Wir hab’n genügend Kerosin für den Raketenstart

Ein letzter Check noch, zur Sicherheit

Die Ausrüstung stimmt, alles parat

Wir sind zum Aufbruch bereit

Wir sind seit Tagen schon in Baikonur

Und harren aus in Quarantäne

Die Experten geh’n ein letztes Mal über die Pläne

Wir hab’n die Katastrophe kommen seh’n

Und den Griff nach der Macht mit viel Witz kommentiert

Hatten geglaubt, dass das System sich selbst reguliert

Natürlich haben nur die Reichsten und Rücksichtslosen es bis hierher geschafft

Die Elite oder was sich dafür hält, ist hergereist und hat zusammengerafft

Was der Planet hergibt an Organischem und an Kerosin

Um die nächsten tausend Jahre Nutzpflanzen in Nährlösung zu zieh’n

Wir hab’n die Katastrophe kommen seh’n

Wie unsre Ur-Ur-Urgroßeltern schon

Die gleichen Idioten, das gleiche Problem – neue Generation

Während der Countdown läuft, herrscht draußen Tumult

Es tobt ein Kampf auf der Basis

Wir sind fraglos privilegiert auf dieser Seite des Panzerglases

Das Raumschiff hebt ab, ein paar Elende klammern verzweifelt außen daran

Nicht zwei von jeder Art – nein, wir retten nur uns

Und vielleicht nicht mal das, was für ein schlechter Plan!

Wir hab’n die Katastrophe kommen seh’n

Wir hab’n die Katastrophe kommen seh’n

Wir hab’n die Katastrophe kommen seh’n

Wir hab’n die Katastrophe kommen seh’n

Wir hab’n die Katastrophe kommen seh’n

Wie unsre Ur-Ur-Urgroßeltern schon

Die gleichen Idioten, das gleiche Problem – neue Generation