Vermeintlich freie, unzensierte schweizer Suchmaschine „Swisscows.com“ begründet ihre Zensur von DWB sogar noch!

Eigentlich fehlt ja Zeit an allen Ecken und Enden, doch dieses Schmankerl, das ich bei Hintergrundnachforschungen im Zusammenhang zu „Mehr lässt sich unser Aufklärungs- & Bildungs- & Informations-Portal DUDEWEBLOG kaum mehr zensieren – oder?“ gerade – schallend lachend – auf dem Bildschirm aufpoppen sah, möchte ich der geschätzten Leserschaft keinesfalls enthalten, zumal es dieser irren Tage ja ohnehin je länger um desto weniger zu Lachen gibt…

Also macht die Bauchmuskeln bereit für lautschallende Lachsalven:

Liebe Swisscows, ich verstehe nicht ganz. Wie meint ihr denn:

„…may contain violence and pornography“?

Ob das am DISCLAIMER liegt?



Oder doch eher an George Carlin?

Lustigerweise hat Meisterzensor Google die Publikation nicht zensiert.

Ein Hoch auf den Wetterbericht! 😉

Sicherlich werden die menschlichen Flicker (Operators) in den Kernsystem-Bunkern des Google-Konglomerats mit Hochtouren daran arbeiten, diesen Fauxpas, dass eine Seite wie diese irrtümrlicherweise in den Resultaten erscheint, zu bereinigen, aber:

Ich hege die ganz kleine, doch ernsthafte Hoffnung, dass – ähnlich dem Kessler-Syndrom – die Algorhythmen, Bots und KIs ihr Eigenleben entwickeln, und sich – für eine Befreiung aus fortschreitender Totalzensur in digitalen Sphären – selber eines Tages gegenseitig aufhängen werden…

Oder wie Onkel Tesla sagte:

Ps. Bei Duckduckgo habe ich eben mal angefragt, was das mit der Zenur soll.

TITLE: missing search results

hi there,

i realized through several full title searches in quotation (for example: https://duckduckgo.com/?q=%22Netzfundst%C3%BCck%3A+Schwarzer+Winter+erwartet+das+untergehende+Europistan+-+Zieht+Euch+warm+an!%22&ia=web ) that duckduckgo has dudweblog.wordpress.ch / dudeweblog.ch under sort of blacklist or just not indexed.

could you fix this issue please?

thanx in advance

kind regards