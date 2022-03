Die Juden und Aristoteles

„Nick Mott? Wer ist das?

Kann ich das fressen?

Kann ich das ficken?

Bringt mir das Geld?“

O-Ton Achim Moeller.

Seines Zeichens „Erfolgstrainer“ (wer mehr wissen will: wikipedia).

Hervorragend anschaulich auf den Punkt gebracht.

Die Interessensphären von Psychopathen kreisen allesamt nämlich um dieselben überschaubaren Sujets.

Wer auch nur eine verschämte Sekunde lang denkt, dass den Obszönitäten menschlicher Provenienz etwas ANDERES zugrunde läge – der irrt.

Wer in dem Daten-Püreè der Algorithmen-Apodiktiker so etwas wie ‚Fakten‘, ‚evidenzbasierte Argumente‘ oder – horribile dictu! – gar eine kohaerente LOGIK zu finden hofft, der übersetzt ‚Aristoteles‘ auch mit ‚den besten Zielen‘!

Die ‚Aristotelische Logik‘ ist es, die das westliche Denken im Absoluten bestimmt.

http://warburg.sas.ac.uk/pdf/abg57b2381444.pdf

(PS: Sry, anders habe ich es nicht hinbekommen mit dem Editor!)

Warum die Juden sich mehr mit Aristoteles identifizierten, wird in besagtem Schriftstück offenkundig.

Die Gottheit, die er letztendlich beschrieb, war genauso weltentrückt nach seinem Werke und tatenlos wie JHW.

Und an seiner Stelle rückte nun der MENSCH nach, der ihm gottgleich nun das Werken und Wirken abnahm.

Aber, wie Psychopathen nun mal so sind, ihr Denken lässt sich leider nur in konzentrischen Kreisen beschreiben („…Kann ich das fressen, …ficken…bringt mir das Geld…“).

Aber Konzentrik bedingt Ausschluss.

Aristotelische ‚Logik‘ funktioniert NUR MIT Ausschluss.

Dito die jüdische Religion und sämtliche Derivate.

Dito Digitalisierung – entweder es ist in meinem Sinne oder es ist schlicht nicht, respektive hat nicht zu sein.

(Wer den Zusammenhang zwischen Aristoteles, Juden und Digitalisierung nicht versteht, den erinnere ich nur an die Besitzverhältnisse der ’sozialen‘ Medien, der Presse, der Finanzen usw.)

Ich bin also oder ich bin nicht.

Und wenn ich bin, bin ich genauso wie die KONZENTRISCHE Definition – also innerhalb (der sehr begrenzten) Erfassung oder ich bin außerhalb (also nicht/s).

Ein dermaßen beschränktes Weltbild ist extrem armselig.

Durch den Ausschluss von Vielfalt entsteht Einfalt.

Aber, ich denke wir sind uns einig, der Einfältige ist vielleicht selig vor dem ‚HERRN‘, aber eine ausgesprochen unselige Erscheinung vor der Wirklichkeit.

Denn entweder er beherrscht die Wirklichkeit total oder seine ‚Entwicklung‘ ist eine evolutive Sackgasse, die bedeutungslos endet, weil sie nirgendwohin führt, weil ihre ach so schlauen Prämissen, Axiome an der Wirklichkeit vorbei zielen.

Nach den oben genannten Prinzipien bin ich nur, wenn ich ‚zu etwas nütze‘ bin.

‚Nutzloses‘ Kroppzeug ist nicht zu gebrauchen im Sinne der Motivationen der ‚Auserwählten‘.

Cui bono? steht als oberste Prämisse über allem.

Der „Gott“, der nun Mensch ist, bewertet alles und jeden nach seinem Nutzen.

Aber nur, weil ich für jemanden nicht ‚von Nutzen‘ bin, heisst das schließlich noch lange nicht, dass ich für keinen irgendeinen Nutzen aufzuweisen habe!

Lediglich für die ‚Eliten‘-Mischpoke bin ich nutzlos oder mein ‚Nutzen‘ speist sich aus den dürftigsten Motivationen (s.o.).

Ich frage also: Wer von den ‚Eliten‘ nützt MIR?!

Kein einziger und in keinem einzigen Sinnzusammenhang.

Für keinen, außer sich selbst und ihre fragwürdigen Motivationen.

Womit nach ‚Aristotelischer Logik‘ unabweisbar bewiesen wäre, dass die ‚Elite‘ sich ganz schnell dorthin verbringt, wo der Pfeffer wächst oder sie sind nicht mehr.

Natürlich wird dergleichen dank der speichelleckerischen Unterwürfigkeit vieler nicht passieren.

Lieber Untertan als Herr über das eigene Leben.

So what, aber diejenigen, die ihres eigenen Nutzen noch gewiss sind, für sich und auch für den einen oder anderen, seid euch sicher, dass eure Zeit wächst.

Es wird wahrscheinlich sehr viel zerstört werden bevor es soweit ist.

ABER: die jetzt das Ruder in der Hand haben, werden dank der Enteignung zum Manövrieren beim selbstinduzierten Sturm über Bord gehen.

Seid Holzbohrwürmer dem Holz, das euch knechtet!

Auch die stolzeste Galeone liegt auf dem Meeresgrund – allein der Holzbohrwurm überlebt diese.

Und es braucht nur eine Handvoll Würmer dazu.

Auf die Frage welchen Nutzen sein Leben denn habe, antwortet der Holzbohrwurm:

Ich sorge für das Überleben meiner Art! Kann es etwas Edleres geben?

Cui bono?

Ja, wem nützt es?

Es ’nützt‘ mir nur, wenn ich mich ausnutzen lasse.

Aber: wenn es mir nicht nützt, kann es mir gestohlen bleiben.

Ich für meinen Teil verweigere mich jedem, der Nutzen aus mir zu ziehen verspricht, ohne ein gleichwertiges Angebot, das für mich einen Nutzen hat.

Der Römer sagt: Do ut des! – Ich gebe damit du gibst!

In diesem Sinne bin ich einig mit dem was er sagt.

Und – sind wir nicht alle Römer?

Also sorge dafür, dass du SELBSTGENÜGSAM und BESCHEIDEN bist.

Denn das ist es, was AUTARKIE ermöglicht und AUTONOMIE.

Und was schert es dich, wenn einer auf einer noch so ‚güldenen‘ Galeone kreist?

Einseitigkeit beschert Schlagseite und so jemand kommt nirgendwohin.

Aber ICH erlaube mir Absichtslosigkeit – den Luxus des Unplanbaren.

Und unplanbar – unberechenbar – UNKONTROLLIERBAR!

Und was ist es, was die Herrschenden umtreibt? Kontrolle haben zu MÜSSEN über ALLES, damit sie auch ihr Ziel nicht verfehlen.

Da komme ich aber leichter und schneller zum Ziel und vor allem – sicher.

Denn mein ‚Ziel‘ lautet: Erleben.