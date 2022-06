Kurzbericht: Nach zwei Jahren „Postponed“ treffen sich BiBi-Verbrecher ab heute wieder in Washington D.C.

Dank der C-Hoax-PsyOp las man bei bilderbergmeetings.org bis weit ins Jahr 2021 hinein jeweils bloss „THE MEETING 2020 IS POSTPONED.“ (web.archive vom August 2021)

Nicht lange später hiess es dann: „The Meetings 2020 and 2021 had to be cancelled, due to travel and meeting restrictions.“ (web.archive vom November 2021)

Die armen Möchtegern-Weltregenten wurden arg abgestraft von dem bösen Corona-Hirngespinst – sie können einem richtig leid tun…

Doch immerhin haben sie so ihrer Front-Organisation, dem WEF, endlich die Gelegenheit geboten, selber mal ein bisschen Möchtegern-Weltregenten zu spielen. Und sie konnten – nachdem seit ca. 2011, als immer mehr Wind um den Weltherrschafts-Zirkus im Internet wehte (sogar in prominenten Vollschafsmedien wie 20min „Definitv Konspirativ„) – sich wieder mehr ins Okkulte zurückziehen.

Hail Corona!

Nun ist seit kurzem das diesjährige Meeting offiziell angekündigt. Interessanterweise sind die web.archive-Links zu den Meetings (Traktanden und Mitgliederlisten) verschwunden.

Macht aber nix, denn wir bei DWB haben für Euch DIE KOMPLETTEN MEETINGS INKL. TRAKTANDEN UND MITGLIEDERLISTEN SEIT 1954 bis und mit 2019 gesichert!

Hier zu finden:

Viel Spass und Freude beim durchsehen! 😉

Zum diesjährigen Meeting gibt es nicht allzu viel zu sagen.

Es findet von heute bis zum 5. Juni in Washington D.C. mit ca. 120 Teilnehmern aus 21 Ländern statt.

Traktandenliste:

1. Geopolitical Realignments (Geopolitische Neuausrichtungen)

2. NATO Challenges (NAhTOd-Herausforderungen)

3. China

4. Indo-Pacific Realignment (Indo-Pazifische Neuausrichtung)

5. Sino-US Tech Competition (Technologie Wettbewerb China – USA)

6. Russia

7. Continuity of Government and the Economy (Kontinuität von Regierung und Ökonomie – GPPP lässt grüssen)

8. Disruption of the Global Financial System (Störung des globalen Finanzsystems)

9. Disinformation (Desinfo)

10. Energy Security and Sustainability (Energiesicherheit und ‚Nachhaltigkeit‚)

11. Post Pandemic Health (Gesundheit nach der Plandemie)

12. Fragmentation of Democratic Societies (Zerstückelung dämonkratischer Gesellschaften)

13. Trade and Deglobalisation (Handel und Entglobalisierunng)

14. Ukraine

Was fällt auf?

Die KI-Agenda bekommt kein eigenes Haupttraktandum – obwohl zahlreiche Vertreter von BigTech-, FinTech- und KI-Konzernen & -Startups in der Mitgliederliste (siehe unten) stehen! Läuft vermutlich unter 5) und 8). Mich sticht was ins Auge! Les ich richtig? Die Globalisten erster Stunde, bald 70 Jahre in emsigen Globalismus- & NWO-Bemühungen engagiert, diskutieren unter eigenem Traktandum 13) DEGLOBALISIERUNG? Lustig, nicht wahr? 😉 …

Natürlich fällt noch mehr auf, aber das hier soll bloss ein Kurzbericht werden, daher können weitere Auffälligkeiten gerne im Kommentarstrang ergänzt werden (wenn sie taugen, ergänze ich sie gerne in obiger Liste).

Mitgliederliste (Schweizer wie gewohnt in rot):

Achleitner, Paul M. (DEU), Former Chairman Supervisory Board, Deutsche Bank AG; Treasurer Bilderberg Meetings

Adeyemo, Adewale (USA), Deputy Secretary, Department of The Treasury

Albares, José Manuel (ESP), Minister of Foreign Affairs, European Union and Cooperation

Altman, Roger C. (USA), Founder and Senior Chairman, Evercore Inc.

Altman, Sam (USA), CEO, OpenAI

Applebaum, Anne (USA), Staff Writer, The Atlantic

Arnaut, José Luís (PRT), Managing Partner, CMS Rui Pena & Arnaut

Auken, Ida (DNK), Member of Parliament, The Social Democrat Party

Azoulay, Audrey (INT), Director-General, UNESCO

Baker, James H. (USA), Director, Office of Net Assessment, Office of the Secretary of Defense

Barbizet, Patricia (FRA), Chairwoman and CEO, Temaris & Associés SAS

Barroso, José Manuel (PRT), Chairman, Goldman Sachs International LLC

Baudson, Valérie (FRA), CEO, Amundi

Beurden, Ben van (NLD), CEO, Shell plc

Bourla, Albert (USA), Chairman and CEO, Pfizer Inc.

Buberl, Thomas (FRA), CEO, AXA SA

Burns, William J. (USA), Director, CIA

Byrne, Thomas (IRL), Minister of State for European Affairs

Campbell, Kurt (USA), White House Coordinator for Indo-Pacific, NSC

Carney, Mark J. (CAN), Vice Chair, Brookfield Asset Management

Casado, Pablo (ESP), Former President, Partido Popular

Chhabra, Tarun (USA), Senior Director for Technology and National Security, National Security Council

Donohoe, Paschal (IRL), Minister for Finance; President, Eurogroup

Döpfner, Mathias (DEU), Chairman and CEO, Axel Springer SE

Dudley, William C. (USA), Senior Research Scholar, Princeton University

Easterly, Jen (USA), Director, Cybersecurity and Infrastructure Security Agency

Economy, Elizabeth (USA), Senior Advisor for China, Department of Commerce

Émié, Bernard (FRA), Director General, Ministry of the Armed Forces

Emond, Charles (CAN), CEO, CDPQ

Erdogan, Emre (TUR), Professor Political Science, Istanbul Bilgi University

Eriksen, Øyvind (NOR), President and CEO, Aker ASA

Ermotti, Sergio (CHE), Chairman, Swiss Re [-> https://de.wikipedia.org/wiki/Sergio_Ermotti]

Fanusie, Yaya (USA), Adjunct Senior Fellow, Center for a New American Security

Feltri, Stefano (ITA), Editor-in-Chief, Domani

Fleming, Jeremy (GBR), Director, British Government Communications Headquarters

Freeland, Chrystia (CAN), Deputy Prime Minister

Furtado, Isabel (PRT), CEO, TMG Automotive

Gove, Michael (GBR), Secretary of State for Levelling Up, Cabinet Office

Halberstadt, Victor (NLD), Co-Chair Bilderberg Meetings; Professor of Economics, Leiden University

Hallengren, Lena (SWE), Minister for Health and Social Affairs

Hamers, Ralph (NLD), CEO, UBS Group AG

Hassabis, Demis (GBR), CEO and Founder, DeepMind

Hedegaard, Connie (DNK), Chair, KR Foundation

Henry, Mary Kay (USA), International President, Service Employees International Union

Hobson, Mellody (USA), Co-CEO and President, Ariel Investments LLC

Hodges, Ben (USA), Pershing Chair in Strategic Studies, Center for European Policy Analysis

Hoekstra, Wopke (NLD), Minister of Foreign Affairs

Hoffman, Reid (USA), Co-Founder, Inflection AI; Partner, Greylock

Huët, Jean Marc (NLD), Chairman, Heineken NV

Joshi, Shashank (GBR), Defence Editor, The Economist

Karp, Alex (USA), CEO, Palantir Technologies Inc.

Kissinger, Henry A. (USA), Chairman, Kissinger Associates Inc.

Koç, Ömer (TUR), Chairman, Koç Holding AS

Kofman, Michael (USA), Director, Russia Studies Program, Center for Naval Analysis

Kostrzewa, Wojciech (POL), President, Polish Business Roundtable

Krasnik, Martin (DNK), Editor-in-Chief, Weekendavisen

Kravis, Henry R. (USA), Co-Chairman, KKR & Co. Inc.

Kravis, Marie-Josée (USA), Co-Chair Bilderberg Meetings; Chair, The Museum of Modern Art

Kudelski, André (CHE), Chairman and CEO, Kudelski Group SA

Kukies, Jörg (DEU), State Secretary, Chancellery

Lammy, David (GBR), Shadow Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs, House of Commons

LeCun, Yann (USA), Vice-President and Chief AI Scientist, Facebook, Inc.

Leu, Livia (CHE), State Secretary, Federal Department of Foreign Affairs [-> https://de.wikipedia.org/wiki/Livia_Leu_Agosti]

Leysen, Thomas (BEL), Chairman, Umicore and Mediahuis; Chairman DSM N.V.

Liikanen, Erkki (FIN), Chairman, IFRS Foundation Trustees

Little, Mark (CAN), President and CEO, Suncor Energy Inc.

Looney, Bernard (GBR), CEO, BP plc

Lundstedt, Martin (SWE), CEO and President, Volvo Group

Lütke, Tobias (CAN), CEO, Shopify

Marin, Sanna (FIN), Prime Minister

Markarowa, Oksana (UKR), Ambassador of Ukraine to the US

Meinl-Reisinger, Beate (AUT), Party Leader, NEOS

Michel, Charles (INT), President, European Council

Minton Beddoes, Zanny (GBR), Editor-in-Chief, The Economist

Mullen, Michael (USA), Former Chairman of the Joint Chiefs of Staff

Mundie, Craig J. (USA), President, Mundie & Associates LLC

Netherlands, H.M. the King of the (NLD)

Niemi, Kaius (FIN), Senior Editor-in-Chief, Helsingin Sanomat Newspaper

Núñez, Carlos (ESP), Executive Chairman, PRISA Media

O’Leary, Michael (IRL), Group CEO, Ryanair Group

Papalexopoulos, Dimitri (GRC), Chairman, TITAN Cement Group

Petraeus, David H. (USA), Chairman, KKR Global Institute

Pierrakakis, Kyriakos (GRC), Minister of Digital Governance

Pinho, Ana (PRT), President and CEO, Serralves Foundation

Pouyanné, Patrick (FRA), Chairman and CEO, TotalEnergies SE

Rachman, Gideon (GBR), Chief Foreign Affairs Commentator, The Financial Times

Raimondo, Gina M. (USA), Secretary of Commerce

Reksten Skaugen, Grace (NOR), Board Member, Investor AB

Rende, Mithat (TUR), Member of the Board, TSKB

Reynders, Didier (INT), European Commissioner for Justice

Rutte, Mark (NLD), Prime Minister

Salvi, Diogo (PRT), Co-Founder and CEO, TIMWE

Sawers, John (GBR), Executive Chairman, Newbridge Advisory Ltd.

Schadlow, Nadia (USA), Senior Fellow, Hudson Institute

Schinas, Margaritis (INT), Vice President, European Commission

Schmidt, Eric E. (USA), Former CEO and Chairman, Google LLC

Scott, Kevin (USA), CTO, Microsoft Corporation

Sebastião, Nuno (PRT), CEO, Feedzai

Sedwill, Mark (GBR), Chairman, Atlantic Futures Forum

Sikorski, Radoslaw (POL), MEP, European Parliament

Sinema, Kyrsten (USA), Senator

Starace, Francesco (ITA), CEO, Enel S.p.A.

Stelzenmüller, Constanze (DEU), Fritz Stern Chair, The Brookings Institution

Stoltenberg, Jens (INT), Secretary General, NATO

Straeten, Tinne Van der (BEL), Minister for Energy

Suleyman, Mustafa (GBR), CEO, Inflection AI

Sullivan, Jake (USA), Director, National Security Council

Tellis, Ashley J. (USA), Tata Chair for Strategic Affairs, Carnegie Endowment

Thiel, Peter (USA), President, Thiel Capital LLC

Treichl, Andreas (AUT), President, Chairman ERSTE Foundation

Tugendhat, Tom (GBR), MP; Chair Foreign Affairs Committee, House of Commons

Veremis, Markos (GRC), Co-Founder and Chairman, Upstream

Vitrenko, Yuriy (UKR), CEO, Naftogaz

Wallander, Celeste (USA), Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs

Wallenberg, Marcus (SWE), Chair, Skandinaviska Enskilda Banken AB

Walmsley, Emma (GBR), CEO, GlaxoSmithKline plc

Wennink, Peter (NLD), President and CEO, ASML Holding NV

Yetkin, Murat (TUR), Journalist/Writer, YetkinReport

Yurdakul, Afsin (TUR), Journalist, Habertürk News Network

Zeiler, Gerhard (AUS), President Warnermedia International

Was fällt auf?

Die graue Eminenz Henry Kissinger – noch immer nicht bereit Brzeziński, Bush, McCain, Rockefeller und weiteren ins Grab zu folgen – wird auch dieses Jahr wieder mit dem Rollstuhl antanzen. Als langjähriges Steering-Committee-Mitglied hat er dazu natürlich die Verpflichtung. Andere lang Bekannte aus dem Steering-Committee wie Alphabets Eric Schmidt (hier im Detail behandelt), Paul Achleitner, Victor Halberstadt, André Kudelski, der König von Holland, Marie-Josée Kravis (zusammen mit Ehemann Henry) und Peter Thiel sind selbstverständlich auch wieder zugegen. Steering-Committee-Mitglied Henri de Castries fällt aus (vielleicht ist er – obwohl geladen und anwesend – auch absichtlich nicht auf der Mitgliederliste, wie das bei Kissinger und anderen schon mehrfach vorkam.) NAhTOd-Chef und Stabsführer des globalen Wetterkrieg-Syndikats Jens Stoltenberg, Roger Altman, José Barroso, Mathias Döpfner, David Patraeus und weitere Stamm-Teilnehmer auch dieses Jahr anwesend. Unterdurchschnittliche Beteiligung von Schweizern. Weit überdurchschnittliche Beteiligung von Türken. Neuere Bekannte wie Pfizer-Boss Bourla, Ida Auken (ihr wisst schon, in 2030 werdet ihr nix mehr besitzen und glücklich sein – Blabla) und einige weitere sind auch geladen. Etliche Präsidenten, Premier-Minister, Geschäftsleiter und Representanten grosser Schafsmedien anwesend (keine Überraschung). Überdurchschnittliche Beteiligung von Ukrainern (was auch nicht überrascht angesichts Traktandum 14 und den laufenden Kriegstreiberspielchen im Nordosten) …

Natürlich fällt noch mehr auf, aber das hier soll bloss ein Kurzbericht werden, daher können weitere Auffälligkeiten gerne im Kommentarstrang ergänzt werden (wenn sie taugen, ergänze ich sie gerne in obiger Liste).

Mal sehen inwieweit Berichte durchsickern. Davon ist nicht auszugehen, zumal D.C. wohl hermetisch abgeriegelt ist. Sollte dennoch was brauchbares erscheinen, könnt ihr es gerne im Kommentarstrang anmerken (was ich auch machen werde, sofern mir etwas Relevantes zu Auge kommt).

Nun gehen Sie bitte weiter – es gibt weiterhin nichts zu sehen!

