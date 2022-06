Great Reset: Von Versailles zum Maidan – Wladimir Putin in der WEF-Falle

Wehe-wehe, wenn ich auf das Ende sehe – kann Niederlage größer sein?

I Ein Blick auf die Geschichte

Historische Vergleiche hinken zwar allemal, sind manchmal aber hilfreich. Die machtstrategische Lage Rußlands ähnelt jener der einst großen und regional mächtigen südfranzösischen Grafschaft von Toulouse. Präsident Putin hätte demnach einen historischen Vorläufer in Graf Raimond dem Sechsten von Toulouse.

Mit Innozenz dem Dritten gelangt anfangs des 13. Jahrhunderts ein vollauf imperial denkender Adeliger auf den Papststuhl. Seine intellektuelle Elitetruppe ist der Mönchsorden der Zisterzienser.

Der ungeheuerlich brutale, macht- und raffgierige oberste Abt des Zisterzienserordens, Arnaud Amalric, führt im Süden Frankreichs zusammen mit dem ungeheuerlich brutalen, macht- und raffgierigen, zugleich aber militärisch sehr fähigen nordfranzösischen Kleinadeligen Simon von Montfort einen vom Papst ausgerufenen Eroberungs- und Vernichtungskreuzzug gegen die entschieden papstfeindliche christliche Sekte der Katharer.

In Wahrheit geht es nicht um Religion (regelbasierte Ordnung), sondern um den allerersten Great Reset in der westlichen Welt.

Nämlich um die Unterwerfung der Souveränität der vielen kleineren lokalen und größeren regionalen Adeligen. Diese sollen nun dem Papst und den mit diesem verbündeten großen weltlichen Führungsmächten ganz unterworfen werden.

Der Kampf gegen die in Südfrankreich sehr verbreiteten und vom dortigen Adel gesellschaftlich akzeptierten Katharer diente den imperialen Ambitionen des Papstes als Vorwand, um den südfranzösischen Adel zu zwingen, sich unter die Autorität des Papsttums zu beugen. Welches letztere damals eng mit der zu einer überregionalen Großmacht aufstrebenden nordfranzösischen Königsdynastie der Kapetinger verbündet war. (Papsttum = globalistisches World Economic Forum; Kapetinger = Deutschland/EU).

Wie ging das aus? Nun, der militärisch Stärkere obsiegt in militärischen Konflikten.

Längst schon hatten die Kapetinger sich den nordfranzösischen Adel lehnspflichtig gemacht und konnten von diesem Steuern und Kämpfer einziehen. Hierzu Druckmittel war Exkommunikation durch den verbündeten Papst. Entsprechend stark waren die in Paris residierenden Kapetinger militärisch. Zudem strömten von überall in Europa her fromme katholische Christen nach Südfrankreich, denen vom Papst im Austausch für 40 Tage Kriegsdienst im Kreuzzug gegen „die Ketzer“ Vergebung ihrer Sünden zugesagt war.

Na, woran erinnert uns dies letzte? Jaaaaa, ans Impfen! Impfen ist Vergebung der Sünde des Willens zu Souveränität über den eigenen Körper.

In jenen alten Tagen wurde das Terrorinstrument namens päpstliche Inquisition erschaffen. Der oberste Zisterzienserchef Arnaud Amalric wurde der erste Großinquisitor überhaupt. Die Katharer wurden mit Kind und Kegel vernichtet, was alle Bewohner der Grafschaft von Toulouse dem Terror der Inquisition aussetzte — stand doch ein jeder in dem Verdacht, heimlich mit den Ketzern zu sympathisieren. Und selbstverständlich mußte Raimond der Sechste am Ende klein beigeben. Sein Sohn und Nachfolger, Raimond der Siebte von Toulouse, mußte später seine einzige Tochter mit einem der Brüder des Kapetingerkönigs Ludwig dem Heiligen verheiraten.

Völliger kann Niederlage nicht sein.

Wobei sich zuletzt die Frage stellt, ob Präsident Putin seinen historischen Vorgänger nun im sechsten oder im siebten Raimond von Toulouse fände. Mehr noch: Wäre der Kapetingerkönig Ludwig der Heilige dem Klaus Schwab vergleichbar, könnte die Frage sogar lauten, ob ein vom WEF-Programm «Global Leaders For Tomorrow» ausgebildeter Präsident Putin sein historisches Vorbild nicht eher in einem Sohn aus der Ehe jenes Bruders des Kapetingerkönigs mit der Tochter von Raimond dem Siebten fände. Wobei ein Sohn von Klaus Schwab tatsächlich ja mit einer Prinzessin verheiratet ist. Aber mit einer chinesischen Superreichen-Prinzessin.

Die das WEF antreibende Logik ist simpel. Es hat das WEF begriffen, was schon Marx/Engels als „tendentieller Fall der Profitrate“ beschrieben haben — Lohnarbeit führt auf längere Sicht zur Zerstörung des Kapitals. Welches deswegen mit dem Great Reset in Weltregierung und globale Plan- und Zwangswirtschaft (siehe UN-Agenda-2030) flüchten MUSS.

Da diese Flucht also eine Frage von Gedeih und Verderb ist, kann sich kein Staatsführer dem Mittun beim Great Reset entziehen. Und dies kann beim allerbesten Willen auch ein Präsident Putin nicht.

Eine Alternative zu Weltregierung, Zwangsarbeit bzw. zum Great Reset der Superreichen müßte demnach nun ein industrielles Produzieren JENSEITS VON LOHNARBEIT sein. Was sich nicht von oben verordnen läßt. Wäre ja sehr erheiternd der Befehl „Sei frei Sklave!“ – Der Sklave würde in hilfloser Empörung erwidern: „Und wer sagt mir jetzt, was ich zu tun habe!?“

Ende von Knechtschaft, Ausbeutung und Unterdrückung verlangt Überwindung der Lohnarbeit. Was nur die unten von sich aus hinbekommen können.

Darum nein, Präsident Putin ist nicht für unser Glück verantwortlich. Wünschen wir ihm Gutes. Und bauen wir uns unser Gutes selbst.

Oder gehen wir – falls wir denn die Lohnsklaverei so sehr lieben sollten – bitteschön ohne Murren auch in die Sklaverei der Zwangsarbeit des Great Reset.

II Ein genauerer Blick auf den Ukrainekrieg

Ja, hinterher ist man immer schlauer. Gut, dann sei jetzt einmal dem Prinzip gefolgt, allein unleugbare faktische Ergebnisse von Handlungen könnten Auskunft geben über deren Ziele. Um so mehr, als im bürgerlichen Zeitalter die Wirklichkeit von Propaganda ganz verzerrt ist, läßt sich allein noch anhand von Ergebnissen Auskunft erhalten über die wahren Ziele des Ukrainekriegs. Und dann sieht es nicht gut aus für den vom World Economic Forum großgemachten Wladimir Putin. Selbst wenn zur Rechtfertigung des russischen Präsidenten viel sachlich Zutreffendes anzuführen sein mag.

Historische Vergleiche nun bitte: Versailler Vertrag und Maidan-Massaker.

These nun: Am Ende ist Putin zur Spielfigur der Maidan-Intrige geworden. So wie Hitler Spielfigur der Versailles-Intrige war. Allerdings war es äußerst leicht, einen Hitler vor die Wand laufen und zerschellen zu lassen. War er als Herrenmensch doch ein eitler Gockel.

Und offenbar wurde auch schon Kaiser Wilhelm II. über den Tisch gezogen. Oder es war dieser als Angehöriger alten Blutadels, welcher letztere „Kronen aus Dreck und Letten“ bekanntlich ja verachtet, sogar ein einverstandener Mitakteur bei einer politischen Intrige gegen das „eurasische Herzland“. So nannte der britische Geostratege Halford Mackinder jenen Großraum, dessen Hauptmächte das kaiserliche Deutschland und das zaristische Rußland waren. Allbekannt wären diese beiden Reiche als potentielle Verbündete höchst aussichtsreiche Aspiranten auf die Weltmacht gewesen.

Für Deutschland und Rußland, wenn imperial ambitioniert, aber gilt allemal Max und Moritz — „…doch wehe-wehe, wenn ich auf das Ende sehe.“ Man achte nur einmal auf die Haarfarbe „dieser beiden“! Germanoblond und asiatoschwarz, nicht!? Nur Zufall, oder blickte Wilhelm Busch tiefer? Eine Busch-Biographie (Autor ist mir entfallen) ließe dies allerdings vermuten. Jedenfalls ist Sieger am Ende jener Müller! Um den es im weiteren gehen soll.

Der kluge Putin, der eitle Hitler oder auch der adelsarrogante Wilhelm II. — alle drei hereingelegt!? Steile These, ja. Denn Frage wäre, von wem.

„Supranationale Finanzoligarchie“: Die Verwandlung von Lohnsklaven und Leibeigenen in Subjekte der Geschichte, welche ihre Verhältnisse in eigener Regie gestalten, vollzieht sich nicht „automatisch“ bzw. nur und allein deshalb schon, weil sich „die Produktivkräfte entwickeln“.

Verdammt, Menschen sind keine Automaten, sondern geistige Wesen.

Ob einer denn Subjekt der Geschichte zu sein vermag, seiner Geschichte, ist sicherlich Frage zunächst allein äußerer Gegebenheiten. Etwas ganz anderes aber, ob er solch ein freies Subjekt sein will. Ja zu sagen zur materiellen Welt. Und zu lernen, sich in dieser ganz allein und nach eigenem Vermögen erkennend zu bewähren.

Um allerdings aufzufinden, was Supranationale Finanzoligarchie als historisch völlig neue Machstruktur im einzelnen ist, braucht es kein Wissen über den Menschen als geistiges Wesen.

Aus heutiger Sicht zusammengefaßt, verbinden sich in Supranationaler Finanzoligarchie die Führungspersonale von „altem“ und „neuem“ Geld, von Blutadel und Monopolkapital, von Rassehunden und Straßenkötern.

Vorfindlich eine machtpolitische Verschwägerung von alten mit neuen Menschenverächtern, von Herrenmenschen mit Ingenieuren, zuletzt um eine Verschwägerung von einem meist von seinen Bankiers repräsentierten alten und sehr christlichen Adel, der immensen Reichtum zog aus dem Handel der Ostindischen Kompanie mit Opium und Sklaven, mit auch als „Räuberbarone“ titulierten Emporkömmlingen, mit Bürgerlichen bzw. Kapitalisten, die zu Eigentümern großer „Trusts“ aufstiegen, von weltumspannend tätigen riesenhaften Industrieunternehmen, auch bekannt als Monopolkapital. Welches letztere sich die Regierungen der mächtigsten Staaten unterwarf. Ein Schelm, wer heutzutage bei Supranationale Finanzoligarchie an das World Economic Forum denkt.

Auf diesem Hintergrund gesehen, wird es einfach, das augenblickliche weltpolitische Geschehen einzuordnen.

Wladimir Putin kommt aus einfachen Verhältnissen und fand beim Supranationalen Finanzkapital bzw. beim WEF Gönner, die den klugen jungen Mann erst fördern. Und ihn zuletzt schließlich hereinlegen. Denn merke: Auch wenn der Teufel noch so nett zu dir ist, bleibt er dennoch der Teufel. Zu sehen am Ergebnis des Ukraine-Konflikts.

Als Bündnispartner bleibt Rußland nun allein noch Henry Kissingers own country, sprich: China.

Könnte Niederlage größer sein!

