Impfungen – Hokuspokus mit Nebenwirkungen – Teil 4

Allen voran Edward Jenner (1749-1823), der Vater der kommerziellen Impfung, dessen eigener Sohn durch die Impfung schwachsinnig wurde und mit 21 Jahren starb. Jenner log über seine Impfergebnisse. Allein wie er sein Pocken-Impfgebräu zusammenmischte ist ein Kriminalroman für sich. In England wurde bei hohen Strafen eine Impfpflicht durchgesetzt. Trotz der 96%igen Durchimpfungsrate brachen die Pocken aus. Nachdem immer mehr Menschen, vor allem Kinder, nach der Impfung schwer erkrankten und starben, gingen die Menschen auf die Straße. Jenner wurde als Kindermörder bezeichnet und wenn die wütenen Menschen Jenner auf der Straße erwischt hätte, wäre der Mann wahrscheinlich gelyncht worden. ->[01]

„Ich weiß nicht, ob ich nicht doch einen furchtbaren Fehler gemacht habe und etwas Ungeheures geschaffen habe.“

Edward Jenner

Wir wissen heute, daß Louis Pasteur und auch Robert Koch ebenfalls ihre Ergebnisse dreist gefälscht haben. Louis Pasteur hatte Patienten, für deren Krankheit er keine Ursache finden konnte. Bakterien kamen nicht in Frage also erfand er Teilchen, die er als „Virus“ bezeichnete. Der Princeton-Historiker Prof. Gerald Geison veröffentlichte 1995 nach 25-jähriger Recherche Pasteurs bewußte Lügen über seine Impf-Ergebnisse. Buch, leider nur auf Englisch ->[10]

Robert Koch ließ sich feiern, weil er angeblich ein Mittel gegen die Tuberkulose gefunden hatte: Das Tuberkulin – eine Lüge. Der Pathologe Rudolf Virchow wies seinerzeit in der Charité nach, daß Kochs Mittel nicht nur nicht half, sondern den Krankheitsverlauf verschlimmerte und Kochs Patienten reihenweise starben. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß man heute noch gegen Tuberkulose impft, aber es nicht mal eine Immunität bei einer natürlichen Tuberkulose gibt; ergo eine Impfung totaler Schwachsinn ist.

Virchow war ein sehr mutiger Vertreter seiner Zunft, der seinerzeit u.a. auch Bismarck gewaltig in die Parade fuhr. So schimpfte er auf die hohen Militärausgaben des Preußenreiches und meinte die Ausgaben wären besser für eine neue Kanalisation in Berlin angelegt, um bakterielle Seuchen zu verhindern. Er setzte sich für verbesserte Lebensbedingungen der Arbeiterklasse ein. Bismarck forderte ihn sogar zum Duell auf Pistolen, was der Arzt mit der Begründung ablehnte, daß es „keine zeitgemäße Art der Diskussion“ sei. Virchow vertrat die Ansicht, daß erkrankte Zellen für eine Krankheit verantwortlich seien, während Koch postulierte, daß Krankheitskeime von außen für jegliche Krankheit verantwortlich seien.

Ein weiterer Vertreter im medizinischen Egomanenquartett: Emil Behring. Er war nicht nur ein Ehrgeizling, er war auch ein Morphinsüchtiger mit bipolarer Persönlichkeitsstörung, der seinen Fachkollegen, Paul Ehrlich, schmählich hinterging und an die Wand drückte.

Das Robert-Koch-dir-was-Institut steht noch heute in der Tradition von Kochs Lügen und Manipulationen von Ergebnissen, was hinlänglich bei der Corona-Thematik schlüssig beweisbar ist.

Menschen werden vorsätzlich krank gemacht

Wenn man von einer anderen Seite an die Infektions-Thematik herangeht, dann sind da ganz andere Töne zu vernehmen. Es gibt nämlich auch Mediziner, die behaupten, daß Krankheiten und Infektionen nicht unbedingt von außen in den Körper eindringen müssen, sondern im Körper selbst entstehen, nämlich dann, wenn wir ein Milieu im Körper haben, welches den natürlichen Körpervorgängen abträglich ist. Die Schulmedizin vernachlässigt nicht nur die geistige Komponente, sondern ebenfalls eine gesunde Ernährung – was anhand des allseits miesen Krankenhaus-Fraßes mit zerkochtem Gemüse und industriell hergestellten Chemie-Soßen, Konserven-Salaten und anderen denaturierten Speisen beispielhaft und sehr eindrücklich beweisbar ist.

„Krankheiten befallen uns nicht aus heiterem Himmel,

sondern entwickeln sich aus täglichen Sünden wider die Natur.

Wenn sich diese gehäuft haben, brechen sie unversehens hervor.“

Hippokrates (* um 460 v. Chr. † um 370 v. Chr.) griechischer Arzt

Was sagte noch der legendäre Arzt Claude Bernard (1813-1878)? „Der Keim/der Erreger ist nichts, das Milieu/der Boden ist alles!“. Hier ist ein überaus interessanter und überzeugender Beitrag dazu:

Wir benötigen jeden Tag mindestens 91 Vitalstoffe, die zwingend notwendig sind, unseren Körper gesund zu erhalten: 60 Mineralien/Spurenelemente – 16 Vitamine – 12 wesentliche Aminosäuren und 3 wesentliche Fettsäuren. Das Dumme daran ist, daß uns gezielt Vitalstoffe vorenthalten werden, denn über die Nahrung sind wir kaum noch in der Lage den täglichen Bedarf zu decken. Unsere Böden in Europa sind durch den Raubbau und Einsatz von Kunstdünger verkarstet und ausgelaugt. Sie haben ca. 72% ihrer Fruchtbarkeit verloren. Die alten Obst- und Gemüsesorten werden absichtlich ausgerottet; statt dessen kommen Hybridsorten, jetzt auch noch genmanipuliert, zum Einsatz. Hinzu kommt, daß Vieles unreif geerntet wird, weil die Transportwege zu lang sind. Egal welches Gemüse, welches Obst wir anschauen, es hat nur noch einen Bruchteil der ursprünglichen Vitalstoffe – dafür aber um so mehr Chemie-Gifte! Beispiel: Mais hat 78% weniger Kalzium, Brokkoli hat 73%, Kartoffeln haben 78%, Erdbeeren haben 43% weniger und Bananen 12% weniger Kalzium, den Plantagen-Bananen fehlen ebenso 79% Folsäure, 23% Magnesium, 95% Vitamin B6. Ebenso fehlt Vitamin C zu 65% im Spinat, 60% in Äpfeln und 87% in Erdbeeren. Diese Werte sind Jahre alt, inzwischen werden die Werte noch schlechter sein. Lesen Sie dazu auch: Hans-Günter Berner „An vollen Töpfen verhungern – Warum Vollwertnahrung leider nicht mehr reicht“.

70% aller heutigen Erkrankungen werden als ernährungsbedingt eingestuft. Unser Körper verhungert trotz Nahrung im Überfluß. Nicht nur die Wissenschaft ist zur Hure des Kapitalismus verkommen, sondern auch unsere Landwirtschaft, die nur mehr auf Quantität und äußeren Schein produziert, anstatt auf inhaltliche Qualität. Dahinter steckt perverse Methodik!

Vor diesem Hintergrund wird auch verständlich, warum die globalen Pharma-Multis ein EU-Verbot der frei verkäuflichen Nahrungsergänzungsmittel anstreben – Werbung darf ja schon lange nicht mehr dafür gemacht werden. Hier lockt ein Markt von 500 Milliarden, den sich gern die Pharma-Industrie unter den Nagel reißen möchte. Da wird mit der „Sicherheit für den Verbraucher“ argumentiert, aber in Wahrheit nur das nächste Monopol aufgebaut um die vielen kleinen Hersteller und Händler auszuschalten, alles noch stärker zu reglementieren und den Verbraucher in die nächste Abhängigkeit zu treiben.

Frage: Werden wir vielleicht auch deshalb immer dicker, weil wir nach dem Vitalstoff-Bedarf essen?

Ein Hippokrates wußte schon damals: Die Nahrung sei Deine Heilung!

Vitalstoffmangel kann verheerende Folgen haben. Jedes Jahr werden bei uns hier in Deutschland ca. 700 Kinder mit „offenem Rücken“ geboren, weil die Mütter unter einem Mangel an Folsäure leiden! Zink-Mangel in der Schwangerschaft kann eine „Hasenscharte“ bei Föten verursachen. (Zu diesem Thema folgt ein separater Artikel.)

Sehr interessante Beiträge über den Mangel an Vitamin D und Auswirkungen auf das Immunsystem bringt Prof. Dr. med. Jörg Spitz in seinen Vorträgen, die sich bei YouTube finden lassen. Hier sei nur auf einen Vortrag hingewiesen:

Viele Krankheiten, die ansteckenden Erregern zugeschrieben werden, sind nichts anderes als ein Vitalstoffmangel und zeitigen ein gestörtes, schwächliches Immunsystem, welches nicht mehr effektiv arbeiten kann.

»In der BRD sind gut 25% aller Patienten zum Zeitpunkt der stationären Krankenhauseinweisung unter-/mangelernährt. … Bei unabhängig lebenden gesunden Senioren im häuslichen Bereich liegt die Prävalenz von Unter-/Mangelernährung bei ca. 10% und steigt in Pflegeheimen auf 50-80% an.« Christian Löser „Unter- und Mangelernährung“ (2011) ->[11]

Glauben Sie nicht auch, daß diese Faktenlage den Ärzten, Gesundheitsinstituten, -ämtern, Überwachungsbehörden und auch den Politikern bekannt ist? Wieso werden immer noch mehr hochgiftige Chemikalien in der Landwirtschaft zugelassen? Wieso werden die Grenzwerte, die die Gesundheit des Bürgers schützen sollen, ständig nach oben hin angepaßt? 2006 z.B. wurden die Pestizidbelastungen bei Tafeltrauben, Salaten, Kräuter oder Beeren, jeweils um über das 500fache angehoben. Bei Hopfen wurde der Grenzwert für Chlorthalonil von 0,01 mg/kg auf 50 mg/kg, also um das 5000-fache, erhöht. Von anderen ständig angehobenen Grenzwerten beim Trinkwasser, Luftverschmutzung, E-Smog etc. will ich gar nicht erst anfangen, denn dann wird das hier eine unendliche Geschichte.

Was bringt den Doktor um sein Brot?

a) die Gesundheit, b) der Tod.

Drum hält der Arzt, auf daß er lebe,

uns zwischen beiden in der Schwebe.

Eugen Roth (1885-1976) deutscher Lyriker

Ein Großteil der Impfschäden tritt erst Jahre später auf, wenn Krankheitssymptome nicht mehr mit einer Impfung in Zusammenhang gebracht werden. Was – so vermute ich mal ganz stark – genauso auch geplant ist, denn schließlich soll der Mensch nicht nur sein Leben lang Kunde der Pharma-Industrie bleiben, sondern auch niemals sein geistiges Potential entfalten können. Ein geistig wacher Mensch, läßt sich nicht vom vorgelogenen Demokratie-Gesäusel einfangen, sondern durchblickt das perverse Spielchen. Da er dem „System“ gefährlich werden kann, muß das mit allen Mitteln verhindert werden. Impfungen spielen dabei eine wichtige Rolle. ->[07]

Wer glaubt, daß die vom Volk gewählten Politiker auch tatsächlich zum Wohle des Volkes arbeiten, der muß aufgrund dieser Fakten umdenken. Und nein, lieber Leser, von „denen dort oben“ ist keine Hilfe zu erwarten. DIE haben uns verkauft gegen Geld, Sachleistungen und hochdotierte Pöstchen. Prüfen Sie die Fakten selber nach! Nie war es einfacher an Informationen zu kommen, ohne daß Sie vor die Haustür treten müssen. Es gibt genügend Plattformen, auf der ganze Bibliotheken in allen Sprachen zu finden sind. SIE müssen schon selbst die Verantwortung für sich und Ihre Kinder übernehmen.

„Wir glauben ja immer noch, daß da an der Spitze ganz besonders tüchtige, integre, charakterlich einwandfreie Leute sitzen. Ach Quatsch. Das Gute kam noch nie von oben. Obenauf schwimmt der Abschaum. Das müssen wir mal zur Kenntnis nehmen.“

Hans A. Pestalozzi

Das liebe Geld!

Warum so viele Ärzte entgegen des eigenen Gewissens impfen, liegt ganz einfach im Abrechnungsmodell der Krankenkassen begründet:

»In Deutschland sind alle Impfungen bei den Regelungen zur Kostendämpfung bei Arzneimitteln ausgenommen. Haben alle niedergelassenen Ärzte für Arzneimittel ein begrenztes Budget, so gilt das nicht für Impfstoffe. Ein Arzt kann folglich so viele Impfungen durchführen, wie er will, ohne daß sein Arzneimittelbudget mit den Kosten der Impfstoffe belastet wird. Da diese inzwischen durchaus zu den kostspieligen Arzneimitteln gehören, ist diese Tatsache nicht nur für die Pharmakonzerne, sondern auch für die Ärzte von großer Bedeutung. Der Arzt muß bei Impfstoffen nicht überlegen, wie teuer das verwendete Produkt ist. Impfen kann er, so viel er will, ohne daß ihn jemand nach den anfallenden Kosten fragt, und er verdient selbst bei jeder verabreichten Impfung, damit also um so mehr, je mehr Impfungen in einer Praxis durchgeführt werden. Bei teuren (neuen) Impfstoffen verdienen natürlich die Hersteller erst richtig gut. Für den impfenden Arzt ist finanziell unerheblich, ob ein Impfstoff etwa 5 € (wie bei der Tetanusimpfung) oder etwa 150 € (wie bei der HPV-Impfung) pro Dosis kostet, für ihn zählt nur die Zahl der abgerechneten Impfungen.

Eine große Hilfe beim Vermarkten von Impfstoffen sind aus Sicht der Hersteller die bereits beschriebenen öffentlichen Empfehlungen der STIKO, die den medizinischen Standard festlegen und den Ärzten damit anzeigen, daß die empfohlene Impfung eine sinnvolle Maßnahme ist. Damit entfallen für die Außendienstmitarbeiter der Hersteller, den Pharmavertretern, weitgehend schwierige Diskussionen in den Praxen bezüglich Sinn und Unsinn einer Impfung. Nach einigen fragwürdigen Entscheidungen der STIKO wird allerdings das Mißtrauen in der Ärzteschaft gegenüber den öffentlichen Empfehlungen langsam größer und immer mehr Ärzte beginnen, den Nutzen und das Risiko von Impfungen zu hinterfragen. Dennoch hat die Definition der STIKO-Empfehlung als medizinischer Standard für viele Ärzte noch immer eine große Relevanz, da in Haftungsfragen bei Befolgung des Standards keine Probleme drohen, während Ärzte, die sich nicht an den Standard halten, im Falle eines Problems haftungsrechtlich schlecht dastehen. Und das kann richtig teuer werden.« ->[05]

Übrigens bekommt Ihr Arzt ein Informations- und Aufklärungsgespräch über das Impfen nur vergütet, wenn er anschließend auch die Impfung durchführt. Durchschnittlich generiert eine Arztpraxis mit Impfungen ca. 10.000 Euro. Haben oder Nicht-Haben – das ist hier die Frage!

Wenn man sich privat impfen läßt, erkennt man erst, wie teuer Impfungen tatsächlich sind. Wer nach Südamerika reisen will, dem werden grundsätzlich Impfungen gegen Gelbfieber (teilweise zwingend vorgeschrieben), Hepatitis B und eine Malaria-Prophylaxe empfohlen. Das macht dann mal eben kurz ca. 233 Euro pro Person. Wenn Sie eine 4köpfige Familie sind, dann können Sie Ihren Reisekosten gleich mal 1.000 Euro hinzurechnen. 6 Millionen Deutsche reisen jedes Jahr in die Ferne. Da kommen dann locker mal eben 1,3 Mrd. Euro für die Pharma-Industrie zusammen, die Kosten für die ärztliche Konsultation noch nicht einmal eingerechnet.

»Seit die Keuchhustenimpfung in Deutschland in den letzten 20 Jahren nicht mehr empfohlen wurde, gab es einen so harmlosen Verlauf von Keuchhusten wie niemals zuvor. Dennoch sollen 2,5 Millionen Kinder nachgeimpft werden. Weshalb? Jede Dreifachimpfung kostet 40 Mark. Allein diese Impfforderung würde mit insgesamt 100 Millionen Mark zu Buche schlagen.« ->Quelle

»Inzwischen hat der medizinische Standard der STIKO-Empfehlung auch für die Krankenkassen in Deutschland klare Konsequenzen. Konnte eine Krankenkasse früher noch selbst darüber entscheiden, ob sie eine bestimmte Impfung in den Katalog ihrer Leistungen aufnimmt, so ist jetzt jede Kasse in Deutschland verpflichtet, die Kosten für die von der STIKO öffentlich empfohlenen Impfungen nach Billigung durch den Gemeinsamen Bundeszuschuß (GBA) zu übernehmen. « -> [05]

»Eines der Argumente für die generelle Windpockenimpfung war die angebliche Verminderung der Herpes-zoster-Fälle im hohen Alter. Bewiesen ist das Gegenteil: Die Wahrscheinlichkeit für Zoster-Erkrankungen bei Jugendlichen und Erwachsenen steigt in dem Maße signifikant an, in dem die Windpocken seltener werden (Thomas 2002, Yih 2005, Patel 2008, Civen 2009, Carville 2010). »Die Windpocken-Impfung hat dazu geführt, daß die Kosten für die Behandlung der Windpocken von 1993 bis 2004 signifikant gesunken sind. Diese Ersparnis war jedoch geringer als der gleichzeitige Anstieg der Behandlungskosten für Gürtelrose« (Patel 2008). Die zusätzlich anfallenden Behandlungskosten werden allein in den USA auf mehr als 4,1 Milliarden Dollar geschätzt – Kosten, die in keine Kosten-Nutzen-Rechnung der Windpockenimpfung einbezogen wurden (Goldman 2005).

Die Impfindustrie – in diesem Fall der US-Alleinvermarkter Merck – steht jetzt schon vor ihrem nächsten Milliardengeschäft, mit dem die Folgen der Windpockenimpfung aufgefangen werden sollen: In den USA und Europa wurde 2006 der hochdosierte Windpockenimpfstoff Zostavax als »Zoster-Impfung« zugelassen.« ->[06]

»Im Juli 2017 zum Beispiel hat Italien 12 Impfungen für Kinder zur Pflicht gemacht. In der Folge stiegen die Preise für eben diese Impfstoffe um 62 Prozent: von einem Durchschnittspreis pro Dosis von 14,02 auf 22,74 Euro. Der weltweite Impfstoffmarkt hat derzeit einen Wert von 27 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Nach Schätzungen der WHO wird er bis 2025 100 Milliarden US-Dollar erreichen. Da auf dem globalen Impfgipfel EG-WHO auch eine erneuerte Impfagenda für 2030 diskutiert wurde, brauchen sich die Aktionäre der großen Pharmaunternehmen keine Sorgen um die langfristige Entwicklung ihrer Aktien zu machen. Man dürfe wirklich nicht „den Impfraten weltweit schaden“.« ->Quelle

Nicht erst durch den Corona-Hype sind Impfstoffe zu den größten und sichersten Umsatzbringern der Pharma-Konzerne geworden. Daß noch viele Optionen bei Impfstoffen offen und der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind, dürfte einleuchten. Aus diesem Grund werden der Volksbetrug und die Lügen bezüglich Infektions- und Impftheorie auch nicht aufhören.

“Der letzte Grund des Widerstandes gegen eine Neuerung in der Medizin ist immer der,

daß hunderttausende von Menschen davon leben, daß etwas unheilbar ist…”

Prof. Dr. Friedrich F. Friedmann

Lügen, Betrug & Vertuschung

Robert-Koch-Institut und Paul-Ehrlich-Institut sind der Regierung und damit der Politik in der BRD untergeordnet. Was es mit den Gepflogenheiten der Ständigen Impf-Kommission = STIKO und der European Medicines Agency = EMA auf sich hat und wie die politisch verzahnt und geldabhängig mit der Pharma-Industrie zusammenhängen, lesen Sie am besten selber nach

• ->[05]

• ->[06]

• ->[12]

Vielleicht sind die meisten Leser zu jung um sich an einen der größten öffentlich gewordenen Pharma-Skandale in der BRD erinnern zu können. Vom deutschen Pharmaunternehmen Grünenthal wurde 1957 ein Medikament auf den Markt gebracht, welches für ein breites Anwendungsspektrum rezeptfrei beworben wurde, darunter wurde es Schwangeren gegen die morgendliche Übelkeit und als mildes Schlafmittel empfohlen. Das Medikament, welches u.a. den Wirkstoff Thalidomid enthielt, wurde unter dem Namen Contergan und Softenon vermarktet und machte im Dezember 1960 fast die Hälfte des Inlandsumsatzes des Pharmaunternehmens aus. Kein Wunder, daß man über die sich häufenden rückgemeldeten schwerwiegenden Nebenwirkungen schwieg. Im August 1961 wurde das Medikament rezeptpflichtig und erst 1962 wurde es endgültig weltweit vom Markt genommen. Aber da war es schon für 10.000 mißgebildet zur Welt gekommene Kinder und Tausende Totgeburten zu spät. 2016 gab der Bundesverband Contergan-Geschädigter bekannt, daß in der BRD von den ca. 4.000 geschädigt geborenen Kindern noch etwa 2.400 Contergan-Geschädigte leben.

»In den Vereinigten Staaten hatte eine aufgeweckte FDA-Wissenschaftlerin Bedenken wegen des Präparats und weigerte sich, es für die Zulassung zu empfehlen. Dank ihrer berechtigten Hartnäckigkeit kam das Medikament nie auf den amerikanischen Markt.

Dennoch blieben nicht alle US-Bürger davon verschont, weil die Firma im ganzen Land kostenlose Muster verteilt hatte, obwohl das Mittel nicht zugelassen war.« ->[12]

Der eigentliche Skandal ist aber der, daß erst nach dieser Thalidomid-Katastrophe eine Regulierung von Arzneimitteln behördlicherseits angestrebt wurde, die aber bis zum heutigen Tag nicht konsequent umgesetzt wird. Normalerweise sollte so eine Behörde selber Testreihen anordnen, überläßt sie aber der Pharma-Industrie. Hier wird der Bock zum Gärtner gemacht. Aber das ist ja allfällig bei jeder Regierung zu beobachten, die nur zum Schein für den Bürger arbeitet.

»Impfgeschäft mit Wirksamkeitslügen und bei weitgehender Impfschadenleugung ohne reales Meldesystem, mit Dunkelziffer an die 100% und ohne öffentliches Register: Gewinne privatisiert, Haftung verstaatlicht und Staat beschäftigt ein Heer von Ärzten, Gutachtern und Richtern, die sich dumm stellen…« ->Quelle

Aber das Ganze nun nur als Profitgier abzutun, ist zu kurz gedacht. Immer mehr Firmen werden aufgekauft, werden zu Konzernen, die sich zu immer gewaltigeren Monopolen zusammenschließen. Hier entsteht eine unkontrollierbare, die Weltpolitik bestimmende Macht, die immer mehr kriminelle, menschenverachtende Züge annimmt. Diese sogenannten „Globalplayer“ beherrschen die Politik eines jedes Landes. Wer sich nicht beugt, nicht willfährig ist, wird erpreßt, stolpert über eine Affäre, hat einen merkwürdigen Unfall, stirbt an Krankheiten, die zuvor nie diagnostiziert wurden, begeht Selbstmord; wird einfach beseitigt auf die eine oder andere Art und Weise.

Sie brauchen nur auf die Mainstreampresse schauen und beobachten, was über einen langen Zeitraum im Chor in den Dreck getreten oder im Chor hochgejubelt wird. Wenn Sie in solchen Fällen das Gegenteil annehmen, liegen Sie goldrichtig!

