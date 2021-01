mind:hacks vs hoax

samsonize the system

Der Titel soll Programm sein.

Bedeutet: ‚hacking‘ ist ja keineswegs nur als ‚Einbrechen in ein IT-System‘ o.ä. zu verstehen.

‚Hacking‘ ist eine Art ‚mind-set‘ zum Erkennen, Verstehen und Lösen von Problemen.

(https://www.catb.org/~esr/faqs/hacker-howto.html#attitude)

‚Hacks‘ gegen den ‚Hoax‘ – bedeutet: das eigene ‚mind-set‘ muss neu ausgerichtet, erweitert werden, um die ‚Große Täuschung‘ zu durchschauen, zu verstehen und daraus folgerichtig ableiten zu können was zu tun wäre und was man jeweils individuell überhaupt tun kann.

Man muss also ‚ausbrechen‚ aus diesem System – beim Einbrechen in ein System kommen dieselben Prinzipien zur Anwendung wie beim Ausbrechen aus einem System.

Deshalb sind ‚Hacker‘ ja vom System so stigmatisiert, weil nur diese eine echte Gefahr für das System darstellen, weil nur diese sich erfolgreich der Würgeschlinge des Systems entziehen können.

Eskapismus wird vom System nur geduldet und sogar gefördert, wenn es darum geht Scheinfluchten zu illusionieren (Kino, Musik, Events, Kredite, Karriere, …)

Teil 1: mit was für einem System haben wir es eigentlich wirklich zu tun?



Aktuell stehen wir vor dem größten Problem der Neuzeit überhaupt – dem größten Raubzug der Weltgeschichte.

Dieser Raubzug wird von extrem Wenigen gegen den Rest der gesamten Menschheit begangen.

Dieser Raubzug beraubt uns alle der Selbstbestimmtheit, der Freiheit der Wahl, der individuellen Integrität (Unversehrtheit des eigenen Menschseins), des Schutzes unserer Kinder, der Gesundheit, der Verfügbarkeit unserer Umwelt, unserer Individualität durch nicht normierte, nivellierte Identität – und nicht zuletzt auch des gesamten ‚Eigentums‘ (welches nur Illusion ist, aber dazu an anderer Stelle mehr) als Lebensleistung…

Dieser Raubzug findet unter dem protektiven Deckmäntelchen einer ‚P(l)andemie‘ statt.

Und wer sich schon früher gut mit solchen ‚Deckmäntelchen‘ auskannte, das war der Zwerg Alberich aus der Nibelungen-Sage, der der Hüter des gleichnamigen Schatzes war und dazu eine ‚Tarnkappe‘ verwendete.

Dieser Alberich schuf diesen Schatz aus der Beraubung der ‚Rheintöchter‘ (Nixen aus dem Rhein) und hütete diesen dann eifersüchtig (vgl.: Gollum aus ‚Herr der Ringe‘) und vermehrte ihn mit einem verfluchten Ring namens ‚Andvaranaut‘ nahezu unendlich.

Wer darin Ähnlichkeiten zu den geistig verzwergten ‚Eliten‘, deren Fokus alleinig auf Besitz und Vermehrung ihres Geldes liegt und die das damit verknüpfte Verfluchtsein trotzdem nur allzu bereitwillig in Kauf nehmen, kann nicht falsch liegen.

DAS ist die wahre Situation, sobald man sie aller tarnenden Attribute entkleidet:

Psychopathen und Soziopathen berauben, verraten, täuschen alles und jeden, um sich zu bereichern als alleinigem Endzweck.

Der Preis den sie dafür zu zahlen haben ist ein Fluch.

Der Fluch besteht darin, dass ausnahmslos jeder Besitzer dieses magischen Ringes (Andvaranaut – modernisiert: die Zirkel der Macht) letztlich genau daran scheitert und untergeht.

DAS ist die Botschaft dieses Beitrages: diese Räuber werden absaufen, weil ihr Schiff aus purem Gold schlicht nicht schwimmt.

Wie komme ich dazu das zu behaupten?

Nun, die ‚NWO‘, die ja nun zweifelsfrei existiert und gerade installiert werden soll, ist – ein ‚System‘.

Was ist ein ‚System‘?

Generalisiert darf man es beschreiben als ein komplexes Geflecht von unterschiedlichen Faktoren (Einflussgrößen) und Vektoren (Einflußüberträger), deren Wechselwirkungen zueinander Effekte zur Folge haben, die anders keinesfalls auftreten würden, noch nicht mal durch Zufall in unendlicher Zeit.

Eine wichtige Unterscheidung dabei ist die Kategorisierung in ’natürliche Systeme‘ und ‚künstliche Systeme‘.

Der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Kategorien ist, dass ’natürliche Systeme‘ ausnahmslos und immer wie überall auf diesem Planeten unter einer selbstorganisierenden Korrektur stehen – der Rückkopplung aller daran beteiligten Elemente mit dem Feld ihrer Ein-/Auswirkungen, wodurch sich jedes Geschehen selbst rückbezüglich beeinflusst, verändert oder gar eliminiert sieht durch Re-Aktionen des durch sie Beeinflussten.

‚Künstliche Systeme‘ zeichnen sich in weiten Teilen dadurch aus, dass sie es sich erlauben können (zumindest für einen gewissen Zeitraum) sich aus dieser direkten Rückkopplung auszuklinken und sozusagen ‚autonom‘ zu verfahren, völlig unabhängig, was für Probleme durch sie außerhalb ihrer erzeugt werden (einer Kanone kann es völlig wurscht sein, wieviel Zerstörung sie anrichtet, auf ihre Existenz als Kanone hat das keine Auswirkung. Eine Kanone kann also alles Mögliche zerstören – sie bleibt unverändert ‚Kanone‘).

Die ‚Zivilisation‘ findet ihre Begründung darin, dass der vergleichsweise schlecht, weil schwach ausgestattete Mensch in der zunehmenden Auskopplung seiner selbst durch die Erfindung von Technik/en eine Art ‚Schutzraum‘ um sich bilden konnte, der ihn immer besser abschirmte gegen die natürlichen Einflüsse und Resonanzen der Natur.

‚Geld‘ ist eine solche ‚Technik‘.

‚Gold/Geld‘ bietet einen solchen trügerischen Schutzschild, hinter dem man vermeintlich als solchermaßen ‚Reicher‘ (etymologisch: reich <- ‚rich‘ <- ‚rik‘ = Herrscher, Fürst, König!) sich verschanzen kann und unbetroffen von irgendwelchen Reaktionen auf das eigene Verhalten sein schädliches Umtreiben ausleben kann.

DAS ist die wahre ‚Magie‘ von ‚Schätzen‘.

Diese ‚Magie‘ hat jedoch Grenzen.

Sie findet ihre Grenze durch die niemals wegzukoppelnden INDIREKTEN Folgen (zumindest solange man auf diesem Planeten festsitzt, weswegen wohl Schwachmaten wie Musk & Co. vom Mars träumen und sich auf den Weg dahin machen).

Der ‚Reiche‘ schließt also eine Wette ab: wenn mein Reichtum nur groß genug ist, dann kann ich mir die Zeit erkaufen, die mich vor den indirekten Folgen rettet bis ich natürlicherweise irgendwann versterbe (aber auch hier bietet der ‚Transhumanismus‘ eine vermeintliche Ausflucht durch die Transponierung in eine robotisierte KI, weswegen ja ‚Reiche‘ nur allzu gern in diese Technologie investieren!) .

Der Hintergrund all dessen was hier gerade bedauerlicherweise geschieht ist also in Wahrheit ANGST der sogenannten ‚Reichen‘ vor den Folgen des Tuns – wie Bader ihr ‚Sake-Oil‘ verkaufen, das eben in Wahrheit ein ‚Snake-Oil‘ ist und hoffen, dass sie rechtzeitig aus der Stadt fliehen können, bevor jemand den Betrug merkt und sie am Galgen baumeln müssen.

‚Angst‘ leitet sich etymologisch von ‚Enge‘ ab und resultiert aus der Enge des Handlungsspielraumes, der einem zur Verfügung steht.

Denn klar ist: je mehr Handlungsspielraum jemand hat, desto leichter wie besser kann er Probleme überwinden, meistern.

Da die Lösungsfixierung der ‚Reichen‘ auf das Gold, das Horten und Vermehren ihres Schatzes sie selbst extrem einengt, weil fixiert, verfügen diese ‚Gollums‘ in Wirklichkeit über gar keinen Handlungsspielraum, der sie gelassen auf Probleme zugehen lassen könnte, weil sie eben immer nur eine einzige Antwort auf alles kennen: mit Geld löst du alle Probleme.

Deshalb müssen sie den Kontrollzwang entwickeln – weil wenn sie selbst nicht variabel, flexibel, einfallsreich genug sein können, um sich in einer stets sich verändernden Umwelt zu behaupten, MÜSSEN sie eben die Umwelt auf sich selbst zuschneidern und ‚einfrieren‘ (= Veränderung verhindern und statt Lebens-Dynamik eine Todes-Stasis etablieren) und dies geht nur über irre Investitionen in Zwangsmaßnahmen, vorrangig gestützt auf aufwendigste und damit sehr teuere Technik, sowie das ‚Einkaufen‘ (aka Korrumpieren) von möglichst viel Personal zu diesem Zweck, für die man eben auch eine Menge Geld besitzen muss.

Deshalb bestanden seit jeher die ‚Reichen‘, also die Herrscher, Könige auf GESETZE, die ja nichts anderes bedeuten als GESETZTES, welches durch Regeln Riten, Rituale, Routinen entsteht und nur durch Repetitionen (exakt-identische Wiederholungen) derer gewahrt bleibt, was gleichbedeutend ist mit maximaler Kontrolle des Umfeldes, indem sich die zum Leben als absolut unfähig erweisenden ‚Mächtigen‘ sicher fühlen können!

DAS ist exakt das, was wir aktuell beobachten müssen.

Mindere Kreaturen sammeln ‚Gold‘, um sich der benötigten (da steckt ‚Not‘ drin!) Gefolgschaft zu versichern, um die Verhältnisse zu kontrollieren (die sie andernfalls übermächtigen würden), um ihre Defizite nicht büßend ausleben zu müssen.

Dazu verwenden sie eine Menge Technik, Täuschung und Todesangst, um diese ‚Macht‘ verliehen zu bekommen, die sie diese Kontrolle ausüben und sie ‚überleben‘ lässt.

Auffällig ist dabei, dass wirklich jeder der dabei anteiligen Protagonisten als Mensch unendlich langweilig ist und keinesfalls als Adressat für Begeisterung herhalten kann.

‚Begeistert sind nur die, die ähnlich veranlagt sind und von einer solchen Macht selber träumen, weil sie auch unter vergleichbaren Defiziten und damit Ängsten leiden.

Das Geheimnis z.B. von der Digitalisierung ist in Wahrheit, dass sie scheinbar ‚Macht‘ und ‚Kontrolle‘ quasi auf Knopfdruck verleiht (Hierzu Lesetipp: ‚Die Magie der Drucktaste‘ von Emil Kowalski 1975 – nur noch antiquarisch erhältlich; honi soit qui mal y pense…).

Diese maximale Illusion allfähiger und damit allmächtiger Technik/KI etc. kann nicht einfältiger sein als ein Cargo-Kult, tut dem irrationalen Verehren und der Hoffnung auf Erlösung allerdings keinerlei Abbruch!

Deshalb haben wir also die ‚Reichen‘ und ‚Mächtigen‘ als Verehrer eines technokratischen Kultes, die sich auch noch überflüssigerweise als ‚Erlösergestalten‘ für den Globus zelebrieren.

DAS muss man verstanden haben, um überhaupt einordnen zu können, wo wir eigentlich genau stehen.

Jetzt zum ‚System‘.

Dieses NWO-System wird und muss scheitern wie alle anderen vor ihm auch.

Ein System, das sich maximal der Verweigerung von Veränderung der und Anpassung an den natürlichen und unvermeidlichen Wandel der Bedingungen verschrieben hat, erzeugt exponentiell wachsende Friktionen, also Widerstand gegen sich durch sich selbst, an dem sich das System aufreibt.

Ein solches System erzeugt zwangsläufig den Effekt, dass immer mehr Ressourcen, Potentiale, Optionen (RPOs) verwendet, gebunden und verbraucht werden müssen, um die Kontrollfunktion des Systems aufrecht zu erhalten.

Das führt letztlich immer zu einer Friktionssteigerung, weil diese RPOs nicht mehr zur Verfügung stehen für andere Verwendungsbereiche, bis am Ende Kontrolle alles ist und frisst und der Rest nichts ist bzw zuwenig abbekommt, umreibungslos zufunktionieren – das System kannibalisiert sich also selbst!

Die dadurch unvermeidlich entstehenden steigenden Schieflagen bedeuten wie bei einem Schiff, wo Vortrieb/Geschwindigkeit alles ist und Krängung nichts, dass es kentert und absäuft.

‚Wirtschaftswachstum‘ als Versorgungsschiff für die Gesellschaft ist deshalb eine exzentrisch (weil aus dem Zentrum, dem Gleichgewicht führend)-neurotische (weil nur duch Angstfixierung funktionierende) Idiotie (weil nur Idioten sich selbst ins Bein hacken, um einen Schmerz durch Zufügen eines größeren Schmerzes zu lindern).

Der Widerstand wächst also – sowohl systemimmanent als auch systemextern – und zwischen diesen Mühlsteinen pulverisiert sich das System mangels Adaptabilität also selbst.

Dieses System wird also erdacht, erstellt und gemanagt von quasi-autistischen Kretins, die ihre eigene Verfasstheit als Stempel dem System aufdrücken, dass folgerichtig ebenso autistisch daher kommt wie seine Erzeuger.

Dieser Vorgang ist auch nicht mehr zu stoppen.

Man kann jetzt nur noch zusehen, wie sich das System selbst zerlegt und sich auf diesen Moment vorbereiten.

‚Aufklärung‘ macht in diesem Zusammenhang nur noch Sinn insoweit, um aus einer Vielzahl von Optionen diejenigen heraus zu filtern, die post-kollaptisch hilfreich sind den eigenen Fortbestand zu gewährleisten und es fortan besser zu machen als die verantwortungslosen Grenzdebilen der aktuellen Propaganda.

Diese wird keine Aufklärung oder wie auch immer geartete Gegenbewegung verändern oder auch nur verlangsamen.

Anfangs kann man einen Schneeball selbst als Kind locker stoppen.

Wurde eine Lawine daraus, kann man sich nur noch vorausschauenderweise in Sicherheit gebracht haben.

Die ‚Lawine‘ besteht aktuell bereits in Form eines global angelaufenen Agendakatalogs (gestützt von einem Riesenpaket von Zwangsmaßnahmen wie einer Armee willfähriger Klotzköpfe), welcher mittlerweile trotz erheblicher Zweifel von zu vielen toleriert wird.

Und mit Pappschildchen, beantragten Protesten und ‚klick-mich-Petitiönchen‘ oder einem bunten Strauß von Partei-Peinlichkeiten stoppt man keine Armada von beutelustigen Piraten.

Teil 2 – fractioneering (fracture + engineering) handelt dann von konkreten Denkanstößen wie man das für einen selbst Richtige wie Machbare verfügbar machen könnte, um zum erfolgreichen ‚Ausbrecher‘ zu werden.

Disclaimer:

Ich betreibe keinerlei Missionierung.

Es interessiert mich schlicht nicht jemanden von meiner Sicht der Dinge zu überzeugen oder gar zu irgendetwas überreden zu versuchen.

Das hier ist nur ein Alternativangebot von Aspekten aus meiner ganz persönlichen Position.

Ich versuche nicht sattsam Bekanntes, Veröffentlichtes zu kopieren und überflüssigerweise zu wiederholen.

Ich beschränke mich nach meiner Kenntnis auf das, was gemäß meiner Übersicht über das thematische Angebot vermutlich noch nicht gesagt oder nicht ausreichend konnotiert wurde.

Das, was gemeinhin unter dem Label ‚political correctness‘ propagiert wird, hat nicht den geringsten Einfluss auf mich und ich werde meine sprachlichen Gepflogenheiten keinerlei Fremddiktat unterwerfen.

Wer sich für meine Verbalisierung als zu empfindlich erweisen sollte, der möchte bitte Abstinenz pflegen, aber auf keinen Fall versuchen mich zu erziehen.

Ich bin unter keinen Umständen bereit mich korrumpieren zu lassen.

Danke für die gefällige Kenntnisnahme. 🙂