Aktuell Finale I: Wie die Kabale die Kontrolle über die Natur erlangen will – NACs & GPPP (G3P)

Teil I dieses Finales gehört mit zu der wichtigsten Info seit letztem Sommer hinsichtlich der Absichten zur totalen technokratischen Kontrolle der Welt und der Natur durch die – irrwitziger Hybris verfallene – Kabale.

Stichwort: NACs und GPPP (G3P)

Wie bereits im Artikel ‚Netzfundstück: James‘ Leitfaden für die Kriegsführung der fünften Generation (Fokus: Lösungen)‘ gezeigt, befinden wir uns mitten im Krieg, genauer: Im dritten Weltkrieg. Die Hintergründe und Zusammenhänge zu diesem Krieg erfahrt ihr hier als Zusammenfassung. Alle verlinkten Publikationen lohnen sich unbedingt in Gänze und wir werden die weiteren Teile dieses Finales ungefähr ein mal wöchentlich veröffentlichen, damit Ihr jeweils auch genug Zeit für das ernsthafte Studium der Themenkomplexe habt.



https://www.garydbarnett.com/all-war-hot-cold-geopolitical-international-or-domestic-is-always-war-against-all-of-us/ – https://www.konjunktion.info/2022/02/systemfrage-der-allumfassende-krieg-gegen-uns-alle/ oder auch https://axelkra.us/jeder-krieg-heiss-kalt-geopolitisch-international-oder-innenpolitisch-ist-immer-ein-krieg-gegen-uns-alle-gary-d-barnett/ – Auszüge: „[…] Alles, was von Regierungen, Mainstream-Medien, vielen alternativen Medien und der unwissenden Öffentlichkeit im Allgemeinen über Krieg berichtet wird, ist kaum mehr als Lug und Trug. Das gängige Denken über den Krieg ist buchstäblich absurd, da während unserer gesamten Existenz ständig Krieg geführt wurde. Soweit es die Menschheit betrifft, ist und war der Krieg immer schon ein Dauerzustand. Dabei richtet sich der Krieg nicht gegen einen oder gar mehrere „Feinde“, sondern gegen uns alle. Wenn es Regierungen gibt, ist ständiger Krieg unvermeidlich. […] Es wäre für alle ratsam, die meisten Berichte über diese Situation aus dem Weißen Haus, den politischen Experten, den Mainstream-Medien und auch einigen alternativen Medien zu ignorieren. […] Wir sind von Krieg umgeben, und Krieg ist überall, jeden Tag. Er beschränkt sich nicht auf die Aggression von außen, er ist allumfassend und kommt von innen. Jede Regierung ist gezwungen, Krieg gegen die eigenen Leute zu führen, lange bevor sie einen Krieg mit anderen in Betracht zieht. Im Grunde genommen ist der Krieg unaufhörlich, und jeder Krieg richtet sich gegen die Menschen, gegen alle Menschen, die ganze Zeit über. . „Die Wahrheit ist, dass jemand, der versucht, Freiheit zu erlangen, indem er die Mächtigen bittet, sie ihm zu geben, bereits gescheitert ist, unabhängig von der Antwort. Um den Segen der „Autorität“ zu betteln, bedeutet zu akzeptieren, dass die Entscheidung allein dem Herrn obliegt, was bedeutet, dass die Person bereits per Definition ein Sklave ist.“ – Larken Rose“

https://www.garydbarnett.com/the-power-and-deadly-design-of-purposely-fabricated-inflation-a-tool-for-tyrants/ – https://axelkra.us/die-macht-und-das-toedliche-design-der-absichtlich-erzeugten-inflation-ein-werkzeug-fuer-tyrannen-gary-d-barnett/ – Auszüge: „[…] Das monumentale Abrutschen in die Tyrannei wurde in den letzten zweieinhalb Jahren offensichtlich; alles verzehrend und abscheulich, aber unsere Freiheit wurde schon lange vor dem gefälschten „Virus“-Betrug angegriffen. . Unsere Geschichte wurde so zurechtgebogen, dass sie in ein bestimmtes Narrativ passt, vor unseren Augen zerstört und immer wieder neu geschrieben, während die wahre Geschichte aus dem Gedächtnis gelöscht wurde. . Der Kampf um die Freiheit dauert seit den Anfängen an, und in Wirklichkeit war die Freiheit immer nicht nur schwer fassbar, sondern vom Standpunkt eines Verständnisses echter Freiheit aus gesehen nicht existent. . Es ist die idiotische und verwirrende Vorstellung, dass die Freiheit zu diesem Zeitpunkt plötzlich zu Ende sei, während sie in Wirklichkeit schon vor langer Zeit zu Ende war, weil die Bevölkerung dies im Interesse des kollektiven Wahnsinns, des Konsums, der Feigheit und ohne Rücksicht auf die Zukunft zugelassen hat. […] Wird dieses blinde und ungebildete Betteln um Freiheit niemals enden? Werden die Vielen jemals verstehen, dass man Freiheit nur dann erlangen und behalten kann, wenn man als verantwortungsbewusster Mensch handelt und sich seine eigene Freiheit nimmt, ohne die Erlaubnis falscher Herren dafür einzuholen? […]“

Was ist GPPP (G3P)?

Global Public Private Partnership (PPP auf NWO-Steroiden)



Was sind NACs?

Natural Asset Companies

https://journal-neo.org/2021/11/23/wall-street-s-diabolical-plan-to-financialize-all-nature/ – Auszüge: „Man nennt es Natural Asset Company. Damit hat die New Yorker Börse den bisher radikalsten und potenziell zerstörerischsten Plan vorgestellt, buchstäblich Billionen von Dollar mit etwas zu verdienen, das das natürliche Recht und Erbe der gesamten Menschheit ist – die Natur selbst, die gesamte Natur, von der Luft, dem Süßwasser über die Regenwälder bis hin zu Ackerland. Es wird als Anreiz für die Erhaltung der Natur angepriesen. In Wirklichkeit handelt es sich um einen teuflischen Plan, der darauf abzielt, potenziell Billionen von Dollar in die Natur zu investieren, um einer globalistischen Finanzelite die Kontrolle über diese Natur zu ermöglichen. […] Die New Yorker Börse und ihr Projekt mit der Rockefeller Foundation versprechen keinen Nutzen für die Menschheit oder die Natur, sondern nur für den Geldfonds.“ – Zitat aus der Maschinenübersetzung hier -> https://uncutnews.ch/der-teuflische-plan-der-wall-street-zur-finanzialisierung-der-natur/

FOOD CONTROL WITH NANO PARTICLES TO CONTAMINATE ENTIRE FOOD SUPPLY 2021 (EN)

Und nochmal zur Erinnerung an Heiland Maurice Strong:

UNCED Earth Summit by George Hunt 1992 (EN, VHS Videotape – ORIGINAL)

Stammkommentator NO_NWO meint:

Vor vielen Jahrzehnten bereits war absehbar, daß renditegetriebenes Wirtschaften sein historisches Verfallsdatum erreichen würde. Fortdauernden Sinken einer von unablässiger technologischer Innovation tiefer und tiefer gedrückten und vor längerem bereits ruinös niedrig gewordenen global durchschnittlichen Rendite zwingt die Wirtschaftstätigkeit nun in den Stillstand. Die wissenschaftlichen Ideologen eines COzwei-getriebenen Klimawandels handeln so denn vollauf rational, wenn sie sich angesichts dieser Lage der Staatsräson bzw. der Weltstaatsräson der UN-Agenda-2030 anschließen. Ist diese Räson mit dem Großen Neustart nun immerhin darangegangen, ein neue Art des Wirtschaftens zu erschaffen, um dem GAU zu entkommen.

In der mit dem Great Reset eingeleiteten neuartigen, nicht mehr kapitalistischen bzw. nicht mehr auf Lohnarbeit und Rendite/Profit gegründeten politischen Ökonomie wird alle Produktion in einer KI-kommandierten Blackbox stattfinden. Womit sich jedem einzelnen die Frage stellt, ob er inner- oder außerhalb jener Blackbox leben wird. Die Machtelite und die von ihr als unverzichtbar angesehenen Wissenschaftler und Ingenieure werden selbstverständlich außerhalb der Blackbox leben. Ein Leben in der Blackbox ist tatsächlich mehr als unerfreulich. In dieser Box steuern nicht mehr der Markt und Unternehmer oder Manager die Güterproduktion und die Erbringung von Dienstleistungen, sondern eine KI tut dies. Unerfreulich zudem, weil mit dem Kapitalismus auch die kapitalistische Form von Geld endet. War die Kaufkraft kapitalistischen Geldes Äquivalent einer meßbaren physikalischen Größe (in Sekunden gemessenes Volumen von mit gesellschaftlich durchschnittlicher Arbeitsintensität erbrachter unmittelbar händischer Arbeit in Warenfertigung und Warentransport), so wird der Kaufkraft des kommenden Geldes eine andere physikalische Größe zugrunde gelegt sein, nämlich kg COzwei. Eben jenes COzwei, das ein Unternehmen im Zuge seiner wirtschaftlichen Aktivität nicht (mehr) in die Atmosphäre abgibt oder der Atmosphäre zu entziehen vermag. Für solche Unternehmen hat die Wallstreet soeben eine neue Klasse von Wertpapieren eingeführt namens Natural Asset Companies, NAC (siehe Norbert Haering). In der Übergangszeit, während derer das alte Geld sich mehr schlecht als recht noch am Leben erhalten läßt, werden NAC-Unternehmen für ihre Leistungen aus dem alten Geld entschädigt, welches dem Staat aus der Besteuerung von COzwei zufließt. Wobei als Leistungen hier zu nennen sind, der Atmosphäre COzwei entzogen oder in der Warenproduktion COzwei abgefangen und dann endgelagert zu haben; oder dieses COzwei zwecks Verarbeitung zu Kraftstoffen und sonstigen Produkten weitergegeben zu haben. Interessant noch als Hinweis, hängen die Einnahmen von NAC-Unternehmen zu einem Teil von der Differenz aus jeweils aktuellem COzwei-Ausstoß zu einem in der Vergangenheit liegenden und also politisch bestimmten Vergleichswert ab. Weswegen die Höhe dieser Einnahmen willkürlich bestimmt ist. Doch ohnehin fehlt dem „COzwei-Geld“ jener genuine physikalische Zusammenhang zur Produktion von Gütern und Dienstleistungen, wie das kapitalistische Geld ihn mit jener hier weiter oben definierten Arbeitszeit vollauf kennt. Letztlich aber ist die Frage nach dem Geld ganz müßig. Denn da die Machtelite der KI die Produktionsziele vorgeben wird, wird diese Elite, ob nun mit oder ohne jedwelches Geld, über alle Produkte verfügen, welche die Blackbox nach außen verlassen bzw. welche nicht von den in ihr Werktätigen konsumiert werden. Über den Konsum von Werktätigen entscheidet die KI für einen jeden individuell. Mit der Blackbox liegt – und darauf allein kommt es der Staatsräson an – eine flexibel und annähernd in Echtzeit gesteuerte Plan- und Zwangswirtschaft vor, deren Funktionstüchtigkeit auf Geld nicht angewiesen ist. In der Blackbox lebende benôtigen kein Geld, werden sie doch ganz und gar von einer KI-Maschine beherrscht. Politisch-ökonomisch nüchtern gesehen, sind sie nicht mehr kapitalistische Lohnarbeiter, sondern Sklaven, Sklaven der KI. Sklaven werden nicht bezahlt, sie erhalten Naturalleistungen. KI kann dies bewerkstelligen.

Die Werktätigen werden kommandiert, überwacht und gegebenenfalls auch diszipliniert bzw. belohnt oder bestraft werden von der KI-Maschine. Nicht die Arbeitsleistung bestimmt das Entgelt bzw. den Zugang zu Konsumgut. „Arbeitslohn“ wird letztendlich changieren zwischen entweder Zuteilung von mehr Konsumgütern, oder – salopp gesagt – wenigeren Schlägen. All dies entscheidet die Maschine, ohne daß Geld benötigt würde.

Ist es klug, sich der Weltstaatsräson anzuschließen? Nun, ein Leben in der Blackbox wird sicherlich wenig erfreulich. Hingegen wird die Welt der die Maschine befehligenden Machtelite eine der großen Freiheit sein, eine des Luxus und der Vergnügungen aller Art. Gibt die Elite ihre Bedarfe doch der KI bekannt, welche dafür sorgen wird, daß die Blackbox wunschgemäß produziert. In einem solchen Schlaraffenland, in dem der Elite aus sozialen oder politischen Gegebenheiten herkommende Lebensanforderungen fehlen, wird sich entsetzliche Langeweile einstellen. Welche die Elitenwelt mehr und mehr in ein Irrenhaus verwandeln wird. Was aber nun ist das höchste zu Hoffende für jene außerhalb der Blackbox lebende Nichtelite, z.B. für das Hauspersonal der Machtelite oder eben auch für die von der Elite weiterhin unabkömmlichen Akademiker? Nun, es könnte die Elite ihren akademischen Kulis eine Art Whitebox einrichten, eine Art Akademgorods mit voller Reisefreiheit und anspruchsvollerem Konsum. Immerhin besser als Warten auf Godot. Vielleicht jedoch schlimmer als die Blackbox, wer weiß. Doch sind dies alles müßige Überlegungen. Die schöne neue Welt ist viel zu sehr Kopfgeburt, als daß sie lange halten könnte. Sei es innerhalb oder außerhalb der Blackbox.