Die Total-Versklavung der Menschheit mittels C-PsyOp: Eines Zwangs bedarf es nicht 2020 Full HD (DE)

Ein nicht mehr ganz frisches, jedoch noch immer top-aktuelles Video von „Die Wahrheit ist in Dir“ zeigt das Irrenhaus, in dem wir weltweit existieren, hervorragend in nur fünf Minuten auf. Es fasst in der kurzen Zeit sehr grob zusammen, was wir hier unter Aktuell im Verlauf dieses Jahres eingetragen haben und weist am Ende auch auf die Lösung hin.

Machen wir uns unabhängig – JETZT!

Credits: Die Wahrheit ist in Dir

