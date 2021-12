Kurzer Einstieg ins Survival: Wie geht man mit Krisensituationen um?

Angesichts sich kontinuierlich zuspitzender Bedrohungen (Cyberkrieg, Blackout, Urbanisierung, Finanzsystemkollaps, CBDCs, KI, Korpokratie, NWO, etc.), und auch als Dank für einige grosszügige Spender, haben wir uns entschlossen, Euch diesen bereits seit über einem Jahr vorliegenden Rohentwurf von ‚boredhobo‘ in umfassend überarbeiteter und ergänzter Fassung für Eure Vorbereitung auf möglicherweise Kommendes zu schenken.

Zunächst möchte ich ein kleines Gedankenexperiment starten, um die Situation vom Leser selbst beurteilen zu lassen.

“What absolutely vital goods and services necessary to daily existence do you rely on that are provided by the goverment?“ (R. Benson, “Urban Survival“, page 32)

Nachdem der Leser sich vielleicht einen Moment Zeit genommen hatte, um dies zu überdenken, möchte ich nun die Gedanken von Ragnar Benson dazu vorstellen. Dieser hat eine recht allgemeine Liste zur Orientierung bereitgestellt, welche je nach persönlicher und örtlicher Präferenz sicherlich noch angepasst werden kann.

“Sewage systems; Garbage collection and disposal; Communications including radio, television, phone, mail and Internet access; Fuel; Medical services; Utilities such as gas and electric power; Transportation; Water; Food; Self-defense/security; Shelter“ (R. Benson, “Urban Survival“, S. 36 )

Diese Liste abzuarbeiten ist absolut lebensnotwendig, daher beginnen wir zunächst mit dieser Grundregel, die von R. Benson im Verlauf des Buches Urban Survival vorgestellt wird.

Rule of Three (Regel der Drei)

Diese Regel besagt, es sollten drei Alternativen für alle diese Punkte im optimalen Fall bereitstehen; besser noch wenn die Quellen wieder aufgefüllt werden können.

Ich kann hier bei vielen Themen nur stichpunktartig assistieren, um den Rahmen nicht zu sprengen.

Dieses System unterliegt (vielfach) nicht der direkten Kontrolle der Einwohner und kann also auch nicht wirklich von diesen gerichtet werden. Die Frage ist nun wohin mit dem Dung/Urin?

[Anm. DWB-Redaktion: Es gibt durchaus Möglichkeiten – z.B. ein Kompostklo]

Eine Hilfestellung liefert “Farmers of forty centuries (1911)“ von King F.H.

Im Kapitel “Utilization of Waste“ wird einem Inspirationsmaterial geliefert. In diesem Buch wird die damalige Landwirtschaft in China, welche aufgrund fehlender industrieller Dünger auf der Nutzung von Dung/Urin basierte, thematisiert.

Man kann getrocknete Scheisse auch als Brennmaterial nehmen oder Urin, zum Anreichern von Kohle mit Nährstoffen nutzen (relevant für Terra Preta).

Ein Link zum Werk -> https://ia800701.us.archive.org/33/items/cu31924073872685/cu31924073872685.pdf (komplettes Werk ink. Bildmaterial)

http://www.public-library.uk/ebooks/37/46.pdf (inhaltlich stark gekürtzte Fassung)

Wichtig ist es, den Unrat so zu entsorgen, dass man nicht unnötige Aufmerksamkeit auf sich zieht oder eine Spur zum Lager hinterlässt.

Optimal wäre eine Stelle zur Müllverbrennung. Noch besser ist, erst gar keine großen Mengen davon zu erzeugen und alles so gut wie möglich zu nutzen und verwerten.

Jedoch sollten auch Vorkehrungen dafür getroffen werden, falls es keine Möglichkeit zur umgehenden Entsorgung gibt (Chaos auf den Straßen, etc.).

Bei der Entsorgung gilt generell, dass durch Unrat beförderte Krankheiten und Ungeziefer zu beachten sind.

Optimalerweise befindet sich deine Gruppe [bzw. Dein Netzwerk] in näherer Umgebung, wodurch Walkie Talkies [und genügend Batterien für diese] ausreichend wären [optional auch CB-Funk].

Eine über einen großen Raum zersplitterte Gruppe hätte wesentlich schlimmere Probleme als nur die Kommunikation…

Eine Grundregel von R. Benson:

Der Energieverbrauch zum Requirieren von Nahrung darf nie die eingenommene Energie durch Nahrung übersteigen.

Die Wiesen und Wälder sind teilweise [je nach Breitengrad natürlich sehr unterschiedlich] ziemlich gedeckte Tische [Stichwort: Wildkräuter], welche nur darauf warten, abgeerntet zu werden. Dafür gibt es genug Quellen mit nützlichen Informationen. [Siehe z.B. Sepp Holzer oder Wolf-Dieter Storl, Robert Franz, etc. – eine ganz gute Übersicht bietet -> https://gnueheudunge.ch/?page_id=2544 ]

Das angebaute bzw. eingelagerte Essen sollte den Nutzern schmecken, da sich sonst Unlust und/oder Verzweiflung breit machen kann. Beim Überleben geht es nicht darum, im Dreck zu kriechen und alle möglichen unappetlichen Insekten zu verspeisen, sondern [so gut es den Gesamtumständen entsprechend geht] einen gewissen Standard beizubehalten.

Kleintiere wie Würmer, Asseln, etc. können zwar verspeist werden, aber wie Mick Dundee schon sagte:

Wesentlich besser sind Insekten wie Heuschrecken, Schaben etc. [Gatesbilly und co. lassen grüssen 😉 ]

Für Menschen die nähere Informationen dazu wollen, hier zwei kleine Literaturempfehlungen:

Der Garten ist ein zentrales Konzept. Dieser dient als ‚Wiederauffüllmöglichkeit‘, jedoch kann es sein, dass dieser nicht ausreicht [oder dass hungernde, marodierende Banden die Gärten plündern] und man sich anderweitig mehr Flächen erschließen muss .

→ Z.B Töpfe auf dem Balkon, Wurmkisten für Humus und Notfall-Nahrung, etc.

Eine weitere Nahrungsgewinnungsmethode wäre das Halten von diversen Tieren, wie Hühner, Hasen, Tauben (anfällig für Krankheiten ), Ratten, etc.

Dabei sollte man sich aber bewusst sein, dass Schlachten nichts für schwache Nerven ist und vorher geübt werden sollte.

Mit Haltbarmachung sollte man sich auch beschäftigen. R. Benson geht im siebten Kapitel von Urban Survival auf verschiedene Methoden ein, um Fleisch zu konservieren.

Im vierten Kapitel von Urban Survival behandelt R. Benson das Thema Wasser. Er bietet ein paar Hilfestellungen und realistische Einschätzungen zur Wasseraufberarbeitung. Um es kurz zu machen: Man wird viel Wasser mit fragwürdiger Qualität trinken müssen, sofern man keine Reinigungsmöglichkeit [wie bspw. ein guter Aktivkohle-Wasserfilter] hat.

Während Ragnars Konzepte in diesem Bereich gut sind, so sind diese nicht so langfristig und nachhaltig angelegt, wie die aus Johannes Vogels Buch „Trinkwasserversorgung in Extremsituationen: Survivalwissen für Notfälle und auf Reisen.“

Wasser, welches durch Regentonnen etc. zusammenkommt, sollte möglichst schnell aufbereitet werden, da man sonst Gefahr läuft, eine braune Matschbrühe vor sich zu haben, weshalb man früher z.B. auch Rum auf hoher See nutzte.

Als absolute Standardwerk der Szene kann man “Where there is no Doctor (2011)“ v. David Werner und “Where there is no Dentist (1996)“ v. Murray Dickson angeben.

Konzipiert für Entwicklungshelfer und ihre Schützlinge, sind die Bücher stark bebildert, da viele der Schützlinge nicht lesen oder die Sprache nicht verstehen können bzw. konnten.

Gerade M. Dicksons Buch ist insofern interessant, da man auch gezeigt bekommt, ohne Zahnpasta seine Zähne in Schuss zu halten und im Notfall auch Zahnfüllungen ohne Zahnartzt durchführen könnte.

Ans Herz lege ich noch Ragnar Bensons “The Survival Nurse“. Im ersten Kapitel, “Shelter“ (Obdach / Unterkunft / Zuflucht), skizziert R. Benson notwendige Maßnahmen um Kranke unterzubringen. Die folgenden Kapitel tragen weitere Faktoren zu der Wahl der Lokalität des Hospitals bei.

Nach dem die eigentliche Sterblichkeit näher in den Fokus geraten ist, heißt es erst einmal ein paar Mal ruhig ein- und ausatmen und dies einsickern lassen. Kein Grund gleich panisch zu werden.

Die Situation ist nicht immer so schlecht wie in den bildgewaltigen Filmen oder Serien von Hollywood und Co. – Mad Max, The Road, The Walking Crap, und wie diese Werke sich auch nennen mögen – propagiert wird.

Wichtig ist es nicht in Angst zu verfallen. Diese spricht tiefer liegende und damit auch primtivere und weniger rationale Teile von uns an (Reptiliengehirn).

Wer realistische Szenarien durchgehen möchte, sollte Berichte über das Russland der 90er Jahre oder Venezuela aufsuchen. Beide Länder durchlebten bzw. durchleben einen ökonomischen Zerfall.

Nach einem kleinen Ausblick in den Abgrund, fahre ich nun mit folgendem Zitat über Flüchtlinge fort, das besonders zu beherzigen ist.

“These pitiful people have no means of protecting, feeding, cleaning, or healing themselves.

All their pride is removed as they become completly dependend on others for absolutly everything.

They are herded like cattle from one place to another where they can kept out of sight, creating minimal political embarrassment for their goverment. The basic fact remains – don’t ever become a refugee.“ (R. Benson, “The Modern Survival Retreat (1998) “, S. 19)

Diese bemittleidenswerten Menschen haben keine Möglichkeit sich zu verteidigen, ernähren, waschen oder selbst zu heilen. All ihr Stolz ist ab dem Punkt verschwunden, an dem Sie von anderen Menschen komplett abhängig werden.

Sie werden wie Viehherden von einem Ort zum anderen verfrachtet, und können außer Sicht gehalten werden, damit sie ihrer Regierung keine (bzw. höchstens minimale) politische Verlegenheit bescheren. Der grundlegende Fakt bleibt: Werde niemals ein Flüchtling.