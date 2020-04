Der Sturm nach der Ruhe

Der Wetterkrieg nimmt wieder Fahrt auf

Haben auch Sie ungläubig die (scheinbare) atmosphärische Ruhe der letzten Wochen unter tiefblauem Himmel bewusst wahrgenommen? Haben auch sie in diesen Wochen, trotz der chaotischen Entwicklung des globalen Geschehens, des erzwungenen Lockdowns und der damit verbundenen Sorgen, wieder in einen tiefen Schlaf gefunden? So tief, fast komatös, dass das Aufstehen und das Wachbleiben danach schwer fiel und die latente Müdigkeit ein Gefühl vermittelte, als wolle sich der Körper und die Seele vom politisch induzierten Dauerstress der vergangenen Monate oder Jahre erholen und die heruntergefahrene Energie (Bestrahlung?) bzw. ideologisch verordnete Zwangsruhe zur lange ersehnten Verschnaufpause und Regeneration nutzen?

Aus Österreich und in Deutschland beschreiben viele Personen eine bleierne Müdigkeit und/oder totale Kraftlosigkeit, ohne dies mit einer saisonal typischen Erkrankung, wie Erkältung, Influenza oder dem medial gehypten „Klassiker“ Covid 19 in Verbindung bringen zu können. Die energetische Belastung schien mit dem Tag des Lockdowns, der damit einher gehenden Einstellung des Flugverkehrs und der hochfrequenten Bestrahlung der Biosphäre von einem Tag auf den anderen verflogen zu sein.

Auch Haustierbesitzer beobachteten in den letzten Wochen ein auffällig phlegmatisches und/oder verändertes Verhalten ihrer bepelzten oder gefiederten Mitbewohner. Selbst meine Großmutter, eine hyperaktive Mittachzigerin mit seniler Bettflucht, kam in den ersten Tagen unseres totalitären Freiheitsentzuges erst mittags aus den Federn, so daß sie sich schon verwundert fragte, ob dies die Folge von Corona Covid 19 sein könnte.

Das Heer von Piloten, welche noch vor sechs Wochen mit militärischer Vehemenz täglich unseren Himmel mit toxischen und reaktiven Substanzen weiß bis grau sprühten, hatten auch eine Zwangspause, die in der letzten Woche wieder gelockert wurde. Obwohl nicht ein Tag seit der sichtbaren Reduzierung der Chemtrail-Aktivitäten verging, ohne dass irgendwo damit fortgefahren wurde, war es doch eine deutlich fühl- und sichtbare Verschnaufpause für Mensch, Tier und Pflanzen. Selbst das lebensfrohe Gezwitscher unserer gefiederten Zeitgenossen war in diesem Frühling, dem verminderten Schallpegel durch Zwangsinternierung der verursachenden Lärmquellen geschuldet, wieder ein erheiterndes Hintergrundgeräusch, nachdem in den Jahren zuvor immer wieder zu hören und zu lesen war, dass man die geschwätzigen Flieger kaum mehr irgendwo zu Ohren bekommt.

Die bunten New-World-Order-Clouds und anderen höchst auffälligen Erscheinungen aus dem Wolkenreich waren wochenlang so gut wie verschwunden am Himmel. Mit der Lockerung der Covid 19 Maßnahmen ist jedoch auch die Praxis der Impfung unserer Biosphäre, durch Ausbringung von Aerosolen, wieder hochgefahren worden. Genau jetzt, wo Menschen, die wieder arbeiten können und müssen, dieser Wahrnehmung weniger bis keine Aufmerksamkeit mehr schenken (können), getreu dem Motto ‚aus den Augen, aus dem Sinn‘.

Der Lockdown war möglicherweise auch der Startschuss für eine Änderung der Taktik unserer Wetterkriegsherren. Darauf lassen Beobachtungen und Berichte schließen, wie zum Beispiel der Niedergang eines Stratosphärenballons auf den Bahamas in der vergangenen Woche. Solche Hitech-Ballons, die man bisher nur aus der theoretischen Beschreibung im Zusammenhang mit Wettermodifikation kennt, kommen vermutlich für die Ausbringung von Schwefel in Höhen zur Anwendung, in denen normale Jets nicht mehr verkehren. Übrigens ist auch in diesem Programm, dem sog. statospheric aerosol injection program, wieder mal der geisteskranke und schwerreiche Menschenhasser und Impffan Bill H Gates involviert.

Seltsam, dass alle seine Interessensgebiete immer das Wort injection beinhalten.

Die durch den stark reduzierten Flugverkehr nicht einsetzbare Praxis, der Ausbringung von Aerosolen durch Flugzeuge, wird momentan verstärkt durch Aerosolfreisetzung auf dem offenen Ozean kompensiert, wo mit Schweröl betriebene Schiffe, abseits der gängigen Schiffahrtsruten, gigantische Fahnen aus Kondensationskeimen und damit Wolken hinterlassen. Die „Fahnen“ dieser Dreckschleudern sind mehrere hundert Kilometer lang und erlauben die Herstellung von riesigen Wolkenteppichen.

Gleichzeitig wird ungeniert unser wertvoller alter Waldbestand im gesamten deutschen Alpengebiet, vom Allgäu bis zum Chiemgau, eingeschlagen und in wertloses Geld verwandelt. Die Kolonnen von Holztransportern nehmen dort seit Wochen kein Ende mehr. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass die katastrophale und zerstörerische Politik der deutschen Regierungsversager zu einem supermassiven schwarzen Loch im Staatshaushalt geführt hat, das auf normalem Wege nicht mehr zu stopfen ist.

Ich schreibe an dieser Stelle absichtlich nicht, was ich vom „global player“ Bayerische Staatsforsten halte, der eigentlich der Pflege und nicht der Verschrottung des deutschen Restwaldbestandes verpflichtet ist. Er ist, wie fast jede andere staatliche Institution, ein Beweis totalen Versagens.

Der Fortschritt der Zerstörung unserer Volkswirtschaft und unseres „Staatsgebietes“, wenn man es mal so nennen will, hat vom Galopp in den Turbo geschaltet und wird noch einen Zahn zulegen, wenn die geknechtete, gutgläubige, verarschte und verblödete Bevölkerung dem globalistischen Wahnsinn der sogenannten „Neo-Liberalisten“ nicht endlich in die Eigenverantwortung kommt.

Solange aber Harry, Harald Lesch, immer noch mit seinen infantilen und ideologischen Volkserklärungen das Bewusstsein des deutschen Michels vermüllt und als Jesuit gleichzeitig eine wichtige Rolle für den Deep State in Deutschland spielt, sehe ich dafür keine große Chance.

Der Harry meldet sich bei jedem Aufmerksamkeit verheißenden Anlass, so auch wieder in der Corona- Covit 19- Krise, zu Wort und meint, als „wichtiges“ Mitglied der Münchner Sicherheitskonferenz seine Gülle durch das zwangsfinanzierte Propagandafernsehen wieder und wieder über seine Landsleute auskippen zu müssen. In einem Fokus- Interview erklärte er diese Woche abermals, dass wir uns in unserem Hausarrest zu viele Verschwörungstheorien reinziehen würden.

Und das sagt ausgerechnet ein intellektuelles Bremslicht, ein Systemopportunist, der eher dem flatternden Fähnlein im Winde gleicht, als einem seriösen Wissenschaftler. Natürlich wissen schon einige, dass er für diese Rolle gut bezahlt und von seinen Chefs gezielt eingesetzt wird. Doch die Maske dieses Statisten ist längst gefallen und irgendwann wird ihm hoffentlich auch sein Titel und sein sehr begrenztes, außerirdisches, Wissensgebiet nicht mehr weiter helfen.

Fazit: Der Wahnsinn geisteskranker Globalisten-Politik geht leider weiter und die farbigen Sonnenuntergänge nehmen an Farbintensität wieder zu, nachdem sie Mangels Gift am Himmel in den letzten Wochen deutlich erblasst waren. Bald könnten sie wieder so bunt sein, wie unsere im Untergang begriffene Gesellschaft.

Es bleibt also mehr als spannend.

P.S.:Wo sind eigentlich Greta, die Neubauer und die vielen fff-Kinder mit ihrer abgeschmackten CO²-Ideologie abgeblieben? Hat die Klima-Hysterie ausgedient oder wird sie erst wieder aktiviert, wenn Bill „the Gate“ den 7 Milliarden Menschen gegen gutes Geld seine „injection“ verpasst hat, wie er kürzlich der darbenden Menschheit im Interview mit Ingo Zamperoni mitgeteilt hat?

Bitte Bill, lass uns doch in Frieden damit und steck sie Dir oder Deiner Melinda sonst wohin. Ihr bekommt dann wenigstens davon genug.

P.P.S.: Noch eine Nachfrage in eigener Sache: Haben Sie vor der neuronenzerstörenden Covid-Gehirnwäsche schon einmal von der sagenumwobenen Leopoldina Akademie gehört? Ach, und überhaupt: Warum heißt die höchste Beraterinstanz für unsere Regierung in dieser Sache nicht Roberta-Köchin-Institut?

Das ist Diskriminierung!