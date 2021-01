Mind:hacks vs.hoax II

Samsonize the system

Teil 1: Einleitung

‚fractioneering‘ <- fraction + engineering (salopp: ‚Bruch-Management‘)

Zuallererst sollte der geneigte Leser sich dies hier zu Gemüte führen (vor allem die beiden Videos):

https://computervisionblog.wordpress.com/2013/06/01/cats-and-vision-is-vision-acquired-or-innate/

Hier einer der Initiatoren auf deutsch beschrieben: https://de.wikipedia.org/wiki/Colin_Blakemore

Interessanterweise gibt es auf deutsch dazu so gut wie nichts 😉

Um überhaupt eine IDEE davon bekommen zu können, wie unser Denken funktioniert und was infolge davon getan werden muss wie kann, damit sich die in dem Experiment sehr anschaulich präsentierten Probleme unserer eigenen Wahrnehmung vergleichbar erkennen respektive verändern lassen, muss man den allerersten BRUCH dadurch begehen, dass man sich von seiner bisherigen Selbstsicht/-einschätzung radikal trennt, indem man eben diese radikal in Zweifel zieht, hinterfragt.

DAS ist so ziemlich der schwerste Schritt (man erinnere sich an die Überschrift des Tempels von Delphi bereits vor 2500 Jahren: Gnothi seauton – Erkenne dich selbst = Erkenne, wie du beschaffen bist und wie du so beschaffen wurdest), weil wir in uns selbstverliebt ein Spiegelkabinett aufgebaut (bekommen) haben, wo unser Geist sich selbst immer wieder entdeckt und bestätigt sieht wobei eben dieser Geist sich selbst nicht in den Hintern gucken kann, also darauf angewiesen ist zu glauben, was er da so ’sehend‘ vorgesetzt bzw. zurückgespiegelt bekommt.

Dieses ‚Spiegelkabinett‘ besteht aus einem weltweit praktizierten Verblendungsapparat (weil hier nur ausgewählte Attrappen und Kulissen zum VorSCHEIN kommen) und einem extrem komplexen Rückkopplungs-System (‚Spiegel‘), die die Illusion einer Selbstvergewisserung dauerhaft in unser Gehirn einpflanzen sollen.

Wie unglaublich anfällig das Gehirn für solche Manipulationen und Konditionierungen ist, sieht man eben an dem obigen Beispiel von Blakemore und Cooper ausgezeichnet.

Das ‚Eigenbild‘ des Individuums wird durch die Kraft der prägenden Wiederholung und den Ausschluss alternativer Erfahrungsmöglichkeiten (= Linearisierung aller Rezeptionen) auf einen Fokus hin ausgerichtet und trainiert, bis es beginnt (wie bei jeder guten Dressierung) das Erillusionierte für wahr zu halten und diese Illusion von selbst zu reproduzieren beginnt, ja sie sogar zunehmend gegen jeden widersprüchlichen Input verteidigt und damit perfekt ‚blind‘ ist gegen das Alternative!

Dieses (Alternatives) MUSS wahlweise ignoriert, aktiv abgelehnt oder sogar massiv bekämpft werden, weil das Gehirn sozusagen den Zustand der ‚Schwebe‘ so rein gar nicht mag, da die daraus resultierende Ungewissheit so ziemlich das Verabscheungswürdigste für das Gehirn darstellt.

Das kommt rein physiologisch daher, dass 2% der Körpermasse 20% der Energie verbrauchen, welche aber über Jahrmillionen eher selten im Überfluss zur Verfügung stand und sich deshalb in allen Lebewesen ein ‚Sparmodus‘ befindet, der darauf bedacht ist Energie nicht unnötig zu verschwenden!

Deshalb liebt das Gehirn das ‚Eindeutige‘, das ‚Alternativlose‘, das ‚Beenden aller Zweifel‘.

Merkel ist so nur das beste Vorzeigebeispiel für die aus guten Gründen sparsame Hausfrau (sie ist ja schließlich im Haus des Volkes für die Reinheit dessen Gesinnung zuständig, also Raumpflegerin) beim Denken.

Denken ermüdet – viel Denken ermüdet viel zu sehr, als dass die meisten Gehirne es vermeidbar lange aufrecht erhalten möchten.

Weswegen auch so ziemlich alles Relevante, weil Veränderung herbeiführende ‚unsichtbar‘ gemacht wird durch Blindmachen für die Vorstellung selbst, durch Verstecken, durch ‚Verrätseln‘, besondes gerne durch Verkomplizeren und Komplexität-Inflationieren und besonders beliebt: durch Beschäftigung mit möglichst sinnlosen, weil eben nirgendwohin führenden Aktivitäten!

Zur Erinnerung: eine ‚Information‘ ist erst dann eine ECHTE Information, wenn sie das Potential hat durch ihre Wahrnehmung Veränderungen auszulösen!

Weswegen echte Informationen im öffentlichen Raum ungefähr so selten sind wie Diamanten im Hintern von Spahn, Söder etc.

Es gilt also die Bedingungen (Konditionen -> Konditionierungen) zu erkennen, unter denen das eigene Gehirn in trügerischer Gewissheit seiner selbst und der ebenso trügerischen Umstände bedingt, also geformt wurde – wie bei den Katzen:

Schon als Neugeborenes, als Kleinkind, dann Kind, später als Jugendlicher bis Erwachsener – die gesamte Latte an Jahren, die man durchmisst, wird man STÄNDIG und ÜBERALL auf ganz bestimmte Sichtweisen (siehe Katzen!) hin ‚getrimmt‘.

Das prägt. Ganz sicher.

Solche ‚Sichtweisen‘ sperren also systematisch Ergänzendes möglichst komplett und durchgängig aus.

Solche ‚Sichtweisen‘ sind demnach alle Ideologien (von den -Ismen bis zu allen Religionsformen), alle ‚Interessen‘ (also zentrierend-fokussierende Ziele – vom täglichen Essensvorgang bis zum im Futur gelegenen Hausbau/-besitz oder gar der Weltherrschaft – huch? die auch?).

In gut dokumentierten Experimenten mit sogenannten ‚künstlichen Konflikten‘ (Widerspruchserzeugung durch Interessenskonflikte) zeigt sich herausragend allein die Mächtigkeit von Zeitvorgaben, Erfüllungsforderungen von Mindeststandards, Tabubeachtung, Normengerechtheit, Nivellierungsstreben etc.etc.

(https://www.modobonum.de/manna/artikel/2017/07/08/das-samariter-experiment/)

Und worin besteht der allergrößte Teil der Umwelteinflüsse auf uns? – Richtig: im Erlernen und Befolgen von Regeln unter Androhung von negativen Konsequenzen bei mangelnder oder gar Nicht-Erfüllung.

‚Gehorchen‘ gilt als eines der obersten, weil wichtigsten Attribute.

Gehorsam wird von den Eltern eingefordert, den Kitas, den Schulen, den Universitäten, den ‚Clubs‘, den Landessitten, den Arbeitgebern, dem Gesetzgeber…

Durch positives Feedback (‚Spiegeln‘ der Wirkung, Leistung des eigenen Seins) wird das Befolgen verstärkt und verinnerlicht.

Durch negatives Feedback wird die Angst vor Schäden wie Ansehensverlust (Status), Ausgrenzung (soziale Ächtung), Verweigerung von Möglichkeiten (Karriere etc.), Bestrafung (Geld, Knast oder wie aktuell bei Whistleblowern, renitenten Ärzten etc. der Entzug von Zulassung aka Berufsgenehmigung, der Rausschmiss beim Arbeitgeber, Veröffentlichungsverbote, Aufrtittsverbote etc.) vielfach stärker als der Widerwille, die Tendenz zur Renitenz.

Ich sage dazu nur:

ALL DAS MACHT UNS BLIND UND IST VORSATZ.

Wir sind also fast alle Kittykitty-Kätzchen, die den Überblick vollends verloren haben und tatsächlich dazu gebracht wurden zu glauben, dass unser Weltbild wie Selbstbild intakt sei und es gar nicht nötig ist da irgendwie herum zu laborieren, weil … äh .. achja, genau – weil ja die Allermeisten dasselbe glauben. Kann also gar nicht falsch sein.

https://studyflix.de/physik/geozentrisches-weltbild-2274 (ersetze einfach ‚Erde‘ durch ‚Ich-Bewusstsein‘)



[Auch ganz nett:

https://www.scinexx.de/service/dossier_print_all.php?dossierID=91216 (In China wurde selbst in neuerer Zeit nach einem Forschungsauftrag über die Existenz der ‚Meridiane‘ von dieser Forschungsgruppe selbst gesagt, dass sie die Meridiane nirgends finden konnten – gleichwohl rieten sie keineswegs von der Anwendung in bestimmten Bereichen ab, wo nachweislich Verbesserungen erfahren werden können)

Lehrreich dazu auch, um die Glaubensbefindlichkeitsproblematik zu verdeutlichen:

https://www.spektrum.de/news/die-erstaunliche-wiederkehr-der-traditionellen-chinesischen-medizin/1183997]



Wir laufen dann zwar ständig vor irgendwelche Pumpen (vertikalblinde Katze) oder fallen in irgendwelche Gruben (horizontalblinde Katze), halten das aber für ’normal‘, weil es eben vielen so geht und die Unglücklichen, die dabei scheitern ‚Linientreue‘ aufrecht zu erhalten und dabei nicht ihr Gleichgewicht zu verlieren, haben halt sich dessen nicht genug befleißigt und sind selbst schuld.

Apropos ‚Fleiß‘:

Zitat Michail Gorbatschow: „Nur wer etwas leistet, kann sich etwas leisten.„

Ist nur eines von üppigen tausenden Zitaten, die sich des Lobes des Fleißes befleißigen.

Gegenstimmen sind sehr rar:

Zitat Friedrich Nietzsche zum Thema:

„Die Arbeit bekommt immer mehr alles gute Gewissen auf ihre Seite: Der Hang zur Freude nennt sich bereits „Bedürfniss der Erholung“ und fängt an, sich vor sich selber zu schämen. ‚Man ist es seiner Gesundheit schuldig‘ — so redet man, wenn man auf einer Landpartie ertappt wird. Ja, es könnte bald so weit kommen, dass man einem Hange zur vita contemplativa (das heisst zum Spazierengehen mit Gedanken und Freunden) nicht ohne Selbstverachtung und schlechtes Gewissen nachgäbe.“

Gut beobachtet bzw. prognostiziert: heute ist ja selbst Freizeitgestaltung ein Akt permanenter Arbeit – an sich selbst (z.B. Fitness, Konsum von Medien/Moden, ‚lebenslanges Lernen’/Leistungsoptimierung…) oder anderen (Brot für die Welt, Frieden für die Welt, Klimarettung, Tafelspeisung, ehrenamtliche Tätigkeiten im Gemeinderat…).

All das begründet ein Framing des Alltagsmenschen, das ARBEIT zum First-Class-Goal der Last-Class-Members stilisiert und sie so zu äußerst nützlichen Idioten gemacht werden, deren Output den wahrhaft Faulsten (aka Parasiten) dieser Welt schlaraffenlandmäßig ins Maul gestopft wird.

Aber was tut man nicht alles, damit es den ‚Reichen‘ (reich an Unverschämtheit, Maßlosigkeit, kolossaler Selbstüberschätzung…) nun auch wirklich gut geht – den Ärmsten!?

Diese völlige Umkehrung der realen Verhältnisse kann nur funktionieren, weil die ‚Große Täuschung‚, das systematische Verblenden für alternative Realitäten, eben von der Geburt bis zur Bahre (from cradle to grave) erbarmungslos, skrupellos gemanagt wird von der privilegierten Klasse, die eben genau um diese Wirkmechanismen Bescheid weiß und das Geheimnis darum eifersüchtig über die Jahrtausende gehütet hat.

Erster Bruch: die Erkenntnis – du bist nicht der du zu sein glaubst; du bist nicht so geworden, weil du dich richtig/falsch entschieden hast – du wurdest entschieden, du bist ein Produkt eines künstlich erschaffenen Umfeldes, das garantiert nicht von dir oder deinesgleichen kontrolliert wird!

Du wirst von den wahrhaft Kontrollierenden nicht umsonst ‚Person‘ genannt, weil ‚persona‚ aus dem Latein nichts Anderes bedeutet als – MASKE, die dir so eine ROLLE aufprojiziert, von der du auch noch glaubst, dass es DEIN Schicksal sei, so zu sein.

Je nachdem wie alt du bist, wielange du schon mit diesem Irrtum lebst, fällt es dir naturgemäß mit zunehmendem Alter (= Prägungsdauer) immer schwerer dir das einzugestehen und noch Veränderungsmöglichkeiten zu erkennen bzw. Veränderungswillen aufzubringen.

Denn es ist für jeden eine persönliche Katastrophe, wenn er sozusagen wie Neo in dem Film ‚Matrix‘ aufwacht und die WAHREN Begebenheiten schockartig zur Kenntnis nehmen muss.

Aber wenn dieser erste Schritt in diese Erkenntnis mit Akzeptanz dieser und berechtigtem Zorn über diesen ultimativen Missbrauch deiner nicht dazu führt, dass du ALLES was dazu nötig sein wird, um aus dieser Missbrauchtenrolle herauszutreten, zu tun und vor allem ZU LASSEN, wirst du nie wirklich existieren können (existieren <- agr. ex-histamai = Mein wahres ICH tritt aus dem namenlosen Hintergrund der absoluten Bedeutungslosigkeit hervor, heraus und entwird, exformiert, ist also WAHRHAFT, nicht länger nur WAHNHAFT), sondern nur vegetieren wie das liebe Vieh, das auf die ersehnte ‚Herdenimmunität‘ gegen das ‚Corona‘-Virus (‚Corona‘ bezeichnet die ‚Black Sun‘, die totale Sonnenfinsternis durch den Machtzirkel, der dies als Anti-Bruch-Management inszeniert, indem er das Licht der Erkenntnis vorenthält, systematisch RAUBT) einfach nur WARTET.

‚fractioneering‚ ist ent-täuschend, abschminkend, hochriskant, schmerzhaft, hässlich.

Das klingt nicht sehr verlockend, ist aber der Preis deiner echten Freiheit – nicht zu verwechseln mit dem gnädig (vorläufig und keineswegs bedingungslos) genehmigten Handlungsspielraum, der dir wie einem Hund an der Leine beim Gassigehen als tolles Bewegungsangebot verkauft wird von deinem Herrchen, der dir über dein Köpfchen tätschelt solange du brav bist, aber sofort den Arschtritt deines Lebens verpasst, wenn du auch nur an der Leine zerrst, geschweige denn die Hand, die dich füttert (Leckerchen! Schau!) zu beißen beabsichtigst…

Demnächst mehr in diesem Theater – von weiteren Brüchen und den Regisseuren hinter den Kulissen.

Stay tuned – außer du hast keinen Bock auf Rambazamba.

In diesem Fall empfehle ich dies: https://www.youtube.com/watch?v=LBNctIlzE1I

