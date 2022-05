Netzfundstück: Verbreitung der Angst vor dem Klimalügenschwindel, Plandemien, Stellvertreterkriegen und geplanter wirtschaftlicher Zerstörung – Die nötige Munition zur Errichtung der NWO

[…]

Wie kann ein vernünftiger Mensch dieses Land und die Welt von heute betrachten und nicht verstehen, dass alles, was vor sich geht, absichtlich geplant und inszeniert wurde, um ein Umfeld zu schaffen, das die Einführung einer globalen Herrschaft durch eine „Neue Weltordnung“ ermöglicht?

.

Es scheint unmöglich, aber die meisten sind sich dieser Wahrheit immer noch nicht bewusst und sind bereitwillig zu Sklaven geworden, auch wenn sie nicht die Fähigkeit haben, ihre eigene Mitschuld an dieser abscheulichen Umgestaltung der Menschheit zu verstehen. Das bedeutet, dass die meisten wenig oder gar keine Ahnung vom Ausmaß dieses Komplotts zur Beherrschung der Welt haben und die unbestreitbaren Beweise dafür ignorieren, die direkt vor ihren Augen liegen.

Alles wurde zugegeben, offen vorhergesagt, in „Schein“-Simulationen durchgespielt und lange vor den tatsächlichen Ereignissen unter falscher Flagge oder den grausamen gesellschaftlichen Veränderungen (Problem-Reaktion-Lösung), die von den staatlichen Kontrolleuren vorgenommen wurden, angekündigt.

.

Dies ist äußerst beunruhigend, da es darauf hindeutet, dass die Gleichgültigkeit die Menschheit in einem solchen Ausmaß vereinnahmt hat, dass die modernen Gesellschaften nichts weiter als eine kollektive Masse feiger Narren sind.

[…]

Die meisten von uns werden täglich auf die eine oder andere Weise vergiftet, sei es psychologisch oder physiologisch; unser Immunsystem wird zerstört, unsere Nahrungsvorräte werden eliminiert, unsere Körper werden durch experimentelle giftige Biowaffeninjektionen dezimiert, unsere Lebensgrundlagen werden zerstört, unser Eigentum wird uns genommen, unsere Wirtschaft wird in den Bankrott getrieben und unsere Freiheit wird gestohlen. All dies und noch viel mehr geschieht aufgrund der freiwilligen Kapitulation des ohnmächtigen Pöbels, den man als Bürger bezeichnet.

[…]

Die wenigen Mutigen, die sich auf allen Ebenen gegen den Staat stellen, sind die einzige Hoffnung gegen diesen Ansturm totalitärer Herrschaft und damit die wahren Feinde des diktatorischen Staatsapparates.

[…]

Während die Kontrolleure die Volkswirtschaften zerstören, alle hochwertigen Nahrungsmittelquellen und -produktionen dezimieren, riesige Mengen lebenserhaltender Energie eliminieren, die Umwelt und ihre lebensnotwendigen Ressourcen stark schädigen, Eugenik-Agenden verfolgen und Entvölkerungsbemühungen vorantreiben, beugt sich die Mehrheit der Menschen weiterhin allen Befehlen und der Propaganda, während sie völlig an ihren Handys hängt und süchtig nach ihrem apathischen und erbärmlichen Scheinleben ist. All dies ist ein Zeichen für den Untergang der Menschheit und den Aufstieg der technokratischen Oligarchen.

.

Die Abwärtsspirale jeglicher Vernunft scheint das neue „Normal“ zu sein, und eine Rückkehr zu auch nur einem Minimum an intelligentem Denken und Freiheit ist zu diesem Zeitpunkt weit entfernt von jeder tatsächlichen Möglichkeit.

[…]

Extreme Idiotie und sehr unrealistische Wahrnehmungen haben die Gesellschaft verzehrt und sie der Gnade ihrer Herren ausgeliefert. Das ist unbestreitbar, wenn man Ehrlichkeit und Wahrheit auch nur ein einziges Mal akzeptieren will.

.

Was wird als Nächstes passieren? Ich bin der festen Überzeugung, dass dies irrelevant ist, denn egal, welche neue vermeintliche „Bedrohung“ verkündet wird, egal, welches Feindbild der Öffentlichkeit präsentiert wird, egal, welcher neue Krieg oder Stellvertreterkrieg ins Leben gerufen wird, egal, welche gefälschte „Pandemie“ bevorsteht, egal, welche Partei an der Macht ist, und egal, welche geotechnisch bedingten Wetterereignisse eintreten – Spaltung und Dummheit werden auf jeden Fall herrschen, wenn man die Geschichte als Richterin nimmt. Dies ist der gegenwärtige Zustand, und als Ganzes ist er bis zur Unkenntlichkeit nutzlos.

.

Wie Étienne de La Boétie vor 500 Jahren so treffend sagte:

.

Vorerst will ich verstehen, wie es kommt, dass so viele Menschen, so viele Dörfer, so viele Städte, so viele Nationen manchmal unter einem einzigen Tyrannen (oder Tyrannen) leiden, der keine andere Macht hat als die, die sie ihm geben; der ihnen nur in dem Maße schaden kann, wie sie bereit sind, ihn zu ertragen; der ihnen absolut keinen Schaden zufügen könnte, wenn sie es nicht vorziehen würden, ihn zu ertragen, anstatt ihm zu widersprechen.

.

Sicherlich eine verblüffende Situation. Und doch ist sie so alltäglich, dass man sich um so mehr grämen und um so weniger wundern muss über den Anblick einer Million Menschen, die im Elend dienen, den Hals unter dem Joch, nicht gezwungen durch eine größere Menge als sie selbst, sondern einfach, wie es scheint, erfreut und bezaubert durch den Namen eines einzigen Mannes, dessen Macht sie nicht zu fürchten brauchen, denn er ist offensichtlich die einzige Person, deren Eigenschaften sie nicht bewundern können, weil er ihnen gegenüber unmenschlich und brutal ist.

Quelle: https://www.garydbarnett.com/spreading-fear-of-climate-change-pandemics-proxy-wars-and-planned-economic-destruction-the-ammunition-needed-to-construct-a-new-world-order/

Quelle der Übersetzung: https://axelkra.us/verbreitung-der-angst-vor-klimawandel-pandemien-stellvertreterkriege-und-geplante-wirtschaftliche-zerstoerung-die-noetige-munition-fuer-die-errichtung-einer-neuen-weltordnung-gary-d/

Siehe auch…