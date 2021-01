Rückblende 20 & Ausblick 21: Great Reset im Sinne von WEF & Co. oder die Chance für einen Neubeginn im Geiste der Freiheit? Es liegt an Dir!

2020 hat sich gut gezeigt, dass fast alle Politiker und Medien von einer zentralen Kraft kontrolliert werden. Anders ist dieser nun bald ein Jahr dauernde, globale, im Gleichschritt stattfindende Coronawahnsinn vom Märchen der Bedrohung der Menschheit durch ein angebliches «Killervirus», nicht zu erklären.

Im Mittelpunkt stehen rigorose, unpopuläre Massnahmen heldenhafter Regierungen gegen dieses «Naturereignis», durch welche die Schraube mal mehr und mal weniger angezogen wird.

Wir können erkennen, bereits Anfang 2020 in nahezu jeder Beziehung gefährlich am Abgrund gestanden zu haben – genauer gesagt, hingen wir bereits mit dem ganzen Körper darüber und hielten uns nur noch an einem dürren Ast fest, der bereits gefährlich knackte.

Die Weltwirtschaft war am Ende, der Erdöl-Krieg ausgeartet, eine neue Weltwährung zum Greifen nahe, überhitzte Aktienmärkte, die weltweite Schuldenblase zum bersten aufgebläht und ein «Reset», ein kompletter Neustart, dringend nötig.

Der Stecker wurde gezogen, die Karten liegen offen auf dem Tisch und das Blatt wird neu gemischt.

Wer sehen will, kann erkennen, um was es bei der sog. «Corona-Virus-Pandemie» wirklich geht. Um eine Neuausrichtung. Eine Neuausrichtung der bestehenden Wirtschaft, der Welt, der Gesellschaft und schlussendlich der ganzen Menschheit.

Wir können sehen, dass hinter dem Corona-Virus eine Agenda steht und die Leitmedien diese Geschichte verkaufen «müssen», da sie eben nicht unabhängig und frei sind.

Wir können sehen, das hinter den Regierungen der Länder eine gewaltige Macht steht, die eine langgeplante Vision für die Welt umsetzen will.

Es fügen sich nun viele einzelne Puzzleteile der Entwicklungen der letzten Jahre und Jahrzehnte ineinander und aus theoretischen, meist auf den ersten Blick unabhängigen Begebenheiten und Ansätzen wird gelebte Realität…

Wenn wir uns als Menschheit von einigen wenigen, aggressiven Globalisten dazu zwingen lassen, unsere Freiheiten aufzugeben und gegen unsere Natur zu handeln, dann haben wir als Spezies versagt.

Diese kleine Gruppe dominanter Wesen, die soziale Distanz und ein Leben mit künstlicher Intelligenz und digitaler Vernetzung menschlicher Nähe und Wärme vorzieht, hat seit den 1990er-Jahren unsere Gesellschaft Schritt für Schritt umgebaut und zu einem Ort gemacht, in dem wir zusehends die reale Welt gegen eine virtuelle eingetauscht haben.

Da wir in einer virtuellen und vernetzten Welt leichter zu manipulieren und kontrollieren sind, wurden die neureichen Nerds vom Silicon Valley von der Geheimen Weltregierung mit offenen Armen empfangen. Deshalb bilden diese mächtigen Sonderlinge nun zusammen mit den alten Gelddynastien eine Allianz, die gefährlich für das Schicksal der Menschen ist, da sie das Kalte und Herzlose aus zwei Welten vereint.

Was jetzt passiert, passiert einzig zum Vorteil einer reichen, elitären Schicht an der Spitze der Machtpyramide.

Der wirkliche Test wird mit dem endgültigen Zusammenbruch der bestehenden Wirtschaft kommen. Wenn die Stagflation noch stärker zunimmt als jetzt und sich die Preise für Güter des täglichen Bedarfs einmal verdoppeln oder verdreifachen und die Arbeitslosigkeit noch weiter in die Höhe schießt, wie viele Menschen werden dann nach der globalistischen Lösung schreien? Wie viele werden ihr eigenes System aufbauen? Wie viele werden sich der eigenen Unterwerfung beugen und wie viele werden bereit sein, sich zu wehren?

Freiheit bekommt man nicht geschenkt, man muss sie sich erarbeiten.

Wahrheit bekommt man nicht geschenkt, man muss nach ihr suchen.

Wer glaubt, nach Corona – nach dem grössten Experiment am Menschen – werde alles wieder normal sein und wir erhielten unser altes Leben wieder zurück, irrt gewaltig.

Wenn wir frei sein wollen, werden wir jetzt dafür einstehen müssen.

Die Seele erkennt, was wahr ist und was nicht

Wir können wieder auf unser Herz hören. Uns auf die Suche nach den wahren Werten der Menschlichkeit begeben. Auf unsere Seele hören, was gut für uns ist, und was nicht.

Was wünschen wir uns für die Zukunft?

Wie soll die Welt in 10, in 20 Jahren aussehen?

Braucht es noch mehr Technologie und soll sich das Hamsterrad noch schneller drehen? Oder steigen wir aus und gehen gemeinsam statt drei Schritte vorwärts wieder einen zurück und besinnen uns auf das «wahre Leben»?

Was wir bräuchten, ist nicht ein neuer Impfstoff, sondern ein neues, faires Geldsystem.

Eine Lösung wird weiter darin bestehen, dass die Menschen eigenständigere Gemeinschaften bilden, die frei von der Mainstream-Wirtschaft sind. Dezentralisiert und unabhängig, anstatt zentralisiert und versklavt.

Die Globalisten werden versuchen, sich in alle entsprechenden Bemühungen einzumischen, die versuchen aus dem Programm auszubrechen. Allerdings können sie sehr wenig tun, wenn Millionen von Menschen gleichzeitig lokale Bemühungen unternehmen.

Wenn die Menschen nicht auf das System angewiesen sind, dann können sie nicht vom System kontrolliert werden.

Es bleibt zu hoffen, dass viele Menschen sich widersetzen werden und ihren eigenen Weg gehen.

Der Mensch heute ist bequem und es werden wohl nicht so viele sein, wie man sich dies erhoffen könnte, aber hoffentlich genug, um die Freiheit zu verteidigen.

Und wenn es schon einen Neustart gibt, warum sollte gerade das WEF und deren Mitglieder diesen federführend durchführen?

Warum gerade jene Mächte, die dafür verantwortlich sind, dass wir in einer zerstörten Umwelt leben müssen? In einer Welt, in der jeder gegen jeden ausgespielt wird. In einer Welt, in der Profit wichtiger ist als Ethik, Moral, das Miteinander und Menschlichkeit. In einer Welt, die von wenigen Multimilliardären und Grosskonzernen ausgebeutet wird. Was befugt sie dazu, einen Neustart nach ihrem Gusto zu vollziehen? Wohin soll das führen?

Jeder mit ein bisschen Restverstand wird nicht umhin kommen, diese Fragen damit zu beantworten, dass man gerade nicht dem WEF und den Globalisten einen solchen «Großen Neustart» anvertrauen darf!

Der Neuanfang benötigt einen auslösenden Moment. Eine Krise, die die Menschheit wohl kaum vermeiden kann, da die Krise diejenigen einleiten, die am längsten Hebel sind.

Aber der Neuanfang wird kommen, und der benötigt auch die richtigen Leute, um das System wieder aufzubauen, nachdem die Krise sich entfaltet hat. Und hier kann die Zukunft durch uns bestimmt werden. Jeder hat in diesem schleichenden Prozess die Wahl: Entweder sich verstecken und auf das Beste zu hoffen, oder für unsere Zukunft hinzustehen und (mit) zu entscheiden, wer das Morgen aufbaut und bestimmt.

Werden es die Globalisten sein?

Oder werden es freie Menschen mit Rückgrat und Gewissen sein?

Das Endergebnis kommt auf uns an – auf uns alle. Auf uns allein.

Die Lage ist ernst, doch Hoffnung gibt es immer. Wir müssen selbst Verantwortung übernehmen, direkte Demokratie umsetzen. Eine Entscheidung treffen, in welche Richtung es gehen soll. Wir dürfen uns nicht mehr länger vom Establishment einlullen und gegeneinander aufhetzen lassen.

Politiker sind schlussendlich die Angestellten vom Volk, daran müssen diese mit Nachdruck erinnert werden, dann werden sie künftig nicht mehr Konzerninteressen dienen, sondern wieder den Menschen. Es braucht klare Forderungen. Werden sie nicht erfüllt, dann werden diese Politiker nicht mehr gewählt – oder schon vor Ende ihrer Amtszeit abgesetzt.

Anstatt sich rund um die Uhr mit Smartphone und Technologie zu vergnügen, können wir uns wieder mehr der realen Welt zuwenden.

Es ist wichtig, sich wieder besser, ausgewogener, umfassender und vor allem eigenhändiger zu informieren und gemeinsam ins Handeln zu kommen.

Ja, gemeinsam handeln und gemeinsam einstehen. Für das Leben. Für die Menschlichkeit. Im Einklang mit der Natur und der Schöpfung. In Harmonie und in Frieden. Miteinander statt gegeneinander. Zusammen etwas bewegen, zusammen für das Wohl der Menschen einstehen. Für das Wohl aller Menschen und für das Wohl aller Lebewesen. Damit wir alle wieder mit viel Zuversicht nach vorne schauen können und sich die Ruhe und die Kraft, die zweifellos in jedem von uns steckt, entfaltet.

Wenn wir es wollen und uns Mühe geben, dann wird die Welt befreit werden und zu neuem Glanz und Wohlstand erstrahlen. Der Mensch denkt nach. Und wenn er erst einmal nachdenkt, ist das schon eine gute Sache.

Es gibt unglaublich viele innovative, kreative, begabte, und intelligente Menschen da draussen. Jeder einzelne kann mit seiner Stimme, seinem Wesen, seinem Kaufverhalten und seiner Art zu leben die Zukunft mitgestalten. Und wir haben einen grossen Vorteil: Wir sind mehr. Wir sind viele mehr.

Alles ist möglich.

Autor: Jan R.

Bild- & Linkbeigaben, sowie kleinfügige Lektorierung und Formatierungen: DWB-Redaktion

*Es handelt sich bei diesem Artikel um einen Auszug (Fazit) aus einem vom Autor zusammengestellten 85-seitigen PDF, das man hier findet: https://gnueheudunge.ch/?news=corona-orientierungslauf – Die Pubikation hier bei DWB erfolgt mit freundlicher Erlaubnis des Autors.