Samstagabend in Zeiten des kollektiven Arrests oder: die mediale Vernichtung des globalen Resthirns.

Samstäglicher Einblick in ein virtuelles Wohnzimmer von modernen Durchschnittsdeutschen.

Der globale und nationale Hausarrest für Erwachsene und Kinder öffnet die Tore für den satanistisch-ideologischen Frontalangriff auf das in Spuren noch vohandene Gewebe aus Neuronen und trübem Zellwasser in den Köpfen unserer Gesellschaft, die immer noch ihrem Dauerabo auf bequeme Agonie und empathieloser Gleichgültigkeit fröhnt. Was nicht schon von Egoismus, der Gier nach mehr und der Sucht nach Dauerbeschäftigung, Bespaßung und Drogen vernichtet und verseucht ist, fällt spätestens jetzt der Zerstörung durch geistigen Müll und toxischen manipulatorischen Hirnkaugummi anheim.

Es ist Samstag, der 2. Mai in der Neuen Normalität des Jahres 2020, 19 Uhr 45. Die Bockwurst und die Pommes dümpeln lauwarm in einem Gemisch aus Säure, Bier Ketchup ihrer Verdauung und nachfolgenden geruchsintensiven Entsorgung im Lokus entgegen. Die pummeligen Kinder sind satt und wurden zum Arrest im Arrest in Ihren Zimmern vor die Spielkonsolen verbracht. Endlich kehrt Ruhe ein, bis auf die eruptiven Ausbrüche von Methan und anderen Fäulnisgasen aus den Verdauungsreaktoren unserer Protagonistenfamilie.

Gleich ist Tagesschau-Zeit und die letzten Vorbereitungen für einen informativen und spannenden Abend unserer unauffälligen GEZ-Zahler auf der gemütlichen Couch in Burgunderrot werden hektisch getroffen. Zum Glück gibt es heute mehr als nur drei Kanäle, wie in der langweiligen, guten alten Zeit. Damals lief man noch Gefahr, zwischen „Expeditionen ins Tierreich“, „Bilder aus der Wissenschaft“ und dem „zum blauen Bock“ hin und her zappen zu müssen. Manchmal musste der Fernseher sogar, wegen des stark begrenzten Angebots, nach der Tagesschau abgeschaltet werden.

Was dem passiven Couchpotatoe-Zuschauer früher zugemutet wurde, findet seine reziproke Entsprechung heute jedoch in einem überbordenden Angebot an visuellem Zeitvertreib, der so manchem das Leben bis zur finalen Entscheidung schwer macht. Dafür gibt es heute für jedes Level fehlender Bildung, geistiger sowie innerer Leere und intellektuellen Defizits das passende Programm.

Wie wär’s denn, nach der Zwangsimpfung mit Fake-News durch die Tagesschau, mit der ARD-Wissens-Show „Frag doch mal die Maus“? Dann hätte man auch was für die eigene Bildung getan und könnte danach mit ruhigem Gewissen anderen bei Mord- und Totschlag zuschauen und dabei noch ein, zwei Biere zischen. Alternativ böte sich auf Pro7 „Schlag den Star“ an, wo der Titel ansich schon spannend genug ist, denn er lässt verschiedene Interpretationen zu: Hat man das er- am Anfang vergessen? Geht es so züchtig zu, wie der Name der Show verspricht oder geht es am Ende etwa um einen Wettkampf und das vielleicht auch nur verbal?

Unsere Tatort-sozialisierten Protagonisten verwerfen diese Show recht schnell, da auf zwei anderen Kanälen echte Reisser laufen. Auf NDR folgen im Stakkato den zwei Folgen „Tatort“ zwei Folgen „die Deichbullen“, womit der Abend bis 00:15 Uhr spannend ausgefüllt wäre, während der hessische Rundfung zwei Folgen der grandiosen Staffel „die Bergpolizei“ zum besten gibt. Anschließend könnte man die Zeit mit zwei Folgen „Kommissar Wallander“ und einer spannenden Episode von „Spion zwischen zwei Fronten“ bis in die Morgenstunden totschlagen.

Doch damit nicht genug! So überrascht auch noch SuperRTL mit „Jungfrau, männlich, sucht“ und im Anschluss „Snapped, wenn Frauen töten“, zwei Folgen. Da kann an diesem Samstagabend nun wirklich keine Langeweile mehr aufkommen. Und wenn doch, wird einfach umgeschaltet zu „Modern family“ und „American Dad“ oder „Sponge Bob“, bis die Hirnnekrose den letzten Hauch von Verstand weggefressen hat und genügend wertvolle Lebenszeit totgeschlagen wurde.

Unsere durchschnittsdeutsche Familie entscheidet sich am Ende der üppigen Programmsichtung dann doch für die RTL live Unterhaltungsshow „Denn sie wissen nicht, was passiert“ mit unseren überaus witzigen Blödelbarden Thomas Gottschalk und Günther Jauch e . Von diesem Sendeformat und Titel fanden sie sich schließlich am ehesten abgeholt. Welch ein erbauliches Fernseherlebnis. Der Abend ist gerettet.

Wellcome braindamage. Wellcome to the New World Order television!

Und heute, am Sonntag, den 3. Mai wird erst mal der Welttag der Pressefreiheit und der Weltlachtag ausgiebig und lustvoll gefeiert! „In diesem unseren (shithole-)Land, wo wir noch nie so gut und gerne gelebt haben, wie heute!“(Zitat Merkel)

Danke Merkel! Danke WHO und RKI! Danke Ursula und George Soros! Danke Bill „the gate“ Gates und danke an den Rest des globalen Geschmeiß an Satanisten und die vollkommen Wahnsinnigen des Deep State! Gottes Dank soll Euch ereilen.

Aber mal im Ernst: Merkt eigentlich noch irgendwer, dass wir tagein, tagaus nur noch verhöhnt werden?

Mein Tippp an die, die noch denken können: Schmeißt die Fernseher aus dem Fenster und denkt Euch:

Hey, Ihr Zivilisationsverblödungsbeauftragten der ÖR und Privaten, leckt mich einfach alle am Arsch!!