haben?

Die Frage ist: Kriegen wir das auch ohne diese machtgierigen, gewissenlosen Satanisten, Psychopathen, Soziopathen, Pädophilen, Perversen, Transhumanisten, Zerstörer, Lügner, Massenmörder, Wahnsinnigen des globalen Großkapitals geregelt, die eine Totalkontrolle und Versklavung der verbleibenden Menschheit ansteuern?

Wir stehen JETZT am Scheideweg. JETZT müssen wir uns entscheiden, in welcher Welt wir leben wollen.

Wohin soll die Reise in Zukunft gehen? In die endgültige Hölle oder ins neue Paradies?

Die Aufforderung:

»Investiere täglich eine Stunde in Recherchen abseits der Massenmedien, um zu sehen, wie sie Dich immer wieder aufs Neue belügen…«

…war vor 10 Jahren vielleicht nötig. Heute würde ich sie umformulieren in die Aufforderung, eine Stunde täglich in sich selbst zu investieren, zu sich selbst zu finden, sich seiner selbst bewußt zu werden. Finden wir heraus, worauf es uns im Leben wirklich ankommt. Was ist uns wichtig? Was brauchen wir zum Leben? Auf was können wir verzichten? Machen wir eine seelische Bestandsaufnahme. Jeder einzelne Mensch ist schließlich ein geistiges Wesen mit einem mächtigen Potential.

Atmen wir – tief und langsam – ein und aus. Das tiefe Atmen beruhigt den Herzschlag, es signalisiert unserem Körper: Keine Gefahr! Wir verlassen den tierischen Flucht-/Angriffsmodus der Angst. Nehmen wir unseren Körper bewußt wahr: Die geballten Fäuste, die hochgezogenen Schultern, die zusammengepreßten Lippen, die aufeinandergebissenen Zähne, die verspannten Wangen, den engen Brustkorb, die durchgedrückten Knie… Das Entspannen hilft den Tunnelblick zu verlassen, neue Perspektiven zu sehen, Chancen erkennen. Gehen wir in die Natur. Lernen wir meditieren. Kommen wir in unsere Mitte.

Bewahre an all Deinen Tagen eine stille Stunde – nur für Dich.

Die allem Besinnen entsagen – verlieren sich!

Die Massenmedien und die Gatekeeper des alternativen Mainstreams sind momentan offensichtlichstes Medium dieser gewissenlosen Dominanz auf dem Weg zu totalitärem Mißbrauch und Versklavung der Menschheit! Ihre Mittel sind Verzerrung der Realität und der Begriffsumdeutung (Neusprech), sowie Ablenkung – ihr Weg geht über Neid (Konsumzwang) und Angst (Heldentum). Kurz gesagt: Brot und Spiele.

Also verweigern wir uns den Massenmedien und den vermeintlich aufgewachten Gatekeepern der gesteuerten Opposition! Wozu sich weiterhin belügen, manipulieren und die Seele vergiften lassen? Ersparen wir uns die Tageszeitung mit den vielen schlimmen Nachrichten. Machen wir uns bewußt, daß mehr gute Dinge jeden Tag geschehen als schlimme. Die meisten Menschen sind anständig, ehrlich und wohlmeinend. Lesen wir lieber ein gutes Buch! Werden wir selbst wieder kreativ. Laden wir unseren Nachbarn auf einen Tee / Kaffee ein und reden von Mensch zu Mensch. Bilden wir doch unsere eigenen Netzwerke, die ohne Hirngrill und Rechner auskommen. Beschäftigen wir uns mit interessanteren Dingen, mit Themen, mit Übungen, die uns mental weiterbringen, uns helfen, den kommenden umwälzenden Zeiten mit Mut und Zuversicht zu begegnen. Letztlich sind alle Weltreiche gefallen. Auch dieses Reich der Globalisten wird fallen. Ganz sicher.

Noch sind wir in einem Kampf mit uns selbst verstrickt. Was ist das Richtige und was ist das Falsche? Warum ist dies alles so? Vielen steht noch ein langer Weg bevor, um zu erkennen, daß praktisch alle Menschen dieser Erde im selben Boot sitzen, leider aber auch alle bislang – mit Erfolg – gegeneinander ausgespielt wurden und es weiterhin werden, wenn wir nicht begreifen, daß wir Menschen EINS sind.

Immer mehr Menschen werden vor der Wahl stehen, sich für das Gute oder das Böse zu entscheiden. Jedem Einzelnen von uns wird irgendwann diese Entscheidung zu Füssen liegen und die Frage, die man sich dann stellt, ist: Entscheide ich aus Angst und nur für mich selbst oder aus wahrhaftiger Überzeugung zum Allgemeinwohl und dem Guten?

Meinen Dank an Dich, lieber Dude, für Deine Arbeit, Dein Engagement.

© by Tachyonbaby, DWB-Redaktion, dudeweblog.wordpress.com/

