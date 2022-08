[Anm. 7.8., 17:00: Inzwischen hats obiger Spruch in Zitat tatsächlich auch zu Google geschafft – allerdings ohne Direktlink auf diesen Artikel, sondern Startseite & Tag „Metager“ (letzte N8 war da noch kein einziges Resultat vorhanden). *staun*]

SEO-Terror am Arsch!

Es ist zum kotzen. Dass DWB (und mit annähernd 100% Wahrscheinlichkeit auch eine ganze Reihe weiterer, der ganz wenigen, noch brauchbaren Infoportalen im Netz) massivst zensiert, geshadowbanned, geblacklistet und anderweitig gefickt wird (werden), ist ja nichts neues, aber was ein kurzer Test heute ergab, geht auf keine Kuhhaut mehr.

Fast KEINE einzige Suchmaschine bringt unsere kürzliche Publikation (auch mit Original-Titel-Suche in ZITAT) mehr als Resultat – nicht mal angeblich scheinbar freie, unzensierte Suchmaschinen wie searx, swisscows oder fuckfuckgo.

Alles – das ganze verfickte, kaputtgeupdatete, hirngrill-konfirmierte (ja, extra mit ‚i‘ geschrieben – kein Fehler 😉 ), endverblödete [Sh]I[n]t[t]ernet – nur noch ein riesen grosser WEFisierter IoE-Scheissendreck-Pfuhl.

Aber schaut selber:

https://www.etools.ch/searchSubmit.do?query=%22Die+Neue+Weltordnung+kommt+aus+dem+Osten+%E2%80%93+Nicht+aus+dem+Westen%22&country=web&language=all http://searx.foo.li/?q=%22Die%20Neue%20Weltordnung%20kommt%20aus%20dem%20Osten%20%E2%80%93%20Nicht%20aus%20dem%20Westen%22&categories=general&language=de-CH https://searx.konjunktion.info/search?q=%22Die%20Neue%20Weltordnung%20kommt%20aus%20dem%20Osten%20%E2%80%93%20Nicht%20aus%20dem%20Westen%22&categories=general&language=de-DE https://duckduckgo.com/?q=%22Die+Neue+Weltordnung+kommt+aus+dem+Osten+%E2%80%93+Nicht+aus+dem+Westen%22&ia=web https://swisscows.com/web?query=%22Die+Neue+Weltordnung+kommt+aus+dem+Osten+%E2%80%93+Nicht+aus+dem+Westen%22 https://www.ecosia.org/search?q=%22Die%20Neue%20Weltordnung%20kommt%20aus%20dem%20Osten%20%E2%80%93%20Nicht%20aus%20dem%20Westen%22&ref=waterfox https://www.bing.com/search?q=%22Die+Neue+Weltordnung+kommt+aus+dem+Osten+%E2%80%93+Nicht+aus+dem+Westen%22 https://www.google.ch/search?q=%22Die+Neue+Weltordnung+kommt+aus+dem+Osten+%E2%80%93+Nicht+aus+dem+Westen%22&btnK=Google-Suche https://www.izito.de/search?q=%22Die+Neue+Weltordnung+kommt+aus+dem+Osten+%E2%80%93+Nicht+aus+dem+Westen%22&vid=l62202183110I1557254364 Bekomme keinen exakten Search-Link mehr aus Startpage.com raus, aber auch da ist nix – überprüft es gerne selber. Auch das (v.a. im EN-Raum) vielgeliebte Presearch -> https://presearch.com/search?q=%22Die+Neue+Weltordnung+kommt+aus+dem+Osten+%E2%80%93+Nicht+aus+dem+Westen%22

Tja, die Wahrheit tut hald in Zeiten von Lügen, Desinfo, Halbwahrheiten, Neusprech, Propaganda, Bullshit, Gleichschaltung und Dummbatzensalat zu sehr weh, als dass man sie zeigen darf, denn schliesslich kann nicht sein, was nicht sein darf – ganz egal, ob es existiert oder nicht…

Aber, oh Wunder! Bei Metager findet man DWB noch an fünfter Stelle!

https://metager.de/meta/meta.ger3?eingabe=%22Die+Neue+Weltordnung+kommt+aus+dem+Osten+%E2%80%93+Nicht+aus+dem+Westen%22&focus=web

Und immerhin: Dank ehrenhaften Partnerseiten wie Uncut-News und weiteren Förderern unseres einzigartigen Aufklärungs- & Informationsportals, welche faktenbasierte, wichtige Artikel – in unkonventioneller und interaktiv animierten Art vermittelt – noch zu schätzen wissen, hatdoch schon über 5000 Leserzugriffe; allein bei uns…

Glaubst Du nicht?

Hier bitte:

Fuck You Google! Fuck You Eric Schmidt, Sergej Brin, Larry Page, Ray Kurzweil et.al.

FUCK YOU ALL!

Allerdings hab ich keine Ahnung, ob ich den Stats von durch das Google-verseuchte Wordpiss auch nur noch ansatzweise trauen kann (es könnten, statt der knapp 5300 auch nur 53 oder 530000 sein)… …schliesslich glaub ich nur noch denjenigen Statistiken, die ich selber gefälscht hab! 😉

Ich sage es also gerne nochmal: Sendet den Link auf die Startseite von DWB mit Hinweis, dass alle für die Seite ein Lesezeichen ablegen sollen, über alle möglichen und unmöglichen Kanäle an alle Eure Kontakte! (Und vergesst nicht ins Archiv zu schauen – da findet sich noch manche zeitlos-wertvolle Perle)



Ps. Apropos Pseudo-Suchmaschinen-Pseudo-Möchtegern-Resultate anbei eine dringende Empfehlung auf eine neuere Publikation von Truthstreammedia, in der Melissa wunderbar aufzeigt (mir war es schon länger vor Ansehen des Vids aufgefallen, aber das Vid lohnt sich dennoch), wie Suchmaschinen vielfach ~200 Milliarden Resultate angeben, und wenn man auf die hintersten Seiten wechselt, merkt man, dass da gerade mal noch um die 400 effektiv gezeigte Resultate übrig bleiben…

Where Did the Rest of the Internet Go? (Wo ist der Rest des Internets hinverflogen?? ^^)

Pps. Überraschenderweise bei Gootube noch nicht zensiert, und noch überraschendererweise findet man es sogar mit Original-Titel-Suche in Zitat noch bei Gootube; und das sogar zuoberst *staun*:

Ppps. Übrigens begann die massive Zensur von DWB durch Google bereits 2015 – damals war es aber vergleichsweise noch harmlos…

Pppps. Humor ist, wenn man trotzdem – und deshalb erst recht – lacht! 😉

*Nachtrag: MUST-READ -> https://axelkra.us/die-psychologie-des-totalitarismus-dr-joseph-sansone/

„Zensur und Wissenschaft können nicht koexistieren. Tatsächlich ist die Verwendung von „Autorität“ zur Unterstützung eines Arguments einer der vier grundlegenden logischen Fehlschlüsse, die im Unterricht über wissenschaftliche Grundlagenforschung gelehrt werden. Die anderen sind der Angriff auf den Überbringer, d. h. das Argument ist fehlerhaft, weil der Überbringer fehlerhaft ist, die falsche Dichotomie und die Annahme, dass eine zeitliche Beziehung automatisch Kausalität bedeutet.“

&

„[…]

So beunruhigend die oben erwähnte Milgram-Studie auch ist, der Silberstreif an Aschs Studie ist, dass man sich aus der intellektuellen Sklaverei befreien kann, sobald man die Wahrheit erfährt.

.

Dies ist auch ein Grund, warum es weltweit einen eklatanten Druck gibt, Zensur auszuüben.“

*Siehe dazu auch https://dudeweblog.wordpress.com/2022/01/08/konformitaets-experiment-rauch-und-feueralarm-im-raum/

