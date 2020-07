Eine dringende Leseempfehlung und das Neuste aus Griechenland im Zuge des C-Hoax-PsyOp-Irrsinns

„[…]

The more our passion disappears, the less human we become!“

*dringend in Gänze zu empfehlen! (*Sollte jemand zu blöd sein, zu checken, dass diese dringende Leseempfehlung ganz oben im Titel verlinkt ist, guxtu Dummbatz https://www.garydbarnett.com/we-are-facing-the-end-of-passion-for-life-in-america/ ; jaja, die blauen Markierungs-Dingens mit Unterstrich sind keine dekorativen Elemente… ;op)

Passend dazu hatte ich heute kurz vor Abreise zurück in die Hölle ein kurzes Gespräch mit einer herzlichen Dame eines Bioladens, wo sie vorzüglichsten Raki und wundervoll-göttliche, selbstgemachte Kekse verkaufen.

Sie lächelte nur mit klarstem Blick als ich sagte, dass es sich bei C um eine PsyOp handelt, die – nebst anderem – dazu dient, die kleinen Betriebe zu zerstören, und stimmte mir sogleich zu, dass es sich nur um einen grossangelegten Hoax handelt, wie hier https://dudeweblog.wordpress.com/2020/04/03/der-coronavirus-coup-detat-staatsstreich/ schon ausführlichst berichtet (mit frischem Update im Kommentarstrang), und sie war doch ein wenig wehmütig, dass ich jetzt die Gegend verlassen muss, zumal ich vermutlich in den letzten Monaten ihr bester Kunde war, aber auch, weil sie einfach eine passionierte Lady (mit einer wundervollen Familie übrigens) ist. 😉

Sowas ist zwar schön, aber schmerzt auch, zumal sie im Vergleich zum Vorjahr angesichts des Regierungsterrors effektiv so gut wie keinen Umsatz macht. Was vordem zum X-ten Gesagtes (in Fett) neuerlich beweist.



Ergänzend dazu noch ein Kommentar, den ich heute unter dem Titel

„Zu leugnen, dass Covid-19 existiert, ist ein gefährlicher neuer Glaube“

eingestellt hatte:

Zu glauben, dass SARS-COV-2 existiert, ist ein gefährlicher neuer Irrglaube, der als perfekt geplante und inszenierte PsyOp gezielt in die Köpfe der Menschen gepflanzt wurde, um die totale Unterwerfung und endgültige Versklavung der Menschheit in eine neue Dimension zu katapultieren, und gleichzeitig das sowieso schon komplett marode Weltfinanzsystem endgültig zu killen; unter Vorschub eines sogenannten erfundenen Virus, um die wahren Ursachen der Blase aller Blasen zu verbergen. Und nebenbei kann man mit Angst wundervoll werkeln: https://dudeweblog.wordpress.com/2020/05/01/angst-zu-haben-und-das-ausgesetztsein-gegenueber-keimen-zu-eliminieren-fuehrt-zum-tod-durch-angst-und-keime-solange-deine-regierung-dich-nicht-zuerst-toetet/ Das Endziel der PsyOp nennt sich n.v.a. global governance. Ordo ab Chao hat schon immer herrlich funktioniert angesichts der Psychologie der Massen (vgl. https://dudeweblog.wordpress.com/2020/04/29/gustave-le-bon-psychologie-der-massen-komplettes-hoerbuch/ )

Bin mal gespannt, wie viel Spass ich demnächst am Flughafen haben werde, wenn ich keine Maske trage.

Apropos Irrenhaus Griechenland (Details siehe https://dudeweblog.wordpress.com/2020/03/18/corona-extra-mit-schaumkroenchen-die-lage-in-griechenland-fakten-eigener-kurzbericht/ )…

Hier noch der neuste technokratische Irrsinnswahn -> https://travel.gov.gr/#/

Ps. Und ja, ich streike noch immer (und habe in nächster Zeit eh kaum Kapazität für DWB), aber der musste einfach raus. Desweiteren ist noch ein Must Read unter aktuell frisch von heute -> https://dudeweblog.wordpress.com/aktuell/

*NACHTRAG

Von wegen Passion (Lyrics beachten!):

(youtube.com/watch?v=FIu1hR1FyZ0) FUCKING GOOTUBE-CENSOR ARSCHLÖCHER **

**Nachrag 2

Die bekackten Dreckszensoren vom Spastennazi-Gootubepack haben den Track zwar in der Suche, und er lässt sich bei Terrortube auch abspielen, aber als ich vorher probierte, ihn via DWB spielen zu lassen hiess es: „Video nicht vorhanden“!

Also leckt mich am Arsch. Hab ihn bei Bitchute geupt.

https://www.bitchute.com/video/vd7iAxO41cYK/ (aktuell noch am rendern)