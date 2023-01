Netzfundstück: Spektakel und Simulation – oder: Wie die Hirngrillzombies von einer Propaganda-Phantasiewelt in die Irre geführt sind

Anm. DWB-Redaktion: Seit längerem mal wieder ein wirklich lesenswerter Netz-Fund (mit bestem Dank an Axel für die Übersetzung). Wir empfehlen unbedingt, das Meisterwerk in Gänze zu studieren, und nicht nur unsere untenstehenden Auszüge einzuverleiben, auch wenn wir mit Darren Allen nicht ganz in allen Punkten d’Accord gehen.

Der zur Zeit laufende Zirkus mit dem angeblichen (behaupteten / kolportierten) Ukraine-Krieg ist genauso ein Musterbeispiel dafür, wie die C-Hoax-PsyOp.

Wir wünschen gut studier und umfassende Erkenntnis!

Spektakel

Durch das Spektakel bildet sich das System selbst ab. Es ist eine riesige, sich selbst reproduzierende Ansammlung von Bildern, die für eine Gesellschaft steht, die nicht mehr existiert.

Diese Anhäufung, die ihre endgültige, am weitesten entwickelte Form im Internet und in den sich beschleunigenden Technologien, durch die sie vermittelt wird, erreicht, scheint raumlos zu sein, da sie nicht an einem definierbaren Ort existiert, und zeitlos, da sie weder Vergangenheit noch Zukunft hat; aber das ist eine Illusion.

Tatsächlich existiert das Bild – die Daten, die durch den Bildschirm zu uns kommen – nur als formales Faktum, als ein hyperfeines Zeit-Raum-Ding, das durch andere solche Dinge verursacht wird und mit ihnen in Beziehung steht.

Was all diesen Dingen fehlt, ist ein vereinigender Kontext; sie sind unheimlich wegen ihrer absoluten Beliebigkeit, der Tatsache, dass nichts wirklich etwas mit etwas anderem zu tun hat.

Der Fluss der Erfahrung, der alle Lebewesen sowohl durchströmt als auch das Medium ist, in dem sie fließen, ist ausgetrocknet. Übrig geblieben sind einzelne, fabrizierte, manipulierbare Teile.

Während ich schreibe, wird uns zum Beispiel ein „Krieg“ in der Ukraine durch das Techno-Spektakel präsentiert. Denjenigen, die diesen Krieg über ihre Bildschirme erleben, ist es egal, ob es ihn wirklich gibt, oder was er wirklich ist, oder warum er stattfindet, denn durch das Spektakel können wir es nie wirklich wissen. Die Verbindung dieses „Krieges“ mit der gemeinsamen, sinnlichen, soziokulturellen Erfahrung ist völlig unterbrochen. Er existiert als ein Phantom, das von einem Mechanismus ins Leben gerufen wurde, der nur sich selbst dient.

[…]

Vor dem Krieg gab es den Virus, ebenfalls in erster Linie ein virtuelles Ereignis. Auch dieses konnten wir nie direkt in der Realität erleben.

[-> https://dudeweblog.wordpress.com/2020/11/05/wie-alles-begann-sars-cov-2-die-virusluege-entlarvt/ ]

[…]

Zum größten Teil sind sie so illusorisch und flüchtig wie ein Traum.

Es gibt eine gespenstische Bedrohung, ein schreckliches Gefühl von drohendem Unheil, Existenzangst, Einsamkeit und Ungewissheit; aber alles ist in Nebel gehüllt, nichts ist klar, alles ist vage und unbeständig.

[…]

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der es unmöglich geworden ist, dem Bildschirm zu entkommen, in der alle sozialen Interaktionen über ihn laufen müssen, in der künstliche „Intelligenz“ jeden Aspekt der Existenz kontrolliert und in der simulierte virtuelle Erfahrungen nicht von der Realität zu unterscheiden sind.

Stellen Sie sich weiter vor, dass die Fähigkeit der Maschine, die menschliche Subjektivität – Gedanken, Gefühle, Persönlichkeit – zu „lesen“, so gut wie fehlerfrei ist.

Stellen Sie sich schließlich vor, dass dieses perfekte virtuelle System im Namen der „Sicherheit“ und der „Gesundheit“ ständig eine unausweichliche virtuelle Realität verwaltet, um sein ständiges Wachstum und Überleben zu sichern.

Unter diesen Umständen ist es sinnlos, von Aufwachen zu sprechen. Es gibt nichts in denen, die von einer perfekten Simulation aufgezogen wurden, das erwachen könnte.

[…]

Die Welt bricht in Solipsismus zusammen, ein faktenloses, ursachenloses Phantasma ohne Realität als Gegenpol,…

[…]

Es ist nicht nötig, sich diese entsetzliche Unwelt vorzustellen. Sie ist hier.

[…]

Das intellektuelle Denken in der Simulation folgt demselben Muster. Die utilitaristischen Belange des Spektakels manifestieren sich immer noch in Form der trockenen, öden akademischen Arbeit von Wissenschaftlern und Rationalisten, die hier und da mit modernistischem Schnickschnack gespickt ist, aber dies wurde nun fast vollständig verdrängt und von der Antiphilosophie des Simulakrums abhängig gemacht; vollständiger subjektivistischer Solipsismus, Postmodernismus in seiner exaltiertesten Form; die totale Auslöschung von Wahrheit, sei sie quantitativ oder qualitativ. Keine Tatsache, keine Vernunft, kein Geschlecht, kein Körper, kein Sinn, kein Richtig und Falsch, kein Gut und Böse, nichts.

Qualität, der einzige Ausweg aus dem subjektiven Solipsismus des Relativismus und dem objektiven Solipsismus des Utilitarismus, kommt im modernen Denken nur im schwerfälligen utilitaristischen Sinn vor.

Solange Worte wie „gut“, „schön“ und „richtig“ sich nicht auf die Befriedigung der mathematischen, materiellen Bedürfnisse des Spektakels beziehen, sind sie nicht zu finden; und selbst wenn sie es sind, sind sie in das trockenste, langweiligste, charakterloseste Geschwätz eingebettet, das man sich vorstellen kann.

[…]

Für den simulierten Menschen gibt es keinen Ausweg, denn er ist die Simulation.

[…]”