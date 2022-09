Netzfundstück: DIE LÖSUNG – Der (alternative) Mainstream als Erfüllungsgehilfe der Kabale; oder – Wie die Kabale und deren Gehilfen mit der Menschheit Schlitten fahren

Ein neues Meisterwerk von Gary!

„Es ist äußerst wichtig, dieses Thema zu verstehen, und nur wenige verstehen es.

Das Gerede und die unaufhörlichen Fragen von Lesern, die alle die „einzige Lösung“ für alle Übel des Lebens wissen wollen, insbesondere in Bezug auf die monströse Tyrannei, die diesen Nationalstaat und die Welt verschlungen hat, sind nicht nur ermüdend, sondern auch ein Zeichen für die völlige Unkenntnis dessen, was heute tatsächlich vor sich geht.

Die Konzentration nicht nur der Mainstream-Medien, sondern auch der alternativen Medien und der öffentlichen Herde auf jede einzelne falsche Wahrheit, die als Tatsache dargestellt wird, ist ermüdend, aber bezeichnend für Symptome, die jeglichem rationalen Denken widersprechen.

Das ist sicherlich beunruhigend, aber auch extrem gefährlich.

Wie ich in meinem letzten Artikel [in Gänze lesenswert] schrieb:

„Es ist alles eine Nebelwand, die dazu dient, die Massen hinters Licht zu führen, zu verwirren und zu spalten…

Solange dies der Fall ist, wird die Weltherrschaft der Wenigen weitergehen, während der Großteil der Gesellschaft untereinander kämpft und niemals das Ausmaß dessen begreift, was tatsächlich geschieht.„

Was hier tatsächlich vor sich geht, ist zielgerichtet, geplant und inszeniert, um in der Öffentlichkeit so viel Verwirrung wie möglich zu stiften…



„Wir sind jetzt ein Imperium, und wenn wir handeln, schaffen wir unsere eigene Realität. Und während ihr diese Realität studiert – so vernünftig ihr auch sein mögt – werden wir wieder handeln und andere neue Realitäten schaffen, die ihr ebenfalls studieren könnt, und so werden sich die Dinge klären. Wir sind die Schauspieler der Geschichte … und ihr, ihr alle, werdet nur noch das studieren, was wir tun.“

Karl Rove

Nichts in der Politik und den herrschenden Strukturen ist natürlich, organisch oder zufällig. Alles ist ein Komplott, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Das ist so offensichtlich, dass fast niemand glauben sollte, was ihm vom Staat erzählt wird…

Diejenigen, die „Lösungen“ anbieten, geben oft vorübergehend gute Ratschläge für bestimmte Personen, aber niemand hat oder wird jemals die einzige „Lösung“ haben, um die Welt so zu verändern, dass alles gut und rosig ist und alle frei sind.

.

Niemand hat oder wird jemals in der Lage sein, alle Tyrannei zu beenden, indem er mit einer bestimmten „Lösung“ aufwartet.

Viele versuchen, „verschiedene“ politische Gruppen zu bilden, in der Hoffnung, die Regierung zu „verbessern“.

.

Viele entscheiden sich dafür, die eine oder andere spezifische Option zu bekämpfen oder zu wählen, die darauf beruht, dass es ein Problem und einen Feind gibt; z. B. die Juden, die Federal Reserve, die Einwanderung, die „Integrität“ des Wahlrechts, (wirklich) freimaurerische Dämonen, die Muslime, China, Russland usw.

Und viele sagen, die einzige Lösung sei, „ihrem Gott“ zu folgen, ihn anzubeten und sich vor ihm zu verbeugen.

.

Es gibt gute Lösungen für vorübergehende Probleme, wie z.B. bewaffnet zu sein, eigene Lebensmittel anzubauen und zu lagern, aus dem Raster auszusteigen, das verabscheuungswürdige staatliche Schulsystem (Indoktrination) zu meiden, aus den sozialen Medien auszusteigen, den Fernseher in die Luft zu jagen, und viele, viele mehr.

.

Aber keines dieser Dinge, die erwähnt wurden, geht auf irgendeiner Ebene das wirkliche Problem an.

.

Das eigentliche Problem ist die völlig freiwillige Duldung einer herrschenden Klasse, die die Macht hat, die Massen nach Belieben zu beherrschen und zu kontrollieren.

Es ist die Akzeptanz von „Gesetzen“ und Pflichten, von denen es heißt, sie seien nur zum Wohle des Volkes und dienten nur zu dessen Schutz.

.

Die herrschende Klasse der so genannten „Eliten“ und ihre Handlanger in der Regierung und in allen staatlichen Vollzugsorganen sind das eigentliche Problem; zumindest wenn man die Bereitschaft der Massen, die ihre eigene Versklavung freiwillig zulassen, außer Acht lassen will.

.

Wieder einmal, und zum tausendsten Mal, liegt die Lösung für diese totalitäre Hölle darin, die Tatsache zu verstehen und zu akzeptieren, dass nur der Einzelne die Macht hat, aufzuwachen und sich zu ändern.

.

Niemand kann dies für einen anderen tun, und keine Regierung wird sich jemals selbst kontrollieren, indem sie ihre eigene Zerstörung durchsetzt.

.

Jeder von uns muss sich seine eigene Freiheit nehmen, erhalten und schützen, wenn sie jemals existieren soll.

.

Das bedeutet nicht, dass einer allein ist, denn viele, die gemeinsam als freie Individuen handeln und keine ungerechte Herrschaft zulassen (jede staatliche Herrschaft ist ungerecht), können Berge versetzen.

Meine Lösung ist nicht etwas, das ich Ihnen geben kann; es ist keine Lösung, die durch die Bemühungen einiger weniger zustande kommt, und sie ist kein Allheilmittel für alle.

.

Sie beruht einzig und allein darauf, dass jeder Einzelne sich entscheidet, nicht länger beherrscht und versklavt werden zu wollen. Die Verantwortung liegt direkt bei jedem von uns, und wenn genug zu diesem Schluss kämen, würde diese Tyrannei schnell enden.

Um Freiheit zu erlangen, muss man sie so sehr wollen, dass man alles tut, was nötig ist, um genügend Selbstachtung zu erlangen und die Bedeutung seines Lebens zu verstehen. Niemand kann Ihnen die Freiheit „schenken“, Sie müssen sie bedingungslos einfordern.

Es ist nicht und kann nicht erreicht werden, indem man sich in der Menge versteckt, sich in Angst duckt, von anderen eine unmögliche, einfache Lösung erwartet und den Schmerz des Freiwerdens vermeidet.

.

Sie, jeder von Ihnen, muss für sich selbst entscheiden.

„Die wichtigste Art von Freiheit besteht darin, das zu sein, was man wirklich ist. Du tauschst deine Realität gegen eine Rolle ein. Du tauschst dein Gefühl gegen eine Handlung ein. Du gibst deine Fähigkeit, zu fühlen, auf und setzt dafür eine Maske auf.

.

Es kann keine groß angelegte Revolution geben, bevor es nicht eine persönliche Revolution auf individueller Ebene gibt. Sie muss zuerst im Inneren stattfinden.“

Jim Morrison“

Danke @ Gary (für den Artikel) & @ Axel (für die DE-Übersetzung) & @ ESM (für das passende Bild)!

*Lohnt sich unbedingt in Gänze, zumal sicherlich einer der wichtigsten und besten Artikel von 2022!

Ps.

Wer „nicht in die Welt paßt“, der ist immer nahe daran, sich selber zu finden.

Hermann Hesse (1877 – 1962) Die Kraft des Gedankens ist unsichtbar wie der Same, aus dem ein riesiger Baum erwächst; sie ist aber der Ursprung für die sichtbaren Veränderungen im Leben der Menschen.

Leo Tolstoi (1828 – 1910) Das Ziel des Lebens ist Selbstentfaltung. Seine eigene Natur vollkommen zu verwirklichen – dafür ist jeder von uns da.

Oscar Wilde (1854 – 1900)

-> –https://dudeweblog.wordpress.com/2013/03/28/zitatsammlung-teil-iii/

