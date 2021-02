Hilfe, mein Drucker erpreßt mich!

Wer jetzt glaubt, daß mein Drucker gehackt wurde, der liegt daneben. Er funktioniert genau so, wie er funktionieren soll – zumindest so, wie es der Hersteller vorgesehen hat.

Aber beginnen wir am Anfang. Ich drucke sehr, sehr wenig und jedes Mal, wenn ich dann drucken wollte, war das Mistding von Tintenstrahldrucker eingetrocknet. Also entschloß ich mich, einen Laserdrucker anzuschaffen, damit der dann auch tut, wenn ich ihn zweimal im Jahr benötige, derweil der mit Pulver arbeitet und nicht eintrocknen kann. So war’s jedenfalls gedacht…

Heute wollte ich nach langer Zeit mal wieder ein Brieflein ausdrucken, schalte meinen Drucker ein; auf dem kleinen Display erscheint die Meldung: „Schwarz – Tonerkartusche ist nicht kompatibel.“ Das letzte Mal war die Original-Kartusche doch auch kompatibel, wieso heute plötzlich nicht mehr???

Also her mit dem Handbuch! 114 Seiten – Fehlanzeige! Diese Meldung gibt es im Handbuch nicht. Nicht mal entfernt wird das Thema im Handbuch behandelt. Da steht nur, daß man in dem Land, in dem der Drucker gekauft wurde, auch das Zubehör kaufen sollte, weil sonst die Länderkennung nicht stimmt. Himmeldonnerwetter nochmal! Und jetzt?

Ab ins Netz und durch die Foren wühlen, ob noch irgendwer das Problem kennt und irgendwer Abhilfe weiß. Aha, das Problem kennen andere auch.

» „Samsung Drucker erkennt Toner/Kartusche nicht: mein Samsung Drucker CLX-3300 Series erkennt seit gestern abend nachdem ich die gelbe Kartusche gewechselt habe die schwarze Kartusche nicht mehr an. Kommt so ´ne Fehlermeldung “ Toner Kartusche ist nicht kompatibel“.

Klar, das ist ´ne nachgebaute, günstigere. Es hat aber bis 75% Füllstand ohne Probleme gehalten.

Kennt jemand von Euch ´nen Trick oder ist diese Kartusche verloren?“«

Forumsmitglied „Sterne“ antwortet:

» „Keine Ahnung ob das bei Samsung auch so ist …

Bei unserem Brotherdrucker kommt nach einer bestimmten Anzahl von Seiten auch mit dem Originaltoner die Fehlermeldung Toner. Dann kann man mit einer kryptischen Reihenfolge von Türenklappern und Tastendrücken den internen Zähler reseten oder das Mistteil in den Schrott werfen. Das Teil hat gerade mal 10.000 SW-Seiten hinter sich.

Letztes Mal auf dem Recyclinghof lagen 2 baugleiche Brother ganz oben im E-Müll.

Manchmal soll es helfen, stromlos machen und den alten und neuen Toner abwechselnd einbauen. BrettvordenKopfschlag

Mitfühlende Grüße

Sterne“ «

Interessant, daß man baugleiche Geräte auf dem Schrott findet. Läßt doch eigentlich nur einen Schluß zu: Geplante Obsoleszenz! O Mann – wie mich so etwas zornig macht! Auf der einen Seite erhebt man mahnend den Zeigefinger, schwafelt etwas von Ressourcen und nachhaltig leben, werden die Bürger wegen Klima- und Umweltschutz zur Kasse gebeten, aber diese Dreckskonzerne können sich alles erlauben. Der geplant seinen Geist aufgebende E-Schrott landet in Afrika/Asien auf wilden Müllhalden, verpestet dort die Erde und das Wasser. Was müssen an den Konzernspitzen für kriminelle Psychopathen sitzen, die so etwas zulassen??? Nein, ich sag jetzt nicht, was ich denke… Ich frage mich nur, wozu eigentlich jedes Bundesland ein Amt für Verbraucherschutz unterhält?!

Wieviele Stunden habe ich jetzt im Internet verbracht und nach einer Lösung gesucht? 5 Stunden, 6 Stunden? Ich weiß es nicht mehr. Wie oft habe ich jetzt den Drucker aus- und wieder eingeschaltet, den Netzstecker gezogen, die Kartuschen rausgenommen und wieder reingeschoben? Wieviele Reset-Tipps habe ich ausprobiert? Nix hat weitergeholfen. Mein Drucker will nach wie vor nicht so, wie ich will. Mein kleines Brieflein wartet immer noch auf seinen Ausdruck. Ich koche vor Zorn und würde die Kiste am liebsten aus dem Fenster werfen. Alle Kartuschen sind noch fast vollständig gefüllt und das Einzige, wozu man mir rät: Kaufen Sie eine neue Kartusche! Glauben die, ich habe einen Dukaten-Scheißer in meiner Zimmerecke stehen? Das ist Betrug! Das ist Raubrittertum!!!

Ich sehne mich zurück nach der guten alten mechanischen Schreibmaschine mit textilem Farbband – schwarz-rot …