Angst zu haben, und das Ausgesetztsein gegenüber Keimen zu eliminieren, führt zum Tod durch Angst und Keime – Solange Deine Regierung Dich nicht zuerst tötet…

Being Afraid and Eliminating Exposure to Germs Leads to Death by Fear and Germs: Unless the Government Kills You First

“Do you begin to see, then, what kind of world we are creating? It is the exact opposite of the stupid hedonistic Utopias that the old reformers imagined. A world of fear and treachery and torment, a world of trampling and being trampled upon, a world which will grow not less but more merciless as it refines itself. Progress in our world will be progress toward more pain.”

George Orwell – “1984”

Death is inevitable, so never hide from life, and never allow a moment of life to be taken from you by tyrants. All government is tyrannical, and all government seeks power and control, and today it is using a purposely-created crisis in order to gain that control. We are being told by false rulers to abandon our lives, and hide away from those we care about in order to stop a virus. This is the highest form of deception, and is only meant to divide us so sinister agendas can be accomplished in the shadows.

It has been forgotten in this day and age of total fear that our bodies, not governments, are our defense against viral agents. Maybe a few will learn from this fakery that germs are our friends. Unless our bodies are exposed to germs and viruses, natural defenses against sickness disappear, leaving the body vulnerable to every sort of germ and virus. Listening to these political trimmers therefore is detrimental to our health.

Coronaviruses are not a threat to healthy humans with strong immune systems. Viruses cannot replicate in that environment, which means symptoms and sickness are rarely present. In addition, sunshine and high vitamin D levels are of great importance, as is diet, exercise, sleep, and relaxing calm. What this means is that government and its idiotic mandates are actually killing many people, and those deaths are due to the very governing body that is lying about how to protect your health. They are in fact causing much death, much more so than this so-called Covid-19.

Virtually everything mandated by government to combat this virus is extremely detrimental to life, and this may be by design. As more deaths are falsely attributed to this coronavirus, more power and control will be concentrated in the hands of the State. One major factor in helping a virus to replicate and cause harm is stress. The more stress evident, the weaker the immune system of its host. When the immune system has to go into action in order to alleviate mental and physical symptoms due to stress on the body, this leaves the body undefended, and viruses take immediate advantage of this opportunity. In other words, people will get sick simply because of undue stress, stress now intentionally caused by this incompetent government.

Unemployment causes stress, fear causes stress, financial problems cause stress, foreign agents in the form of vaccines causes stress, hunger causes stress, worry, isolation, and lack of physical activity causes stress, self-imprisonment causes stress, and any relationship or family problems due to these factors causes extreme stress.

In addition, wearing a mask causes immediate stress to the body due to restricting airflow, and anyone with a weak immune system or with any respiratory issues whatsoever, is very susceptible to harm in this circumstance. Also, the state and health idiots claim that one should not touch their face, but wearing a mask vastly increases that touching due to the many obvious reasons to do so. Since viruses do not have the ability to jump from one person to another, masks then are not only ineffective, but may actually cause more viral spread than if not worn at all.

Then there is the ventilator issue, which is very suspect. Ventilators are actually killing those that have a viral infection.

“Some hospitals have reported unusually high death rates for coronavirus patients on ventilators, and some doctors worry that the machines could be harming certain patients. Mechanical ventilators push oxygen into patients whose lungs are failing. Using the machines involves sedating a patient and sticking a tube in the throat. Deaths in such sick patients are common, no matter the reason they need the breathing help. Generally speaking, 40% to 50% of patients with severe respiratory distress die while on ventilators, experts say. But 80% or more of coronavirus patients placed on the machines in New York City have died, state and city officials say.“

That is quite a statistic, given that the state and its so-called health “experts” in the administration, at the WHO, and at the CDC, have been pushing the use of ventilators since the beginning, and have used massive resources not only to greatly step up production and purchase of such machines, but have propagated far and wide on a daily basis the effectiveness of these machines in treating coronavirus patients. But with 80% of those patients dying while on ventilators, is another agenda being worked forward? Are hospitals gaining a financial advantage for putting patients on these ventilators? Is this a way to increase the death count, just as is coding any and every death as Covid, regardless whether the patient died due to other factors?

All of the federal and state mandates to supposedly combat this virus have caused more undue death and sickness. While the extreme stress caused by these government mandates has been devastating as far as virus susceptibility is concerned, many more sicknesses, disease, and deaths are occurring simply due to government action. Stress and isolation cause any number of adverse problems, and many of those cause higher death rates than normal. The psychological harm alone is alarming and has been felt nationwide, and due to this harm, suicides have increased as well. While suicide has been increasing every year, with the onslaught of government interventions due to coronavirus, many risk factors that cause suicide have been greatly enhanced, and this will most likely not only lead to many more suicides this year, but will also lead to higher suicide rates for years to come. How many more will kill themselves in the future due to measures initiated by government during this so-called crisis? There is no way to know for certain, but indications are that it will far exceed the deaths of this 2020 virus scam.

The bottom line is this; sickness and death due to the government response to this manufactured pandemic will be multiple times greater than the death toll due to this coronavirus. But it is much worse than that, because the deaths due to this response will continue to rise for years to come, as people struggle to stay afloat in a country whose economy has been destroyed. Early and unnecessary death, suicide, family abuse, violence, despair, starvation, and loneliness will continue to reek havoc on Americans, causing any number of continuing health problems and death.

Population control through higher mortality and sterilization is evident in the government’s agenda, and distancing, isolation, forced vaccination, and undue stress are sought in order to facilitate this plan. The only viable solution as I see it is to eliminate government at every level possible.

“The state lies in all the tongues of good and evil, and whatever it says is lies, and whatever it has, it has stolen, everything it is, is false, it bites with stolen teeth, and it bites often, it is false down to its bowels.”

Friedrich Wilhelm Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra [1893]

Deutsche Version:

Übersetzung: FritzTheCat (DWB dankt!)

Angst zu haben und den Umgang mit Keimen auszuschalten, führt zu Tod durch Angst und Keime – außer die Regierung tötet dich vorher

„Erkennt ihr langsam, welche Art von Welt wir erschaffen? Sie ist das genaue Gegenteil der dummen hedonistischen Utopien, wie es sich die alten Reformer vorgestellt hatten. Eine Welt aus Furcht, Heimtücke und Qual, eine Welt aus niedertrampeln und niedergetrampelt werden, eine Welt, die nicht weniger gnadenlos, sondern immer gnadenloser wird während sie sich weiterentwickelt. Fortschritt wird in unserer Welt ein Fortschritt zu mehr Schmerzen sein.“ – George Orwell (1961). „1984“

Der Tod ist unvermeidlich, also verstecke dich nie vor dem Leben. Und lass in keinem Moment deines Lebens zu, dass es dir Tyrannen wegnehmen. Alle Regierungen sind tyrannisch, und alle Regierungen streben nach Macht und Kontrolle. Und heute benutzen sie eine absichtlich geschaffene Krise, um Kontrolle zu übernehmen. Falsche Anführer sagen uns, wir müssen unser Leben aufgeben und uns vor denen verstecken, um die wir uns sorgen. Um einen Virus aufzuhalten. Das ist die höchste Form der Täuschung und es soll uns nur spalten, damit zwielichtige Pläne im Finstern vollzogen werden können.

In diesen Tagen und Zeiten der totalen Angst hat man vergessen, dass unsere Körper – nicht die Regierungen – unsere Verteidigung gegen virale Erreger sind. Vielleicht lernen einige aus dieser Verarschung, dass Keime unsere Freunde sind. Wenn unsere Körper nicht Keimen und Viren ausgesetzt sind, dann geht die natürliche Verteidigung gegen Krankheiten verloren, und das macht den Körper verwundbar für jede Art von Keimen und Viren. Diesen politischen Manipulierern zuzuhören ist daher unserer Gesundheit abträglich.

Coronaviren sind für gesunde Menschen mit einem starken Immunsystem keine Bedrohung. Viren können sich in so einer Umgebung nicht vermehren, was bedeutet, dass Symptome und Krankheit selten gegenwärtig sind. Darüber hinaus sind Sonnenlicht und Vitamin D von großer Bedeutung, so wie die Ernährung, Bewegung, Schlaf und entspannende Ruhe. Dies bedeutet, dass die Regierungen und ihre idiotischen Befehle in Wahrheit viele Menschen töten, und diese Toten entstehen genau durch jene Regierungsbehörden, die darüber lügen, wie man seine Gesundheit schützt. Ja, sie verursachen viele Todesfälle, viel mehr als dieses sogenannte Covid-19.

Praktisch jede Maßnahme der Regierung im Kampf gegen dieses Virus ist dem Leben extrem abträglich, und das mag sogar Absicht sein. Da immer mehr Todesfälle fälschlicherweise dem Coronavirus zugeschrieben werden, wird immer mehr Macht und Kontrolle in den Händen des Staates konzentriert. Ein Hauptfaktor, dem Virus dabei zu helfen, sich zu vermehren und Schaden anzurichten, ist Stress. Je mehr Stress entsteht, umso schwächer wird das Immunsystem des Wirtes. Wenn sich das Immunsystem aktiviert, um geistigen und physischen Stress für den Körper abzuwehren, dann macht das den Körper ungeschützt und Viren nutzen diese Gelegenheit sofort aus. Mit anderen Worten: die Menschen werden durch übermäßigen Stress krank, einen Stress, der durch diese inkompetente Regierung absichtlich verursacht wird.

Arbeitslosigkeit verursacht Stress, Angst verursacht Stress, finanzielle Probleme verursachen Stress, äußere Stoffe wie Impfmittel verursachen Stress, Hunger verursacht Stress; Sorgen, Isolation und ein Mangel an körperlicher Aktivität verursachen Stress, die Selbstisolation verursacht Stress, und Beziehungsprobleme oder Familienprobleme aufgrund dieser Faktoren verursachen enormen Stress.

Darüber hinaus verursacht das Tragen einer Maske sofort Stress für den Körper, da die Luftzufuhr behindert wird, und jeder mit einem geschwächten Immunsystem oder mit Atemwegsproblemen ist unter diesen Umständen sehr empfänglich für eine Schädigung. Die Regierungs- und Gesundheitsidioten behaupten auch, man solle sich nicht ins Gesicht fassen, aber das Tragen einer Maske erhöht aus offensichtlichen Gründen diese Berührungen. Da Viren nicht die Fähigkeit besitzen, von einer Person zur anderen zu hüpfen, sind Masken nicht nur unwirksam, sondern können tatsächlich mehr zur viralen Verbreitung beitragen als keine Masken.

Dann ist da die Sache mit den Beatmungsgeräten, die sehr suspekt ist. Beatmungsgeräte töten tatsächlich Menschen mit einer viralen Infektion.

„Einige Krankenhäuser haben über ungewöhnlich hohe Todesraten bei Coronavirus-Patienten an Beatmungsgeräten berichtet, und einige Ärzte befürchten, dass die Geräte bestimmten Patienten schaden könnten. Mechanische Beatmungsgeräte drücken Sauerstoff in Patienten, deren Lungen versagen. Bei der Verwendung der Geräte wird der Patient sediert und ein Schlauch in den Hals gesteckt. Todesfälle bei solchen kranken Patienten sind häufig, unabhängig davon, aus welchem Grund sie die Atemhilfe benötigen. Im Allgemeinen sterben 40 bis 50 % der Patienten mit schweren Atembeschwerden während sie an Beatmungsgeräten hängen, sagen Experten. Aber 80% oder mehr der Coronavirus-Patienten, die in New York City an die Geräte angeschlossen wurden, sind bereits gestorben, sagen Beamte des Staates und der Stadt.“ https://apnews.com/8ccd325c2be9bf454c2128dcb7bd616d



Das ist eine bedenkliche Statistik, wenn man bedenkt, dass der Staat und seine so genannten „Gesundheitsexperten“ in der Verwaltung, bei der WHO und beim CDC den Einsatz von Beatmungsgeräten von Anfang an forciert haben und massive Mittel nicht nur für die erhebliche Steigerung der Produktion und den Kauf solcher Geräte aufgewendet haben, sondern auch täglich die Wirksamkeit dieser Geräte bei der Behandlung von Coronavirus-Patienten weit und breit propagiert haben. Aber angesichts der Tatsache, dass 80% dieser Patienten sterben, während sie an Beatmungsgeräten arbeiten, wird da eine weitere Agenda vorangetrieben? Erzielen Krankenhäuser einen finanziellen Vorteil, wenn sie Patienten an diese Beatmungsgeräte anschließen? Ist dies eine Möglichkeit, die Zahl der Todesfälle zu erhöhen, ebenso wie die Kodierung jedes einzelnen Todesfalls als Covid, unabhängig davon, ob der Patient aufgrund anderer Faktoren gestorben ist?

Alle Bundes- und Länderauflagen zur angeblichen Bekämpfung dieses Virus haben mehr ungebührliche Todesfälle und Krankheiten verursacht. Während der extreme Stress, der durch diese Regierungsvorgaben verursacht wurde, hinsichtlich der Virusanfälligkeit verheerend war, treten viel mehr Krankheiten, Leiden und Todesfälle allein aufgrund von Regierungsmaßnahmen auf. Stress und Isolation verursachen eine Vielzahl negativer Probleme, und viele davon führen zu höheren Todesraten als normal.

Allein die psychischen Schäden sind alarmierend und landesweit zu spüren, und aufgrund dieser Schäden haben auch die Selbstmordraten zugenommen. Während die Selbstmordrate von Jahr zu Jahr zunimmt, sind mit dem Ansturm staatlicher Interventionen aufgrund des Coronavirus viele Risikofaktoren, die zum Selbstmord führen, erheblich verstärkt worden, und dies wird höchstwahrscheinlich nicht nur in diesem Jahr zu viel mehr Selbstmorden führen, sondern auch in den kommenden Jahren zu höheren Selbstmordraten. Wie viele mehr werden sich in Zukunft aufgrund von Maßnahmen, die von der Regierung während dieser so genannten Krise eingeleitet wurden, umbringen? Es gibt keine Möglichkeit, dies mit Sicherheit zu wissen, aber es gibt Anzeichen dafür, dass sie die Todesfälle durch diesen Virusbetrug im Jahr 2020 bei weitem übertreffen werden.

Das Fazit ist, dass Krankheit und Tod aufgrund der Reaktion der Regierung auf diese fabrizierte Pandemie um ein Vielfaches höher sein werden als die durch dieses Coronavirus verursachte Todesrate. Aber es ist noch viel schlimmer als das, denn die Zahl der Todesfälle aufgrund dieser Reaktion wird in den kommenden Jahren weiter steigen, da die Menschen in einem Land, dessen Wirtschaft zerstört wurde, darum kämpfen, sich über Wasser zu halten. Frühe und unnötige Todesfälle, Selbstmord, Misshandlung in der Familie, Gewalt, Verzweiflung, Hunger und Einsamkeit werden die US-Amerikaner weiterhin mit Verwüstung heimsuchen und eine Vielzahl von anhaltenden Gesundheitsproblemen und Todesfällen verursachen.

Offensichtlich steht Bevölkerungskontrolle durch höhere Sterblichkeit und Sterilisation auf der Agenda der Regierung, und zur Erleichterung dieses Plans werden Distanzierung, Isolation, Zwangsimpfungen und übermäßiger Stress angestrebt. Die einzig gangbare Lösung besteht meines Erachtens darin, die Regierung auf allen möglichen Ebenen zu beseitigen.

„Aber der Staat lügt in allen Zungen des Guten und Bösen; und was er auch redet, er lügt – und was er auch hat, gestohlen hat er’s. Falsch ist Alles an ihm; mit gestohlenen Zähnen beißt er, der Bissige. Falsch sind selbst seine Eingeweide.“ – Friedrich Wilhelm Nitzsche, Also sprach Zarathustra [1896]