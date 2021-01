Die reale Annie Wilkes: Ein forensisch psychiatrischer Versuch eines forensisch psychiatrischen Laien

Wir schreiben das Jahr 1987. Die etwa 40-jährige Annie wohnt in einem Haus in den Bergen. Sie findet einen bewußtlosen Verunglückten, der in einem soeben erst zur Ruhe gekommenen Schneesturm mit seinem Wagen von der Straße abgekommen ist. Paul Sheldon ist der Verfasser einer bestverkauften Krimi-Buchreihe. Und Annie ist sein „größter Fan“, wie sie ihm bald schon gestehen wird. Die sehr kräftige Annie bringt den arg lädierten Paul unter großen Anstrengungen in ihr Haus. Noch weiß sie nicht, wer Paul ist.

Der Schneesturm hat die Telefonleitungen lahmgelegt und die Bergstraßen unpassierbar gemacht. Hilfe kann nicht gerufen werden. Doch ist Annie Krankenschwester und weiß Pauls Knochenbrüche fachgerecht zu versorgen.

[Anm. DWB-Redaktion: Achtung, im Folgenden kommen Spoiler. Wer also Kings „Misery“ / „She“ noch anschauen / lesen will, was sich lohnt, sollte diesen Artikel erst danach lesen.]

So beginnt der Plot von «She», eines Romans von Stephen King, der unter dem Titel «Misery» verfilmt worden ist. Als Annie von Paul erfährt, wer er ist, beginnt ein Geschehen seinen Lauf zu nehmen, das sich mehr und mehr dem Märchen von Hänsel und Gretel annähert. Nur daß Annie nicht die liebe Gretel ist…

Paul wird nur knapp mit dem Leben davonkommen — übel zugerichtet und verstümmelt.

Annie Wilkes ist eine narzißtische Borderline-Persönlichkeit. Früher, als sie noch woanders gelebt hatte, weit weg, war sie in den Verdacht geraten, als Krankenschwester zahlreiche Säuglinge getötet zu haben. Gerüchte brachten sie zudem mit dem Tod ihres Vaters sowie einer Arbeitskollegin in Verbindung. Beweise wurden nicht gefunden.

Amerika ist groß. Hier nun, in den abgelegenen Bergen, weiß niemand etwas von Annies anrüchiger Vergangenheit. Nichteinmal der Sheriff des nächstgelegenen kleinen Orts. Wenn Annie dort Besorgungen nachgeht, ist sie eine ruhige, ganz ordentliche und nette alleinlebende Person. Vielleicht einen kleinen Tick überschwänglich bzw. zu freundlich und begeisterungsfähig; „unecht,“ würde man sagen, ein wenig „over the top“. Doch ansonsten unauffällig, beinahe unscheinbar; Kleinheitswahn ist die Kehrseite des Größenwahns.

So es allerdings um Existentielles geht, in Annies Fall die Tarnung als harmlose nette Unschuld, vermag sie sich durchaus kontrolliert zu verhalten. Narzißtische Borderline-Menschen werden forensisch auch als histrionische bzw. Schauspielerpersönlichkeiten bezeichnet. Das Schauspielern strengt sie an, aber es kann gelernt werden. Übung macht den Meister, und dies bei einigen so sehr, daß sie den Auftritt auf großer Bühne nicht mehr missen möchten. Vor Publikum haben sie das Empfinden, ihr wahres und „wirkliches Ich“ zu finden. Sie wirken dann großartig und sehr überzeugend.

In Haftanstalten sind Borderline-Menschen aller Couleur weit überdurchschnittlich vertreten. In der Gesamteinwohnerschaft hingegen weisen sie einen Anteil von nur etwa ein bis zwei Prozent auf. Die Straftaten einfacher bzw. nichtnarzißtischer(!) Borderline-Menschen sind eher geringfügig.

Borderline ==> Emotionale Instabilität… Keine dauerhafte zwischenmenschliche Bindung, obschon das Verlangen danach überwältigend ist… Fehlende Wahrnehmung menschlicher Befindlichkeiten und emotionaler Bedürfnisse von Gegenübern… Nähe und Distanz können nicht justiert werden… Fehlende Vorstellung, wie andere einen wahrnehmen… Die daraus erwachsende Unsicherheit verstärkt den Drang, gut dazustehen, „jemand“ zu sein, gute Noten zu bekommen, vor der Welt zu glänzen — bei narzißtischen Borderline-Menschen gar ein beherrschender Zug… Der Gedanke, jemals falsch gehandelt zu haben oder überhaupt jemals falsch handeln zu können, ist um so mehr inakzeptabel… Weswegen logische Denkvollzüge in menschlichen, vor allem aber in rechtlichen Angelegenheiten nur schwer gelingen wollen.

Dies alles zwingt Borderline-Menschen gewöhnlich ins soziale Abseits. Die Mitwelt erlebt sie als chaotisch und nervig, eine engere Umgebung sogar als seltsam bis verrückt. Nein, Borderline wird nicht als Psychopathie eingeordnet, sondern als Persönlichkeitsstörung. Gewöhnliches Borderline ist die medizinische Diagnosebezeichnung für das, was umgangssprachlich die „harmlosen Verrückten“ sind. Narzißtische Borderliner hingegen gelten unter Forensikern als originär schwerkriminell, als äußerst gefährlich, als „gefährliche Verrückte“. Nicht alle, aber der Großteil narzißtischer Borderline-Menschen kommt früher oder später mit dem Gesetz in Konflikt. In den Haftanstalten bilden diese Menschen den harten Kern des Korpus der immer wieder rückfällig werdenden „Schwerverbrecher“, und sie enden nicht selten in zeitlich unbegrenzter Sicherungsverwahrung, zumal sie als nicht therapierbar gelten.

Narzißtische Borderline-Menschen sind in der Gesamteinwohnerschaft eher selten. Werden die in der Literatur eher konservativ angegebenen statistischen Zahlen für Borderline (ca. 1 bis 2 pro 100) und Narzißmus (ca. 1 pro 100) miteinander multipliziert, ergibt sich ein Anteil von 1:10000 bis 1:5000. Auf die BRD hochgerechnet wären dies dann bis an rund 15000 narzißtische Borderline-Menschen.

Im Gegensatz zur großen Mehrheit ihrer Leidensgenossen, schaffen einzelne narzißtische Borderline-Menschen es jedoch, einer Haftkarriere zu entkommen und sogar in gesellschaftlich angesehene Positionen aufzusteigen. Dies, falls mindestens zwei Bedingungen erfüllt sind: In einem schulisch förderlichen Milieu aufzuwachsen und höher intelligent zu sein. Dann läßt sich das Bedürfnis nach Anerkennung und Bewunderung mit Leistung stillen. Dies in aller Regel in Fächern außerhalb der Humanwissenschaften. Hieße dann, in naturwissenschaftlichen Fächern oder auch solchen, die direkt auf Führungspositionen hin ausbilden — mit Ausnahme der Jurisprudenz selbstverständlich (siehe oben). Es tummeln sich laut der Unternehmensberaterin Susanne Grieger-Langer zwar bevorzugt Psychopathen in Führungspositionen. Aber die suchen nicht die ganz große Bühne, wie Narzißten dies tun. Die Zahl narzißtischer Borderline-Menschen, die es in der BRD bis in hohe Führungspositionen auf der ganz großen Bühne schaffen, dürfte nicht allzu hoch liegen, wenn an die Bedingungen höherer Bildungsabschluß plus mindestens gut überdurchschnittliche Intelligenz gedacht wird.

Geht es Narzißten überwiegend um glanzvolle Selbstdarstellung und Beifall, ist dies für narzißtische Borderline-Menschen bloß Mittel zum Zweck. Deren mit geradezu rauschhaft manischer Energie verfolgtes Ziel ist es, sich anderer Menschen total zu bemächtigen. Ihr großer erlösender Moment des Glücks ist es nicht, bewundert zu werden. Ihr größter Triumph ist es, andere zu erniedrigen, zu quälen, ihnen alle Kräfte zu rauben und diese sich einzuverleiben wie ein blutgieriger Götze. Um dann über ihre ausgeweideten Leichname hinwegzusteigen, wie über irgendein im Weg liegendes Hindernis. Ihr glaubt, das sei übertrieben, Phantasterei.

Nachdem der Autor dieses Textes in der Folge von Begegnungen mit narzißtischen Borderline-Menschen im Laufe von gut 20 Jahren nach und nach sachkundig wurde, nun eine Frage, bitte: Wie real ist die Fiktion mit Namen Annie Wilkes? Es gibt eine allen bekannte reale Person, die anfänglich unscheinbar und harmlos wirkte und nur einen kleinen Tick „unecht“ oder „irgendwie schräg“. Und die, als sich ihr schließlich die Gelegenheit bot, sehr zielgerichtet daranging, die ihr ausgelieferten Menschen mehr und mehr zu verstümmeln in dem Bemühen, sie mehr und mehr unter ihre totale Kontrolle zu bringen — so wie Annie Wilkes den Paul Sheldon. Oder wie die böse Hexe dies mit Hänsel und Gretel unternahm.

Von wem, bitte, könnte die Rede sein, wenn nicht von einer Naturwissenschaftlerin auf der ganz großen Bühne der Macht!

Im Vergleich mit einer Angela Merkel sind die Taten einer Annie Wilkes geradezu niedlich.

Autor: No_NWO

Leseempfehlung: Pathokratie – Wir leben in einem von Psychopathen geschaffenen System