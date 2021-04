Aufklärung-Reconnaissance des Möglichen

oder Again against all odds

Jeder kennt das – morgendlicher Dunst oder Nebelschwaden, die einem die Sicht nach vorne versperren.

Soweit ich sehen kann, wird systematisch dafür gesorgt, dass Myriaden von Projektionsflächen wie ein Sprühnebel ausgebracht werden und so die Menschen dazu gebracht werden im Grunde nur auf sich selbst zu starren, weil ihre ‚Welt‘ vornehmlich aus Eigenprojektionen ins ‚Außen‘ besteht.

Natürlich wird das Gehirn auch mit ‚Inputs‘ außerhalb seiner gespeist, durchtränkt, aber Entscheiden(des) geschieht immer im eigenen Gehirn.

Wenn jemand eine Müllkippe durchwühlt nach etwas Brauchbarem, nimmt er ja auch nicht alles wahllos mit – schlicht, weil das nicht geht.

Die ‚Aufklärung‘ soll/will also das leisten, was sonst die Sonne mit ihrer Strahl-/Leuchtkraft macht – den Dunst lichten, verschwinden lassen, als (Hirn)Gespinst entlarven, weil es sehr wohl Perspektiven gibt, Aussichten auf Lösbarkeiten und wünschenswert erreichbare Ziele.

Warum funktioniert das dann nicht so???

Die Vernebelung des Bewusstseins löst sich – wie der echte Nebel auch – nur dann auf, wenn die Faktoren, die Nebel erzeugen können – Feuchtigkeit, Kälte, Windstille, Schwächung der Sonnenstrahlung (Nacht, Bewölkung, Sonnentiefstand…) – analog dazu eliminiert werden.

Analogie:

– Kälte= SOZIALE Kälte

– Feuchtigkeit = ‚Berieselung‘ durch den medialen Eventkomplex, Desinformationen, Propaganda etc.

– Windstille = Fehlen von Ideen, die ‚frischen Wind‘ in die Sache bringen

– Sonnenschwäche = kaum Interesse daran, dass einem ein Licht aufgeht

(praxisnah, selbst mehrmals erlebt: „Uuuh, is aba kalt hier?!“ „Mann hab ich Kohldampf!“ „Ganz schön dunkel, wa?“ etc.pp. – aber keiner von denen kam auch nur auf die Idee selber Feuer zu machen, um es warm zu haben, Essen zu kochen, die Dunkelheit zu vertreiben?!?).

Damit einem selbst ein Licht aufgehen kann und man ‚klar‘ zu sehen beginnt, braucht man keine Batterie von Stadionstrahlern – da reicht eine Kerze.

Geht man dann natürlich besser langsamer, tastender und korrekturbereit, aber so kann man auch weiter und ankommen.

Selbst ein TEELICHT leistet 30-40 Watt!!!

Wer nicht bereit ist 15g Gehirnschmalz (Gewicht eines Teelichts) für eine durchschnittliche Brenndauer von 4.5h und bis zu 300° Wärmeentwicklung zu investieren, der soll gefälligst in seinem eigenen Nebel verrotten.

AUFKLÄRUNG aus eigenem Impetus, eigen erworbener Kompetenz zu dem dafür Nötigen, aus intrinsischer Notwendigkeit!

Und NICHT durch Heilandserwartung, Erlösersehnsüchte oder den Download einer passenden App dazu!?

Alles das sind Punkte, die man gefälligst SELBST erledigen kann und können muss – Ausnahme sind die, die es eben tatsächlich nicht können können – Kleinkinder, Schwerkranke, dementiell behinderte Alte, so in der Art, um bei dem Feuerbeispiel zu bleiben.

Wenn ich von A nach B will, dann werde ich den Teufel tun und jemanden, der selber nicht gehen mag, obwohl er kann, mitzuschleifen, ihn hinter mir herzuziehen, ihm alle 5m in den Arsch zu treten („Hopphopp! Weiter geht´s! Sind noch nicht da! Linker Fuß! – Rechter Fuß! – Link…LINKS! Verflucht!!!“), ihm den Weg 5x hintereinander zu erklären (oder jeden Morgen wegen Grenzdebilität), ihm die persönlichen Vorteile für ihn zu erklären und therapeutisch daran zu arbeiten, dass er Interesse hat sich selbst zu retten!?!

Selbst Sumpflöcher entzünden sich spontan von selbst – aber das Gros der Leute ist dazu unfähig?

Nein – unwillig.

Selbst wenn man ihnen eine Kerze und ein Feuerzeug in die Hand drückt glotzen sie einen ob der totalen Unzumutbarkeit nur blöde an – „Mach du doch!?“.

NEIN.

Deshalb kann man nur die Bausteine und Bauanleitung bereit stellen – bauen muss gefälligst jeder selbst (Nachfragen, Korrekturinspektionen sind natürlich zulässig), ansonsten bringt er sein Leben nie ins Trockene.

JEDER, dem ich begegnet bin und den ich als ‚aufgeklärt‘ oder aufklärend‘ bezeichnen würde, wurde von exakt NIEMANDEM unterwiesen oder an die Hand genommen.

JEDE dieser Persönlichkeiten (nicht Personen) hat sich auf den Weg gemacht, im Zweifel einfach auf ‚gut Glück‘, hat 360°-Blick angewendet und fähige Menschen observiert, von ihnen durch Zuschauen gelernt und zwar 24/7/365, hat aktiv Leute aufgesucht und angefragt, Ratschlag/Hilfestellung/Unterweisung erbeten, alles irgendwie plausibel Erscheinende ausprobiert, modifiziert, dann evtl. vielleicht sogar noch weiter entwickelt, hat Zeit, Energie, nicht selten Geld investiert, um sich einfach ’schlauer‘ zu machen.

Aber es ist wie bei den Zimmerleuten – früher haste mindestens einmal im Jahr einen Gesellen auf der Walz gesehen.

Und heute?

Heute werden Schüler von Eltlein im SUV (nein, das ist in meiner Umgebung kein Cliché!) teilweise wegen 1-2km chauffiert (hin und zurück. Ich lebe direkt zwischen 1 Gehörlosenschule, 3 Gymnasien, 1 Sonderschule, 1 Verkäuferschule und der umgebenden Universität, Schwerpunkt Sozialwissenschaften, habe eine ‚Eliten_Kita‘ direkt vor der Haustür: 750€ mit Chinesisch-Unterricht, aber Sturzhelm, Warnwesten und Partnerfessel für den ‚geordneten Stadtwaldspaziergang‘ – alles im Umkreis von 1km. Tatsächlich. Ich weiß also aus erster Hand jeden Tag Bescheid 😉 ).

‚Studenten‘ unterhalten sich über was? Alles Mögliche, aber nicht darüber. Ich quere 2x täglich das Uni-Gelände (Außerdem studieren meine 3 Kinder aktuell ebenfalls – ich bin auf der Höhe der Zeit und kein Knötter-Krauter).

Irgendwo auch nur der HAUCH von WiderstandsGEDANKEN (Aktionen kann ich mir mittlerweile gar nicht mehr vorstellen)?

Nope. Nada, Niente, Nitschewo njet.

Und genau DAS wäre eigentlich DIE Klientel für Aufklärung?!

Erziehung, Befähigung zur, Interesse an der Eigenverantwortbarkeit, Mut zum Experiment, Spielräume für ‚Aus-der-Reihe-treten-und-in-die-Büsche-schlagen‘ etc.

Fehlanzeige. Totalstens.

Influencer als Idol.

Kann ich mir auch nur einen von denen als Maria Sibylla Merian oder als Alexander v. Humboldt vorstellen?

*coughcough *chokechoke

Dazu die verfluchte Digitalisierung.

Technik ist ein Einwegtrichter ohne Rückfahrkarte mit letztlichem Absturz in irgendeine Degenerations-Kloake.

(Nebenbei: die Kabale-Kamarilla entblödet sich selbst ja auch nicht auf Daten, noch mehr Daten und Meta-Daten zu setzen – das ist eine erfeuliche Nachricht für alle Aufgeklärten, denn das zeigt, dass die ihre Fahrkarte in die Bedeutungslosigkeit des digitalen Datennirwanas bereits gelöst haben und der Zug bereits mit ihnen abgefahren ist – nur Mut also! 🙂 )

Gerne ‚erklärt‘ man mir dazu, dass Technik und vor allem Digitalisierung die Heilsbringer, Erlöser für die Menschheit sein werden blablabla.

Der Weg in die Hölle war schon seit jeher mit guten Vorsätzen (aka Heilsphrasen) gepflastert!

Wir sind also auf einem guten Weg, ernsthaft.

Die nehmen uns die Drecksarbeit selber ab.

Die Aufgeklärten können allerdings dabei nur zusehen und dafür Sorge tragen, dass sie das Schluss-Feuerwerk nicht verpassen, indem sie zu (vor)sorglos waren.

Wie hat nochmal das LEBEN selbst alle kosmischen Katastrophen überstanden?

Guckstu Stanislaw Lem ‚Das Katastrophenprinzip‘ – es hat die Katastrophen genutzt, gebraucht, um zu entstehen – gigantische quasialchemische Athanor-Öfen, in denen sich neue Potentiale, Optionen erbrodeln ließen!

OHNE gewaltigste Katastrophen wären wir schlicht nicht hier, gäbe es noch nicht mal die Sonne geschweige denn diese Erde.

Und das zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Ensemble von Fakten über das wir aktuell verfügen.

Ja, es gab vermutlich Katastrophen, die auf dieser Erde unter uns wüteten und vielen den Garaus machten.

Keiner war da je sicher vor, auch nicht die bescheuerten Elitisten (erst vor kurzem: ausgegrabenes Haus in Pompeji mit den Leichen vom Hausherren und dessen Sklaven nebeneinander. Es gelang aber auch gerade Sklaven sich zu retten, denn die brauchten kein Eigentum schleppen wie die Funde von Pompejileichen mit dem halben Hausrat im Gepäck und natürlich der Schatztruhe in den veraschten Griffeln).

Das LEBEN war schon immer ein Roulette, ein Glücksspiel (vermutlich einer der Gründe, warum das so viele attraktiv finden – vom bräsigen Lottospieler über den Kartenlüstling bis zum pointierten Russisch-Roulette-Profi).

Man kann füglich aus alledem ableiten, dass man vielleicht einfach am besten fährt, wenn man Fortuna etwas Fortune abluchsen will, indem man sich dem Zufall überlässt, der erfahrungsgemäß das ‚ultima ratio‘-Mittel der Wahl ist, wenn linear-logisch gar nix mehr geht.



‚Wer nicht wagt, der nicht gewinnt‘ – heißt in diesem Falle: wer nicht ALLES auf sich setzt (analog die NULL beim Roulette 😉 ), verliert garantiert.

Wer also nicht alles auf sich setzt und statt dessen auf ‚Nummer Sicher‘ gehen will, der kann die Krawatte gleich abschnallen und das Casino des Lebens geschmeidig verlassen.

Und das hat mit Alter oder anderen Parametern kaum bis rein gar nichts zu tun.

Wenn es Scheiße vom Himmel regnet, kriegt der am meisten was ab, der am schnellsten rennt, da erscheint ein Holzbein oder ein Rollator direkt in einem anderen Licht!? 🙂

Ich habe das mal selbst auf dem Markusplatz in Venedig ausprobiert (kein Scheiß):

Wer rennt, stört mehr Tauben auf; die kommen unter Stress und setzen mehr Kot ab; und wer dabei rumrennt sammelt mehr davon ein 😉 qed.

Also: Ich setze auf mich.

Was habe ich zu verlieren? Nichts, dessen ich nicht sowieso früher oder später verlustig ginge.

Aber auf dem Weg zu diesem Zeitpunkt vergnüge ich mich, solange und so gut es geht und wette ein wenig, denn zu gewinnen gibt es viel.

Und der Zufall kennt keine ‚Elite‘ – so hat jeder hier eine Chance.

Aber nicht, wenn er bereits aufgegeben hat (der ist nämlich schon ‚tot‘) oder die ignoranten Ohren auf Durchzug gestellt hat (der ist nämlich demnächst ‚tot‘).

Und die Gegenposition, – das sind die mit vielen Plänen, mit raffinierten Konzepten und exquisiter Ausstattung – ist reine Illusion.

Guckstu einfach mal wieviel wahrscheinlicher das Scheitern eines Zwangspfades/-konzeptes im Gegensatz zum ‚Flippern‘ mit den Gegebenheiten ist:

Es ist sehr viel größer als auch nur bloßes Herumirren!?

Oder was glaubst du, warum die Fliege trotz maximaler Planlosigkeit alle Katastrophen überstanden hat? 😉

‚Rien ne va plus‘ gilt nur für die, die nichts auf die eigene Karte setzen …