Kid-Science: Wir basteln uns ein Universum!

https://www.geo.de/geolino/basteln/4415-rtkl-experiment-kristalle-zuechten

Indem wir unsere Gedankenfäden in eine gesättigte Universallösung hängen (die ist ganz doll voller Energie!), kann sich an diesen jede beliebige Form auskristallisieren – gerne auch als Erkenntnis.

Indem wir dann vermittels weiterer Assoziationsfäden und/oder -stöckchen (vorzugsweise einfach die nehmen, über die man vorher schon gesprungen war, weil sie einem jemand hingehalten hat) die Ergebnisse kombinieren und wieder in die immer gesättigte Universallösung kosmischer Energie eintauchen, entstehen so phantastische Gebilde, Strukturen und ganze Systeme – man kann solche Fäden dann auch weiterspinnen und große Gewebe erzeugen und sein Leben vielfältigst damit einkleiden.

Und schon wird man selbst der neue Star am Himmel der Hoffnungen!

Wer natürlich zu faul ist zum Kombinieren oder zu ungeduldig, der erntet leider nur Lauge, die verdunstet und der Demiurg dieses Universums geht dabei wortwörtlich leer aus.

Umgangssprachlich bleibt das dann eine hohle Birne.

Die ältesten Schöpfergottheiten sind 3 Frauen, die spinnen, wirteln und wirken und so das Schicksal weben.

Ich finde, die alten Damen dürfen ruhig auch mal in Rente gehen und unsereiner nimmt das zukünftig selber in die Hand.

Is ja offensichtlich ein easy job (s.o.).

Wer trotzdem mal den Faden verlieren sollte, sollte nicht gleich die Fassung mit verlieren, sondern einfach Schlafschafe scheren und in aller Ruhe von vorn beginnen…

Und wer so gar nichts Besseres zu tun hat (und was könnte es Besseres geben als sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen?!), dröselt missratenes Gewirke wieder auf und strickt seinen Lebenslauf von vorne (Bastelanleitungen bitte hier entnehmen: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Annalena_Baerbock) 😉